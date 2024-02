Cremona-Messina è l'anticipo della Pool Salvezza

Sabato 3 febbraio (ore 15.30) apre le ostilità il confronto tra la CremonaUfficio Esperia Cremona, quarta con 44 punti, e la Città di Messina, quinta a -1. La Bartoccini-Fortinfissi Perugia, dopo il successo dello scorso mercoledì che è valso la Finale di Coppa Italia di Serie A2, viaggia verso il Veneto ospite della Ipag S.lle Ramonda Montecchio, al momento a -8 dal quinto posto che vale i Playoff.

Proprio in quest’ottica, sarà un viatico molto importante per il resto della Pool lo scontro tra la CBF Balducci Hr Macerata e la Cda Volley Talmassons FVG, così come la sfida del PalaFrancescucci tra la Tecnoteam Albese Volley Como e l’Omag-MT San Giovanni in M.no. La seconda in classifica Futura Giovani Busto Arsizio proverà a mantenere il proprio margine sul sesto posto accogliendo al PalaBorsani la LPM Bam Mondovì.

Match d’alta quota in Pool Salvezza tra la terza in graduatoria Narconon Volley Melendugno e la capolista Valsabbina Millenium Brescia, prima a +9. Tre punti dietro le leonesse, la Trasporti Bressan Offanengo fa visita alla Nuvolì Altafratte Padova. Sul filo di lana della zona retrocessione, la Volley Soverato dovrà cercare i tre punti in casa della Volley Hermaea Olbia, mentre l’Orocash Picco Lecco e la VTB Fcredil Bologna dovranno mantenere il proprio vantaggio ottenendo il massimo contro la Sirdeco Volley Pescara e la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - CITTÀ DI MESSINA-

Dopo aver iniziato la seconda parte di stagione sfidando Talmassons ed ottenendo un punto, il gruppo di coach Zanelli riapre le porte del PalaRadi, con il calendario che presenta la sfida contro la Akademia Città di Messina. Le siciliane hanno terminato la Regular Season con 40 punti, a ridosso di Perugia e Busto Arsizio. Nella gara di settimana scorsa hanno dimostrato una volta di più tutto il loro valore superando in quattro set Montecchio. In classifica, la CremonaUfficio precede di una sola lunghezza la rivale di giornata: la gara di sabato dunque ha tutte le carte in regola per promettere emozioni e spettacolo. Prima della doppia trasferta consecutiva per Akademia Città Di Messina. Dopo aver superato all'esordio in Pool Promozione l'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - nel confronto di domenica scorsa al "PalaRescifina" - nell'anticipo della seconda giornata di andata cercherà di violare il taraflex del "PalaRadi" di Cremona; di fronte, le tigri della Cremonaufficio Esperia. Le ragazze di coach Bonafede cercheranno ulteriori conferme contro una squadra capace di conquistare la seconda posizione finale, nel proprio girone di pertinenza, grazie ad un girone di ritorno esaltante con 8 vittorie ed una sola sconfitta maturata a Macerata il 3 Dicembre scorso. Da allora, solo successi in Regular Season, fino alla sconfitta al tie-break di Lignano, nel turno precedente, contro Talmassons. Complessivamente, dalla prima fase stagionale, sono arrivate 14 vittorie, 4 sconfitte, 48 set vinti, 22 quelli persi. Nessuna ex dell'incontro, mentre due i precedenti tra le due squadre, entrambi la scorsa stagione in Pool Salvezza. Bilancio in perfetta parità con successo per parte.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Città Di Messina, 1 successo Cremonaufficio Esperia Cremona)

EX: Nessuno



Beatrice Balconati (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La partita di sabato scorso è stata, nonostante la sconfitta, una bella prova di squadra perché siamo riuscite a ribaltare il risultato costringendo le avversare al tie-break. Per la prossima partita ci aspetta Messina che viene da una bella vittoria ed è una squadra che ha dei nomi importanti. Arrivati a questa fase della stagione, ogni punto è significativo ed entreremo in campo dando il massimo come abbiamo fatto anche nell’ultima partita contro Talmassons. Come sempre vi aspettiamo numerosi al PalaRadi sabato alle 15:30 ».

