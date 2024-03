Futura-Macerata e Messina-Talmassons le semifinali Play Off

ROMA- Saranno Busto Arsizio-Macerata e Messina-Talmassons le due Semifinali dei Playoff Serie A2 Tigotà, con Gara 1 in programma tra sabato 6 e domenica 7 aprile. Questo il verdetto dell’ ultima giornata di Pool Promozione , arrivato grazie al punto conquistato dalla Cda Volley Talmassons FVG nel tie-break perso contro l‘Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che proprio alla fine guadagna i primi punti della sua post season. Le venete sono brave a rimanere in partita nonostante il vantaggio sia nel primo che nel terzo set delle friulane, piazzando poi la zampata che prima garantisce il pareggio e poi la vittoria. MVP Botezat, 18 punti con 5 muri, Bellia fa 21 mentre per le padrone di casa chiude a 13 Piomboni.

Con la testa già evidentemente ai Playoff, la Città di Messina cade 0-3 contro la LPM Bam Mondovì, che saluta la sua stagione con un bel successo. Partita decisa negli scambi finali di primo e secondo set (23-25 e 24-26), entrambi andati alle pumine dell’MVP Decortes, che conclude il suo anno con 559 punti e il titolo di top scorer della categoria cadetta. Bene anche Lux, 16 punti, mentre si ferma a 11 per le siciliane capitan Martinelli (5 muri). Chiusura con i tre punti e con un ottimo sesto posto per la Tecnoteam Albese Volley Como, che regola con un netto 3-0 la CremonaUfficio Esperia Cremona con i 16 punti di Bulaich Simian, MVP del confronto.

In Pool Salvezza giornata ideale per la Volley Hermaea Olbia, che in un sol colpo allunga sulla VTB Fcredil Bologna e aggancia (ma con un successo in più) la Narconon Volley Melendugno in classifica. Questo dopo un pomeriggio in cui le sarde fanno il loro dovere in casa della Nuvolì Altafratte Padova, vincendo 1-3 grazie alle fiammate di Partenio (17 punti) e dell’MVP Gannar (13 con 3 muri e il 76% in attacco). In Emilia invece, combattuto tie-break tra le due rivali per la salvezza, con le pugliesi che non riescono a sfruttare le due situazioni di vantaggio facendosi rimontare sul 2-2 e poi sorpassare alla quinta frazione. Partita straordinaria per Tellaroli, MVP con 29 punti, e Neriotti, 15 con ben 8 muri, le migliori delle pugliesi sono Stival e Maruotti con 16 punti a testa.

Altra partita al quinto set quella tra la Valsabbina Millenium Brescia e l’Orocash Picco Lecco, che premia dopo oltre due ore le lecchesi, brave a pareggiare sul 2-2 e poi a restare lucide nel punto a punto finale. Decisive ancora una volta Nardelli (19) e Kadyrova (14), per le giallonere bene Babatunde (18, 3 ace e 4 muri) e Pamio (17). In Calabria, saluta i propri tifosi con un successo la Volley Soverato, che nell’ultima partita casalinga fa 3-1 contro la C.B.L. Costa Volpino: fondamentali i 19 punti dell’MVP Zuliani, due in più dell’avversaria Ghezzi. Senza storia invece il match tra la Sirdeco Volley Pescara e la Trasporti Bressan Offanengo: 0-3 in un’ora, MVP Martinelli con 12 punti.

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 3-0 (25-19 25-14 25-14)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Patasce 3, Meli 1, Nicolini 4, Bulaich Simian 16, Veneriano 6, Zatkovic 9, Fiori (L), Bernasconi 7, Longobardi 7, Brandi 1, Radice. Non entrate: Zanotto. All. Chiappafreddo.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Ferrarini 6, Balconati 2, Piovesan 3, Munarini 1, Taborelli 2, Rossini 8, Gamba (L), Coveccia 3, Felappi 2, Landucci 2, Zorzetto 1. Non entrate: Scialanca (L), Turla’. All. Zanelli.

