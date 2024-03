Perugia festeggia l'A1 battendo la Omag

Una partita dominata nel primo e nel terzo set, sudata invece nel secondo, con le ragazze di coach Giovi a rimontare dopo un 4-12 iniziale. MVP dell'incontro Dayana Kosareva, 8 punti, bene anche Montano (15) e capitan Sirressi, che chiude con uno spaventoso 92% di efficienza in ricezione, mentre la migliore delle romagnole è Nardo. Al fischio finale di terzo parziale comincia la festa del pubblico del PalaBarton, per le beniamine laureatesi campionesse di Serie A2. Prima della promozione di squadra, riconoscimento importante per Ivonee Montano Lucumì, nominata MVP of the Season della splendida annata delle ragazze in maglia nera.

I PROTAGONISTI-

Dayana Kosareva (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « E’ una figata pazzesca! Ringrazio davvero tutti per questa stagione. Dedico questi trionfi alla mia famiglia, alle mie compagne, al mio ragazzo e a tutta la città di Perugia ».

Imma Sirressi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Non c'è molto da dire e allo stesso stesso tempo c'è tutto da dire: abbiamo fatto un grandissimo campionato, sono venuta qui perché volevo vincere. Questa è stata l'occasione giusta, mi sono divertita da morire e sono orgogliosa delle mie ragazze, abbiamo instaurato rapporti speciali. Questa festa ovviamente è anche per i tifosi, per tutti quelli che ci hanno dato una mano in questo grande percorso. Ora festeggeremo, c'è chiaramente la volontà di tornare in A1: ho ancora fame e mi diverto, anche se certamente è più bello quando si vince! Gioco con la stessa emozione di quando ho iniziato, che sia amichevole o meno gioco sempre con la stessa intensità e spero che questa passione duri a lungo ».



Antonio Bartoccini (Presidente della Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- «Una sensazione meravigliosa festeggiare con tutta questa gente stasera. Non era scontato quello che abbiamo fatto, ci siamo riusciti dopo una cavalcata lunga e difficile grazie alle ragazze e allo staff che hanno fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo espresso sempre un gioco importante e i risultati si sono visti tenendo un ritmo impressionante. Sicuramente l'anno scorso è stata una delusione grandissima, però ci siamo rimboccati le maniche e siamo ripartiti con tanta fiducia, anche per merito degli sponsor che hanno creduto in noi e in questo progetto, non era affatto scontato. Stiamo già guardando alla prossima stagione, ora ci godremo questa festa e poi cominceremo a lavorare per la Serie A1 ».



Clara Pastorelli (Assessore allo Sport del Comune di Perugia)- « Pallavolo vuol dire Perugia e Umbria. Dopo la vittoria della Coppa Italia di A2 siamo felicissimi di questo ritorno in Serie A1 perché è la categoria che questa società si merita, tutta perugina, fatta di passione e amore per questa disciplina. Tanti gli sponsor e gli appassionati che stanno seguendo queste fantastiche donne, complimenti a tutti, dal Presidente a tutta la Società, lo staff e le ragazze ».



Domenico Ignozza (Presidente del CONI Umbria)- « Perugia capitale del volley, una grande stagione per la Bartoccini e una grande festa stasera. Queste ragazze sono un motivo d'orgoglio per l'intero movimento, hanno fatto qualcosa di importante che trainerà non solo la pallavolo ma tutto lo sport della Regione ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-17 25-20 25-20)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Traballi 10, Bartolini 8, Montano Lucumi 15, Kosareva 8, Cogliandro 4, Ricci 1, Sirressi (L), Messaggi 1, Braida 1, Viscioni 1, Lillacci (L), Atamah. Non entrate: Turini. All. Giovi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco, Nardo 11, Consoli 8, Parini, Meliffi 1, Salvatori 4, Caforio (L), Giacomello 9, Ghibaudo 1, Ortolani 1, Cangini. Non entrate: Pecorari. All. Bertini.

ARBITRI: Viterbo, Candeloro.

Durata set: 26', 29', 27'; Tot: 82'.

MVP: Dayana Kosareva (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

Spettatori: 2000