Si gioca l'ultima giornata della Regular Season

ROMA- Ultima giornata di Regular Season della Serie A2 Tigotà. Dopo la pubblicazione dei calendari della Pool Promozione e della Pool Salvezza, ci saranno gli ultimi tre punti in palio nel weekend, fondamentali per aumentare il proprio bottino in vista della seconda fase.

Nel Girone A big match al sapore di Coppa Italia tra la Città di Messina e la Futura Giovani Busto Arsizio, che nell’arco di tre giorni giocheranno prima in campionato in Sicilia e poi nella semifinale di coppa mercoledì 24 gennaio in Lombardia. Parallelamente, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia proverà a blindare il primo posto in casa della Tecnoteam Albese Volley Como, prima di ospitare mercoledì la Cda Volley Talmassons FVG, che affronterà nel weekend, sempre in trasferta, la Valsabbina Millenium Brescia, grande esclusa della Pool Promozione. Doppio confronto da Pool Salvezza tra la Calabria e l’Abruzzo: la Volley Soverato sfida la VTB Fcredil Bologna, la Sirdeco Volley Pescara incontra la Nuvolì Altafratte Padova.

Il big match del Girone B sarà invece quello tra la CremonaUfficio Esperia Cremona e l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, separate da 5 punti tra il secondo e il terzo posto in classifica e protagoniste di una fantastica gara all’andata, vinta dalle venete al tie-break. Impegno da non sottovalutare quello della capolista CBF Balducci Hr Macerata, che vola in Sardegna dalla Volley Hermaea Olbia che la scorsa settimana ha superato in tre set proprio Montecchio.

Dopo aver sfiorato l’ingresso in Pool Promozione, la Trasporti Bressan Offanengo sarà ospite della Narconon Volley Melendugno in un confronto importante in ottica Pool Salvezza visto il solo punto di distanza. Chiudono il fine settimana Omag-MT San Giovanni in M.no contro Pallavolo C.B.L. Costa Volpino e LPM Bam Mondovì contro Orocash Picco Lecco.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Ultima giornata della stagione regolare e la Tecnoteam Albese Volley Como torna in casa: al Palafrancescucci di Casnate l'abbraccio ai suoi tifosi dopo l'exploit di domenica a Trebaseleghe (Padova), la conquista della matematica certezza della Poule Promozione con una giornata di anticipo. Logico a questo punto che la sfida di domenica, contro la fortissima capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia rappresenti uno stimolo: l'occasione di poter giocare a mente sgombra, senza tensioni, e con la voglia matta di provare a fermare una corazzata come Perugia. Provarci si, voglia di proseguire l'ottimo momento (ben sei 3-0 di fila) e di poter regalare ai tifosi di Casnate una domenica speciale contro una delle squadre maggiormente accreditate per la scalata alla A1. Coach Mauro e le sue ragazze sono pronti: preparazione da rifinire tra venerdì e sabato. poi domenica pomeriggio la sfida alla capolista. I biglietti per la gara in vendita al Palazzetto di Casnate dalle 15,30: prezzi invariati (8 euro intero, 5 per i ridotti). In campo alle 17. Mauro Chiappafreddo e Giulia Patasce (che è nata a Bastia Umbra, a pochi chilometri da Perugia) i due ex del match. Il tecnico albesino ha allenato l'allora Despar (in A1) per ben tre stagioni, dal 2007 al 2009. Da settimana prossima si inizierà a pensare alla Poule Promozione. Per la Tecnoteam Albese il debutto - domenica 28 gennaio - sul terreno di Mondovì.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Perugia è una squadra solida e con l’obiettivo di tornare in A1. È inoltre una società storica nel panorama pallavolistico italiana, con un roster davvero di livello. Noi veniamo dalla conquista sul campo della poule promozione e vogliamo dire a tutti che sulla strada per andare in A1 ci siamo anche noi, con i nostri sogni, con la nostra volontà e con il nostro lavoro. Daremo il tutto per tutto per i nostri tifosi. A loro dico: venite a vederci anche domenica ed a darci la carica giusta...... ».

