Perugia vince anche a Montecchio, la Futura resta in scia

Partendo dalla Pool Promozione, la testa della classifica non cambia: la Bartoccini-Fortinfissi Perugia continua a mantenere il suo ruolino di marcia positivo, imponendosi per 3-0 sulla Ipag S.lle Ramonda Montecchio che prova in tutti i modi a rispondere alle umbre, ma trova di fronte un avversario davvero ostico e difficile da superare, grazie ad una Sirressi mai doma. Rimane in scia la Futura Giovani Busto Arsizio, vittoriosa in quattro set conto la LPM BAM Mondovì: sale in cattedra una super Zanette che si carica sulle spalle la squadra e non tradisce le attese, MVP dell’incontro, con una ottima prestazione fatta di 26 punti e 52% in attacco.

Clamoroso al Banca Macerata Forum, la Cda Volley Talmassons FVG tiene sempre in mano il pallino della gara e non concede un solo set alle padrone di casa della Cbf Balducci HR Macerata, in giornata decisamente “no”: partita sempre in mano alla formazione friulana, guidata dai 19 punti di Hardeman, dalla regia della MVP Eze e dagli 8 muri vincenti messi a segno. Vittoria importate, infine, per la Tecnoteam Albese Volley Como che, dopo una battaglia intensissima, batte per 3-1 la Omag-Mt San Giovanni in Marignano per 3-1 a Casnate, in rimonta dopo aver perso (ai vantaggi) il primo set: con il successo in questo scontro diretto, la formazione lombarda aggancia proprio le romagnole a quota 36 punti.

Nella Pool Salvezza, invece, continua la corsa della Valsabbina Millenium Brescia che, quest’oggi, concede solo un set alla Narconon Volley Melendugno e allungando sulla Trasporti Bressan Offanengo che, al contrario, subisce uno stop al tie-break contro la Nuvolì Altafratte Padova: le cremonesi si portano avanti sul 2-0, ma devono subire la rimonta della formazione padovana grazie a saggi cambi dalla panchina.

La Orocash Picco Lecco porta in Lombardia tre punti preziosi dall’Abruzzo, dopo una dura lotta contro la Sirdeco Volley Pescara: Caneva, Conti e Zojzi vanno in doppia cifra per il 0-3 di Lecco. Terminano al tie-break, infine, Vtb Fcredil Bologna – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino e Hermaea Olbia – Soverato: la sfida del Pala Marani di Budrio ha visto le due formazioni lottare set dopo set ma, al decisivo quinto parziale, sono state le felsinee ad avere la meglio grazie al muro di Tresoldi che ha chiuso il tie-break sul 20-18. Al Geopalace di Olbia, invece, la Volley Hermaea riesce a raggiungere il 2-0, ma deve subire la rimonta di Soverato che, grazie a una Buffo da 26 punti e una Frangipane da 19, conquista due importanti punti che portano le calabresi ad un solo punto di distacco dalla quinta posizione.

POOL PROMOZIONE-

I TABELLINI-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – LPM BAM MONDOVI’ 3-1 (25-19 20-25 25-21 25-19)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 3, Tonello 9, Zanette 27, Silva Conceicao 13, Rebora 12, Monza, Bonvicini (L), Pomili 3, Del Core, Bosso. Non entrate: Osana (L), Citterio, Bresciani, Furlan. All. Amadio.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 13, Riparbelli 12, Allasia 1, Lux 12, Farina 8, Decortes 15, Tellone (L), Lapini, Coulibaly. Non entrate: Manig, Marengo, Cagnasso, Pizzolato (L). All. Basso.

ARBITRI: Pescatore, Mannarino.

Durata set: 24′, 23′, 25′, 27′; Tot: 99′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (25-27 25-21 25-20 25-21)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 14, Meli 16, Nicolini 4, Bulaich Simian 13, Veneriano 13, Zatkovic 14, Fiori (L), Patasce. Non entrate: Brandi, Radice, Zanotto, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 14, Parini 4, Ortolani 13, Pecorari 13, Consoli 10, Turco 5, Caforio (L), Salvatori 3, Meliffi, Giacomello, Ghibaudo. Non entrate: Cangini. All. Bertini. ARBITRI: Giorgianni, Mazzara’.

