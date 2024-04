Volley Mercato: Messina avrà Giulia Carraro in regia

MESSINA – Ufficializzato lo staff tecnico, in casa L’Akademia Messina sta già lavorando per allestire comporranno il nuovo roster 2024/2025 Il presidente Fabrizio Costantino ha annunciato il primo colpo di mercato messo a segno dalla società messinese.

Si tratta della palleggiatrice Giulia Carraro, veneziana, classe ’94, 175 cm, ultima stagione e mezza all’Olympiakos con cui ha vinto una Coppa di Grecia e raggiunto la finale per il titolo nazionale. Scelta anche per la sua costante lucidità in fase di impostazione, Giulia, che indosserà la maglia numero 4, è capace di imprimere al gioco grande variabilità in grado di fare la differenza.

LA CARRIERA-

Dopo l’esperienza in B1 con l’AGS San Donà, nella stagione 2011-2012 Giulia si trasferisce, nella stessa categoria a Bergamo, club con il quale riesce a collezionare anche convocazioni con la prima squadra in A1. Dopo una parentesi al Volley Forlì Bologna in massima serie (7 presenze tra campionato e coppa), nel 2013-2014 torna in B1 alla Volley Pesaro. Nell’annata 2014-15, la prima esperienza all’estero: in Germania per giocare nel Potsdam, rientrando in Italia, alla Liu Jo Modena, nella stagione 2015-2016, dove ritrova coach Beltrami come a Forlì ed è compagna di atlete del calibro di Raphaela Folie e Valentina Diouf. L’anno seguente la sua prima volta in serie A2 con la casacca della Hermaea Olbia (26 presenze, 50 punti), formazione che lascia nell’annata successiva per tornare a Pesaro in Serie A1 (al termine della stagione, saranno 20 le presenze collezionate in massima serie).

Nel campionato 2018-19 nuova esperienza a Bergamo, ancora in A1 (ancora buon numero di apparizioni per lei), mentre viene scelta da Scandicci (19 presenze), nella stagione 2019-2020.

In quella seguente, veste invece la maglia di Vero Volley Monza (21 presenze), sempre nel massimo campionato italiano, come vice di Alessia Orro; al termine della stagione, arriverà la conquista della Coppa CEV. L’anno dopo si trasferisce per la seconda volta all’estero, stavolta in Francia per disputare la Ligue A nel Volero Le Cannet, con cui si aggiudica la Coppa di Francia e lo scudetto, ma già nella stagione seguente torna nel massimo campionato italiano, indossando stavolta la maglia di Vallefoglia, inizialmente proprio con coach Fabio Bonafede in panchina. Al termine del girone di andata, lascia il club marchigiano e accetta la proposta delle greche dell’Olympiakos con cui disputa la seconda parte della Volley League 2022-23 e la stagione passata conclusasi sabato scorso.

Per lei esperienze anche con la nazionale Under-18 con cui vince, nel 2011, la medaglia d’argento al campionato europeo di categoria mentre, l’anno seguente, si aggiudica il bronzo al campionato europeo Under-19.

Molto attiva anche sulla sabbia dove ha conquistato 2 Campionati Sand Volley 4×4, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe.

Le parole del presidente Fabrizio Costantino-

« Giulia è atleta di grande esperienza maturata tra Italia, Germania, Francia e Grecia La seguivamo già da tempo, tassello fondamentale per la stagione che ci attende. L’ho sentita ieri, reduce dalla serie di Finali del massimo campionato greco disputato con la maglia dell’Olympiakos, ed è già pronta per la sua nuova avventura. E’ elemento scelto dal nostro tecnico, come ogni altra giocatrice, e darà equilibrio al nostro gioco. Al suo fianco arriveranno elementi di pari caratura e importanza ».

Le parole del direttore generale Antonio Caselli-

« Giulia Carraro ci consentirà di dare inizio al nostro mercato. Sarà elemento importante per raggiungere i traguardi dalla società. Nessun rammarico per il finale della passata annata; abbiamo disputato un campionato straordinario. Ripartiremo da lì ».