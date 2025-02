Partono Pool Promozione e Pool Salvezza

ROMA -Il momento più atteso della Serie A2 Tigotà è alle porte: cominceranno nel fine settimana del 15-16 febbraio la Pool Promozione e la Pool Salvezza. Le migliori cinque squadre dei gironi A e B si affronteranno per il primo slot promozione e per conquistare i Playoff, che coinvolgeranno i team dal secondo al quinto posto. Come negli anni passati saranno dieci le giornate, con cinque sfide di andata e ritorno tra i club non incontratesi nella prima fase.

I punti conquistati nelle Pool si sommeranno a quelli della Regular Season. Partirà quindi davanti a tutte l’Omag-Mt San Giovanni in M.no (46 punti), fresca vincitrice della Coppa Italia, che domenica alle 17 ospiterà la Nuvolì Altafratte Padova (ottava, 31 punti). Alle spalle delle romagnole, la Futura Giovani Busto Arsizio, 43 punti, di scena contro la Cbl Costa Volpino (29).

Due squadre appaiate a 42 punti dietro le bustocche: l’Akademia Sant’Anna Messina, che sfiderà in Puglia la Narconon Volley Melendugno (31) e la Cbf Balducci Hr Macerata, protagonista del primo scontro diretto d’alta quota contro l’Itas Trentino, indietro di 4 punti e recentemente affidata a Michele Parusso, subentrato a Davide Mazzanti in settimana dopo il k.o. in finale di Coppa Italia. Infine, in campo anche l’Us Esperia Cremona contro la Valsabbina Millenium Brescia, sesta e settima con 32 punti, uniche a giocare domani, sabato 15 febbraio, alle 21.

Stesso programma per la Pool Salvezza, che invece accoglierà le cinque peggiori squadre dei due gironi: le quattro della Pool con meno punti al termine delle dieci giornate retrocederanno in Serie B1. Anche in questo caso, il calendario offrirà subito uno scontro diretto: la Tenaglia Abruzzo Volley, fanalino di coda con 5 punti, ospiterà la Bam Mondovì, terzultima a quota 11. Tra loro due, con 10 punti, l‘Imd Concorezzo, che invece accoglierà la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (quarta, 19 punti).

Al momento quartultima, l’Orocash Picco Lecco (14 punti) avrà subito un impegno da non sottovalutare, il derby contro la Tecnoteam Albese Volley Como (24 punti). Con due punti di vantaggio sulle lecchesi, non dovrà compiere passi falsi la Volleyball Casalmaggiore, che anticiperà a sabato (ore 16) il confronto con la Resinglass Olbia (26 punti). Infine, la migliore del lotto, la Trasporti Bressan Offanengo (30 punti), farà visita alla Clai Imola Volley (19).

TUTTE LE SFIDE-

POOL PROMOZIONE-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Nuvolì Altafratte Padova

Dopo la fantastica domenica in cui la Omag-Mt ha trionfato nella finale di Coppa Italia all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, aggiudicandosi per la seconda volta l’ambitissimo trofeo della sua fantastica favola pallavolistica, la squadra e tutto lo staff tecnico si sono ritrovati in palestra per rituffarsi a capofitto in clima campionato. Nella prima giornata della Pool Promozione arriva al Pala Marignano il team della Nuvoli Altafratte Padova. La squadra “patavina” si era prefissata a inizio stagione l’obiettivo della salvezza, centrata con l’ottimo quarto posto alla fine della Regular Season del girone B e ora è una delle protagoniste della Pool Promozione. Il team Veneto, allenato dal romano Marco Sinibaldi, lo scorso anno all’Itas Trentino in A1, potrà giocare questa seconda fase della stagione senza particolari pressioni e può recitare il ruolo di guastafeste per le squadre che incontrerà sulla sua strada. La formazione del Presidente Rizzo è stata completamente rinnovata. In cabina di regia è arrivata Martina Stocco, gli fa da contraltare una vecchia conoscenza del pubblico marignanese, la piemontese Chiara Ghibaudo. Il ruolo di opposto è tutto straniero, ricoperto dalla tedesca Lena Grosse Scharman e dalla lettone Vlada Pridakto. Nel reparto schiacciatrici, Padova può vantare l’esperienza di Cristina Fiorio (classe 1997) e lo spessore della giovane rivelazione, classe 2006, Erika Esposito. Al centro coach Sinibaldi dispone di tutta la maturità di Laura Bovo e dell’unica atleta confermata dal roster della scorsa stagione, la milanese Ilaria Fanelli. Un’altra certezza arriva dal capitano di Altafratte, Marianna Maggipinto, il libero che ha già giocato per due stagioni in serie A1 e che lo scorso anno ha difeso i colori di Città di Messina. Coach Massimo Bellano dispone di tutte le sue atlete perciò schiererà lo Starting six classico con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte ad entrare nella mischia in questa prima gara di Pool Promozione davanti al proprio pubblico. Curiosità ed ex: I due sestetti non si sono mai incontrati. L’Omag-Mt nella prima parte della stagione ha disputato 18 incontri, vinti 15 e persi 3, il sestetto patavino ha vinto 10 gare e subito 8 sconfitte. Tra le fila di Altafratte gioca la palleggiatrice Chiara Ghibaudo, una ex “Zia” in forza al club del Presidente Manconi nella stagione 2023/2024 GLI ARBITRI A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Fontini Simone e il secondo Viterbo Dalila. Video check: Porti Luca Segnapunti referto elettronico: Righi Francesca Come seguire la gara Il Campionato di Serie A2 Tigotà è disponibile in esclusiva in diretta streaming su VBTV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per potere vedere tutti gli incontri gratuitamente. Aggiornamento live anche sui nostri canali social.