Durata set: 30′, 25′, 28′, 26′; Tot: 109′.

MVP: Silvia Fiori (Tecnoteam Albese Volley Como)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (21-25 15-25 21-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Vittorini 8, Civitico 3, Stroppa 7, Fiesoli 5, Mazzon 7, Bonelli 1, Bresciani (L), Bolzonetti 4, Korhonen. Non entrate: Morandini, Masciullo, Broekstra, Quarchioni. All. Carancini.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 9, Eckl 6, Eze 3, Hardeman 19, Costantini 5, Piomboni 6, Monaco (L), Negretti, Kavalenka, Bole, Grazia. Non entrate: Gulich, Feruglio. All. Barbieri.

ARBITRI: Grossi, Candeloro.

Durata set: 26′, 26′, 28′; Tot: 80′.

MVP: Chidera Blessing Eze (CDA Talmassons)

Spettatori: 530

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (20-25 16-25 22-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Bellia 7, Botezat 12, Mangani 6, Arciprete 10, Caruso 7, Carraro 2, Napodano (L), Gueli 1, Gabrielli, Pandolfi, Malvicini. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Ricci 1, Kosareva 10, Bartolini 6, Montano Lucumi 8, Traballi 13, Cogliandro 10, Sirressi (L), Messaggi 2. Non entrate: Viscioni, Pappalardo, Lillacci, Turini (L), Atamah, Braida. All. Giovi.

ARBITRI: Marigliano, Bassan.

Durata set: 23′, 23′, 24′; Tot: 70′.

MVP: Imma Sirressi (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

I RISULTATI-

Cremonaufficio Esperia Cremona-Citta’ Di Messina 1-3 (25-22, 20-25, 11-25, 22-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Lpm Bam Mondovi’ 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-19)

Tecnoteam Albese Volley Como-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (25-27, 25-21, 25-20, 25-21)

Cbf Balducci Hr Macerata-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (21-25, 15-25, 21-25)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (20-25, 16-25, 22-25)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 55 (19 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 49 (16 – 4); Citta’ Di Messina 46 (16 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 44 (16 – 4); Cremonaufficio Esperia Cremona 44 (14 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 39 (14 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 36 (12 – 8); Omag-Mt San Giovanni In M.No 36 (12 – 8); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 10).

IL PROSSIMO TURNO- 11/02/2024 Ore 17.00-



Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cremonaufficio Esperia Cremona Si gioca il 10/02/2024 Ore 20.30

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Futura Giovani Busto Arsizio Si gioca il 09/02/2024 Ore 20.00

Cbf Balducci Hr Macerata – Tecnoteam Albese Volley Como Si gioca 10/02/2024 Ore 18.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Citta’ Di Messina

Lpm Bam Mondovi’ – Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca il 10/02/2024 Ore 20.00

POOL SALVEZZA-

I TABELLINI-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (22-25 23-25 25-14 19-25)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 10, Polesello 6, Stival 26, Santiago 11, Antignano 5, Caracuta 1, Oggioni (L), Rastelli 1, Favero, Campana, Courroux. Non entrate: Biesso. All. Napolitano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Malik 15, Fiorio 15, Babatunde 13, Scacchetti 4, Pamio 10, Torcolacci 10, Pericati (L), Bulovic 2, Pinarello, Brandi. Non entrate: Pinetti, Ratti, Tagliani (L). All. Solforati.

ARBITRI: Stancati, Morgillo.

Durata set: 26′, 27′, 24′, 27′; Tot: 104′.

MVP: Cristina Fiorio (Valsabbina Millenium Brescia)

VTB FCREDIL BOLOGNA – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-2 (25-13 22-25 25-18 26-28 20-18)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 15, Neriotti 20, Fiore 14, Lotti 15, Tresoldi 17, Saccani 2, Laporta (L), Tellaroli 4, Bongiovanni. Non entrate: Rossi, Taiani (L), Bovolo, Del Federico. All. Zappaterra.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 4, Lancini 18, Agbortabi 7, Ebatombo 9, Vicet Campos 8, Mazzoleni 15, Gay (L), Boshnakova 5, Rossi 5, Ghezzi 1, Green, Agazzi. Non entrate: Pacchiotti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: Stellato, Magnino.

