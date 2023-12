Perugia torna prima, Cremona aggancia Macerata

ROMA- Dopo il 5° turno di ritorno della regular season, andato in scena questa sera, cambiano i rapporti di forza in testa sia al Girone A che nel Girone B.

Nel primo raggruppamento la Bartoccini-Fortinfissi Perugia approfitta della caduta della Futura Giovani Busto Arsizio per issarsi nuovamente al primo posto. Al PalaBarton, la partita contro la Volley Soverato è a senso unico, e con l’MVP Kosareva (14 punti) e la top scorer Montano (18), le umbre vincono 3-0. Come da pronostico, si rivela molto più ardua la gara delle cocche, che in casa della Cda Volley Talmassons FVG perdono 3-1 grazie all’ottima prestazione della formazione di coach Barbieri. A Lignano Sabbiadoro, a partire meglio è Busto, che vince un difficile primo set portandosi avanti nel punteggio. Ma dal secondo la musica cambia, e le padrone di casa prima pareggiano i conti, poi si rendono protagoniste di una grande rimonta nel terzo set che consente il 2-1 che fiacca il morale delle ospiti, che cedono infine alla quarta frazione. MVP Piomboni con 13 punti, bene le solite Hardeman (18) e Populini (15), mentre alla squadra di coach Amadio non bastano i 24 punti di Cvetnic.

Dietro le prime due, rimane al terzo posto la Città di Messina, che in poco più di un’ora piega le resistenze della Sirdeco Volley Pescara con Kelsie Payne ancora MVP con 23 punti. Al PalaFrancescucci è invece fragoroso l’urlo della Tecnoteam Albese Volley Como: nello scontro diretto per la quinta posizione contro la Valsabbina Millenium Brescia, le ragazze di coach Chiappafreddo sono implacabili e vincono con un netto 3-0 che non lascia spazio a fraintendimenti. Sempre più forte quindi la candidatura delle comasche alla Pool Promozione, distante ora un solo punto a quattro giornate dal termine, con le giallonere sempre più in crisi con quattro sconfitte nelle ultime sei partite. MVP dell’incontro la regista Nicolini, che manda quattro compagne in doppia cifra contro le zero ospiti: Zatkovic (13), Longobardi (12), Bulaich (10) e Meli (10 con 3 ace e 3 muri). Cinque set servono infine alla VTB Fcredil Bologna per avere la meglio su un’ottima Nuvolì Altafratte Padova, che con due set perfetti si porta 0-2 sorprendendo le padrone di casa grazie ad una super Trampus (27 punti). Ci vuole tutto il carattere delle bolognesi per riprendere in mano l’incontro e spuntarla nel lungo tie-break terminato 18-16, che alla fine premia Tellaroli come miglior giocatrice accompagnata da una solida Neriotti (18 punti entrambe).

Altrettanto avvincente lo scontro in vetta al Girone B, con la CremonaUfficio Esperia Cremona che agguanta al primo posto la CBF Balducci Hr Macerata. Le gialloblu regalano al pubblico del PalaRadi una prova d’autorità contro l’ostica LPM Bam Mondovì, vincendo 3-0 senza mai andare in difficoltà grazie alla coppia Taborelli-Piovesan (16 punti a testa). Il segnale d’allarme della scorsa settimana non era invece un caso isolato per le arancionere: dopo aver ceduto ad Offanengo, serve il tie-break alla formazione di coach Saja per superare un’insidiosa Orocash Picco Lecco, che guadagna meritatamente un punto davanti al suo pubblico, animato dalle fiammate della top scorer Nardelli (24). Dopo essere passate in vantaggio due volte, le lombarde però finiscono la benzina e subiscono la rimonta di Macerata, guidata dall’MVP Korhonen (21 punti) e da Mazzon (17 punti, 3 ace e 4 muri).

Ad accorciare le distanze dalla capolista è anche l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che lascia un set alla Pallavolo C.B.L. Costa Volpino ma vince 1-3 con i 19 punti di Arciprete. Ottimo l’esordio lato rosablu per il nuovo acquisto Ebatombo, anche lei a quota 19 punti. Ennesima grande prestazione per la Narconon Volley Melendugno, che costringe l’Omag-MT San Giovanni in M.no a cinque faticosi set. Dopo aver subito lo 0-1, le pugliesi fanno la voce grossa e passano addirittura in vantaggio, prima di essere rimontata con un clamoroso 28-30 nel finale del quarto parziale. Ad essere combattuta è anche la quinta frazione, in cui alla fine le romagnole la spuntano 13-15 con una sontuosa Ortolani da 29. A festeggiare più di tutti è però la Trasporti Bressan Offanengo, che non trema contro la Volley Hermaea Olbia e porta a casa i tre punti che le consentono di sorpassare Mondovì al quinto posto che, al momento, varrebbe la Pool Promozione. Chiudono entrambe a 17 punti Adriano e Martinelli, premio di MVP a capitan Trevisan.