EX: Chiara Ghibaudo a San Giovanni In Marignano nel 2023/2024

Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Altafratte è una squadra che nelle ultime cinque partite ha ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta. Questo dimostra che il sestetto veneto è in forma e che quindi può creare alla nostra squadra serie difficoltà. Inoltre è un team, soprattutto nelle titolari, che ha un buon servizio, aggressivo, che mette, così, le giocatrici in condizioni di sviluppare al meglio la fase break. Con il muro-difesa sono molto organizzate. Per cui è una partita da affrontare con grande attenzione e concentrazione ed è un inizio di questa seconda fase della stagione più difficile e complicato di quello che può far apparire la classifica. La Nuvolí Altafratte Padova è un’avversaria da non sottovalutare; occorre giocare con molta attenzione eliminando le scorie delle soddisfazioni di Coppa. Le difficoltà si presenteranno sicuramente e andranno affrontate con pazienza cercando di far bene sia nella fase di attacco, sia, in caso non si vada a terra con la prima palla, poi con il muro, la difesa e il contrattacco ».

Chiara Ghibaudo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica affronteremo un’avversaria già di per sè molto carica e resa ancora più forte dal fatto d’aver appena vinto la Coppa Italia. Sarà importante partire bene sin dai primi punti in modo che la loro aggressività non ci sovrasti impedendoci di trovare il nostro ritmo gara. Incontreremo una squadra che esprime un ottimo gioco, molto rapido e vario, per vincere dovremo puntare sull’imprevedibilità e sulla costanza. Personalmente tornare nel palazzetto di San Giovanni è un’emozione immensa, non vedo l’ora di riabbracciare tutta la dirigenza e gli splendidi “Nipoti”. Dall’altra parte ci saranno tante ex compagne con le quali ho condiviso una stagione per me molto importante, questo è uno stimolo in più per me e non fa che aumentare ancora di più la mia voglia di giocare e farlo bene ».