ARBITRI: Tundo, Galletti.

Durata set: 28′, 22′, 22′; Tot: 72′.

MVP: Daniela Bulaich Simian (Cremonaufficio Esperia Cremona)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 2-3 (25-17 21-25 25-21 20-25 12-15)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Eze 4, Hardeman 11, Costantini 7, Piomboni 13, Populini 11, Eckl 12, Negretti (L), Kavalenka 9, Bole 7, Grazia 3, Monaco (L). Non entrate: Feruglio. All. Barbieri.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 1, Arciprete 16, Caruso 1, Pandolfi 3, Bellia 21, Botezat 18, Napodano (L), Mangani 13, Gabrielli 2, Gueli, Malvicini. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

ARBITRI: Licchelli, Manzoni.

Durata set: 23′, 27′, 28′, 26′, 16′; Tot: 120′.

MVP: Alexandra Botezat (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

CITTA’ DI MESSINA – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (23-25 24-26 21-25)

CITTA’ DI MESSINA: Battista 7, Martinelli 11, Payne 5, Rossetto 5, Modestino 4, Galletti 2, Maggipinto (L), Joly 7, Catania 6, Ciancio, Michelini. Non entrate: Mearini, Zangrandi (L), Felappi. All. Bonafede.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 5, Riparbelli 3, Allasia 4, Lux 16, Farina 9, Decortes 15, Tellone (L), Coulibaly 1, Lapini. Non entrate: Manig, Marengo, Pizzolato. All. Basso.

ARBITRI: Pecoraro, Spinnicchia.

Durata set: 24′, 26′, 22′; Tot: 72′.

MVP: Clara Decortes (Citta’ Di Messina)

POOL SALVEZZA-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – OROCASH PICCO LECCO 2-3 (20-25 25-20 25-21 17-25 11-15)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Fiorio 11, Babatunde 18, Scacchetti 7, Pamio 17, Torcolacci 14, Malik, Pericati (L), Ratti 8, Pinetti 3, Pinarello. Non entrate: Tagliani (L), Brandi, Bulovic. All. Solforati.

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 14, Piacentini 10, Cantaluppi 5, Nardelli 19, Caneva 5, Sassolini 4, Barbagallo (L), Zojzi 7, Frigerio 6, Conti 5, Invernizzi, Morandi. Non entrate: Mainetti (L). All. Milano.

ARBITRI: Bonomo, Lambertini.

Durata set: 25′, 25′, 26′, 24′, 16′; Tot: 116′.

MVP: Rachele Nardelli (Orocash Picco Lecco)

VTB FCREDIL BOLOGNA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (14-25 25-20 21-25 25-22 15-10) –

VTB FCREDIL BOLOGNA: Tresoldi 11, Saccani 1, Ristori 14, Neriotti 15, Tellaroli 29, Lotti 9, Laporta (L), Bovolo 5, Rossi. Non entrate: Del Federico, Taiani (L), Bongiovanni, Fiore. All. Alberti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 16, Polesello 6, Stival 16, Santiago 15, Antignano 13, Caracuta 3, Oggioni (L), Rastelli 1, Campana 1, Favero. Non entrate: Biesso, Courroux. All. Napolitano.

ARBITRI: Scotti, Usai.

Durata set: 22′, 28′, 27′, 29′, 16′; Tot: 122′.

MVP: Nicole Tellaroli (Vtb Fcredil Bologna)

VOLLEY SOVERATO – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (28-26 21-25 25-12 25-18)-

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 10, Zuliani 19, Buffo 14, Guzin 11, Romanin 9, Frangipane 10, Vittorio (L), Coccoli 3, Tolotti 1, Orlandi. All. Guidetti.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Vicet Campos 7, Mazzoleni 8, Dell’orto 2, Ghezzi 17, Agazzi 7, Boshnakova 10, Pacchiotti (L), Agbortabi 3, Lancini 1, Rossi 1, Gay, Green. Non entrate: Ebatombo. All. Cominetti.