Dayana Kosareva (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Loro sono una squadra temibile e meritevole di grande rispetto soprattutto quando giocano tra le mura di casa. Non si raggiunge il quinto posto, e quindi la Pool promozione, a caso estromettendo Brescia. Nel girone di ritorno hanno fatto un grande salto di qualità sotto tutti i punti di vista e la qualità del loro gioco lo dimostra. Anche se per un brevissimo periodo, ho avuto il piacere di essere allenata dal loro allenatore, coach Chiappafreddo. Mi ha dato subito l’idea di essere un allenatore bravo e preparato e sicuramente è un valore aggiunto per la Tecnoteam. Da parte nostra però crediamo di preparare al meglio questa sfida. Vogliamo arrivare alla Pool promozione da prime, che alla fine è quel che meritiamo ».

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

La regular season si prepara all'ultimo atto. Al PalaGeorge, la Banca Valsabbina Millenium Brescia chiude la prima fase del campionato con la sfida contro la Cda Volley Talmassons Fvg. La gara di andata si era conclusa con una vittoria in rimonta delle friulane (da 0-2 a 3-2). A mesi di distanza, l'obiettivo è ancora per entrambe quello di conquistare punti, fondamentali in vista della seconda e complessa fase: Pool Salvezza per Brescia (il 27 gennaio, ancora al PalaGeorge, sfiderà Olbia) e Pool Promozione per la Cda (la prima sarà con Cremona). Fischio d'inizio, domenica 21 gennaio, alle 17.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

Alice Pamio (Valsabbina Millenium Brescia)- « Stiamo vivendo un periodo molto difficile. Questa settimana è stata forse la più complessa dal punto di vista emotivo. Vogliamo però guardare avanti: ora inizia un nuovo percorso che ci vedrà lottare nella Pool Salvezza, dove troveremo squadre agguerrite e che vogliono rimanere in A2. Da domenica si scenderà sul taraflex con un nuovo importante obiettivo: guadagnare più punti possibili e dare un significato importante a tutto il nostro tortuoso percorso, per Noi e per chi ci ha sostenuto e guidato fino ad oggi, raggiungendo la salvezza il prima possibile! ».



Katja Eckl (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Ci stiamo preparando per l’ultima partita del girone di ritorno che vogliamo chiudere in bellezza. Siamo determinate a dare il meglio e a conquistare più punti possibili.” La ventenne, ex Martignacco, esprime poi tutta la soddisfazione per i traguardi raggiunti in questa prima metà di stagione, con un focus particolare sulla Coppa Italia: “Riguardo la semifinale di coppa Italia siamo cariche perché sappiamo che è un traguardo storico per questa società. Non vediamo l’ora di condividere questa semifinale con il nostro tifo ».

CITTÀ DI MESSINA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

Ultima di Regular Season per Akademia Città Di Messina che, domenica 21 Gennaio con inizio alle ore 17, innanzi al pubblico del "PalaRescifina", chiuderà questa prima fase del torneo di A2 femminile con la seconda in classifica, la Futura Giovani Busto Arsizio, primo dei due match in cui le ragazze di coach Bonafede si troveranno oltre rete le cocche lombarde. Infatti, a distanza di tre giorni, mercoledì 24 Gennaio, questa volta al "PalaBorsani" di Castellanza, i due team si sfideranno in semifinale di Coppa Italia per conquistare l'accesso alla finalissima di Trieste del 18 Febbraio. Intanto, domenica gli ultimi tre punti in palio per provare ad incrementare il bottino stagionale in vista della Poole Promozione nella quale verrà mantenuta la graduatoria acquisita. Al match del "PalaRescifina" Messina ci arriva dopo le prime due vittorie del 2024 (al tie-break con Brescia e lo 0-3 a Macerata nei quarti di Coppa) e la sconfitta in Campionato dello scorso sabato, in esterna, contro la capolista Perugia (3-0); terzo posto nel girone, 38 i punti attualmente in classifica frutto di 13 vittorie, 4 sconfitte, 42 set vinti, 18 persi. Per Busto, invece, due vittorie in altrettante gare nel nuovo anno (lo scontro al vertice con Perugia, che si sarebbe dovuto giocare domenica 7 Gennaio, era stato anticipato al 14 Dicembre; nell'occasione, netto successo delle lombarde 3-0): nel turno precedente, vittoria (3-0) sulla Volley Soverato, mentre mercoledì in Coppa battuta (sempre 3-0) la Cremonaufficio Esperia Cremona; secondo posto nel girone, 44 punti con 15 vittorie, 2 sconfitte, 46 set vinti, 11 persi. Un successo delle padrone di casa consentirebbe loro di iniziare la Poole Promozione con sole tre lunghezze di distacco proprio da Busto; in caso contrario, colmare il divario dalla seconda posizione diventerebbe complicato, anche se, con dieci gare ancora a disposizione, tutto è ancora da scrivere. Nessuna ex dell'incontro, mentre uno solo il precedente tra le due formazioni: il successo di Busto per 3-1 nella gara di Castellanza del girone di andata. Le cocche sbarcheranno sull’isola con il morale alto dopo l’inizio perfetto del 2024 che ha visto le biancorosse mettere in fila due vittorie nette senza nemmeno un set lasciato per strada. Tonello e compagne vogliono continuare a correre veloci e fare rientro nella tana del PalaBorsani con le tasche piene di punti e l’asticella dell’entusiasmo ancora fissa ai massimi livelli. Lato infermeria lo staff medico biancorosso, al netto della gestione ordinaria di qualche malanno stagionale, conferma le notizie positive per coach Amadio che potrà contare su tutte le ragazze a sua disposizione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