Durata set: 22′, 30′, 24′, 35′, 24′; Tot: 135′.

MVP: Camilla Neriotti (Vtb Fcredil Bologna)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – OROCASH PICCO LECCO 0-3 (21-25 20-25 18-25)

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Casarotti, Martinez Volskis 6, Stellati 7, Bassi 20, El Mahi 1, Bisegna 10, Falcone (L), De Fabritiis, Cherepova. All. Pupi.

OROCASH PICCO LECCO: Nardelli 1, Piacentini 9, Conti 10, Zojzi 10, Caneva 13, Rimoldi, Barbagallo (L), Kadyrova 4, Sassolini 2. Non entrate: Cantaluppi, Mainetti (L), Morandi, Frigerio. All. Milano.

ARBITRI: De Simeis, Di Bari.

Durata set: 26′, 27′, 23′; Tot: 76′.

MVP: Anna Caneva (Orocash Picco Lecco)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – VOLLEY SOVERATO 2-3 (25-27 25-23 23-25 29-27 13-15)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 23, Marku 4, Adriano 8, Fontemaggi 24, Gannar 13, Schmit 1, Blasi (L), Orlandi 9, Imamura, Anello. Non entrate: Padre, Civetta. All. Guadalupi.

VOLLEY SOVERATO: Buffo 26, Guzin 13, Romanin 5, Frangipane 19, Barbazeni 11, Montero Alcantara 9, Vittorio (L), Zuliani 2. Non entrate: Tolotti, Coccoli, Orlandi. All. Guidetti.

ARBITRI: Di Lorenzo, Galteri.

Durata set: 37′, 29′, 29′, 35′, 19′; Tot: 149′.

MVP: Simona Buffo (Volley Soverato)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (17-25 17-25 25-22 25-23 15-13)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Trampus 12, Volpin 2, Bortolot, Rizzo 13, Fanelli 10, Cicolini 3, Masiero (L), Wabersich 17, Vega 3, Menegaldo 2, Pasa 1, Piccinin, Magnabosco. Non entrate: Pavei (L). All. Rondinelli.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 19, D’este 7, Martinelli 14, Trevisan 14, Taje’ 14, Bridi 6, Pelloni (L), Modesti 2, Parise 1, Tommasini. Non entrate: Sassolini, Denti (L), Compagnin. All. Bolzoni.

ARBITRI: Papapietro, Pasquali.

Durata set: 24′, 23′, 31′, 33′, 20′; Tot: 131′.

MVP: Ilaria Fanelli (Nuvolì Altafratte Padova)

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (22-25, 23-25, 25-14, 19-25)

Vtb Fcredil Bologna-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-2 (25-13, 22-25, 25-18, 26-28, 20-18)

Sirdeco Volley Pescara-Orocash Picco Lecco 0-3 (21-25, 20-25, 18-25)

Volley Hermaea Olbia-Volley Soverato 2-3 (25-27, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (17-25, 17-25, 25-22, 25-23, 15-13)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 32 (10 – 10); Trasporti Bressan Offanengo 27 (8 – 12); Orocash Picco Lecco 22 (7 – 13); Vtb Fcredil Bologna 21 (7 – 13); Narconon Volley Melendugno 20 (5 – 15); Volley Soverato 19 (7 – 13); Volley Hermaea Olbia 16 (4 – 16); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 14 (5 – 15); Nuvoli’ Altafratte Padova 13 (4 – 16); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 20).

IL PROSSIMO TURNO-11/02/2024 Ore 17.00-



Valsabbina Millenium Brescia – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

Orocash Picco Lecco – Vtb Fcredil Bologna

Sirdeco Volley Pescara – Volley Hermaea Olbia

Nuvoli’ Altafratte Padova – Narconon Volley Melendugno

Volley Soverato – Trasporti Bressan Offanengo