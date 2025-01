L'anticipo del sabato è Casalmaggiore-Messina

Nel Girone A, già certa la divisione tra le squadre che competeranno per l’A1 e quelle che invece lotteranno per evitare la Serie A2. L’obiettivo principale di queste ultime due giornate sarà quindi quello di conquistare più punti possibili che, come di consueto, verranno interamente mantenuti nelle due pool.

Si partirà sabato alle ore 16 con Volleyball Casalmaggiore contro Akademia Sant’Anna Messina, domenica al consueto orario delle 17 spazio a Cbl Costa Volpino contro Orocash Picco Lecco, Clai Imola Volley contro Bam Mondovì, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa contro Cbf Balducci Hr Macerata e Omag-Mt San Giovanni in M.no contro Valsabbina Millenium Brescia.

Nel Girone B, al contrario, ancora tre posti in palio per la Pool Promozione, con cinque squadre interessate. Due di queste saranno l’una contro l’altra al PalaCoim, la Trasporti Bressan Offanengo, quinta con 27 punti, e la Nuvolì Altafratte Padova, a quota 28 al quarto posto. Dopo il k.o. contro la Volley Hermaea Olbia, la Narconon Volley Melendugno, terza con 30 punti, tenterà di conquistare il successo contro la Tecnoteam Albese Volley Como, mentre le sarde, settime con 23, proveranno a strappare punti all’Itas Trentino, già qualificata ma sconfitta all’andata proprio dalla squadra di coach Guadalupi.

Negli altri due incontri, coinvolte la capolista Futura Giovani Busto Arsizio, di scena in casa del fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley, e l’Us Esperia Cremona, sesta con 27 punti, in cerca di punti per entrare tra le prime cinque in casa dell’Imd Concorezzo.

Volleyball Casalmaggiore - Akademia Sant'Anna Messina

Altra gara in anticipo e altra partita impegnativa per la Volleyball Casalmaggiore che, sabato 25 gennaio, accoglie al PalaRadi di Cremona l'Akademia Sant'Anna Messina nel match valido per l'8° giornata di ritorno del Girone A della Serie A2 Tigotà. Capitan Giulia Pincerato e compagne sono chiamate all'impresa contro la seconda della classe per cercare di smuovere la classifica in vista della fine della Regular Season e dell'imminente Pool Salvezza. Fischio d'inizio fissato per le ore 16, dirigono Riccardo Faia e Piera Usai, Khatra Jaswinder Singh al video check con Elena Nichetti al referto elettronico. Scontro tra le prime due realizzatrici del campionato con Ivonne Montano in prima posizione con 350 punti siglati e Binto Diop seconda a 329, due soli muri separano Nwokoye da Olivotto, ripettivamente 46 e 44, Caforio guida la classifica delle ricettrici con il 49.84% di perfetta seguita proprio da Dalla Rosa con 47.75%, quarta posizione (a pari merito con Gamba) per Faraone con il 44.41%.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Giorgia Faraone a Akademia Messina nel 2022/2023; Rossella Olivotto a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016

Francesca Dalla Rosa (Volleyball Casalmaggiore)- « Sarà l'ultima partita in casa di questa prima fase del campionato, veniamo da un'ottima prestazione contro la capolista. Nel primo e nel terzo set abbiamo espresso un'ottima pallavolo ed è quello che cercheremo di riportare in campo anche contro Messina. Siamo determinate nel migliorare quello che ci è mancato nella scorsa partita, in particolare la continuità. Abbiamo bisogno di tutti voi! Venite al PalaRadi alle 16 perchè ci aspetta un avversario molto ostico con un roster di grande livello...ma noi siamo cariche! Vi aspettiamo domani! ».

Dalila Modestino (Akademia Sant'Anna Messina)- « Il PalaRadi non è un campo facile. Ci abbiamo già giocato lo scorso anno contro Esperia Cremona. Ce la metteremo tutta. Sappiamo che non si può giocare sempre in casa, quindi dobbiamo racimolare punti anche quando non giochiamo in casa. Sarà l'ultima trasferta prima dello scontro con San Giovanni qui al PalaRescifina in cui entrambe le squadre si giocheranno tantissimo ».