Melissa Martinelli (Città Di Messina)- « A Perugia ci è mancata un pò di aggressività in più per portare a casa la vittoria. Contro Busto sarà una partita difficile ma in questa settimana l'abbiamo preparata bene. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e sappiamo che possiamo fare qualcosa di più per riscattare la sconfitta di Perugia e metterla in campo domenica con Busto ».

Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- «La partita di domenica sarà senza dubbio una sfida molto complicata, contro una squadra molto forte che ha dimostrato il suo valore in molteplici occasioni. Oltre alle qualità tecnico-tattiche del team siciliano, dobbiamo tenere in considerazione il fatto che giocheremo in casa loro dove punteranno a fare bene e vendicare l’incrocio dell’andata. Noi dal canto nostro dovremo essere brave a fare squadra ancora di più ed entrare in campo coese e concentrate solamente su noi stesse, tutte insieme orientante verso un unico obiettivo comune. Questa settimana stiamo lavorando molto in palestra per arrivare pronte e dare il massimo ».

VOLLEY SOVERATO - VTB FCREDIL BOLOGNA-

Ultima gara di regula season al Pala Scoppa dove si sfideranno Volley Soverato e Bologna prima, che entrambe le squadre, inizino la "pool salvezza". É una sfida importante per le ragazze di coach Guidetti che sono reduci dal netto ko contro Futura Busto Arsizio in trasferta. L'avversario che avranno di fronte capitan Buffo e compagne nelle ultime settimane ha raccolto punti pesanti come quelli di Pescara. Sono diciannove i punti in classifica per Lotti e compagne; il Soverato sta attraversando un periodo difficile con il mercato che non si sblocca soprattutto per questioni burocratiche. Tuttavia, le biancorosse stanno sempre dando l'anima in campo per cercare di conquistare punti importanti. Domenica, al Pala Scoppa, il pubblico sarà tutto dalla parte delle locali che vogliono vincere per iniziare al meglio la fase di "pool salvezza". Fischio di inizio alle ore 17.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Vtb Fcredil Bologna)

Bibiana Guzin (Volley Soverato)- « Dobbiamo cercare di giocare bene contro Bologna per riuscire a muovere la classifica. In settimana nonostante le difficoltà cerchiamo sempre di sopperire alle mancanze dovute alle assenze di giocatrici andate via. Siamo decise a fare bene per iniziare al meglio la fase successiva di stagione ».

Silvia Lotti (Vtb Fcredil Bologna)- « Domenica sarà sicuramente un’altra battaglia. Conosco bene quel palazzetto ma soprattutto il calore del pubblico di Soverato che è sempre stato molto forte. Per me è un piacere tornarci perché ci sono molte persone che conosco, con le quali sono rimasta in ottimi rapporti e che rivedo sempre volentieri. Dovremmo essere brave a rimanere concentrate sulla nostra parte di campo, pensare a far bene le nostre cose e basta, il resto è una conseguenza ».

