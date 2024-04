La Omag ha scelto il tecnico per il 2024/2025: Massimo Bellano

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- La Omag San Giovanni in Marignanoi, al termine della stagione, ha già scelto il tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di A2: Massimo Bellano. Abruzzese, di Vasto, con una carriera ricca di esperienza e successi, dopo due stagioni trascorse al timone di Cuneo in serie A1, guiderà la squadra verso nuovi traguardi. Ma il percorso di Coach Bellano nel mondo del volley è iniziato ben prima, delle giovanili della Pgs Ardor Legnaro. Nel corso del tempo ha saputo conquistare il rispetto e la fiducia di tutte le squadre che ha allenato e con la sua leadership e talento tattico ha contribuito alla loro crescita: dalle promozioni con l'Ornavasso alla serie A1, alla vittoria della Coppa Italia di B1. Il ritorno in A2 con la Lardini Filottrano è stato coronato da un risultato eccezionale: la doppietta Coppa Italia di A2 e promozione in A1, confermando la sua abilità di trasformare le sfide in trionfi. Ha lasciato il segno anche alla Savino Del Bene Scandicci, al Club Italia e al Il Bisonte Firenze. Non solo un allenatore di club, ma anche una colonna della Nazionale Juniores, con la quale ha conquistato titoli prestigiosi come l'oro agli Europei Under 19 e l'argento ai Mondiali Under 20.