Clai Imola Volley - Bam Mondovì

È davvero arrivato il momento della verità per la Clai Imola Volley, con la formazione santernina che a partire dal prossimo fine settimana inizierà un nuovo ed appassionante campionato fatto di dodici finali da giocare alla morte per determinare il proprio destino e centrare il prima possibile il tanto sognato mantenimento della categoria Sfumata matematicamente la possibilità di raggiungere il quinto posto in classifica (e quindi la salvezza anticipata…) con la pesante sconfitta subita al Fontescodella di Macerata (3-0 per la Balducci nello scorso turno), la formazione guidata da coach Nello Caliendo si appresta adesso ad affrontare gli ultimi due impegni della sua prima fase di campionato con l’unico obiettivo di raccogliere quanti più punti possibili in vista della Pool Salvezza che prenderà il via a metà febbraio. Prossime avversarie della Clai , in due incroci molto carichi di emozioni, saranno prima Mondovì (in casa) e la settimana successiva Lecco (in trasferta), per il momento le ultime due della classe e anch’esse destinate a lottare fino alla fine per riconfermarsi su questi prestigiosi palcoscenici. Dopo un momento piuttosto complicato e avarissimo di sorrisi, Stival e compagne avranno quindi la possibilità concreta di muovere finalmente una classifica che nelle ultime settimane spesso è rimasta ferma e che di conseguenza inizia a destare qualche seria preoccupazione in vista dell’imminente futuro. Sono infatti ben sei le sconfitte arrivate negli ultimi sette match giocati, e questa lunga striscia di risultati negativi dimostra come qualcosa si sia (purtroppo) inceppato negli automatismi della squadra imolese. Per fornire nuovi stimoli e invertire subito questa preoccupante tendenza, la società è intervenuta sul mercato invernale in maniera piuttosto consistente con gli acquisti di Laura Melandri, Alice Stafoggia e dell’americana Nicole Rocha Drewnick, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto tenga al mantenimento di questa categoria che per Imola rappresenta qualcosa di grande. Mondovì arranca da inizio stagione e fino a qui ha vinto soltanto in due occasioni (su 16 turni disputati), rimanendo di conseguenza sempre impantanata nelle pericolosissime zone basse della graduatoria. I soli cinque punti conquistati fino a qui non sono certamente un ottimo biglietto da visita per la formazione allenata da Claudio Basso, alla quale manca la vittoria dallo scorso 22 dicembre (netto 3-0 interno su Casalmaggiore) e sconfitta a domicilio da Costa Volpino (1-3 il finale) nell’ultimo incontro valido per la sedicesima giornata di campionato.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bam Mondovì)

EX: Nessuno

Irene Mescoli (Clai Imola Volley)- « A nessuno piacere perdere ed ovviamente nemmeno a noi, la sconfitta dell’andata è un grande stimolo per la gara di questa domenica. Mi aspetto una bella partita, perché Mondovì è un avversario imprevedibile con un buon gioco e con ottimi giocatori. Il loro modo di stare in campo è cambiato nelle ultime settimane e dovremo essere brave ad interpretarlo e ad imporre fin da subito il nostro gioco. Bisognerà spingere forte al servizio e in attacco, trovando tutte le migliori soluzioni possibili per fare punto ».

Claudio Basso allenatore (Bam Mondovì)- « Facciamo fatica a raccogliere punti anche quando la prestazione è abbastanza buona. Nelle molte fasi di gara in cui andiamo in difficoltà, soffriamo senza saper reagire. Domenica dovremo scendere in campo determinate per fare punti ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Valsabbina Millenium Brescia