SIRDECO VOLLEY PESCARA - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

Domenica alle 18 al Palaroma di Montesilvano la Sirdeco Volley ospita il Nuvolì Altafratte Padova per la nona giornata di ritorno del campionato di A2; gara importante che chiude la prima fase di campionato. La squadra si sta preparando al meglio per ottenere la prima vittoria in campionato e iniziare nel modo migliore la seconda fase che prenderà il via la prossima settimana.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

Nando Rapagnà (Secondo allenatore Sirdeco Volley Pescara)- « Padova è squadra in forte crescita. Vedendo gli ultimi risultati hanno lottato anche con i primi della classe un sestetto molto equilibrato con 2 centrali Volpin e Fanelli forti a muro soprattutto Volpin e con due ottime bande Trampus proveniente dal Club Italia e Rizzo ottimo ricettore attaccante sarà nostra premura essere aggressivi fin dall’inizio della gara avendo anche noi dei buoni attaccanti giovani si ma di buone prospettive per la gara di domenica ».

Ilaria Fanelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « Da qui in avanti ogni partita sarà di fondamentale importanza per raggiungere l’obiettivo salvezza. Il fatto che Pescara sia sotto di noi in classifica o la vittoria per 3-1 dell’andata sono cose da dimenticare. Sarà molto importante entrare in campo con la consapevolezza che ogni partita che andremo ad affrontare sarà una finale. Noi non abbiamo assolutamente smesso di crederci e cercheremo di dimostrarlo sul campo ».

GIRONE B-

VOLLEY HERMAEA OLBIA - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

La vittoria esterna in tre set su Montecchio ha dato nuova linfa all'Hermaea Olbia, che ha posto fine a una striscia negativa lunga 8 giornate. Punti preziosi in ottica Pool Salvezza per la squadra di coach Dino Guadalupi, che ora non vuole abbassare la guardia nella "sfida impossibile" contro la Cbf Balducci Hr Macerata, super capolista del Girone B dell'A2 Femminile con 41 punti e 15 vittorie in 17 gare. Oltre alla lungodegente Letizia Anello, alle prese con un problema al tendine del ginocchio, le aquile tavolarine dovranno rinunciare anche alla schiacciatrice Francesca Parise, che in settimana ha risolto il suo accordo col club olbiese.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo Volley Hermaea Olbia)

Sophie Blasi (Volley Hermaea Olbia)- « La gara di domenica sarà contro un'altra big della categoria e noi ce la metteremo tutta per portare a casa più punti possibili. Sarà una partita complicata, lo sappiamo, ma in allenamento stiamo lavorando bene e credo che saremo in grado di mostrare quanto fatto in settimana. In più, abbiamo il vantaggio di giocare in casa, nel nostro palazzetto e davanti al nostro pubblico. Vogliamo continuare a fare bene e credo che la vittoria contro Montecchio ci abbia dato la giusta dose di carica per affrontare l'ultima partita di regular season e la pool salvezza ».

Aurora Morandini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita contro Olbia sarà una gara sicuramente difficile. Loro hanno avuto delle sconfitte consecutive ma nonostante questo nell’ultimo match hanno vinto bene 3 a 0 in un campo complicato come Montecchio. Quindi non dobbiamo sottovalutare assolutamente sotto nessun punto di vista l’avversario. Noi stiamo lavorando bene in palestra eci stiamo preparando tecnicamente e tatticamente quindi andiamo in Sardegna tranquille, cercando di esprimere come sempre la nostra pallavolo ».

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

A classifica ormai definita, la CremonaUfficio si appresta a disputare l’ultima partita di una prima parte di stagione da incorniciare, caratterizzata da 13 vittorie e 4 sconfitte, nessuna delle quali per 0-3 (unica squadra di tutta la A2), che hanno fornito 40 punti al gruppo di coach Zanelli. Ospiti delle tigri gialloblù, le venete della Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore, reduci dalla sconfitta interna contro Olbia e già sicure del terzo posto in graduatoria con 35 punti, a quattro lunghezze di distanza proprio da Cremona. La gara di domenica mette dunque in palio punti utili per la Pool Promozione, al via nel prossimo weekend.