U.S. Esperia Cremona - Valsabbina Millenium Brescia

Il campionato di serie A2 è pronto a ripartire con la post season. L’Esperia Cremona riprende la corsa galvanizzata dalla vittoria da tre punti contro la Itas Trentino, che ha portato in dote la garanzia di partecipazione al prossimo campionato cadetto e di conseguenza, la possibilità di disputare la pool promozione senza pressioni e a mente sgombra. La prima avversaria delle tigri gialloblù sarà la Valsabbina Millenium Brescia, realtà consolidata da anni nel panorama della serie A femminile, alla ricerca del ritorno nella massima serie. Le leonesse hanno terminato la prima parte di stagione con 32 punti, frutto di undici vittorie e sette sconfitte, Cremona ha gli stessi punti di Brescia ma con una vittoria in meno. Sarà dunque scontro diretto tra le due formazioni lombarde, che al PalaRadi avranno occasione di staccare l’avversaria in classifica, soprattutto in caso di vittoria piena. Le due formazioni si sono affrontate nel pre campionato, ma al tempo Brescia non contava sul talento di Mija Šiftar, oltre alle indisponibilità di Pistolesi e Bikatal. Sarà una serata da emozioni forti per coach Enrico Mazzola, primo allenatore di Brescia per sei stagioni, in B1 nel 2015-2016, poi due annate in A2 culminate con la promozione nella massima serie, disputata fino alla stagione 2020-2021. Presenti anche due giocatrici ex di turno, oggi in maglia Esperia: Francesca Parlangeli ha vestito la maglia di Brescia dal 2017 al 2021, Matilde Munarini invece è stata una leonessa nella stagione 2022-2023. Farà parte delle convocate gialloblù anche la centrale dell’under 18 Elisa Lana.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Matilde Munarini a Millenium Brescia nel 2022/2023; Francesca Parlangeli a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Enrico Mazzola a Millenium Brescia nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Sara Bellia (U.S. Esperia Cremona)- « È stata una regular season un po’ altalenante in cui non siamo mai riuscite ad avere grande continuità. Nonostante ciò, con la bella partita fatta contro Trento, ci siamo meritate l’accesso alla pool promozione. In queste due settimane di stop, abbiamo continuato a lavorare su quei dettagli che ci permettono di migliorare il nostro gioco. Sabato incontreremo Brescia, non sarà una partita facile perché, come tutte le squadre che d’ora in poi affronteremo, è ben organizzata, strutturata e punta a fare bene anche in quest’ultima parte di campionato. Noi dovremmo essere brave a metterle in difficoltà fin da subito, a partire dalla nostra battuta ».

Matteo Solforati (Allenatore Valsabbina Millenium Brescia)- « Inizia la Pool Promozione. Per noi, tutte le partite saranno decisive, perchè siamo in una posizione che ci impone di rincorrere. Se vogliamo coltivare il più a lungo possibile la possibilità di arrivare nelle migliori cinque per accedere ai Play-off, è chiaro che abbiamo bisogno di punti. Ecco perché queste prime partite saranno fondamentali: potrebbero consentirci di avvicinarci alle zone calde oppure, se il gap con le altre squadre si allargasse, diventerebbe quasi impossibile riagganciarle. Sabato, quindi, dobbiamo cercare di portare a casa dei punti, in un campo non semplice, contro una squadra che viene dalla vittoria di Trento e dalla conquista della Pool promozione quando sembrava svanita. Da un punto di vista mentale, Cremona è libera di testa. Ma dovremo esserlo anche noi perchè veniamo da tre vittorie consecutive. Al netto di qualche acciacco, dobbiamo mettere in campo la determinazione e la fame che, in questo momento, sono una caratteristica indispensabile per ottenere risultati in partite complicate con le migliori cinque dell’altro girone ».

C.B.L. Costa Volpino - Futura Giovani Busto Arsizio-

Inizia nel palazzetto amico la seconda fase del campionato di serie A2 per la Pallavolo CBL. Le volpine ospitano Futura Volley Giovani, che è entrata nella pool promozione, come seconda. Impegno di livello per le ragazze di Cominetti che, entrate all’ultimo posto, si propongono di provare a sorprendere tutti, a cominciare dalle bustocche.

EX: Nessuno

Simona Buffo (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica sarà una partita ad alta intensità. Abbiamo voglia di continuare il percorso sfruttando la scia positiva che ci ha contraddistinto nell’ultima parte del campionato, togliendoci qualche soddisfazione confrontarci con le “Big” dell’altro girone. Sarà una pool promozione impegnativa: 10 partite da disputare in 7 settimane. Questo significa che dovremo cercare di sfruttare al massimo la nostra forza mentale e concentrazione in quanto il tempo per preparare e prepararci alle partite sarà limitato ».

Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Le emozioni in questo momento sono molto forti e c’è tanto entusiasmo. Ci teniamo stretto il secondo posto ma nella Pool Promozione sarà fondamentale fare più punti possibile, così da riuscire a rimanere nella prima fascia della classifica. Credo che in questo percorso potranno fare la differenza la determinazione ma soprattutto il continuare a lavorare con i paraocchi come già stiamo facendo, con molta dedizione. Quello di Costa Volpino me lo aspetto come un campo difficile; vero che li abbiamo affrontati in precampionato ma poi loro sono cambiati quindi l’unico obiettivo è lavorare ancora sodo in questi giorni per affrontare al meglio l’esordio nella Pool Promozione ».

