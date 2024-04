Volley Femminile: Talmassons festeggia la promozione in A1

LATISANA (UDINE)- La CDA Talmassons FV G completa l’impresa contro la Futura Giovani Busto Arsizio in un Palazzetto dello Sport di Latisana sold out e conquista una storica promozione in Serie A1.

Coach Leonardo Barbieri replica lo starting six di Gara 1 con Eze in regia, Piomboni opposto, Hardeman e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali e Negretti libero.

Dalla parte opposta coach Beltrami, ancora privo di Conceicao, opta per il 6+1 diverso da gara-1 con Monza in regia in diagonale con Zanette, Furlan e Rebora al centro, Pomili – Cvetnic in banda, Bonvicini libero.

Primo set che rende l’idea della grande qualità in campo per questa finalissima. Busto Arsizio parte leggermente meglio trovando i primi vantaggi ma la CDA reagisce prontamente portando il risultato in parità, 12-12. Le ospiti allungano ancora fino al 13-17 con una parallela di Zanette. Busto Arsizio mantiene i quattro punti di vantaggio fino al 19-23. La CDA però mostra ancora una volta il proprio carattere e annulla due set point sul 22-24 e dopo un’epica battaglia ai vantaggi vince il primo set 31-29.

Nel secondo set la CDA guida le danze, galvanizzata dalla rimonta del primo parziale. L’allungo decisivo arriva quando le padrone di casa si portano sul 17-13. Le pink panthers tengono benissimo il campo sfruttando al meglio il proprio muro. Piomboni trova il punto del 24-20 per il set point che si conclude poi sul 25-20.

Il terzo set, come successo in gara 1, è un dominio friulano. Le ragazze di coach Barbieri si portano avanti di sei lunghezze con Hardeman (18-12). A questo punto la CDA Talmassons spinge vedendo il traguardo e guidata proprio dall’americana vola fino a conquistare 7 match point. A chiudere le danze è Leah Hardeman che fa partire la festa promozione.

La CDA Talmassons scrive dunque ufficialmente la storia, diventando la prima squadra friulana a raggiungere la massima serie del volley femminile. Un capolavoro creato da una società che ha festeggiato proprio quest’anno i suoi 30 anni, conquistando il miglior traguardo possibile per sé e per tutti i tifosi che soprattutto in questa stagione non hanno mai fatto mancare il sostegno alle Pink Panthers. Ora il sogno è ufficialmente realtà.

I PROTAGONISTI-

Ambrogio Cattelan (Presidente CDA Talmassons)- « Si piange di gioia e si continua a piangere. Ci abbiamo creduto veramente perché nelle ultime partite le nostre ragazze anche se giovanissime hanno dato qualcosa in più rispetto alle altre. Andiamo avanti ancora e con grande entusiasmo affronteremo la A1 con uno spirito ancora più grande e pronti per andare ancora avanti ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Complimenti doverosi a Talmassons perché hanno giocato due partite di altissimo livello in tutto quello che hanno fatto. Hanno sempre saputo trovare le giuste soluzioni in tutti i momenti della partita. Noi ci siamo fatti un po’ troppo tirare nella trappola. Ormai purtroppo è finita, secondo me abbiamo peccato un po’ su alcuni palloni caduti troppo facilmente. Peccato perché avevamo trovato la chiave nel primo set per mettere pressione. Mi spiace perché poi non siamo stati né costanti né cinici a sufficienza. Dispiace sia finita qui, per me personalmente è stata un’esperienza intensa e bella. Ringrazio tutto l’ambiente partendo dalla società e dallo staff oltre alle ragazze che mi hanno dato tanto, mi hanno seguito. Purtroppo non abbiamo coronato un sogno che questa squadra dall’inizio voleva raggiungere. È un’esperienza che ci deve servire da lezione per imparare perché o si vince o si impara e oggi purtroppo ha vinto Talmassons ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (31-29 25-20 25-17)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 12, Eckl 9, Eze 7, Hardeman 16, Costantini 8, Piomboni 6, Negretti (L), Bole 1, Kavalenka. Non entrate: Feruglio, Grazia, Bagnoli, Gulich, Monaco (L). All. Barbieri.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza 4, Cvetnic 8, Furlan 7, Zanette 14, Pomili 7, Rebora 4, Bonvicini (L), Bosso 2, Del Core 1, Osana, Bresciani. Non entrate: Tonello, Silva Conceicao (L), Citterio. All. Beltrami.

ARBITRI: Giglio, Serafin.

Durata set: 38′, 31′, 23′; Tot: 92′.

MVP: Chidera Blessing Eze (CDA Talmassons)