RECEDENTI: 1 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

Matilde Munarini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La partita di domenica chiuderà per noi un ciclo importante, che ci ha permesso di acquisire sicurezze e un’ottima posizione in classifica. Montecchio è una squadra con delle altezze e dei nomi importanti: sarà sicuramente una partita avvincente. Dopo l’ottimo risultato di domenica scorsa in casa di Costa Volpino, il nostro obiettivo sarà concludere il girone di ritorno con più soddisfazioni possibili. Finora siamo riuscite a spingerci oltre alle aspettative e puntiamo a non fermarci. Vi aspettiamo tutti al PalaRadi per chiudere insieme questa Regular Season! ».

Elisa Cella (Assistente allenatore Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Da Cremona inizia per noi un campionato nuovo, in cui vogliamo continuare a mostrare quanto espresso di buono nella prima parte della stagione. Il passo falso di Olbia ci ha lasciato l’amaro in bocca, dobbiamo subito tornare a giocare con l’atteggiamento giusto. Davanti avremo l’Esperia, squadra ben costruita che ha in Taborelli il principale terminale offensivo, ma in cui anche tutte le altre stanno facendo bene. Per metterle in difficoltà dovremo far valere i nostri punti di forza: la battuta in primis, e, di conseguenza, una precisa correlazione muro-difesa ».

LPM BAM MONDOVÌ - OROCASH PICCO LECCO-

L'ultima giornata di Regular Season vede l'LPM BAM Mondovì tornare al PalaManera, dopo quasi in mese. Già definite le squadre della Pool Promozione e Salvezza, il match di domenica mette in palio 3 punti d'oro, in vista delle nuove fasi del campionato. Se Mondovì può puntare a risalire la classifica, che attualmente la veda 10^ nella pool Promozione, Lecco, 5^ in pool salvezza, cercherà di raggiungere Melendugno. Sarà quindi una gara che guarda al futuro, considerando che i giochi della prima fase sono fatti: entrambe le squadre dovranno mantenere alta la concentrazione, per partire al meglio, già dalla domenica successiva.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Lpm Bam Mondovì, 1 successo Orocash Picco Lecco)

Claudio Basso (Allenatore (Lpm Bam Mondovì)- « Sono molto soddisfatto per la prestazione della squadra e della conquista dei tre punti nella scorsa giornata: era importantissimo centrare la pool promozione, ma era altrettanto fondamentale portare a casa l’intera posta in palio, dimostrando anche sul campo di essere superiori alle dirette concorrenti per il quinto posto. Domenica sarà vietato abbassare la guardia: a Mondovì contro Lecco vogliamo i tre punti, per arrivare alla seconda fase con il massimo bottino disponibile ».

Aneta Zojzi (Orocash Picco Lecco)- « La prossima partita è l’ultima di un percorso difficile e faticoso per tutte noi come penso per la maggior parte delle avversarie che militano in questo campionato . Mondovì è una squadra molto forte che nell’ultimo periodo è riuscita a ritrovare quel ritmo che aveva un po’ tralasciato, sono riuscite ad ottenere la pool promozione e saranno sicuramente più sollevate e felici. Noi abbiamo sempre dimostrato di poter competere con chiunque ed è anche il bello dello sport. E' importante prendere più punti possibili per il campionato che ci aspetta e che sarà ancora più difficile e tosto di quello affrontato finora, ma abbiamo i giusti mezzi per farlo e la voglia di dimostrare quello che siamo ».



NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Una chiusura di regular season che sa di antipasto di pool salvezza. Saranno tre punti in palio pesanti in chiave seconda fase quelli in palio tra Narconon Melendugno e Trasporti Pietro Bressan Offanengo, di fronte l'una contro l'altra domenica alle 16 in terra pugliese. Cremasche a quota 20, Melendugno a -1, con l'obiettivo comune di incrementare il bottino prima dei dieci match decisivi per la permanenza in A2. All'andata fu battaglia al PalaCoim, con Offanengo che la spuntò 3-2 in rimonta dopo esser stata sotto 2-0. Da lì in poi, una sensibile crescita in termini di gioco e di risultati per entrambe le formazioni, ora chiamate nuovamente al confronto diretto.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

Bruno Napolitano (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Sarà una partita importante, un partita che fa da anticipo alla puole salvezza. Giochiamo davanti al nostro pubblico che credo e spero sarà numeroso, abbiamo bisogno del loro sostegno in quella che per me è una partita fondamentale in quanto ci farebbe mettere punti importanti in classifica, che ci potrebbero portare a giocare la puole salvezza con un po’ più di tranquillità in più. Noi cercheremo di fare il nostro gioco che finalmente ha portato i suoi frutti; anche nella scorsa partita, nonostante la sconfitta, abbiamo fatto una buona gara. Proveremo a portare a casa il match nonostante l’avversario è molto valido e ben messo in campo, ma proveremo a tirare fuori tutto quello di buono fatto finora ».