Narconon Volley Melendugno - Akademia Sant'Anna Messina-

Raggiunta la pool promozione, la Narconon si appresta ad affrontare la seconda fase con l’obiettivo di raggiungere i playoff per la promozione in serie A1. Traguardo difficile, ma non irraggiungibile. La pool inizia con un’ottava posizione dovuta ai 31 punti realizzati nella regolar season ( Ricordiamo che le squadre si portano appresso i punti realizzati nella fase regolare). L’ultimo posto utile dai playoff, e dunque da quello che sarebbe un epilogo straordinario per la piccola comunità di Melendugno e per tutto il Salento, è a sette punti ( ITAS Trentino); sette sono tanti da recuperare ma non tantissimi per non provarci. Lo sa coach Giunta, e lo sanno le ragazze, che già da domenica prossima alle ore 17,00 presso la palestra polifunzionale “San Giuseppe da Copertino” di Lecce venderanno cara la pelle contro l’Akademia Sant’Anna Messina che con 42 punti ( frutto di 15 vittorie e solo 3 sconfitte) inizia al terzo posto la pool promozione. Le siciliane dispongono di un roster di assoluto valore, con atlete del “calibro” di Giulia Carraro in regia, la centrale Rossella Olivotto, l’opposto Bintu Diop e la salentina Giorgia Caforio nel ruolo di Libero e di un allenatore, Fabio Bonafede, di grandissima esperienza nella categoria. Per vincere servirà la partita perfetta contro una squadra costruita con l'unico obiettivo di vincere il campionato e che per tantissime giornate è stata al primo posto del girone A della serie A2 Tigotà. Di sicuro sarà assicurato il divertimento per un match che si preannuncia di alto profilo tecnico-agonistico. Arbitreranno l’incontro i Sig.ri Davide Morgillo di Napoli e Danilo De Sensi di Lamezia Terme Appuntamento presso la palestra polifunzionale “ San Giuseppe da Copertino”.

EX: Jessica Joly a Akademia Messina nel 2023/2024

Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo cariche per l' inizio della Pool Promozione che rappresenta per noi tutti il raggiungimento dell'obiettivo stagionale e la matematica salvezza. Ci aspettano delle partite contro squadre di altissimo livello e Affronteremo tutti gli impegni con tantissimo entusiasmo a partire da quello di domenica contro Akademia Messina con l'auspicio di provare a regalarci nuove soddisfazioni ».

Fabio Bonafede (Allenatore Akademia Sant'Anna Messina)- « Inizia una fase cruciale del campionato con una gara molto difficile. Quello di Melendugno è un campo insidioso. Le nostre avversarie non hanno grossi punti deboli e giocano una pallavolo aggressiva. L'obiettivo sarà quello di essere sempre all'altezza della situazione, giocando una gara per volta e provando a colmare il gap con chi ci precede in classifica. Alla fine di questo percorso, dovremo essere certi di aver sempre fatto il massimo per portare a casa il risultato ».

Itas Trentino - Cbf Balducci Hr Macerata-

Sarà la sfida interna con la CBF Balducci HR Macerata ad inaugurare la corsa nella Pool Promozione dell’Itas Trentino. Archiviata la sconfitta nella finale di Coppa Italia di A2 per mano di San Giovanni in Marignano, il sestetto gialloblù si tuffa nella fase decisiva della stagione, in cui Trento partirà dalla quinta posizione in classifica in virtù del suo percorso nel girone B di Regular Season. Dopo le dimissioni per motivi strettamente personali di Davide Mazzanti, la squadra è stata affidata a Michele Parusso, promosso in settimana come Head Coach dopo aver ricoperto nella prima parte di stagione il ruolo di vice allenatore. La partita tra Itas Trentino e CBF Balducci Macerata sarà caratterizzata dalla presenza di molte ex. Nel recente passato, infatti, hanno vestito la maglia della società marchigiana le gialloblù Fiori (nel 2022/23 in A1), Molinaro (sempre nel 2022/23 in A1), Pizzolato (nel 2021/22 in A2) e Kosareva (nel 2019/20 in A2). Inoltre la regista di Macerata Asia Bonelli è stata una delle artefici della promozione nella massima serie dell’Itas Trentino nella stagione 2022/23. Alessia Mazzon (nel 2018/19) e Alessia Fiesoli (dal 2017 al 2019) hanno invece vestito in passato la maglia della Trentino Rosa. Tra le due squadre non esistono precedenti in gare ufficiali.