Dalila Modestino (Città Di Messina)- « Dopo la partita di Soverato abbiamo affrontato un buon numero di partite difficili con le squadre più importanti del nostro girone e lo abbiamo fatto bene; è stato un periodo positivo. Ottimi i risultati conseguiti non solo nei numeri ma anche nell'atteggiamento. Adesso, è iniziata un'altra fase del Campionato molto importante come la Pool Promozione; anche qui affronteremo le squadre più forti". A Perugia in Campionato e a Busto in Coppa è mancato qualcosa; facciamo riferimento a due gare molto differenti tra loro: "Perugia è stata più negativa come prestazione sul piano della grinta e dell'energia messa in campo; forse ciò che ci è mancato di più, oltre ad alcune situazioni tecnico-tattiche. Contro Busto in casa nostra, invece, abbiamo avuto un atteggiamento di rivalsa rispetto alla partita di andata in Campionato e si è visto chiaramente. Invece, in Coppa, è stata un'altra partita ancora e nella quale, in ogni caso, non abbiamo mollato fino alla fine". Facendo un passo indietro forse il capolavoro del mese lo avete realizzato a Macerata nei quarti di Coppa: "Non parlerei di capolavoro o miracolo perché ci lavoriamo tutti giorni in palestra per vivere al meglio queste partite e quindi i risultati sono una conseguenza. Queste sono le partite belle da giocare e che ti fanno capire il livello della squadra". Adesso, si vola a Cremona per giocarsi la seconda gara della Pool Promozione contro l'Esperia, una squadra reduce da una super stagione e dalla sconfitta al tie-break in quel di Lignano con Talmassons: "Credo che nessuna gara sia da sottovalutare perché in Pool ci confronteremo con le prime cinque classificate dell'altro girone di Regular Season. Ci sarà anche la gara di ritorno, non si tratterà di gara secca, ma dovremo metterci il massimo comunque perché servirà far punti. Adesso, avremo partite importanti, di cui due fuori casa; abbassare la guardia sarebbe un errore grave ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - LPM BAM MONDOVÌ-

Terminato il tour de force che ha visto la Futura scendere in campo per ben tre gare in una settimana, si torna al PalaBorsani per il secondo appuntamento della pool promozione. A Castellanza sbarcherà la formazione piemontese della LPM BAM Mondovì, attualmente fanalino di coda della pool a quota 31 punti, dopo aver chiuso il proprio girone centrando l’ultimo slot disponibile per accedere alla zona promozione. Team che, a dispetto delle difficoltà incontrate, ha tutte le carte in regola per regalare spettacolo e provare a strappare punti importanti su tutti i campi. Dalla parte opposta della rete le cocche, di rientro nella loro tana castellanzese sempre inviolata finora tra campionato e coppa, con la spinta e il calore del pubblico di casa sono in cerca di riscatto e vogliono immediatamente dimenticare in fretta il “mal di trasferta” e la sconfitta subita in terra romagnola per tornare a correre, tenendo a distanza le offensive di una Macerata distante sole due lunghezze. Occasione in più, inoltre, per mantenere il trend positivo avviato lo scorso anno contro la compagine piemontese. Si preannuncia dunque una sfida in grado di regalare emozioni, tra due squadre entrambe in cerca di un’inversione di rotta rispetto ad un avvio di pool promozione non entusiasmante. Il ritorno ad una settimana di lavoro in palestra “standard” è stata l’occasione per Tonello e compagne anche per ricaricare un po' le batterie fisiche e mentali dopo il grande sforzo dei tre impegni ravvicinati e non farsi trovare impreparate all’appuntamento.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Sofia Rebora a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Viola Tonello a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Elisa Zanette a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2018/2019, 2019/2020



