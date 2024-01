Perugia batte Macerata e vola nella Pool Promozione

Vittoria e fuga per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che vive una domenica perfetta superando 3-1 la CBF Balducci HR Macerata, terza in classifica, e guadagnando punti anche sulla seconda Futura Giovani Busto Arsizio, sconfitta al tie-break dall’Omag-MT San Giovanni in M.no. Al PalaBarton, le umbre soffrono nelle fasi iniziali del primo set ma nel finale la spuntano 25-21, dominando poi la seconda frazione. Altro testa a testa nel terzo gioco, che questa volta prende però la strada delle arancionere che accorciano 2-1. Nel quarto parziale mettono il turbo le ragazze di coach Giovi, gestite alla grande da Ricci, che manda in doppia cifra tutte le sue compagne: Montano Lucumi (19), l’MVP Bartolini (14 con 5 muri), Kosareva (17), Traballi e Cogliandro (15 a testa). Non bastano a coach Carancini i 30 punti della coppia Vittorini-Mazzon e i 12 di capitan Fiesoli.

Bellissima la partita di Rimini, con le cocche che passano in vantaggio due volte e le romagnole che puntualmente agguantano il pareggio, riuscendo poi ad imporsi nel punto a punto della quinta frazione in una delle migliori partite stagionali delle ragazze di coach Bertini. Encomiabile la regia dell’MVP Turco, che fa brillare capitan Ortolani (19 punti), Nardo (18) e la giovanissima Pecorari (15), mentre le ragazze di coach Amadio cedono nonostante i 20 punti di Cvetnic e i 16 di Zanette, pagando un po’ a livello fisico la partita di Coppa Italia dello scorso mercoledì.

Si scrolla di dosso la delusione per l’uscita dalla Coppa Italia la Città di Messina, che davanti al suo pubblico supera 3-1 l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, in partita solo nel secondo set conquistato 19-25. Negli altri parziali, le siciliane hanno sempre tenuto saldo il pallino del gioco, impedendo alle venete di entrare in partita: prestazione da sogno a muro, con 16 blocks vincenti, e 6% di efficienza offensiva delle avversarie. Premio di MVP a capitan Martinelli (10 punti) che di muri ne piazza 6, top scorer la solita Payne da 24 punti mentre Bellia non va oltre il 16. Tre punti importanti in cascina anche per la Tecnoteam Albese Volley Como, che espugna il PalaManera, tana della LPM Bam Mondovì. Bel 0-3 delle ragazze di coach Chiappafreddo, trascinate dai 25 punti dell’MVP Zatkovic, che ha vinto il confronto diretto con Decortes (14).

In Pool Salvezza, allunga sulla zona retrocessione la Trasporti Bressan Offanengo, che supera 3-0 la VTB Fcredil Bologna con un terzo parziale lucido e coraggioso, dopo aver avuto vita facile nei primi due. Le emiliane non si sono arrese e proprio nel finale hanno infatti provato ad allungare la partita, ma nel testa a testa ai vantaggi, terminato 28-26, ha fatto la differenza il libero Pelloni, miglior giocatrice della gara. Entusiasmante il derby del Sud tra la Volley Soverato e la Narconon Volley Melendugno. Le ragazze di coach Guidetti vanno sotto 0-2 subendo i colpi delle solite Santiago (20) e Stival (17), ma poi si riprendono nel terzo set e al fotofinish accorciano ai vantaggi 28-26. Il successo dona nuova linfa alle calabresi, che guidate dai 22 punti di capitan Buffo e dai 17 di Frangipane prima pareggiano e poi festeggiano al tie-break.

Tre punti pesanti conquistati dall’Orocash Picco Lecco, che supera 3-0 la Nuvolì Altafratte Padova e guadagna un punto su Soverato, al momento prima delle retrocesse. Mainetti e l’MVP Conti fanno 13 punti a testa, avendo la meglio nel confronto diretto con il duo Volpin-Cicolini (12 punti per ognuna). La sfida tra le ultime due del Girone A e del Girone B va alla Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, che perde il primo set contro la Sirdeco Volley Pescara ma poi torna in partita e non si guarda più indietro, imponendosi in quattro set con i 20 punti dell’MVP Ebatombo e i 16 di Ghezzi.

