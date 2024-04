Play Off Promozione: Talmassons per chiuderla, Futura per riaprirla

LATISANA (UDINE)- Sarà una festa della Liberazione particolare per la Serie A2 Tigotà che domani, giovedì 25 aprile alle ore 18, vedrà scendere in campo la Cda Volley Talmassons FVG e la Futura Giovani Busto Arsizio per la prima partita potenzialmente premiante della Finale Playoff. Dopo il sorprendente exploit di Gara 1, le giovanissime ragazze di coach Barbieri si sono guadagnate l’opportunità di giocare davanti al pubblico di Latisana la decisiva Gara 2 che potrebbe assegnare la Promozione.

Un sogno che la squadra di coach Beltrami, sconfitta con un netto 0-3 al PalaBorsani, cercherà in ogni modo di infrangere. Troppo al di sotto delle aspettative la prestazione delle bustocche nel primo confronto, frenate dall’inesauribile entusiasmo delle avversarie e dalla brutta performance offensiva, con Zanette in serata no e le sole Rebora e Cvetnic a tenere alta la squadra sia al servizio che in attacco. Per avere la meglio su Talmassons, guidata dalla grinta di capitan Negretti e da bomber Hardeman e contornata da diverse promesse azzurre come Eze, Eckl e Costantini, servirà ben altro, in una giornata che potrebbe segnare la storia della società friulana e della categoria cadetta.

In caso di successo di Busto Arsizio, ogni verdetto verrà invece rinviato alla determinante Gara 3, nuovamente al PalaBorsani domenica 28 aprile alle ore 21.

Veronica Costantini (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Dopo la gara di sabato siamo molto cariche, abbiamo giocato molto bene di squadra e ci sono sensazioni positive. Adesso abbiamo l’opportunità di giocarci questa partita in casa e speriamo in un palazzetto pieno e molto caloroso. Questo secondo me sarà un valore aggiunto e siamo molto gasate per questa opportunità. Busto è una squadra molto forte e scenderemo in campo con questa consapevolezza e sappiamo che dovremo mantenere la lucidità per tutto l’arco della gara ».

Lea Cvetnic (Futura Busto Arsizio)- « La partita di domani sarà una delle più importanti di tutta la stagione, una di quelle sfide per cui abbiamo lavorato duramente tutto l’anno. Credo che in gara-1 non abbiamo espresso al meglio la nostra pallavolo e quello che siamo veramente capaci di fare. Dobbiamo limitare al massimo gli errori commessi e affrontare il match con grande coraggio e cattiveria senza paura di sbagliare pensando punto per punto e set per set per risolvere le situazioni che si presenteranno nel corso della gara. Penso che solo questa sarà la chiave giusta per fare bene e provare a ribaltare il risultato ».

PRECEDENTI: 8 (2 successi Futura Busto Arsizio, 6 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Lana Silva Conceicao a Volley Talmassons nel 2021/2022

GARA 2 FINALE PLAY OFF-

Giovedì: 25 aprile 2024, ore 18.00



Cda Volley Talmassons Fvg - Futura Busto Arsizio Arbitri: Giglio, Serafin