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « E' una delle trasferte più difficili, affrontiamo una squadra che magari nei nomi non ha tutte giocatrici esperte di questa categoria, ma è una formazione molto aggressiva, in trasferta e soprattutto in casa, non molla mai. All'andata ci avevano aggredito subito nei primi due set poi eravamo stati bravi a ribaltare il risultato. Essendo sia loro sia noi impegnati poi nella pool salvezza, è un match importante perché i punti in palio permettono di creare distacco dalle formazioni che seguono nella nuova classifica. Bisognerà affrontare la gara in modo aggressivo, determinato, con la voglia di conquistare il risultato, aspetto che per quanto riguarda la determinazione è troppo incostante da parte nostra. Domenica scorsa contro Mondovì dopo due set giocati a un certo ritmo nel terzo siamo quasi spariti dal campo. Dobbiamo migliorare in questo e c'è bisogno sia singolarmente sia di squadra che si giochi a un certo livello. Melendugno è una formazione che difende tanto, con palla in testa ha una palleggiatrice di esperienza molto forte come Caracuta e non sarà facile, ma se vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile in una gara come questa bisogna entrare a gamba tesa ».

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

Omag-Mt – Cbl Costa Volpino per l’ultimo match di regular season. L’ultimo impegno casalingo della regular season mette sulla strada della OMAG-MT la CBL Costa Volpino. La partita, valida per l’ultima giornata del campionato regolare, si giocherà domenica 21 gennaio al PalaMarignano con fischio d’inizio alle ore 17. Arbitrano Andrea Bonomo e Filippo d’Amico. Con la matematica certezza di concludere al quarto posto del girone, in palio ci saranno comunque 3 punti di enorme importanza per i destini di entrambe le formazioni. Le Zie hanno bisogno dell’intera posta in palio per evitare l’allontanamento dal 5° posto che varrebbe i playoff nella pool promozione, A sua volta, la CBL non potendosi permettere passi falsi per tentare di salvarsi dalla retrocessione, avrà altrettanta fame di punti. All’andata la OMAG- MT si impose con un perentorio 0-3 in casa delle bergamasche.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La partita di domenica, anche se l'ultima di campionato, sarà molto importante per noi, sia per il fattore punti, che poi ci porteremo nel pool promozione, sia per il nostro spirito. Abbiamo bisogno di confermare le nostre sicurezze e questa partita deve essere una buona occasione per noi! Costa Volpino è una squadra tosta, hanno dei buoni attaccanti, dovremmo mettere in campo il nostro miglior muro e difesa e soprattutto la nostra energia che ci contraddistingue ».



Nadia Rossi (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica ci aspetta una partita difficile, contro una delle squadre più in forma del campionato che fa anche del proprio palazzetto un importante punto di forza. Noi nelle ultime partite abbiamo dimostrato di potercela giocare punto a punto anche con le prime della classe, mettendo sempre in campo un bel gioco. Purtroppo, ancora pecchiamo un po’ di cinismo e freddezza nei momenti finali dei set e questo finora ci ha impedito di racimolare punti importante in un’ottica di classifica ».

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 46, Futura Giovani Busto Arsizio 44, Città Di Messina 38, Cda Volley Talmassons Fvg 34, Tecnoteam Albese Volley Como 30, Valsabbina Millenium Brescia 23, Vtb Fcredil Bologna 19, Volley Soverato 12, Nuvolì Altafratte Padova 8, Sirdeco Volley Pescara 1.

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 41, Cremonaufficio Esperia Cremona 40, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35, Omag-Mt San Giovanni In M.No 31, Lpm Bam Mondovì 28, Trasporti Bressan Offanengo 20, Narconon Volley Melendugno 19, Orocash Picco Lecco 16, Volley Hermaea Olbia 15, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10.