I TABELLINI-

GIRONE A-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-19 25-12 25-22)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 3, Zatkovic 13, Longobardi 12, Meli 10, Nicolini 3, Bulaich Simian 10, Fiori (L). Non entrate: Patasce, Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto. All. Chiappafreddo.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Fiorio 8, Babatunde 8, Scacchetti 2, Pamio 6, Torcolacci 9, Malik 1, Pericati (L), Bulovic 3, Brandi 2, Pinarello, Ratti. Non entrate: Pinetti (L), Tagliani. All. Beltrami.

ARBITRI: Polenta, Angelucci.

Durata set: 23′, 21′, 25′; Tot: 69′.

MVP: Cecilia Nicolini (Tecnoteam Albese Volley Como)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (22-25 25-20 25-20 25-22)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 15, Eckl 13, Eze 5, Hardeman 18, Costantini 9, Kavalenka 2, Negretti (L), Piomboni 13, Bagnoli. Non entrate: Bole, Monaco (L), Gulich, Grazia. All. Barbieri.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 24, Furlan 13, Zanette 11, Silva Conceicao 13, Rebora 8, Monza 1, Bonvicini (L), Bosso 1, Tonello, Del Core, Bresciani. Non entrate: Osana, Pomili (L), Citterio. All. Amadio.

ARBITRI: Pernpruner, Cecconato.

Durata set: 28′, 25′, 27′, 28′; Tot: 108′.

MVP: Nicole Piomboni (Cda Volley Talmassons Fvg)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-16 25-21 25-19)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Traballi 8, Bartolini 7, Ricci 4, Kosareva 14, Atamah 3, Montano Lucumi 18, Sirressi (L), Viscioni 2, Messaggi 1, Braida 1. Non entrate: Cogliandro, Turini, Lillacci (L). All. Giovi.

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 7, Guzin 9, Romanin 2, Buffo 4, Barbazeni 9, Zuliani 5, Vittorio (L), Coccoli. Non entrate: Tolotti, Orlandi. All. Guidetti.

ARBITRI: Pasquali, Galletti.

Durata set: 22′, 26′, 24′; Tot: 72′.

MVP: Dayana Kosareva (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – CITTA’ DI MESSINA 0-3 (16-25 15-25 13-25)

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Bassi 11, Stellati, Tosic 10, Formenti 3, Martinez Volskis 2, Casarotti, Falcone (L), Bisegna 4, Cherepova, El Mahi. Non entrate: De Fabritiis. All. Pupi.

CITTA’ DI MESSINA: Modestino 4, Galletti 2, Battista 11, Mearini 2, Payne 23, Rossetto 11, Maggipinto (L), Catania. Non entrate: Joly, Martinelli, Felappi (L), Ciancio, Michelini. All. Bonafede.

ARBITRI: Giulietti, Villano.

Durata set: 25′, 22′, 23′; Tot: 70′.

MVP: Keslie Payne (Città di Messina)

VTB FCREDIL BOLOGNA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-2 (18-25 23-25 25-21 25-18 18-16)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Neriotti 18, Tellaroli 18, Lotti 2, Tresoldi 2, Saccani 4, Ristori 9, Laporta (L), Bongiovanni 13, Fiore 10, Rossi 5. Non entrate: Del Federico, Taiani, Bovolo (L). All. Zappaterra.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fanelli 14, Cicolini 6, Trampus 27, Volpin 11, Bortolot, Rizzo 15, Ponzecchi (L), Wabersich 1, Magnabosco 1, Menegaldo. Non entrate: Pavei (L). All. Rondinelli.

ARBITRI: Dell’Orso, Lambertini.

Durata set: 25′, 26′, 27′, 24′, 21′; Tot: 123′.

MVP: Nicole Tellaroli (Vtb Fcredil Bologna)

GIRONE B-

OROCASH PICCO LECCO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3 (27-25 21-25 25-18 11-25 6-15)

OROCASH PICCO LECCO: Nardelli 24, Piacentini 7, Conti 18, Zojzi 14, Caneva 9, Rimoldi 2, Barbagallo (L), Frigerio, Sassolini, Morandi, Casari, Mainetti. All. Milano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 6, Bolzonetti 7, Civitico 11, Korhonen 21, Fiesoli 14, Mazzon 17, Bresciani (L), Vittorini 8, Morandini. Non entrate: Busolini, Masciullo, Stroppa. All. Saja.

