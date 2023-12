Futura-Perugia anticipo di lusso

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Non si concede soste in questo periodo il campionato di A2 femminile. Domani, giovedì 14 dicembre, le due leader del Girone A, Futura Giovani Busto Arsizio divise in classifica da soli due punti, anticiperanno al Pala Borsani di Castellanza alle 19.45, il loro confronto della 7a di ritorno che ovviamente mette in palio la leadeship del raggruppamento.

Per la Futura nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria nel posticipo contro l’Altafratte Padova, andato in scena lunedì, mentre per la squadra di Giovi il calendario propone due trasferte consecutive visto che domenica tornerà di nuovo in campo per la 4a di ritorno contro la stessa Altafratte.

I favori vanno naturalmente alla squadra umbra che vanta un ruolino di marcia praticamente perfetto quello delle “black angels” che, guardando solo alle ultime cinque uscite stagionali, hanno travolto nell’ordine Messina, Albese, Brescia, Bologna e da ultimo Talmassons. A confermare ulteriormente il valore del team umbro anche i numeri che vedono la Bartoccini seconda formazione per numero di ace giunti a quota 66, 106 muri realizzati e 747 punti complessivi. Non da meno anche le singole interpreti del team rossonero da Kosareva, seconda per numero di ace (19) a Bartolini a quota 30 muri arrivando al libero nonché capitana Imma Siressi con 40,51% di perfette in ricezione, alle spalle proprio della cocca Bonvicini.

La Futura però non vuole essere da meno ed è pronta a fare di tutto per vendicare la sconfitta netta della gara di andata e mettere i bastoni tra le ruote della capolista provando anche a operare il sorpasso prendendosi la vetta della classifica.

Fattore campo dunque da ottimizzare al meglio per Tonello e compagne, imbattute in stagione nel loro fortino spinte anche dal pubblico amico, con i mai domi “Coccobrilli Ultras” pronti a mettercela tutta per essere davvero l’uomo in più in campo per le biancorosse.

Perugia nell’occasione confermerà il collaudatissimo 6 + 1 che vede Ricci e Montano in diagonale, Cogliandro e Bartolini al centro e Kosareva e Traballi in banda, con Sirressi libero nonché capitano. Il tecnico delle lombarde, Daris Amadio, risponderà con gran probabilità con Monza al palleggio, Zanette opposto, Tonello e Rebora sotto rete e il duo Conceicao – Cvetnic a schiacciare. Il libero è Bonvicini.

PRECEDENTI E CURIOSITA’-

Sarà il secondo incrocio ufficiale tra le due compagini che prima d’ora si sono trovate di fronte solamente nella gara di andata della stagione in corso. Al PalaBarton fu Perugia a interpretare al meglio la sfida approcciandola in modo aggressivo e prendendo immediatamente le misure alle cocche, costrette alla resa in soli tre set.

I PROTAGONISTI-

Daris Amadio (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Affronteremo senza dubbio una squadra oggettivamente molto forte che arriva da dodici vittorie consecutive. Nella gara di andata siamo rimasti abbastanza in partita nella prima frazione poi abbiamo lasciato troppo spazio a loro e non c’è stata più storia. Dobbiamo considerare questa sfida al pari delle altre perché così come era importante portare a casa i tre punti contro Padova sarà altrettanto importante provare a farlo anche contro Perugia. Dobbiamo affrontare il match consapevoli del valore dell’avversario, ma con la giusta tranquillità e consapevolezza nei nostri mezzi perché solamente in quel caso riusciremo a mettere in campo il nostro gioco. La Bartoccini è un team molto forte anche caratterialmente, oltre che tatticamente e tecnicamente, sono una bella squadra ben amalgamata e si è visto anche nell’ultima uscita. Hanno una struttura solida che va dalle bande, al libero, all’opposto arrivando ai centrali che sono un po’ la ciliegina sulla torta. Noi dovremo essere bravi a entrare subito in partita facendo emergere il nostro carattere e di conseguenza anche il gioco poi ne trarrà i dovuti benefici ».

Guido Marangi (Vice allenatore Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Con Talmassons abbiamo ottenuto una vittoria sudata ma meritata. Magari non siamo stati perfetti a livello generale, ma, soprattutto rispetto alla partita d’andata, siamo stati assolutamente più cinici e concreti nei momenti cruciali della sfida. Adesso arriva una gara che indirizzerà parecchio l’esito della prima fase e ci arriviamo con maggiore consapevolezza di quello che possiamo fare. Sarà una partita difficile e lo sappiamo bene. Busto Arsizio, nel palazzetto di casa, avrà sicuramente un vantaggio nei riferimenti e soprattutto avrà voglia di rifarsi dopo la pesante sconfitta dell’andata (3-0 maturato al Palabarton lo scorso mese quando le Black Angels strapparono il primato proprio alle lombarde, ndr). Di sicuro sarà un avversario molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto in casa nostra, per carattere e atteggiamento ».

ANTICIPO 7a DI RITORNO-

Giovedi’ 14 dicembre ore 19.45-

Futura Giovani Busto Arsizio-Bartoccini Fortinfissi Perugia Arbitri: Marigliano, Pasin.