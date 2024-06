Volley Mercato: alla Omag Ravarini sarà la vice Ortolani

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-Sarà Alexandra Ravarini, 19 anni, giovane e promettente opposto del volley milanese, ad assumere il ruolo di vice di Serena Ortolani nella Omag San Giovanni In Marignano per la prossima stagione. Alexandra, proviene dal “Volley Garlasco 2001”, nel campionato di Serie B1, raggiungendo con la sua squadra la finale dei Playoff. Ravarini ha iniziato a giocare pallavolo all’età 8 anni nel Basiglio Volley. Nel 2019, ha partecipato alle Kinderiadi con la selezione di Milano-Monza-Lecco, vincendo il torneo e dimostrando tanta grinta e talento. Nella stagione 2019-2020 Alexandra è passata al Visette dove ha giocato tre campionati: eccellenza under 16 e under 18, serie C e B1. Nel campionato 22-23, nella collaborazione Visette-Busnago, ha disputato la serie B1 e l’under 18, continuando a crescere e a perfezionarsi come opposto. Dunque, un’ulteriore iniezione di grinta ed energia per la OMAG-MT.