EX: Silvia Fiori a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Dayana Kosareva a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020; Beatrice Molinaro a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Valeria Pizzolato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022; Asia Bonelli a Trentino Volley nel 2022/2023

Maria Teresa Bassi (Itas Trentino)-« Nella finale di Bologna ci resta il rammarico del risultato finale, ma va detto che San Giovanni in Marignano ha giocato molto bene, con grande cattiveria agonistica. Sul momento non è stato semplice assimilare la sconfitta, però il fatto che ora inizia immediatamente la Pool Promozione ci è stato senza dubbio di grande aiuto per lasciarci alle spalle questa sconfitta e voltare pagina. Inizieremo il nostro cammino affrontando Macerata, una squadra che ha un roster importante, con tante giocatrici di grande esperienza e qualità: sarà un esordio tosto ».

Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Il nostro cammino in Pool Promozione inizia domenica a Trento, incontriamo una squadra ben attrezzata che è reduce da una finale di Coppa Italia: in quell'occasione è arrivata una sconfitta, quindi le nostre avversarie avranno sicuramente voglia di riscatto e contro di noi metteranno in campo un'ottima pallavolo. Noi andiamo a Trento cariche, reduci da delle buone settimane di allenamento, quindi proveremo a fare il risultato, ad imporre il nostro gioco per iniziare al meglio il percorso nella Pool Promozione ».

POOL SALVEZZA-

Clai Imola Volley - Trasporti Bressan Offanengo.

Dopo la pausa forzata dello scorso fine settimana, entra ora davvero nel vivo la stagione della Clai Imola Volley. Prende infatti il via nel prossimo week-end la Pool Salvezza del campionato di serie A2 femminile, appendice crudele e allo stesso tempo molto appassionante della regular season appena conclusa e momento assolutamente decisivo per le sorti di capitan Mastrilli e compagne. Imola ci arriva in buona fiducia con i suoi 19 punti complessivi, frutto delle sei preziosissime vittorie ottenute fino a questo momento, e parte da quinta in classifica appaiata alle pisane di Castelfranco di Sotto. Le santernine sono reduci da un meraviglioso successo (2-3 in rimonta sul campo di Lecco) che ha riportato all’improvviso il sorriso e il buonumore in tutto l’ambiente dopo un momento piuttosto tumultuoso che ha visto in pochi giorni l’esonero di coach Caliendo e la conferma ufficiale sulla panchina biancoblu del binomio formato da Dominico Speek e Massimo Benedetti. Il calendario, però, non è stato molto clemente e propone subito alla Clai un incrocio sulla carta piuttosto impegnativo. Al PalaRuggi arriveranno infatti le cremonesi di Offanengo, che iniziano questa seconda fase di campionato al primo posto della classifica a quota 30 e che sono state escluse dalla Pool Promozione per appena un punto (a vantaggio di Melendugno ed Altafratte) subendo all’ultima giornata una beffa atroce e senza dubbio difficile da digerire per le cremonesi.

EX: Nessuno

Sara Stival (Clai Imola Volley)- « La settimana di stop dal campionato ci ha permesso di lavorare tanto su noi stesse, sia tatticamente che, soprattutto, per ritrovare quella fiducia che nell’ultimo periodo avevamo un po’ perso. Il gruppo sta rispondendo bene e la vittoria di Lecco è stata davvero fondamentale nel nostro percorso. C’è grande voglia di lavorare ogni giorno per migliorare e farci trovare pronte per questa fase decisiva della stagione. Contro Offanengo sarà sicuramente una partita complicata, una bella battaglia. Abbiamo già conosciuto il loro grande valore in una gara amichevole giocata qualche mese fa durante la preparazione, poi loro hanno disputato un ottimo campionato e davvero per poco non hanno ottenuto l’accesso alla Pool Promozione. Dobbiamo giocare di squadra, mettere il cuore su ogni pallone e sfruttare a nostro favore il fattore casa. Contiamo molto sul calore dei nostri tifosi, come in ogni partita, perché credo saranno quel giocatore in più che ci potrà accompagnare nell’affrontare al meglio queste sfide per noi decisive ».

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Il nostro spirito deve essere assolutamente uguale a quello della prima fase. E' vero che non siamo passati nella pool promozione, ma i nostri obiettivi sono sempre quelli di conquistare più punti possibili, far arrivare prima che si può la matematica salvezza e rimanere in alto nella classifica, dimostrando che il non essere approdati alla pool promozione è stato solo un incidente di percorso. Il nostro cammino inizia con una tappa difficile e con una delle trasferte più complesse. Imola è la squadra meglio posizionata che proviene dal girone A, in casa ha sempre fatto bene e ha conquistato la maggior parte dei suoi punti attuali. Inoltre, ha un bell'organico dove ci sono individualità come la centrale Melandri arrivata da poco, la banda Valentina Pomili e l'opposta Stival. Andremo a Imola con lo spirito di portare a casa il risultato ».

