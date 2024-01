Laura Broekstra centrale tedesca per Macerata

MACERATA- Nuovo arrivo in casa CBF Balducci Macerata per la seconda fase della stagione 2023/24: il Club arancionero comunica l’ingaggio della centrale tedesca Laura Broekstra, classe 1997 per 191 cm di altezza. Sarà la prima esperienza fuori dalla Germania per la giocatrice, nell’attuale stagione in campo nel massimo campionato Bundesliga con la maglia del VC Neuwied 77. Laura Broekstra giocherà sabato l’ultima gara con la formazione tedesca per poi raggiungere subito l’Italia e iniziare l’avventura con la CBF Balducci HR: a partire dalla prossima settimana, dunque, sarà a disposizione di coach Michele Carancini e del suo staff. Vestirà la maglia arancionera numero 11.