ARBITRI: D’Argenio, Kronaj.

Durata set: 31′, 27′, 29′, 23′, 13′; Tot: 123′.

MVP: Piia Korhonen (Cbf Balducci Hr Macerata)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 2-3 (24-26 25-19 26-24 28-30 13-15)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 9, Polesello 9, Stival 16, Santiago 16, Antignano 12, Caracuta 3, Oggioni (L), Campana 11, Rastelli 10, Favero, Courroux. Non entrate: Biesso. All. Napolitano.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 16, Parini 8, Ortolani 29, Pecorari 17, Consoli 8, Turco 1, Urbinati (L), Meliffi, Ghibaudo, Salvatori. Non entrate: Cabassa, Cangini, Giacomello. All. Bertini.

ARBITRI: De Sensi, Sumeraro.

Durata set: 30′, 27′, 29′, 36′, 20′; Tot: 142′.

MVP: Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 1-3 (18-25 25-20 20-25 22-25)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Lancini 10, Agbortabi, Ebatombo 19, Vicet Campos 16, Mazzoleni 6, Dell’orto 2, Gay (L), Agazzi 3, Ghezzi 1, Pacchiotti (L), Rossi, Green. Non entrate: Boshnakova. All. Cominetti.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 19, Botezat 12, Mangani 12, Bellia 9, Caruso 15, Napodano (L), Gueli 1, Malvicini. Non entrate: Pandolfi, Mazzon, Gabrielli. All. Buonavita.

ARBITRI: Bonomo, Guarneri.

Durata set: 24′, 25′, 26′, 28′; Tot: 103′.

MVP: Alessia Arciprete (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (25-22 25-19 25-20)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Taborelli 16, Rossini 10, Ferrarini 11, Turla’ 3, Piovesan 16, Munarini 6, Gamba (L). Non entrate: Zorzetto, Landucci, Balconati, Felappi. All. Zanelli.

LPM BAM MONDOVI’: Lux 6, Farina 7, Decortes 11, Grigolo 9, Riparbelli 4, Allasia, Tellone (L), Coulibaly 4, Marengo 2, Manig 1, Lapini. All. Basso.

ARBITRI: Stellato, Lentini.

Durata set: 23′, 23′, 21′; Tot: 67′.

MVP: Anna Piovesan (Cremonaufficio Esperia Cremona)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (25-16 17-25 25-14 25-17)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 14, Modesti 9, Martinelli 17, Trevisan 9, Taje’ 10, Bridi 10, Pelloni (L), Sassolini 1. Non entrate: Compagnin, Tommasini, D’este, Cantaluppi, Bonarini (L), Sironi. All. Bolzoni.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Orlandi 7, Marku 2, Adriano 17, Partenio 9, Gannar 14, Schmit, Blasi (L), Imamura 7, Fontemaggi 2, Parise 2. Non entrate: Civetta, Anello. All. Guadalupi.

ARBITRI: Russo, Mannarino.

Durata set: 24′, 24′, 24′, 24′; Tot: 96′.

MVP: Francesca Trevisan (Trasporti Bressan Offanengo)

GIRONE A-

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 40 (14 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 38 (13 – 2); Citta’ Di Messina 33 (11 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 28 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 21 (7 – 7); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 10); Volley Soverato 12 (4 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 5 (1 – 13); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 14);

IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2023 Ore 17.00-



Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio

Vtb Fcredil Bologna – Tecnoteam Albese Volley Como

Volley Soverato – Citta’ Di Messina

Cda Volley Talmassons Fvg – Nuvoli’ Altafratte Padova Si gioca il 27/12/2023 Ore 20.00

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Sirdeco Volley Pescara Si gioca il 27/12/2023 Ore 20.00

GIRONE B-

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 32 (12 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 32 (10 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 31 (12 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (9 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 19 (6 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 8); Narconon Volley Melendugno 15 (4 – 10); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 10); Volley Hermaea Olbia 11 (3 – 11); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 10).

IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2023 Ore 17.00-



Cbf Balducci Hr Macerata – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Volley Hermaea Olbia – Orocash Picco Lecco Si gioca il 28/12/2023 Ore 20.30

Cremonaufficio Esperia Cremona – Trasporti Bressan Offanengo

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Narconon Volley Melendugno

Lpm Bam Mondovi’ – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino