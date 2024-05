Volley Mercato: Nicole Modesti, rinforza i posto 3 di Cremona

CREMONA- Continua la campagna di rinforzo per la CremonaUfficio Esperia in vista della stagione 2024/2025. In riva al Po giunge una nuova atleta che andrà a rinforzare il gruppo dei posti 3: si tratta di Nicole Modesti , giocatrice veronese proveniente dall’annata alla Volley Offanengo, conclusa con 157 punti a referto, ripartiti tra 99 attacchi, 31 muri e 27 aces.

Nativa di Verona e proveniente da un paesino di provincia chiamato Stallavena, Nicole frequenta le elementari e le medie nel paese vicino, Grezzana. Vive invece a Monza le scuole superiori, presso il liceo artistico con indirizzo grafico. Attualmente studia Design tramite università online.

Le parole di Nicole Modesti-

« Senza nulla da togliere alle convocazioni per le Olimpiadi giovanili e l’Europeo, il momento più bello della mia carriera è stato sicuramente quando sono stata convocata a partecipare per la prima volta a una competizione nazionale, al mondiale under 18 a Durando in Messico nel 2021. Ricordo con piacere anche l’annata alla Vero Volley in cui siamo riuscite a raggiungere il quinto posto alla finale nazionali under 18 ».