Imd Concorezzo - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-

La lotta per la salvezza entra nel vivo: l’IMD Concorezzo si prepara alla prima giornata della Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà e lo farà davanti al proprio pubblico, ospitando la FGL Zuma Castelfranco Pisa. Il match è in programma domenica 16 febbraio alle ore 17.00 al Palazzetto di Via La Pira, una sfida fondamentale per iniziare con il piede giusto questa fase decisiva della stagione. La squadra brianzola, reduce da una Regular Season non troppo brillante, vuole conquistare fin da subito punti preziosi per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona calda. Di fronte ci sarà Castelfranco, formazione proveniente dal Girone A, che riparte da quota 19 punti dopo la sconfitta subita contro BAM Mondovì nell’ultima gara disputata.

Greta Pegoraro (Imd Concorezzo)- « Abbiamo chiuso il girone con meno di quanto avremmo potuto ottenere, ma questo ci ha dato ancora più determinazione. Sappiamo di poter competere alla pari con chiunque e siamo pronte a dimostrarlo. Affronteremo squadre che giocano con grande intensità e difendono molto, quindi dovremo dare il massimo. In questa seconda parte del torneo mi aspetto più grinta e carattere da parte della squadra, qualità che a volte ci sono mancate. Dobbiamo migliorare nella gestione dei finali di set, e questa è l’ultima opportunità per dimostrare quanto lo vogliamo davvero ».

Florencia Ferraro (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « È come se cominciasse una nuova stagione in cui noi daremo tutto, consapevoli di ciò che siamo e di quello che possiamo fare. Dopo averla conquistata lo scorso anno, vogliamo continuare a dimostrare che in questa categoria ci possiamo stare. Stiamo preparando la partita con l’Imd Concorezzo nel migliore dei modi in ogni fondamentale e studiando le nostre avversarie. Il sostegno dei nostri tifosi è importantissimo, non vedo l’ora di ritrovarli al PalaParenti per le nostre partite casalinghe. Lontano dal nostro palazzetto avremo trasferte piuttosto lunghe, quindi sarà complicato seguirci ma spero che ci spingano da casa per vincere insieme ».

Volleyball Casalmaggiore - Resinglass Olbia-

Inizia la Pool Salvezza della Serie A2 Tigotà e la Volleyball Casalmaggiore lo fa tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona. Capitan Giulia Pincerato e compagne accolgono la Resinglass Olbia nell'anticipo di sabato 15 febbraio alle ore 16. Dirigono Andrea Galtieri e Simone Magnino, al video check Silvia Giani mentre al referto elettronico Daniele Farina. Le rosa si apprestano ad affrontare la seconda parte del campionato forti delle certezze acquisite negli ultimi incontri che hanno dimostrato che le ragazze di coach Cuello hanno saputo mettere sul campo tutto quello che di buono viene fatto in palestra durante la settimana, aumentando il volume e il ritmo di gioco, limando gli errori e diventano più ciniche in modo da potersela giocare alla pari con le prime della classe. Sabato al PalaRadi arriva Olbia, squadra "sconosciuta" finora visto che era iscritta al girone B, che parte da un base di 26 punti che valgono la seconda posizione in classifica.

EX: Melissa Marku a Hermaea Olbia nel 2023/2024; Laura Partenio a Casalmaggiore nel 2020/2021

Giulia Pincerato (Volleyball Casalmaggiore)- « Siamo giunte al momento clou della stagione, sabato inizia la Pool Salvezza, il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Affronteremo tutte queste gare con la consapevolezza della squadra che siamo, con la determinazione che tutte abbiamo nel raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissate. Questi ultimi due mesi sono stati molto impegnativi ed intensi, abbiamo lavorato e abbiamo cambiato gioco. C'è grande affinità tra tutte, siamo lucide, siamo positive. Vi aspettiamo per venire a supportarci e tifarci fino alla fine ».