Dopo la bella vittoria sul difficile campo di Casalmaggiore, l'impegno è la concentrazione di tutta la squadra nelle prossime due settimane è rivolto al finale della Regular Season. Negli ultimi due confronti della prima parte della stagione, le atlete Marignanesi sono chiamate a due prove difficili. La prima sfida è di scena sul taraflex del Pala Marignano contro la squadra di coach Matteo Solforati, la Millenium Brescia, ora quarta forza del girone A. La seconda sfida le ragazze del Presidente Manconi la dovranno sostenere sul campo dell’Akademia Messina, seconda in classifica a quattro lunghezze da Omag-Mt. Domenica 26 gennaio, quindi, per la penultima gara di Regular season, al Pala Marignano arriva il sestetto della Valsabbina Millenium Brescia. Il sestetto bresciano nella fase di precampionato ha dovuto affrontare parecchie difficoltà derivate dal recupero di alcune giocatrici infortunate. Ha perso poi la forte schiacciatrice camerunense Simone Bikatal (rottura del crociato per lei), sostituita dalla giovane slovena, classe 2006, Mija Siftar, giocatrice dalle grandi potenzialità. Nel mercato di gennaio a Federica Stroppa, che ha lasciato Brescia, è subentrata l’ex pumina Lara Berger. Dopo quattro sconfitte consecutive nel girone di ritorno, nell’ultimo turno di campionato le leonesse sono tornate a ruggire sul difficile campo di Santa Croce sull’Arno, e arriveranno a San Giovanni in Marignano con tanta voglia e determinazione per riscattare i punti persi durante il cammino. Quella di domenica 26 gennaio, dunque, per l’Omag-Mt si prospetta una gara molto impegnativa perché coach Solforati ha a disposizione ottime atlete in ogni reparto dove spiccano le schiacciatrici Siftar e Pistolesi, l’opposto Davidovic e la giovane centrale Meli, cui fanno buona compagnia la palleggiatrice Scacchetti, l’esperto centrale Viola Tonello e il libero Scognamillo. Coach Massimo Bellano avendo a disposizione tutte le atlete, dovrebbe schierare la formazione tipo con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a rispondere presente in caso di necessità. Domenica le “Zie” hanno il vantaggio di gareggiare in casa davanti ai propri splendidi tifosi e al Pala Marignano hanno già dimostrato che contro le grandi squadre sono capaci di bellissime prestazioni.

PRECEDENTI: 12 (7 successi Valsabbina Millenium Brescia, 5 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Claudia Consoli a Millenium Brescia nel 2022/2023

Sofia Valoppi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Ci aspetta una partita molto tosta sia a livello mentale, sia fisico, ha affermato Sofia. La partita giocata all’andata, al PalaGeorge, è stata molto combattuta e secondo me sarà così anche domenica. Noi siamo focalizzate sul nostro obiettivo, siamo consapevoli che prima di iniziare la seconda parte della stagione dobbiamo affrontare una fase molto delicata. Faremo di tutto per mettere Brescia in difficoltà e continuare, così, nel nostro splendido percorso ».

Silvia Romanin (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica incontreremo la capolista. Sappiamo che San Marignano, oltre ad avere elevate qualità a livello individuale, ha ottime caratteristiche di squadra. L’unione del gruppo è l’aspetto che spesso fa la differenza. Per quanto ci riguarda, dopo la vittoria a Castelfranco, abbiamo ritrovato un po’ di fiducia. Dalla nostra cercheremo di mettere in campo tutto ciò che serve per mettere in difficoltà le avversarie e toglierci delle soddisfazioni. ».

C.B.L. Costa Volpino - Orocash Picco Lecco

Nella penultima giornata della prima fase del torneo di serie A2 la Pallavolo CBL ospita Picco Lecco. Le ragazze di Luciano Cominetti, dopo aver staccato matematicamente il pass per la pool promozione, puntano ad incrementare il loro bottino in classifica in vista della seconda parte della stagione.

PRECEDENTI: 3 (2 successi C.B.L. Costa Volpino, 1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Nessuno

Giada Civitico (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica ci aspetta una gara importante in vista della seconda fase del campionato. Lecco è una squadra che può mettere in difficoltà e che ti spinge a mantenere sempre un livello di attenzione molto alto. Ciò che ci serve per preparaci al meglio alle gare della pool promozione. Ora che abbiamo raggiunto l’obiettivo possiamo affrontare le ultime due gare del girone con più serenità. Ciò non vuol dire che ci accontenteremo, ma anzi che spingeremo al massimo per consolidare ancora di più il nostro gioco di squadra. Il mio augurio è di continuare a mantenere la grinta, la tenacia e l’attenzione che ci ha contraddistinto dalla fine del girone di andata in poi e giocare per divertirci e goderci l’obiettivo raggiunto. Una volta arrivati a questo punto, è naturale voler alzare l’asticella per provare a raggiungere qualcosa in più, e noi lavoreremo in questa direzione. Come si è visto, siamo una bella armata che può esprimere un bel gioco e mettere il bastone fra le ruote a tutte le squadre. Io sono prossima al rientro in campo a ritmo pieno. In queste settimane dovrò avere ancora un po’ di pazienza, perché dovrò gestire la fase di gioco e il carico di lavoro, ma direi che inizio a sentirmi pronta ad aiutare la squadra. Spero che questa seconda fase possa essere di buon auspicio anche per me personalmente ».

