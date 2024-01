Si è chiusa la regular season, Perugia ha chiuso al comando

La Tecnoteam Albese Volley Como sperava di regalarsi un altro pomeriggio di festeggiamenti dopo il 16-9 con cui era cominciata la partita contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, capolista del Girone A. Ma non era dello stesso avviso la squadra di coach Giovi: dopo aver ripreso l’incontro, anche sotto 24-21, le umbre hanno dato la sterzata decisiva vincendo 27-29 la prima frazione e poi dilagando nelle successive due. Tre punti che garantiscono a Perugia il primo posto nella Pool Promozione che comincerà il prossimo weekend, ottenuti anche grazie ai 18 punti dell’MVP Montano. Partita bellissima e antipasto del match di Coppa Italia di mercoledì 24 gennaio quella tra la Città di Messina e la Futura Giovani Busto Arsizio, terminata al quinto set in favore delle siciliane. Dopo aver ceduto il primo gioco, la squadra di coach Bonafede è tornata in sella e passata in vantaggio, ma le bustocche non si sono arrese pareggiando 2-2. Pubblico in visibilio nell’entusiasmante tie-break, che ha sorriso alle padrone di casa nel 17-15 finale. Premio MVP per Joly, autrice di 20 punti, e bene anche Battista (17), top scorer la bustocca Zanette con 22.

Nonostante non fosse ancora presente in panchina, l’annuncio di Matteo Solforati come nuovo coach mostra subito i suoi effetti sulla Valsabbina Millenium Brescia, che, guidata da Mattia Cozzi, domina 3-0 la Cda Volley Talmassons FVG conquistando il primo posto della Pool Salvezza. Finalmente in palla le leonesse, che tengono sempre le redini del gioco mandando in doppia cifra Fiorio (11 punti ed MVP), Pamio (10), Malik (11) e Torcolacci (10), mentre per le friulane l’unica è Costantini (12 con 7 muri). Festeggia anche la Volley Soverato, che contro la VTB Fcredil Bologna vince 3-1. Determinanti i 20 punti di Frangipane e i 10 muri di una straordinaria Barbazeni (16 punti), mentre non bastano alle emiliane i 30 punti della coppia Fiore-Lotti. Nello scontro tra le ultime due, a gioire è la Nuvolì Altrafratte Padova, che supera 1-3 la Sirdeco Volley Pescara con l’importante contributo di Cicolini (18) e dell’MVP Rizzo (13), mentre Tosic si ferma a 16.

La CBF Balducci HR Macerata mantiene la vetta del Girone B e approderà in Pool Promozione come terza in classifica grazie all’1-3 in casa della Volley Hermaea Olbia. Bella partita delle sarde, che vincono il primo set e lottano fino all’ultimo pallone del secondo, salvo poi cedere alle arancionere che nel terzo e nel quarto hanno vita facile. Ai 19 punti di Adriano si oppone una super Stroppa da 22 punti e una granitica Civitico, 15 punti con ben 6 muri, MVP dell’incontro. Dietro le marchigiane, conferma la seconda piazza la CremonaUfficio Esperia Cremona vincendo lo scontro diretto contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Le ragazze di coach Zanelli soffrono solo nel secondo set, mentre negli altri tre non si lasciano impensierire dalle venete, che chiudono con 36 falli di squadra e un non esaltante 9% di efficienza offensiva. Per le padrone di casa, sempre decisive Taborelli e Piovesan: top scorer con 16 punti la prima, MVP con 15 (4 muri) la seconda.

In vista della Pool Promozione, aumentano il proprio bottino di punti l’Omag-MT San Giovanni in M.no e la LPM Bam Mondovì. Tutto troppo facile per le romagnole contro la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, che cede in poco più di un’ora sotto i colpi di capitan Ortolani (15 punti) e l’MVP Consoli (11). Più difficile il match delle pumine, che vengono messe sotto nella prima frazione da una pimpante Orocash Picco Lecco, che chiuderà con ben quattro giocatrici in doppia cifra (Zojzi, Conti, Nardelli e Piacentini). Tornate sul taraflex, le ragazze di coach Basso hanno però pareggiato i conti senza più voltarsi indietro, nonostante un quarto set combattuto terminato 25-23. Puntuale il contributo delle due bocche da fuoco Decortes (23) e Lux (22), ma la migliore è il libero Tellone, encomiabile in seconda linea.

Tre punti d’oro in Puglia per la Trasporti Bressan Offanengo, che supera 1-3 la Narconon Volley Melendugno conquistando, oltre ai tre punti, un prezioso secondo posto in vista della Pool Salvezza. Dopo aver vinto 30-32 e 22-25 i primi due quarti, le atlete di coach Bolzoni staccano la spina in un terzo set incubo finito 25-8, salvo poi riattaccarla e chiudere i conti 23-25. Ai 20 punti di Santiago hanno risposto capitan Trevisan con 19 e Martinelli con 17.

I TABELLINI-

GIRONE A-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (27-29 19-25 14-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 6, Meli 9, Nicolini 2, Bulaich Simian 14, Veneriano 5, Zatkovic 10, Fiori (L), Radice, Zanotto. Non entrate: Brandi, Patasce, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Traballi 11, Cogliandro 6, Ricci 1, Kosareva 9, Bartolini 10, Montano Lucumi 18, Sirressi (L), Atamah 1, Braida, Viscioni. Non entrate: Lillacci, Turini. All. Giovi.

ARBITRI: Lentini, Testa.

Durata set: 31′, 23′, 24′; Tot: 78′.

MVP: Ivonee Montano Lucumi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-0 (25-22 25-13 25-23)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 10, Torcolacci 10, Malik 11, Fiorio 11, Babatunde 6, Scacchetti 1, Pericati (L), Brandi. Non entrate: Bulovic, Ratti, Tagliani (L), Pinetti, Pinarello

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 2, Eckl 5, Eze 3, Hardeman 4, Costantini 12, Piomboni 7, Negretti (L), Kavalenka 6, Bole. Non entrate: Monaco (L), Feruglio, Grazia. All. Barbieri.

ARBITRI: Dell’Orso, Laghi.

Durata set: 26′, 21′, 27′; Tot: 74′.

MVP: Cristina Fiorio (Valsabbina Millenium Brescia)

CITTA’ DI MESSINA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2 (21-25 25-23 25-19 16-25 17-15)

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 2, Battista 17, Modestino 8, Payne 8, Joly 20, Martinelli 10, Maggipinto (L), Rossetto 8, Ciancio, Catania. Non entrate: Mearini, Gemelli (L), Felappi, Michelini. All. Bonafede.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 12, Furlan 14, Zanette 22, Silva Conceicao 12, Rebora 5, Monza 6, Bonvicini (L), Tonello 6, Pomili, Bresciani. Non entrate: Del Core, Citterio, Bosso, Osana (L). All. Amadio.

ARBITRI: Palumbo, Scarfo’.

Durata set: 27′, 29′, 27′, 26′, 24′; Tot: 133′.

MVP: Jessica Joly (Citta’ Di Messina)

VOLLEY SOVERATO – VTB FCREDIL BOLOGNA 3-1 (25-15 25-23 22-25 25-20)

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 20, Barbazeni 16, Zuliani 12, Buffo 15, Guzin 4, Romanin 4, Vittorio (L), Orlandi. Non entrate: Tolotti, Coccoli. All. Guidetti.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 10, Neriotti 3, Fiore 15, Lotti 15, Tresoldi 10, Saccani 2, Laporta (L), Tellaroli 2, Bongiovanni 1, Rossi 1, Bovolo 1, Taiani (L). Non entrate: Del Federico. All. Zappaterra.

ARBITRI: Spinnicchia, Stancati.

Durata set: 21′, 29′, 29′, 26′; Tot: 105′.

MVP: Simona Buffo ( Volley Soverato)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (17-25 25-22 21-25 19-25) –

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Casarotti 2, Bassi 14, Stellati 8, Tosic 16, Martinez Volskis 2, Bisegna 15, Falcone (L), El Mahi 1, De Fabritiis, Cherepova. All. Pupi.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Rizzo 13, Fanelli 11, Cicolini 18, Trampus 13, Volpin 7, Bortolot 3, Masiero (L), Pasa 3, Vega 2, Menegaldo 1, Piccinin. Non entrate: Magnabosco, Wabersich, Pavei (L). All. Rondinelli.

ARBITRI: Traversa, Resta.

Durata set: 26′, 28′, 27′, 25′; Tot: 106′.

MVP: Arianna Rizzo (Nuvoli’ Altafratte Padova)

GIRONE B-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 1-3 (25-23 23-25 15-25 16-25) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 7, Marku 8, Adriano 19, Orlandi 4, Gannar 9, Schmit, Blasi (L), Fontemaggi 11, Civetta, Anello. Non entrate: Imamura, Floris. All. Guadalupi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 7, Civitico 15, Stroppa 22, Vittorini 15, Mazzon 9, Bonelli 5, Bresciani (L), Bolzonetti 3, Morandini. Non entrate: Masciullo, Korhonen, Quarchioni. All. Carancini.