Dino Guadalupi (Allenatore Resinglass Olbia)- « Il weekend di pausa ci ha permesso di riposare il giusto per ricaricarci di energie fisiche e mentali ed affrontare questa nuova parte di campionato. Allo stesso tempo ci ha consentito di lavorare principalmente su di noi e in particolare su alcuni aspetti dell'attacco che possono farci fare un ulteriore salto di qualità. Il nostro obiettivo in questa poule, oltre a quello di centrare la salvezza il prima possibile, è quello di restare in alto in classifica e provare a migliorarla, cosa che sarà tutt'altro che semplice visto che incontreremo tutte squadre che hanno fame di punti. Sabato affronteremo una squadra in fiducia, che ha saputo essere competitiva anche con squadre di alta fascia. Casalmaggiore oltre a poter far affidamento sulle qualità di Montano, una delle opposte più prolifiche del campionato, e di una palleggiatrice esperta come Pincerato, ha trovato ormai un buon equilibrio di squadra. D'altro canto noi siamo consapevoli di quali sono le armi a nostra disposizione e sappiamo di doverle mettere in campo per fare nostro il risultato ».

Orocash Picco Lecco - Tecnoteam Albese Volley Como

Orocash Picco Lecco torna in campo domenica 16 febbraio in casa contro la storica rivale Albese. Le lecchesi affronteranno le comasche alle 17 al Centro sportivo Bione. Ben 10 lunghezze separano le squadre reduci da due inizi di stagione molto diversi. Picco Lecco a quota 14 ha dovuto fare i conti con defezioni e infortuni, arrivando solo nell’ultima giornata di regolar season con la squadra al completo. Voglia riscatto per le biancorosse che si giocheranno la salvezza in A2. La Tecnoteam Albese Volley Como a Lecco per iniziare la seconda fase della stagione, subito un derby di quelli sentiti da queste parti perchè la rivalità sportiva con Lecco è importante da anni. Coach Chiappafreddo vuole iniziare al meglio la Poule Salvezza e cercare di mettere punti in una classifica già discreta - per sua stessa ammissione - anche se per arrivare alla permanenza in A2 ne occorrono ancora di punti. E quelli in palio domenica a Lecco sono davvero importanti per Veneriano e compagne. Squadra al completo per la sfida del Bione: la Tecnoteam, vista la vicinanza della trasferta, avrà anche tanti tifosi al seguito sugli spalti di Lecco per dare la carica alle ragazze. “Dopo aver beneficiato nel week end pre pool salvezza, la squadra si presenta con le pile ricaricate. Domenica ci aspetta un vero e proprio derby, come quelli già vissuti negli anni passati. Siamo tutti disponibili e rientrati con grinta. Ora ci aspetta un trittico: domenica in casa con Albese, mercoledì a Offanengo e domenica prossima ad Altino. Tre partite con un ritmo serrato, siamo molto desiderosi di fare bene e abbiamo voglia di iniziare al meglio. Il derby solitamente richiama il pubblico delle migliori occasioni ed è l’auspicio anche di questa volta” ha precisato Gianfranco Milano.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Alessia Conti a Tecnoteam Albese Volley nel 2022/2023; Rebecca Rimoldi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024

Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)- « Albese è un’ottima squadra che si presenta nel nuovo girone con un bel bottino di punti. Noi arriviamo sicuramente da un girone in cui abbiamo fatto fatica a concretizzare e al momento siamo appena sotto la “linea di salvezza”. In questi mesi abbiamo comunque continuato a lavorare sodo per migliorare il più possibile, ora vogliamo andare a toglierci qualche soddisfazione e a mettere al sicuro la categoria il prima possibile.".

Rebecca Rimoldi (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Per me una gara di emozioni, tante e diverse. Da una parte curiosa e contenta di tornare a giocare al Bione - dove ho conquistato la promozione dalla B1 alla A2 - e dall'altra anche molto strano, stavolta con un'altra maglia. Emozioni contrastanti, ma dico anche che sarà una partita intensa e tosta. Noi e loro abbiamo bisogno di fare punti. Cercheremo di fare del nostro meglio e loro altrettanto visto che giocano davanti al pubblico amico. Di sicuro sarà una gara combattuta: sono contenta di noi per come stiamo lavorando in queste settimane. Abbiamo lavorato tanto sul gioco e sulle affinità tra di noi, sono molto ottimista per domenica. Cercheremo di fare il massimo in questa partita ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Bam Mondovì-

