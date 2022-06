Aleksi? e Carraro, due top player per Vallefoglia

VALLEFOGLIA (PESARO)- Maja Aleksi? e Giulia Carraro : altre due top player per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, annunciate oggi dal presidente Ivano Angeli. Una centrale, che ha un palmares di successi impressionante, sia con i club nei quali ha militato che con la maglia della nazionale serba, e una palleggiatrice ambiziosa, che ha appena vinto in Francia il titolo nazionale proprio con quella che continuerà a essere sua compagna di squadra a Vallefoglia. Un condensato di classe, grinta, forza e intelligenza per una squadra che, giorno dopo giorno, sta prendendo forma seguendo un tracciato ben preciso.

LE PAROLE DI GIULIA CARRARO-

« Sono super felice di giocare la prossima stagione a Vallefoglia. Non vedo l’ora di iniziare e trasmettere la mia energia e la mia esperienza ».

LE PAROLE DI MAJA ALEKSIC-

« Sono davvero molto felice di avere l’opportunità di giocare per la Megabox. Considero il campionato italiano uno dei migliori al mondo ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE IVANO ANGELI-

« Vogliamo giocatrici motivate, delle autentiche Tigri, che sposino a pieno il nostro progetto sportivo. Con il coach pensiamo di consolidare e valorizzare le atlete italiane, cercando all’estero solo chi ci può permettere di far crescere il gruppo ».

LE PAROLE DEL TECNICO FABIO BONAFEDE-

« Abbiamo preso Giulia (Carraro, ndr) non nell’ottica di avere un secondo palleggiatore classico, ma per avere un co–primo palleggiatore. Non per niente ha appena vinto da titolare un campionato in Francia: questo le dà diritto di meritare tanto rispetto e vogliamo che faccia con noi un percorso di crescita e di adattabilità al campionato italiano. La vogliamo protagonista e siamo sicuri che saprà trovare il suo spazio pur dovendosi confrontare con un mostro sacro come Hancock . Aleksi? è stata presa sapendo che chiunque arrivi in questo ruolo dopo Jackie (Jack-Kisal Sinead, ndr.) raccoglie un’eredità pesante, rispetto all’ambiente e al resto della squadra – sottolinea il coach -. Lei può farlo perché ha l’esperienza internazionale e le qualità fisiche e tecniche per poter essere la degna sostituta di Sinead. Soprattutto lo sta dimostrando in questa Volley Nations League, dove è il secondo muro migliore. Da lei ci aspettiamo un apporto di esperienza e di qualità, ma anche di punti ».