Gianfranco Milano (Orocash Picco Lecco)- « Domenica siamo a Costavolpino, squadra certa della partecipazione alla pool promozione. Hanno fatto bene nel girone di ritorno. Noi stiamo continuando a lavorare e non avremo Arianna Severin (infortunata nella scorsa partita). Siamo in emergenza, ma lavoriamo nonostante questi imprevisti che non fanno bene. Dobbiamo essere forti, nonostante le difficoltà. Cerchiamo una prestazione incisiva e continuativa. Sappiamo bene quanto sia importante fare bene in queste gare »

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Cbf Balducci Hr Macerata

Sarà l’ultima partita casalinga di regular season prima della seconda fase del campionato di Serie A2. Al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, domenica con fischio di inizio alle ore 17, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa ospiterà la Cbf Balducci Hr Macerata. La formazione marchigiana è una delle più forti del torneo, come d’altronde dimostra la classifica che la vede al terzo posto con 36 punti conquistati. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il futuro prossimo già definito: Castelfranco Pisa giocherà nella Pool Salvezza per mantenere la categoria, mentre Macerata lotterà per la promozione nella massima serie. Tuttavia non sarà una partita ininfluente: la formula del torneo, infatti, prevede che le squadre classificate dal 6° al 10° posto dei due gironi si qualifichino alla Pool Salvezza. Ogni squadra affronterà le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, si manterranno tutti i punti conseguiti nella regular season e le ultime quattro classificate della Pool Salvezza retrocederanno in Serie B1. Ecco perché avere più punti possibili sarà fondamentale.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Veronica Bisconti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021; Federica Braida a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025

Veronica Bisconti (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Ci sono in palio punti importanti in vista della successiva fase del torneo. Abbiamo ancora due incontri prima di iniziare la Pool Salvezza, sei punti a disposizione di cui dovremo cercare di conquistarne il più possibile. Nel girone di ritorno abbiamo fatto ottimi risultati che ci hanno permesso di risalire in classifica e dobbiamo cercare di chiudere la regular season nel migliore dei modi. Macerata è una grande squadra, dovremo giocare con entusiasmo, cercando di far cadere meno palloni possibili ».

Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta un'altra partita importante, andiamo a giocare a casa di Castelfranco Pisa, dove le nostre avversarie esprimono sempre un'ottima pallavolo. Arriveremo al match agguerrite, soprattutto dopo questa settimana di allenamenti abbastanza duri, ci stiamo preparando molto bene. Loro sono una squadra un po' a sorpresa in questo momento, vista anche l'ultima prestazione in cui hanno giocato con Colzi opposto. Quindi ci aspetteremo di tutto e soprattutto servirà scendere in campo cariche per portare a casa più punti possibile, anche in previsione per la Pool Promozione, un appuntamento a cui ci stiamo preparando duramente e in cui vogliamo ottenere ottimi risultati ».

Trasporti Bressan Offanengo - Nuvolì Altafratte Padova. Scontro diretto con vista pool promozione al PalaCoim, dove domenica alle 17 la Trasporti Bressan Offanengo (quinta a braccetto con Cremona) da una parte e la Nuvolì Altafratte (quarta) dall'altra cercano un guizzo che - a due giornate dal termine di regula season - potrebbe essere decisivo per conquistare uno storico accesso alla più prestigiosa delle due seconde fasi di stagione. Le venete precedono di un punto in classifica (28 a 27) e sono in un ottimo periodo di forma, certificato dalle tre vittorie consecutive (rimonta al tie break a Olbia e doppio 3-0 contro la capolista Futura Giovani Busto Arsizio e contro la Tecnoteam Albese Volley Como). Dal canto suo, la Trasporti Bressan (che all'andata a Trebaseleghe esultò al tie break dopo esser stata sotto 2-0) proverà a sfruttare il fattore campo, dove non ha conquistato punti solamente contro le "big" Trento e Futura. Ex di turno, la schiacciatrice di Offanengo Rachele Nardelli, alla Nuvolì nella prima parte della scorsa stagione.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Rachele Nardelli a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Non lo definirei lo scontro diretto per la pool promozione, perché mancano due gare al termine, è una delle due e ci sono altri incontri in coincidenza. In realtà è una delle tante partite che giochiamo dall'inizio e sapevamo come si potesse arrivare a decidere i giochi all'ultimo. Altafratte sta giocando bene e ha portato a casa buoni risultati, che hanno permesso di tornare nuovamente in corsa per la pool promozione. E' una squadra che non molla mai, difende tanto e in certi momenti rischia giocando bene. Nelle ultime gare ha avuto il merito di chiudere sempre nei momenti decisivi, sintomo di un buon atteggiamento. Ci aspetta una partita molto difficile, da parte nostra dobbiamo trovare quella continuità di gioco che cerchiamo da inizio anno e che ancora ci manca, si è visto anche sabato scorso contro Futura quando la gara aveva preso una strada per poi imboccarne un'altra ».

Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)- « Siamo molto felici per i tre punti ottenuti in casa di Albese perché questi erano essenziali per la nostra lotta per centrare i primi cinque posti del girone. Proprio per questa corsa la classifica è ancora molto corta e quindi da qui alla fine ogni punto conquistato sarà molto importante. Naturalmente la gara contro Offanengo, nostra diretta concorrente, sarà ancora più importante in una stagione nella quale ogni team può battere ogni avversario, dovremo fare la nostra gara senza attendere i risultati delle altre. Insomma, sarà un match importantissimo ».

Itas Trentino - Volley Hermaea Olbia

Conquistato in anticipo il pass per la Pool Promozione e in attesa di contendere a San Giovanni in Marignano la Coppa Italia di A2 nella finale di Bologna del 9 febbraio, l’Itas Trentino punta a chiudere al meglio la Regular Season per garantirsi il maggior numero di punti da portare con sé nella seconda parte del campionato. Il rush finale si aprirà domenica 26 gennaio al Sanbàpolis con la gara interna contro il Volley Hermaea Olbia, match ricco di difficoltà in cui le gialloblù saranno chiamate a riscattare la sconfitta incassata all’andata in Sardegna, il primo dei tre stop accusati in Regular Season da Prandi e compagne. L’Itas Trentino occupa attualmente la seconda posizione in classifica a -2 dalla capolista Busto Arsizio, mentre le isolane navigano in settima piazza a quota 23 punti (con un bilancio di otto vittorie e altrettante sconfitte), ancora in corsa per agguantare un posto in Pool Promozione. Sono complessivamente tre i precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Volley Hermaea Olbia, con un bilancio che sorride alla formazione isolana (1-2), che si è imposta in quattro set nella gara d’andata. Non sono presenti ex all’interno dei roster delle due squadre. Nell’organico sardo milita la centrale trentina Karin Barbazeni, che nella nostra provincia ha vestito per cinque stagioni la maglia dell’Argentario in Serie B.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Volley Hermaea Olbia, 1 successo Itas Trentino)

EX: Nessuno

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- «Mancano solamente due giornate alla fine della Regular Season ed è molto importante per poter poi affrontare al meglio la seconda parte della stagione arrivarci con le sensazioni giuste. Abbiamo lavorato tanto sul nostro cambio-palla e spinto di più sulla battuta per mettere pressione alle avversarie e sfruttare i nostri punti di forza ».

Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « Le ultime gare della Regular Season stanno dicendo che ormai le squadre hanno trovato stabilità di rendimento e qualità più definite negli aspetti del gioco, al di là del rendimento del singolo. Nell'ultima gara di campionato siamo riusciti ad avere un chiaro piano tattico e ad applicarlo efficacemente e questo è un aspetto importante di crescita di cui facciamo tesoro per i prossimi impegni. Sappiamo di affrontare a Trento una squadra con grosse individualità, una rosa ampia e con una filosofia di gioco molto aggressiva nei fondamentali da punto, cosa su cui, per vari motivi, la nostra squadra è globalmente indietro rispetto all'avversario. Per giocarci le nostre chance di risultato sarà quindi fondamentale rendere complicato il loro gioco con le buone armi che invece noi sappiamo di avere e allo stesso tempo aggiungere la giusta dose di rischio sul servizio e sull'attacco, cosa che ci è ben riuscita domenica scorsa. Del resto, la forza dell'avversario ci induce a cercare il massimo rendimento affrontando la partita senza pressioni eccessive di risultato. Nonostante qualche difficoltà legata ad alcune problematiche fisiche che non ci hanno permesso di lavorare sul gioco in forma agonistica, la settimana di allenamento si è svolta con qualità e continuiamo a crescere su alcuni importanti aspetti tecnici che stanno diventando più stabili e disponibili per aumentare la nostra qualità in gara ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Futura Giovani Busto Arsizio