Viola Tonello (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Arriviamo alla sfida di domenica molto motivate e cariche, volenterose di riprenderci subito dopo la sconfitta di domenica scorsa. Siamo forti, comunque di una settimana complessivamente positiva in cui abbiamo conquistato una meravigliosa finale di Coppa Italia che ci dà molta fiducia in noi stesse e nei nostri mezzi. Affrontiamo indubbiamente una squadra forte, come tutte quelle di questa seconda fase, siamo pronte per dare il massimo per ottenere il massimo e mostrare sul campo il nostro valore e quello che siamo capaci di fare ».

Laura Grigolo (Lpm Bam Mondovì)- « Non siamo contente della prestazione fatta domenica scorsa e sicuramente la voglia di riscattarci e di dimostrare che valiamo di più è tanta, sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra molto forte, aldila del risultato quello che non deve mancare e che dobbiamo avere fin da subito è l’atteggiamento aggressivo su ogni pallone e la pazienza nei momenti difficili ».

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO.-

Una gara speciale per la Tecnoteam Albese Volley Como. In una domenica con diversi momenti collaterali annunciati dalla società per i tifosi, la squadra di coach Mauro scende in campo per poter continuare a cullare il sogno (che è anche quello della Omag-Mt di San Giovanni in Marignano) di scalare la classifica per avvicinarsi quanto più possibile alla zona play-off. L'avversaria (domenica ore 17 a Casnate) è tosta: San Giovanni appunto, con due ex importanti come Alice Nardo e Sveva Parini, questa ultima cresciuta proprio con la Tecnoteam Albese prima di spiccare il volo verso la serie A. Tecnoteam con il morale alto dopo la bella vittoria di domenica a Mondovì: tre punti d'oro anche per la graduatoria della Poule Promozione. Biglietti a 8 euro intero e 5 ridotto: in vendita ai botteghini del palazzetto di Casnate dalle 15,30. Si va in campo alle 17. Prima e durante, come detto, la società comasca ha annunciato diverse iniziative di intrattenimento per i supporters presenti.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alice Nardo a Tecnoteam Albese Volley nel 2021/2022, 2022/2023



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « San Giovanni, che andiamo ad affrontare domenica, è una ottima squadra con giocatrici di valore: Ortolani su tutte, giocatrice che ha ottenuto grandi successi anche con la Nazionale. Lei ha valore ed esperienza. E poi abbiamo la nostra ex Nardo che sappiano essere attaccante importante. Sicuramente è una formazione ben organizzata e che sta lottando, come noi, per ritagliarsi un posto tra le migliori in questa seconda fase del campionato. Noi stiamo giocano una ottima pallavolo: domenica dobbiamo essere capaci di saper aggredire l'avversaria e, nel contempo, difendere bene. Ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti e una soddisfazione ancora per i nostri tifosi che, sono certo, ci daranno una spinta importante come sempre ».

Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)-« La partita di domenica sarà sicuramente particolare per me, ritorno in un posto dove ho giocato due anni e dove ho lasciato un pezzo di cuore. Dall’altra parte della rete ci saranno delle mie care amiche contro cui sarà molto divertente giocare. Al di là dell’emozione personale, è molto importante per noi confermare quanto di buono fatto nella partita di domenica scorsa contro Busto e continuare a macinare punti in ottica playoff. Ho molta fiducia in noi e nei risultati che possiamo ottenere, a partire da un campo difficile come quello di Albese ».



