Mondovì supera Talmassons al tie break

MONDOVI’ (CUNEO)-L’anticipo della terza giornata dalla Pool Promozione tra LPM BAM Mondovì e Cda Volley Talmassons andato in scena al PalaManera ha visto le padrone di casa iniziare il primo set con il piede giusto, portandosi in vantaggio (14-12). Le friulane trovano l’aggancio (14-14). Mondovì ci riprova (18-17), ma le ospiti non mollano, mettono la freccia e viaggiano spedite fino alla vittoria del parziale (23-25). Si torna in campo, con le squadre a braccetto (12-12 e 15-15). Talmassons spinge sull’acceleratore (17-22) e le monregalesi tentano di accorciare (21-23). Le padrone di casa si concentrano e iniziano a macinare punti, regalando mille emozioni al pubblico presente. 24 pari, 25 pari e poi, con un colpo d’astuzia di Decortes, si riapre la gara (27-25). In perfetta parità, si torna in campo. Si parte punto a punto (10-10), l’LPM BAM Mondovì trova il break e allunga (19-13). Le pumine sono determinate e vanno decise sul 2-1 (25-16). La quarta frazione di gioco inizia in equilibrio (12-12). Talmassons costringe le rossoblu ad inseguire (16-18). Mondovì reagisce (19-19). Il PalaManera si accende, grazie al tifo incessante degli Ultras Puma (21-21). Le friulane si portano sul 21-24. Le monregalesi volano (24-24), le ospiti rispondono ed è tie break (25-27). Si inizia 4 pari, 7 pari, al cambio campo in vantaggio passano le pumine (8-7). Le padrone di casa allungano (12-8). La panchina ospite chiede time out. Mondovì affila gli artigli (13-9), ma la risposta di Talmassons arriva immediatamente (13-13). Il finale di match si fa incandescente (14-14, 15-15). L’LPM BAM Mondovì si aggiudica la vittoria (17-15).