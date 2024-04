Volley Mercato: Linda Magnani da Montecchio a Lecco

LA CARRIERA-

Classe 2000, originaria della provincia di Firenze, Linda ha un percorso professionale di tutto rispetto che l’ha vista evolversi da promettente talento giovanile a giocatrice di spicco nel panorama della pallavolo italiana.

Dopo aver lasciato casa a soli 14 anni per inseguire il suo sogno pallavolistico, Linda ha accumulato esperienze significative in squadre prestigiose, tra cui la Liu Jo Modena, Bassano, il Club Italia, Soverato, Marsala e Montecchio. Nel 2021, ha fatto il suo debutto in Serie A1 con Casalmaggiore, dove è rimasta per due stagioni prima di tornare a Montecchio per quello che è stato il suo settimo anno nel massimo campionato italiano.

Oltre al suo impegno sportivo, Linda è una studentessa impegnata: si è laureata all’Università San Raffaele in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia ed è attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Nutrizione Umana. Ambisce a diventare una biologa nutrizionista.

Le parole di Linda Magnani-

« La chiamata di Lecco l’ho accolta con grande entusiasmo fin da subito. Sono molto contenta di entrare a far parte di una società che in questi anni ha sempre lavorato con grande attenzione e professionalità. Continuare il mio percorso a Lecco mi rende molto felice perché ho avuto fin da subito l’impressione di essere davanti a una società seria e organizzata, in cui è vivo anche il concetto di ‘famiglia’. Questo è un aspetto che reputo fondamentale in un contesto sportivo. Non vedo l’ora di conoscere staff, compagne e il pubblico di Lecco. Darò il massimo, nella speranza di regalarci una stagione con tante soddisfazioni ».