CBF BALDUCCI HR MACERATA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

Il Banca Macerata Forum apre le porte per l’esordio casalingo nella Pool Promozione per la CBF Balducci Macerata che domenica (ore 17) riceve la visita della Cda Volley Talmassons Fvg nella seconda giornata della seconda fase della Serie A2 Tigotà. Dopo la sconfitta a Perugia nel big match domenica scorsa, Fiesoli e compagne vogliono riscattarsi di fronte ai propri tifosi per consolidarsi nella zona playoff e respingere l’assalto delle friulane, attualmente a -8 in classifica dalle maceratesi. Le avversarie arrivano dalla vittoria al tie break con Cremona nella prima giornata e dalla secca sconfitta di mercoledì scorso nella Semifinale di Coppa Italia giocata a Perugia: sicuramente scenderanno in campo nelle Marche per provare a recuperare punti verso la zona Playoff. Massima concentrazione in casa CBF Balducci HR per provare a continuare a restare in alto: il secondo posto occupato da Busto Arsizio è a -2.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Nessuno

Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica sarà un esordio importantissimo in casa nella Pool Promozione e sicuramente sarà difficile, come tutte le gare di questa seconda fase. Talmassons, nonostante la sconfitta di mercoledì scorso in Coppa Italia a Perugia, viene da una vittoria contro Cremona nella prima gara della Pool Promozione e vorrà recuperare punti per agganciare la zona Playoff. È una squadra attrezzata ma noi in casa, davanti al nostro pubblico, riusciamo a esprimerci ancora meglio. Quindi dopo il ko di Perugia ripartiamo da questo appuntamento, stiamo lavoriamo con intensità, pronte per continuare a prendere punti e regalare un’altra gioia al nostro pubblico ».

Leah Hardeman (Cda Volley Talmassons Fvg): « Come squadra abbiamo la testa sulla prossima partita contro Macerata. Venendo dalla Coppa Italia siamo un po' delusi ma non possiamo cambiare le partite passate ma imparare da esse e adattarci. Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff e continueremo questa ricerca a partire dalla partita di domenica ».

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Montecchio, dopo la sconfitta rimediata nella prima di pool promozione a Messina, si prepara al debutto casalingo in questa seconda parte di campionato. Attualmente occupa l’ottavo posto in classifica, seppur abbia ottenuto 14 vittorie e 5 sconfitte complessive, come Cremona in quarta piazza: a fare la differenza i match terminati al tie-break (7 per Montecchio nella regular season). La vittoria manca all’UVMM dal 7 gennaio, primo match del 2024, e per tornare a conquistarla sa che deve puntare su uno dei suoi proverbiali punti di forza, la battuta: 126 gli ace complessivi (miglior squadra in A2), in cui incidono i 36 di Bellia, i 28 di Arciprete e i 21 di Mangani.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)



EX: Benedetta Bartolini a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Dayana Kosareva a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2017/2018



Alessia Arciprete (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Penso che non serva focalizzarsi troppo sul nostro ultimo periodo, momenti del genere possono capitare nel corso di una stagione. In palestra stiamo lavorando sodo come abbiamo sempre fatto e sono sicura che tutto questo porterà di nuovo i suoi frutti. Affronteremo la partita di domenica con la stessa determinazione che ci ha contraddistinto fino ad ora, senza mai mollare e rimanendo lucide su ogni pallone. Cercheremo di mettere subito in difficoltà le nostre avversarie, forzando in battuta ».

Asia Cogliandro (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « È stata una grande gioia approdare in finale di Coppa Italia. – dice la numero 13 di Perugia – Con Talmassons abbiamo fatto una bella prestazione, ma adesso dobbiamo essere brave a tornare con la stessa mentalità ad affrontare le prossime gare di Pool promozione. La Coppa Italia è una manifestazione di rilievo e sarà bello andare a Trieste per la finale (si giocherà il prossimo 18 febbraio, ndr), ma rimane pur sempre un’appendice rispetto al campionato che rimane il nostro obiettivo primario in quanto è da lì che passa la possibilità di andare in massima serie. Negli allenamenti stiamo dando sempre il massimo e acquisiamo sempre maggiore padronanza nei nostri mezzi. Andremo a Montecchio con la volontà di fare ancora bene e di riportare la vittoria. ».