Per l’ultima gara casalinga della prima fase, la Futura Giovani Busto Arsizio scenderà in campo contro la Tenaglia Abruzzo Volley per il match che vale l’ottava giornata di ritorno. Con tanto rammarico nell’animo e con la consapevolezza di aver mancato ancora una volta nelle occasioni fondamentali, le rossoblu sono tornate in palestra con coach Ingratta per far sì che tali insicurezze siano completamente limate in vista della seconda fase del campionato. L’intento è quello di ripetere lo spettacolo offerto ai tifosi abruzzesi nella scorsa gara casalinga, quando per la prima volta si violava il PalaBCC e si raccoglieva la prima vittoria piena. Il compito non è così alla portata: dall’altro lato della rete, infatti, ci sarà l’esperta e coriacea Busto Arsizio, da dicembre al comando della graduatoria del girone B. La gara di andata fa gridare ancora vendetta nei confronti delle varesine, quando - a seguito di un primo set desolante- arrivò la sconfitta per 3-0 soltanto dopo aver messo in seria difficoltà la retroguardia bustocca. Domenica come il 24 novembre scorso, entrambe le formazioni hanno fame di punti: la Tenaglia per cercare la disperata permanenza nella seconda serie nazionale e la Futura per ottenere una promozione in serie A1 tentata da diversi anni. Non resta che stare a vedere cosa avranno in serbo le due formazioni e quale riuscirà a portare a casa vittoria e punti vitali per il prosieguo dei propri percorsi.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno

Marijeta Maricevic (Tenaglia Abruzzo Volley)- « La partita contro Cremona ci ha lasciato l’amaro in bocca. - afferma l’opposta Maričević - Avevamo giocato un’ottima partita in seconda linea ma abbiamo peccato su diverse occasioni in attacco soprattutto sulle fasi finali dei set. In settimana abbiamo lavorato molto per migliorare il nostro gioco, soprattutto sul piano dello spirito e dell’energia di gruppo, affinché domenica possiamo dare tutto il nostro massimo. Sappiamo che Busto comanda la classifica ed è un’ottima squadra, ma noi cercheremo di combattere ogni punto per cercare di chiudere i set così come li avevamo chiusi due settimane fa proprio al PalaBCC ».

Federica Baratella (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La vittoria contro Offanengo ci ha aiutato a tornare sulla nostra strada, a ritrovare la nostra identità e la fiducia tra di noi, ora avanti così. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo e dimostrare un’altra volta quanto valiamo. Ad oggi siamo focalizzate sugli ultimi impegni della Regular Season, una gara alla volta: prima Altino e poi Melendugno, ostacoli non semplici. Altino gioca in casa e mi aspetto che partirà aggressiva sin dal primo pallone. Non dovremo adeguarci al loro gioco ma pensare a noi stesse, alle cose che sappiamo fare e farle al meglio ».

Imd Concorezzo - U.S. Esperia Cremona

L’Esperia Cremona si prepara a giocare le ultime carte in vista della possibile partecipazione alla pool promozione. Dopo il sedicesimo turno di campionato, le distanze tra le concorrenti sono rimaste invariate, con Cremona sesta a pari punti con Offanengo (quinta per maggior numero di vittorie) e Padova quarta con un punto di vantaggio sulle squadre cremonesi. Nella giornata di domenica, Offanengo ospiterà Padova e l’Esperia farà visita alla IMD Concorezzo, formazione superata in tre set dalle tigri nella gara d’andata, ma che soprattutto in casa ha dimostrato di dar noia a molte realtà del girone, ultima in ordine di tempo la Itas Trentino, che non più tardi di settimana scorsa ha lasciato in Brianza un set e che sarà l’avversaria di Cremona nella giornata finale della regular season. Si prospettano vari duelli in attacco, tra le opposte Kavalenka e Taborelli (232-240 attacchi punto) e tra le bande Tsitsigianni e Arciprete (197-166) e Tonello-Bellia (138-141). Per l’occasione, lo staff tecnico cremonese guidato da coach Enrico Mazzola convoca la giovane Martina Roncaglio, schiacciatrice classe 2008 dell’under 18 gialloblù. Concorezzo: L’IMD Concorezzo è pronta a tornare in campo per dimostrare i progressi fatti nell’ultima settimana. Nonostante l'ultima battuta d’arresto contro Trento, la squadra ha mostrato segnali positivi, con un gioco sempre più organizzato e una grinta che non è mai mancata. La gara di ritorno contro Cremona rappresenta una nuova opportunità per le ragazze di Concorezzo, che vogliono riscattarsi e portare a casa punti preziosi. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e sfruttare il lavoro fatto in allenamento per mettere in difficoltà un avversario competitivo come Cremona. Appuntamento a domenica 26 gennaio alle ore 17 per l’ultima partita in casa di Regular Season.

