La Futura vince l'anticipo con Montecchio

SAN BONIFACIO (VERONA)- Nell'inedito anticipo del venerdì la Futura Giovani Busto Arsizio supera in tre set 0-3 (21-25 23-25 26-28) l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio sul suo campo e non ripone le speranze di conquistare il primo posto nella Pool Promozione. Le 'cocche', pur prive di Cvetnic e capitan Tonello e con la brasiliana Conceicao costretta ad uscire nel corso del primo set, hanno conquistato tre punti pesantissimi che tengono in corsa le ragazze di Amadio. Non è stata però una passeggiata vinto che le padrone di casa hanno lottato strenuamente, soprattutto nel secondo e nel terzo set.

Se il duo Furlan-Rebora non fa rimpiangere la capitana, mettendo a segno 9 muri e 19 punti, altrettanto si può dire di una super Valentina Pomili, sostituta della croata e capace di firmare 16 punti e prendersi la palma di MVP. Un incontro in cui le cocche hanno dovuto sudare, nel secondo (23-25) e soprattutto nel terzo set (26-28), per piegare la resistenza delle padrone di casa, guidate da una Botezat clamorosa in attacco con 17 punti e il 73% dal campo accompagnata da altre tre giocatrici in doppia cifra (Bellia, Caruso e Arciprete). Tra domani, sabato 10 febbraio, e domenica le altre partite della terza giornata di Pool Promozione, con Busto sicura di mantenere la seconda posizione.

I PROTAGONISTI-

Sara Caruso (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « C'è tanto rammarico, perché siamo state brave sotto ogni punto di vista, spingendo in battuta e tenendo molto bene in ricezione. Abbiamo tenuto testa a una squadra che sta facendo un campionato di altissimo livello: il nostro merito è stato di non mollare nonostante i set persi, portandoli fino a punteggi molto alti ».

IL TABELLINO-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (21-25 23-25 26-28)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Mangani, Arciprete 10, Caruso 13, Carraro, Gueli, Botezat 17, Napodano (L), Bellia 12, Gabrielli 2, Pandolfi, Malvicini. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Silva Conceicao 6, Furlan 9, Zanette 13, Pomili 16, Rebora 10, Monza 2, Bonvicini (L), Bosso 4, Bresciani. Non entrate: Cvetnic (L), Osana, Del Core, Tonello, Citterio. All. Amadio.

ARBITRI: Testa, Cecconato.

Durata set: 29′, 28′, 35′; Tot: 92′.

MVP: Valentina Pomili (Futura Giovani Busto Arsizio)