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Prosegue la contesa per ottenere i cinque pass per la Salvezza che passa, questa volta, dalla Puglia. Pamio e compagne, dopo la vittoria su Olbia, sono attese questa volta alla Palestra Polivalente San Giuseppe da Copertino (Lecce) per la sfida contro la terza forza della Pool Salvezza, la Narconon Volley Melendugno (a 20 punti), reduce dalla sconfitta al tie break con Soverato. Fischio d’inizio domenica 4 febbraio, ore 16.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Valeria Caracuta a Millenium Brescia nel 2019/2020



Matteo Solforati (Allenatore Valsabbina Millenium Brescia)- « Sicuramente ci aspetta una partita complicata, Melendugno è una squadra che ha fatto la maggior parte dei punti in classifica durante il girone di ritorno. Questo significa che sono in un buon momento. È una squadra che ha fatto tanti tie-break, si giocano le partite fino alla fine, e soprattutto in casa sono riuscite a conquistare punti. Hanno una palleggiatrice molto esperta e di categoria, che fa girare bene la squadra. Sanno essere una formazione ostica, difficile da affrontare, con un gioco molto particolare. Non sarà sicuramente una passeggiata, ci vorrà tantissima determinazione e voglia di lottare. Penso che sarà una partita un po' "sporca", affronteremo giocatrici molto abili, esperte e che sprecano poco, che mettono in difficoltà con pallette e mani-out. Dovremo essere molto ordinati e lucidi per gestire gli scambi lunghi e soprattutto spingere al servizio per evitare che la loro regista possa lavorare con la palla in mano ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

Dopo più di venti giorni dall’ultima gara interna, domenica 4 febbraio, la VTB FCRedil Bologna sarà nuovamente in scena al Pala Marani per la seconda sfida della Pool Salvezza. A raggiungere Budrio, per tale occasione sarà una vecchia conoscenza delle rossoblù: la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino di coach Cominetti, vittoriosa nel primo turno della seconda fase del Campionato contro la Sirdeco Volley Pescara. Sei sono i punti che dividono le due formazioni nella nuova classifica, 13 per le ospiti contro i 19 delle felsinee che hanno il compito di riprendere subito la marcia verso l’obiettivo salvezza. Sono solo due, infatti, le lunghezze che le separano dal Volley Soverato, attualmente fuori dalle prime cinque posizioni e che domenica verrà ospitata dalla Volley Hermaea Olbia. Conduzione di gara affidata alla coppia Stellato-Magnino con fischio d’inizio usuale alle ore 17:00.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Irene Bovolo (Vtb Fcredil Bologna)- « Nella prossima partita per noi saranno fondamentali un approccio alla gara più determinato e maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo consapevoli che dovremmo portare a casa dei punti importanti per la classifica e per l’obiettivo che ci siamo prefissate, conoscendo già, almeno in parte, la squadra che andremo ad affrontare.».

Monica Mazzoleni (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Questa partita è fondamentale sia per noi che per Bologna, così come ognuna di quelle che affronteremo da qui a fine anno. Nella gara con Pescara non abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo ma siamo riuscite a sbloccare la vittoria, che ci deve servire per affrontare questa gara con convinzione. In palestra stiamo lavorando molto bene e ci concentreremo sul replicare quanto fatto in settimana anche domenica, pensando una partita alla volta, un punto alla volta! ».

SIRDECO VOLLEY PESCARA - OROCASH PICCO LECCO-

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Maria Teresa Bassi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Alessia Conti (Orocash Picco Lecco)- « Domenica sarà una gara importante, sicuramente anche Pescara partirà aggressiva per prendere più punti possibili, fondamentali a questo punto della stagione. Noi veniamo da una vittoria e vogliamo continuare su questa strada, quindi cercheremo da subito di imporre il nostro gioco per indirizzare la partita a favore nostro ».