ARBITRI: Adamo, Faia.

Durata set: 27′, 28′, 25′, 23′; Tot: 103′.

MVP: Giada Civitico (Cbf Balducci Hr Macerata)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-1 (25-15 20-25 25-16 25-15)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Balconati, Rossini 11, Ferrarini 4, Felappi, Piovesan 15, Munarini 9, Gamba (L), Taborelli 16, Turla’ 2, Landucci 1, Zorzetto 1, Coveccia. Non entrate: Scialanca (L). All. Zanelli.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Gabrielli 7, Botezat 10, Pandolfi, Arciprete 12, Caruso 12, Malvicini 6, Napodano (L), Mangani 6, Gueli, Carraro. Non entrate: Bellia, Mazzon. All. Buonavita.

ARBITRI: Polenta, Papapietro.

Durata set: 21′, 24′, 24′, 22′; Tot: 91’

′MVP: Anna Piovesan (Cremonaufficio Esperia Cremona)

LPM BAM MONDOVI’ – OROCASH PICCO LECCO 3-1 (21-25 25-15 25-19 25-23)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 10, Farina 15, Decortes 23, Lux 22, Riparbelli 9, Allasia 1, Tellone (L), Coulibaly 1, Marengo 1, Manig, Lapini. Non entrate: Pizzolato. All. Basso.

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 10, Conti 11, Zojzi 14, Caneva 9, Sassolini 2, Nardelli 10, Barbagallo (L), Cantaluppi 1, Frigerio, Invernizzi, Mainetti, Morandi. Non entrate: Rimoldi (L). All. Milano.

ARBITRI: Lambertini, Galletti.

Durata set: 23′, 23′, 24′, 26′; Tot: 96′.

MVP: Agata Tellone (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 460

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3 (30-32 22-25 25-8 23-25)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 10, Polesello 9, Stival 13, Santiago 20, Biesso 2, Caracuta 3, Oggioni (L), Antignano 3, Rastelli 1, Favero 1, Campana 1, Courroux. All. Napolitano.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 6, Modesti 7, Martinelli 17, Trevisan 19, Taje’ 8, Bridi 7, Pelloni (L), Tommasini, Compagnin, D’este, Parise. Non entrate: Sassolini, . All. Bolzoni.

ARBITRI: Pasciari.

Durata set: 40′, 30′, 23′, 33′; Tot: 126′.

MVP: Federica Pelloni (Trasporti Bressan Offanengo)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-18 25-12 25-14)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Parini 8, Ortolani 15, Pecorari 7, Consoli 11, Turco 4, Nardo 9, Caforio (L), Giacomello 2, Ghibaudo 1, Meliffi. Non entrate: Cangini, Salvatori. All. Bertini.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Lancini 8, Agbortabi 2, Ebatombo 5, Boshnakova 5, Mazzoleni 8, Dell’orto, Gay (L), Pacchiotti (L), Agazzi, Rossi, Vicet Campos, Green. All. Cominetti.

ARBITRI: Bonomo, D’Amico.

Durata set: 24′, 20′, 23′; Tot: 67′.

MVP: Consoli (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Tecnoteam Albese Volley Como-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (27-29, 19-25, 14-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-22, 25-13, 25-23)

Citta’ Di Messina-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (21-25, 25-23, 25-19, 16-25, 17-15)

Volley Soverato-Vtb Fcredil Bologna 3-1 (25-15, 25-23, 22-25, 25-20)

Sirdeco Volley Pescara-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (17-25, 25-22, 21-25, 19-25)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 49 (17 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 45 (15 – 3); Citta’ Di Messina 40 (14 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 34 (12 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 30 (10 – 8); Valsabbina Millenium Brescia 26 (8 – 10); Vtb Fcredil Bologna 19 (6 – 12); Volley Soverato 15 (5 – 13); Nuvoli’ Altafratte Padova 11 (3 – 15); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 18);

GIRONE B-

I RISULTATI-

Volley Hermaea Olbia-Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (25-23, 23-25, 15-25, 16-25)

Cremonaufficio Esperia Cremona-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-1 (25-15, 20-25, 25-16, 25-15)

Lpm Bam Mondovi’-Orocash Picco Lecco 3-1 (21-25, 25-15, 25-19, 25-23)

Narconon Volley Melendugno-Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (30-32, 22-25, 25-8, 23-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-18, 25-12, 25-14)

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 44 (16 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 43 (14 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 34 (11 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 23 (7 – 11); Narconon Volley Melendugno 19 (5 – 13); Orocash