POOL PROMOZIONE-

I TABELLINI-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-21 25-12 24-26 25-19)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Cogliandro 15, Ricci, Kosareva 17, Bartolini 14, Montano Lucumi 19, Traballi 15, Sirressi (L), Atamah, Messaggi. Non entrate: , Lillacci (L), Turini, Braida, Viscioni. All. Giovi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Vittorini 15, Civitico 3, Stroppa 4, Fiesoli 12, Mazzon 15, Bonelli 2, Bresciani (L), Bolzonetti 7. Non entrate: Korhonen, Morandini, Busolini, Masciullo, Broekstra, Quarchioni. All. Carancini.

ARBITRI: Sessolo, Dell’Orso.

Durata set: 25′, 19′, 26′, 24′; Tot: 94′.

MVP: Benedetta Bartolini (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2 (18-25 25-18 22-25 25-14 15-13)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 4, Nardo 18, Parini 9, Ortolani 19, Meliffi, Consoli 10, Caforio (L), Pecorari 15, Giacomello 1, Ghibaudo, Cangini. Non entrate: Saguatti (L), Salvatori. All. Bertini.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 20, Furlan 8, Zanette 16, Silva Conceicao 13, Tonello 5, Monza 3, Bonvicini (L), Rebora 9, Pomili, Bresciani, Osana (L). Non entrate: Del Core, Citterio, Bosso. All. Amadio.

ARBITRI: Cruccolini, Licchelli.

Durata set: 24′, 24′, 28′, 24′, 18′; Tot: 118′.

MVP: Alice Turco (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

LPM BAM MONDOVI’ – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (20-25 19-25 22-25)

LPM BAM MONDOVI’: Riparbelli 4, Allasia 2, Grigolo 2, Farina 11, Decortes 14, Lux 9, Tellone (L), Coulibaly 6, Lapini. Non entrate: Manig, Marengo, Cagnasso, Pizzolato (L). All. Basso.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 13, Veneriano 5, Zatkovic 25, Longobardi 6, Meli 7, Nicolini, Fiori (L). Non entrate: Radice, Patasce, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Marigliano, Giulietti.

Durata set: 21′, 22′, 23′; Tot: 66′.

MVP: Eva Zatkovic (Tecnoteam Albese Volley Como)

Spettatori: 430

CITTA’ DI MESSINA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-1 (25-15 19-25 25-14 25-8)

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 1, Battista 13, Modestino 10, Payne 24, Joly 1, Martinelli 10, Maggipinto (L), Rossetto 7, Mearini. Non entrate: Cucinotta (L), Felappi, Michelini, Ciancio, Catania. All. Bonafede.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 1, Arciprete 6, Botezat 9, Bellia 16, Mangani 10, Caruso 5, Napodano (L), Pandolfi 1, Gueli, Gabrielli, Malvicini. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

ARBITRI: Pasciari,

Durata set: 22′, 25′, 23′, 17′; Tot: 87′.

MVP: Melissa Martinelli (Città di Messina)

I RISULTATI-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-21, 25-12, 24-26, 25-19)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (18-25, 25-18, 22-25, 25-14, 15-13)

Lpm Bam Mondovi’-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-2 (25-22, 25-20, 23-25, 21-25, 19-17) Giocata ieri

Citta’ Di Messina-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-1 (25-15, 19-25, 25-14, 25-8)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 52 (18 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (15 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 44 (16 – 3); Cremonaufficio Esperia Cremona 44 (14 – 5); Citta’ Di Messina 43 (15 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 36 (13 – 6); Omag-Mt San Giovanni In M.No 36 (12 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 33 (11 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 9).

IL PROSSIMO TURNO- 04/02/2024 Ore 17.00



Cremonaufficio Esperia Cremona – Citta’ Di Messina Si gioca il 03/02/2024 ore 15.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Tecnoteam Albese Volley Como – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Cbf Balducci Hr Macerata – Cda Volley Talmassons Fvg

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

POOL SALVEZZA-

I TABELLINI-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – VTB FCREDIL BOLOGNA 3-0 (25-15 25-19 28-26)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 10, Modesti 5, Martinelli 13, Trevisan 11, Taje’ 8, Bridi 4, Pelloni (L), D’este 2, Tommasini, Parise. Non entrate: Zaje (L), Compagnin, Sassolini. All. Bolzoni.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Neriotti 8, Fiore 10, Lotti 4, Tresoldi 4, Saccani 1, Ristori 11, Laporta (L), Tellaroli 3, Del Federico, Bongiovanni, Bovolo, Taiani (L). Non entrate: Rossi. All. Zappaterra.