VOLLEY HERMAEA OLBIA - VOLLEY SOVERATO-

Primo appuntamento casalingo della Pool Salvezza per l'Hermaea Olbia, che al Geopalace riceve il Volley Soverato. Match di grande peso specifico per le aquile tavolarine, che puntano al successo pieno per superare proprio le calabresi in classifica e avvicinare quella quinta posizione che assicurerebbe la permanenza nella categoria. Al momento le hermeine (sconfitte nel turno inaugurale a Brescia) sono settime con 15 punti. Soverato ha due lunghezze di vantaggio, mentre la quota salvezza è a 19 ed è occupata dalla Vtb Fcredil Bologna.

PRECEDENTI: 15 (3 successi Volley Hermaea Olbia, 12 successi Volley Soverato)

EX: Karin Barbazeni a Hermaea Olbia nel 2021/2022



Virginia Adriano (Volley Hermaea Olbia)- « Sarà una partita difficile. Non avendo ottenuto punti contro Brescia, dobbiamo assolutamente iniziare a vincere. La pressione del risultato si fa sentire, è innegabile, ma dobbiamo combatterla giocando di squadra e aiutandoci sempre nei momenti di difficoltà. Dobbiamo mettere in pratica il nostro gioco senza troppi condizionamenti, e il fatto di giocare in casa sicuramente potrà darci una mano ».

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Quella che tornerà in campo domenica alle ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe sarà una Nuvolí AltaFratte Padova ferita dal ko di Lecco, un rovescio nel quale alle ragazze di coach Rondinelli sono mancati quegli “occhi di tigre” diventati famosi grazie a Julio Velasco. Gli zero punti portati a casa da Lecco, ma con percentuali in ogni fondamentale ben più vicine alle lecchesi rispetto a quanto indicato dal risultato severo, hanno reso ancora più difficile la situazione in casa Nuvolí dove si guarda con speranza ai prossimi due impegni casalinghi, contro Offanengo e Melendugno, per cambiare rotta ed iniziare la rincorsa verso il quinto posto nel girone. Domenica la truppa di Vincenzo Rondinelli potrà ricominciare a contare anche sull’apporto di Giulia Pavei, nelle ultime settimane ferma ai box per un lieve problema fisico, proprio il libero bellunese dichiara: “Domenica ci aspetta un’altra gara impegnativa perché Offanengo è una squadra che è stata costruita per fare bene, infatti ha disputato un’ottima regular season ed è molto vicina all’obiettivo salvezza. Di certo i punti che avremmo dovuto fare contro Lecco ora bisogna cercare di recuperarli con una formazione di buon livello, avendo dalla nostra il fattore campo, oltre al pubblico che è sempre molto numeroso e la voglia di non mollare mai, lottando su qualsiasi pallone, pure nei momenti di difficoltà, perché il meglio viene da lì. Per quanto mi riguarda sono molto contenta di poter tornare finalmente in campo, restare fuori un mese significa stare fermi per tanto tempo e soprattutto in certi momenti è stato difficile mentalmente, però ora sono felice di tornare a fare ciò che mi fa stare bene” Da parte sua la Trasporti Bressan arriverà a Trebaseleghe forte del suo secondo posto nella pool, una situazione nella quale non rilassarsi ma che dà sicuramente più garanzie alla squadra di coach Bolzoni. La formazione cremasca sarà reduce dalla vittoria casalinga per 3-0 nei confronti della VTB Bologna e vorrà replicare pure contro le avversarie padovane, per farlo dovrà portare in doppia cifra quelle che sono state le trascinatrici di Offanengo contro Bologna, l’opposta Martinelli e le schiacciatrici Trevisan e Abila de Paula. Nota a margine della sfida: tra le fila di Offanengo scenderà in campo la seconda palleggiatrice Giorgia Compagnin, padovana, classe 2005, esordiente in serie A dopo aver iniziato nel Volley Eagles di Sarmeola, US Torri ed infine Chieri.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Anna Menegaldo a Volley Offanengo nel 2022/2023