PRECEDENTI: 1 (1 successo U.S. Esperia Cremona)

EX: Nessuno

Sofia Alberti (Imd Concorezzo)- « Sono sicura che rispetto alla gara di andata vogliamo far vedere realmente le nostre potenzialità. Contro Cremona all’andata abbiamo perso e in questa settimana abbiamo lavorato bene e il nostro obiettivo sarà portare in campo quello su cui abbiamo lavorato ».

Vera Bondarenko (U.S. Esperia Cremona)- « Per la partita contro Altino, siamo molto contente di aver raggiunto l’obiettivo dei tre punti che ci eravamo prefissate. Per la trasferta di domenica ci stiamo preparando in palestra, lavorando sui fondamentali che non ci hanno soddisfatto sabato scorso e sviluppando il nostro sistema di gioco. La prossima partita sarà importante soprattutto perché Concorezzo ha dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica ».

Narconon Volley Melendugno - Tecnoteam Albese Volley Como

Una trasferta impegnativa attende la Tecnoteam Albese Volley Como: in Puglia, a Melendugno, per affrontare una delle formazioni che si trovano al vertice del torneo di A2: per le comasche una prova impegnativa, ma da affronatare a viso aperto come hanno detto coach Mauro ed il suo vice David Cardinali, Perchè in questo torneo si può vincere con chiunque visto l'enorme equilibrio esistente. Ed allora Albese parte per Lecce (volo domani pomeriggio) per potersela giocare. Sapendo che è impegno ostico, con il massimo rispetto dell'avversaria, ma cercando di mettere in campo quella sfrontatezza necessaria per poter provare a portare a casa qualche punto pur in un campo ostico.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Affrontiamo le ultime due partite della stagione regolare con la massima determinazione e convinzione di portare a casa più punti possibili utili nella poule salvezza. Impegnativa la trasferta di domenica contro Melendugno, squadra solida e con una ottima impostazione di gioco dopo aver ritrovato Caracuta al palleggio. La tecanica c’è ma ci vuole anche cattiveria e agonismo per conquistare i punti che meritiamo: vogliamo giocare a viso aperto e provare a portare a casa punti. Massimo rispetto dell'avversaria, ma ci proveremo a viso aperto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 8ª GIORNATA RITORNO GIRONE A-

Sabato 25 gennaio 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Faia Riccardo, Usai Piera

Domenica 26 gennaio 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Bam Mondovì Arbitri: Traversa Nicola, Manzoni Barbara

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Adamo Giorgia, Villano Dalila

C.B.L. Costa Volpino - Orocash Picco Lecco Arbitri: Bassan Fabio, Papapietro Eustachio

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Tundo Virginia, Mancuso Alberto

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 43, Akademia Sant'Anna Messina 39, Cbf Balducci Hr Macerata 36, Valsabbina Millenium Brescia 28, C.B.L. Costa Volpino 26, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19, Clai Imola Volley 17, Volleyball Casalmaggiore 14, Orocash Picco Lecco 13, Bam Mondovì 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 8ª GIORNATA RITORNO GIRONE B-

Domenica 26 gennaio 2025, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Scotti Paolo, Polenta Martin

Itas Trentino - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Laghi Marco, Galletti Denise

Tenaglia Abruzzo Volley - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: D'Argenio Alessandro, Burrascano Erika

Imd Concorezzo - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Testa Antonio, Ancona Massimo

Narconon Volley Melendugno - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Pasciari Luigi, Citro Giuseppe

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 37, Itas Trentino 35, Narconon Volley Melendugno 30, Nuvolì Altafratte Padova 28, Trasporti Bressan Offanengo 27, U.S. Esperia Cremona 27, Volley Hermaea Olbia 23, Tecnoteam Albese Volley Como 19, Imd Concorezzo 9, Tenaglia Abruzzo Volley 5.