Messina sbanca Cremona

CREMONA- Nell’unico anticipo della seconda giornata di Pool Promozione della Serie A2 Tigotà, successo importantissimo per la Città di Messina in casa della CremonaUfficio Esperia Cremona. I tre punti conquistati dalle ragazze di coach Bonafede non solo permettono di scavalcare proprio le gialloblu, ma proiettano le siciliane al secondo posto della graduatoria, a pari merito con Busto Arsizio in attesa delle partite della domenica.

La squadra di coach Zanelli inizia bene l’incontro davanti al suo pubblico, ottenendo un break nei primi scampoli di partita e riuscendo a mantenerlo per tutto il corso del primo set. Praticamente speculare la seconda frazione, dove stavolta è Messina a partire meglio e a tenere il pallino del gioco, che consente il pareggio. In fiducia, le siciliane sono inarrestabili nel terzo set, dove lasciano a 11 le avversarie, e poi nuovamente lucide nel quarto parziale, dove il punto a punto finale regala infine i tre punti. MVP della gara Valeria Battista, con 18 punti a referto, ottime anche Joly (15) e capitan Modestino (13), con ben 7 blocks vincenti. La solita Taborelli (19), quest’oggi poco supportata da Piovesan (8 punti e -5% di efficienza offensiva) non impedisce a Cremona di capitolare.

I PROTAGONISTI-

Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Sapevamo sarebbe stata una partita complicata, come del resto tutte da qui alla fine. È stata più complicata del solito, noi siamo andate in difficoltà e ne hanno approfittato per dimostrare tutta la loro imponenza. Per le prossime sfide, faremo certamente tesoro di questa partita, lavoreremo su ciò che non è andato e su ciò che dovremo fare per affrontare le prossime squadre, ci sarà sicuramente da insegnamento ».

Valeria Battista (Città Di Messina)- « Sicuramente ci aspettavamo una partita molto difficile, sia per il fatto che giocassimo fuori casa, sia perché nella pool promozione inevitabilmente il livello si alza. All’inizio siamo partite un po’ contratte, non siamo riuscite a bloccarle su ciò che in realtà avevamo visto a video. Poi sistemandoci e mettendo aggressività in campo, siamo riuscite a svoltarla fino a portarla a casa, quindi sono molto contenta. Siamo molto felici anche per la stagione fino ad oggi, è giusto pensare partita dopo partita perché il percorso è ancora molto lungo ».

IL TABELLINO-

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – CITTA’ DI MESSINA 1-3 (25-22 20-25 11-25 22-25)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Piovesan 8, Munarini 9, Taborelli 19, Rossini 6, Ferrarini 11, Turla’, Gamba (L), Balconati 1, Coveccia 1, Zorzetto 1, Landucci 1. Non entrate: Felappi, Scialanca (L). All. Zanelli.

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 1, Battista 18, Modestino 8, Payne 3, Rossetto 12, Martinelli 13, Maggipinto (L), Joly 15, Michelini. Non entrate: Ciancio, Catania, Mearini, Felappi (L). All. Bonafede.

ARBITRI: Cecconato, Russo.

Durata set: 25′, 24′, 20′, 26′; Tot: 95′.

MVP: Valeria Battista (Città di Messina)