Giulia Pavei (Nuvolì Altafratte Padova): « Domenica ci aspetta un’altra gara impegnativa perché Offanengo è una squadra che è stata costruita per fare bene, infatti ha disputato un’ottima regular season ed è molto vicina all’obiettivo salvezza. Di certo i punti che avremmo dovuto fare contro Lecco ora bisogna cercare di recuperarli contro una formazione di buon livello, avendo dalla nostra il fattore campo, oltre al pubblico che è sempre molto numeroso e la voglia di non mollare mai, lottando su qualsiasi pallone, pure nei momenti di difficoltà, perché il meglio viene da lì. Per quanto mi riguarda sono molto contenta di poter tornare finalmente in campo, restare fuori un mese significa stare fermi per tanto tempo e soprattutto in certi momenti è stato difficile mentalmente, però ora sono felice di tornare a fare ciò che mi fa stare bene ».

Giorgio Bolzoni ( Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Ci attende una trasferta delicata contro una squadra che deve assolutamente far punti per stare in gioco. Sicuramente nella prima fase di campionato ha faticato all'inizio e non ha raccolto molti punti, ma sappiamo come la pool salvezza sia abbastanza delicata. Anche nella scorsa stagione chi era partito indietro aveva poi recuperato, bisogna stare molto attenti. Altafratte ha un gioco abbastanza veloce, la palleggiatrice Bortolot che avevo allenato a Ostiano spinge sempre tanto anche su situazioni non perfette e in generale è una squadra abbastanza aggressiva in tutte le situazioni anche quando le cose non vanno benissimo. Cercheremo di controllare i loro punti forti e lavorare al meglio sugli aspetti dove fanno più fatica. Per quanto ci riguarda, approfittiamo di questa situazione positiva per rafforzare alcune cose del nostro gioco e lavorare per provare a inserire qualche aspetto nuovo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2° GIORNATA DELLA POOL PROMOZIONE-

Sabato 3 febbraio 2024, ore 15.30



Cremonaufficio Esperia Cremona - Città Di Messina Arbitri: Cecconato, Russo



Domenica 4 febbraio 2024, ore 17.00



Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Marigliano, Bassan

Cbf Balducci Hr Macerata - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Grossi, Candeloro

Tecnoteam Albese Volley Como - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Giorgianni, Mazzarà

Futura Giovani Busto Arsizio - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Pescatore, Mannarino Video Check:



LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 52, Futura Giovani Busto Arsizio 46, Cbf Balducci Hr Macerata 44, Cremonaufficio Esperia Cremona 44, Città Di Messina 43, Cda Volley Talmassons Fvg 36, Omag-Mt San Giovanni In M.No 36, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35, Tecnoteam Albese Volley Como 33, Lpm Bam Mondovì 31.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2° GIORNATA DELLA POOL SALVEZZA-



Domenica 4 febbraio 2024, ore 15.00



Sirdeco Volley Pescara - Orocash Picco Lecco Arbitri: De Simeis, Di Bari



Domenica 4 febbraio 2024, ore 16.00



Narconon Volley Melendugno - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Stancati, Morgillo

Domenica 4 febbraio 2024, ore 17.00



Nuvolì Altafratte Padova - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Papapietro, Pasquali



Volley Hermaea Olbia - Volley Soverato Arbitri: Di Lorenzo, Galteri

Vtb Fcredil Bologna - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Stellato, Magnino



LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 29, Trasporti Bressan Offanengo 26, Narconon Volley Melendugno 20, Orocash Picco Lecco 19, Vtb Fcredil Bologna 19, Volley Soverato 17, Volley Hermaea Olbia 15, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 13, Nuvolì Altafratte Padova 11, Sirdeco Volley Pescara 1.