ARBITRI: Pristera’, Viterbo.

Durata set: 26′, 26′, 33′; Tot: 85′.

MVP: Federica Pelloni (Trasporti Bressan Offanengo)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-1 (22-25 25-21 25-14 25-17) –

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Mazzoleni 8, Dell’Orto 3, Lancini 1, Agbortabi 9, Ebatombo 20, Vicet Campos 11, Gay (L), Ghezzi 16, Rossi 2, Pacchiotti (L), Agazzi. Non entrate: Green, Boshnakova. All. Cominetti.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Casarotti 3, Martinez Volskis 5, Stellati 7, Bassi 18, El Mahi 8, Bisegna 7, Falcone (L), De Fabritiis, Cherepova. All. Pupi.

ARBITRI: Scarfo’, Lentini.

Durata set: 25′, 27′, 22′, 23′; Tot: 97′.

MVP: Aurelia Ebatombo (C.B.L. Costa Volpino)

OROCASH PICCO LECCO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-22 25-21 25-19)

OROCASH PICCO LECCO: Nardelli 8, Piacentini 8, Conti 13, Zojzi 13, Caneva 8, Rimoldi, Mainetti (L), Sassolini 1, Barbagallo, Frigerio. Non entrate: Cantaluppi, Morandi, Kadyrova. All. Milano.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Rizzo 8, Fanelli 3, Cicolini 12, Trampus 8, Volpin 12, Bortolot 2, Pavei (L), Magnabosco 6, Pasa 1, Masiero, Vega, Piccinin. Non entrate: Menegaldo, Wabersich. All. Rondinelli.

ARBITRI: Adamo, Mannarino.

Durata set: 28′, 30′, 27′; Tot: 85′.

MVP: Alessia Conti (Orocash Picco Lecco)

VOLLEY SOVERATO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (19-25 19-25 28-26 25-20 15-13)

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 17, Barbazeni 9, Zuliani 8, Buffo 22, Guzin 7, Romanin 8, Vittorio (L), Coccoli, Orlandi. Non entrate: Tolotti. All. Guidetti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 11, Polesello 11, Stival 17, Santiago 20, Antignano 13, Caracuta 3, Oggioni (L), Rastelli 8, Campana 4, Favero, Courroux. Non entrate: Biesso. All. Napolitano.

ARBITRI: D’Argenio, Lanza.

Durata set: 29′, 27′, 33′, 28′, 22′; Tot: 139′.

MVP: Simona Buffo (Soverato).

I RISULTATI-

Valsabbina Millenium Brescia-Volley Hermaea Olbia 3-1 (21-25, 25-19, 25-11, 25-21) Giocata ieri

Trasporti Bressan Offanengo-Vtb Fcredil Bologna 3-0 (25-15, 25-19, 28-26)

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Sirdeco Volley Pescara 3-1 (22-25, 25-21, 25-14, 25-17)

Orocash Picco Lecco-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-22, 25-21, 25-19)

Volley Soverato-Narconon Volley Melendugno 3-2 (19-25, 19-25, 28-26, 25-20, 15-13)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 29 (9 – 10); Trasporti Bressan Offanengo 26 (8 – 11); Narconon Volley Melendugno 20 (5 – 14); Orocash Picco Lecco 19 (6 – 13); Vtb Fcredil Bologna 19 (6 – 13); Volley Soverato 17 (6 – 13); Volley Hermaea Olbia 15 (4 – 15); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 13 (5 – 14); Nuvoli’ Altafratte Padova 11 (3 – 16); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 19).

IL PROSSIMO TURNO- 04/02/2024 Ore 17.00-

Narconon Volley Melendugno – Valsabbina Millenium Brescia Ore 16.00

Vtb Fcredil Bologna – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

Sirdeco Volley Pescara – Orocash Picco Lecco Ore 15.00

Volley Hermaea Olbia – Volley Soverato

Nuvoli’ Altafratte Padova – Trasporti Bressan Offanengo