Parola d’ordine: ripartire! La sfida con la Bam Mondovì, in programma domenica 16 febbraio al PalaBCC di Vasto, rappresenta un nuovo inizio a tutti gli effetti: oltre a essere la prima giornata della Pool Salvezza, deve necessariamente essere una gara che segni una ripartenza decisiva e che deve essere necessariamente vinta per mantenere ancora vive le speranze di permanenza nella seconda serie nazionale. Le ultime prestazioni, deludenti dal punto di vista della prestazione oltre che dal risultato, dovranno essere solo un vago ricordo di un campionato a cui non si appartiene più. Al contrario, le ultime due partite delle piemontesi di Mondovì, vinte doppiamente per 3-0, saranno il punto da cui ripartire per tentare la conquista della salvezza in serie A2. Le monregalesi, che tra le file vantano l’ex Morgana Giubilato, arrivano da un percorso piuttosto speculare a quello rossoblu, con l’eccezione degli ultimi due match che gli hanno garantito 6 punti in più delle loro prossime rivali. Il week-end di stop è stato rifocillante per il team abruzzese, uscito acciaccato dall’ultima trasferta in Sardegna e bisognoso di una pausa per ritrovarsi e ritrovare quel ritmo di gioco che mancava da qualche settimana. Ciò che i sostenitori rossoblu sperano di rivedere è il penultimo match disputato al PalaBCC, quando l’arrivo di coach Ingratta e lotti prestazione corale della squadra avevano dato nuova linfa all'intero ambiente altinese. Ogni partita da qui in avanti rappresenta una battaglia decisiva: è il momento di mettere da parte il passato e concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo finale, senza lasciare spazio a ulteriori passi falsi.

EX: Nessuno

Arianna Lancini (Bam Mondovì)- « La Pool Salvezza inizia con una trasferta impegnativa, sabato viaggeremo tutto il giorno. Dovremo essere lucide e giocare una partita di qualità. Loro sono ultime, non hanno nulla da perdere, daranno il massimo per fare una buona prova. Adesso sono tutte “battaglie sportive”, non troveremo compagini arrendevoli ».

Ludovica Mennecozzi (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Siamo alla vigilia della Pool Salvezza e insieme allo staff e alle mie compagne di squadra stiamo lavorando sodo per cercare di chiudere nel migliore dei modi questa stagione che finora non è stata molto fortunata. Per quanto riguarda me, sono molto soddisfatta perché mi sto trovando bene ad Altino, un ambiente serio e professionale, e mi sento migliorata anche sotto l'aspetto tecnico. Noi ce la mettiamo tutta per vincere quante più partite possibili e non resta che aspettare il finale. Infine, invito tutti i tifosi a sostenerci fino alla fine ».

PROGRAMMA E ARBITRI 1ª GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL PROMOZIONE-

Sabato 15 febbraio 2025, ore 21.00

U.S. Esperia Cremona - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Kronaj David, Faia Riccardo

Domenica 16 febbraio 2025, ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Fontini Simone, Viterbo Dalila

C.B.L. Costa Volpino - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Giorgianni Giovanni, Pescatore Luca

Narconon Volley Melendugno - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Morgillo Davide,

Itas Trentino - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Cecconato Luca, Pazzaglini Marco

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 46, Futura Giovani Busto Arsizio 43, Akademia Sant'Anna Messina 42, Cbf Balducci Hr Macerata 42, Itas Trentino 38, Valsabbina Millenium Brescia 32, U.S. Esperia Cremona 32, Nuvolì Altafratte Padova 31, Narconon Volley Melendugno 31, C.B.L. Costa Volpino 29.

PROGRAMMA E ARBITRI 1ª GIORNATA DI ANDATA DELLA POOL SALVEZZA-

Sabato 15 febbraio 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Resinglass Olbia Arbitri: Galteri Andrea, Magnino Simone

Domenica 16 febbraio 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Testa Antonio, Di Lorenzo Antonino

Imd Concorezzo - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Ciaccio Giovanni, Pecoraro Sergio

Orocash Picco Lecco - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Pasquali Fabio, Proietti Deborah

Tenaglia Abruzzo Volley - Bam Mondovì Arbitri: Lanza Claudia, Pasciari Luigi

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 30, Resinglass Olbia 26, Tecnoteam Albese Volley Como 24, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19, Clai Imola Volley 19, Volleyball Casalmaggiore 16, Orocash Picco Lecco 14, Bam Mondovì 11, Imd Concorezzo 10, Tenaglia Abruzzo Volley 5.