ARBITRI: Papapietro, Scarfo’.

Durata set: 29′, 29′, 21′, 24′; Tot: 103′.

MVP: Zuliani (Volley Soverato)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VOLLEY HERMAEA OLBIA 1-3 (18-25 25-21 19-25 14-25)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot 4, Rizzo 15, Fanelli 8, Wabersich 3, Pasa, Volpin 9, Masiero (L), Cicolini 10, Trampus 9, Magnabosco, Menegaldo, Vega. Non entrate: Pavei (L). All. Rondinelli.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Anello 8, Adriano 10, Fontemaggi 10, Gannar 13, Schmit, Partenio 17, Blasi (L), Civetta 4, Orlandi 2, Marku, Imamura. All. Guadalupi.

ARBITRI: Angelucci, Proietti.

Durata set: 24′, 27′, 29′, 25′; Tot: 105′.

MVP: Islam Gannar (Hermaea Olbia)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 0-3 (12-25 11-25 9-25) –

SIRDECO VOLLEY PESCARA: De Fabritiis, Martinez Volskis 4, Casarotti, Falcone 2, Stellati 3, Bassi 7, Cherepova 1, Di Silvestre, Di Silvestre. All. Mottola.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 8, D’este 8, Martinelli 12, Trevisan 3, Taje’ 5, Bridi 4, Pelloni (L), Sassolini 6, Modesti 4, Parise 2, Tommasini (L), Compagnin. All. Bolzoni.

ARBITRI: Morgillo, Dell’Orso.

Durata set: 23′, 24′, 20′; Tot: 67′.

MVP: Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-17, 25-20, 25-20) Giocata ieri

Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-16, 16-25, 25-18, 25-14) Giocata ieri

Tecnoteam Albese Volley Como-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-0 (25-19, 25-14, 25-14)

Cda Volley Talmassons Fvg-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (25-17, 21-25, 25-21, 20-25, 12-15)

Citta’ Di Messina-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (23-25, 24-26, 21-25)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 72 (25 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 66 (21 – 7); Citta’ Di Messina 59 (20 – 8); Cda Volley Talmassons Fvg 56 (19 – 9); Cbf Balducci Hr Macerata 55 (20 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 52 (17 – 11); Cremonaufficio Esperia Cremona 47 (15 – 13); Lpm Bam Mondovi’ 46 (16 – 12); Omag-Mt San Giovanni In M.No 45 (15 – 13); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (15 – 13).

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI-

Futura Giovani Busto Arsizio- Cbf Balducci Hr Macerata 6/04/ 2024 Ore 17.00

Città di Messina- CDA Talmassons 07/04/2024 Ore 17.00

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Valsabbina Millenium Brescia-Orocash Picco Lecco 2-3 (20-25, 25-20, 25-21, 17-25, 11-15)

Vtb Fcredil Bologna-Narconon Volley Melendugno 3-2 (14-25, 25-20, 21-25, 25-22, 15-10)

Volley Soverato-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-1 (28-26, 21-25, 25-12, 25-18)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Volley Hermaea Olbia 1-3 (18-25, 25-21, 19-25, 14-25)

Sirdeco Volley Pescara-Trasporti Bressan Offanengo 0-3 (12-25, 11-25, 9-25)

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 47 (15 – 12); Valsabbina Millenium Brescia 40 (12 – 15); Orocash Picco Lecco 39 (14 – 13); Volley Hermaea Olbia 33 (10 – 17); Narconon Volley Melendugno 33 (9 – 18); Vtb Fcredil Bologna 31 (10 – 17); Volley Soverato 24 (8 – 19); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 23 (8 – 19); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 21); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 27).

IL PROSSIMO TURNO- 07/04/2024 Ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia

Volley Hermaea Olbia – Vtb Fcredil Bologna

Orocash Picco Lecco – Volley Soverato

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Nuvoli’ Altafratte Padova

Narconon Volley Melendugno – Sirdeco Volley Pescara