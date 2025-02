Definite Pool Promozione e Pool Salvezza

ROMA- Si è chiusa oggi, domenica 2 febbraio, la Regular Season della Serie A2 Tigotà . San Giovanni e Busto Arsizio chiudono la prima parte di stagione in vetta al Girone A e al Girone B, con le romagnole avanti di 3 punti nella Pool Promozione che comincerà il weekend del 15-16 febbraio, con i calendari in uscita ad inizio settimana. Dietro di loro, nell’ordine della futura classifica, Messina, Macerata, Trento, Brescia, Cremona, Padova, ultima qualificata grazie ai risultati di oggi, Melendugno e Costa Volpino. Le restanti dieci formazioni giocheranno la Pool Salvezza, che decreterà le 4 retrocesse. Questa la prossima classifica: Offanengo, Olbia, Albese, Castelfranco, Imola, Casalmaggiore, Lecco, Mondovì, Concorezzo e Altino.

C’era evidentemente già aria di Pool Promozione al PalaRescifina, dove l’Akademia Sant’Anna Messina e l’Omag-MT San Giovanni in M.no danno vita ad una partita di altissimo livello, emozionante, vibrante ed equilibrata. Dopo essere andata in vantaggio due volte ed essersi vista rimontare altrettante, è la squadra di coach Bellano, attesa domenica prossima dalla Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2 contro Trento, a piazzare l’allungo decisivo 12-15 al tie-break. Bella la sfida nella sfida tra Diop, 29 punti, e Piovesan, MVP con 26, a giocare il ruolo di scudiere da un lato Olivotto (14 punti) e Mason (13), dall’altro Nardo (16) e Consoli (11). A beneficiare del risultato è la Cbf Balducci Hr Macerata, che grazie al 3-0 contro la Cbl Costa Volpino aggancia proprio le siciliane a 42 punti. A referto, 13 punti per Decortes e Buffo, MVP Caruso con 10 punti di cui ben 8 muri.

Altri due tie-break nelle restanti partite. La Valsabbina Millenium Brescia piega la Volleyball Casalmaggiore con 24 punti di Pistolesi (5 ace) e 21 di Siftar (5 muri), nonostante i 31 di Montano e i 20 di Costagli (5 muri). Decisivo il tie-break, finito 15-8, dopo un grande quarto set chiuso 30-32. Stesso risultato anche tra Orocash Picco Lecco e Clai Imola Volley, con il successo delle romagnole in un tie-break lunghissimo, terminato 20-22. Sono sempre Stival, 17 punti, e Bulovic, 16, gli assi a disposizione di coach Speek, subentrato a Caliendo in settimana, non bastano alle padrone di casa i 23 punti di Amoruso e i 16 di Mangani. Nell’ultimo match, altro importante successo della Bam Mondovì in ottica Pool Salvezza: secco 3-0 alla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Bosso e Viscioni protagoniste con 18 e 15 punti.

Nel Girone B si attendeva l’ultima qualificata alla Pool Promozione e alla fine la Nuvolì Altafratte Padova riesce ad approfittare dello scivolone di Offanengo grazie al 3-0 all’Imd Concorezzo. Soffre solo nel secondo set, vinto 26-24, la squadra di coach Sinibaldi, trascinata dai 20 punti di Grosse Scharmann. Consolida la vetta la Futura Giovani Busto Arsizio, che contro una Narconon Volley Melendugno già qualificata ieri, vince 3-1. Formidabile la coppia Zanette-Enneking: 25 punti per la prima, con 2 ace, 23 per la seconda, con 4 muri. Infine, netto 3-0 della Volley Hermaea Olbia contro la Tenaglia Abruzzo Volley, Trampus migliore in campo grazie ai suoi 16 punti.

I TABELLINI-

GIRONE A-

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 2-3 (22-25 25-11 16-25 25-23 12-15) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 2, Mason 13, Olivotto 14, Diop 29, Rossetto 5, Modestino 6, Caforio (L), Babatunde 4, Bozdeva 2, Norgini. Non entrate: Guzin, Trevisiol. All. Bonafede.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 16, Parini 8, Ortolani 9, Piovesan 26, Consoli 11, Nicolini 2, Valoppi (L), Sassolini 1, Ravarini 1, Bagnoli. Non entrate: Clemente, Meliffi (L). All. Bellano.

ARBITRI: Sumeraro, Spinnicchia.

Durata set: 26′, 23′, 31′, 31′, 19′; Tot: 130′.

MVP: Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

BAM MONDOVI’ – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 3-0 (25-21 25-19 25-19) –

BAM MONDOVI’: Schmit, Bosso 18, Catania 4, Viscioni 15, Lancini 7, Tresoldi 6, Giubilato (L), Langegger 6, Fini (L), Marengo. Non entrate: Manig, Deambrogio. All. Basso.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 6, Fucka 5, Ferraro, Salinas 12, Fava 6, Zuccarelli 9, Bisconti (L), Colzi 2, Braida, Tosi, Lotti. Non entrate: Tesi (L). All. Bracci.

ARBITRI: Russo, Bosica.

Durata set: 26′, 27′, 29′; Tot: 82′.

MVP: Teresa Maria Bosso (Bam Mondovì)

Spettatori: 410

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-2 (25-21 23-25 25-22 30-32 15-8) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pistolesi 24, Tonello 8, Scacchetti 1, Siftar 21, Meli 15, Davidovic 2, Riccardi (L), Berger 11, Trevisan (L), Romanin. Non entrate: Scognamillo, Franceschini, Bikatal, Veglia. All. Solforati.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Dalla Rosa 14, Nwokoye 12, Pincerato 4, Costagli 20, Marku 1, Montano Lucumi 31, Faraone (L), Bovolo, Ribechi, Nosella. Non entrate: Perletti, Cantoni. All. Cuello.

ARBITRI: Bolici, Cavicchi.

Durata set: 26′, 27′, 27′, 38′, 16′; Tot: 134′.

MVP: Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)

OROCASH PICCO LECCO – CLAI IMOLA VOLLEY 2-3 (25-17 21-25 25-18 14-25 20-22) –

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 16, Piacentini 6, Moroni 13, Amoruso 23, Atamah 14, Sassolini 1, Napodano (L), Conti 1, Casari, Gaffuri, Monaco. Non entrate: Monti, Mainetti (L). All. Milano.

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 16, Ravazzolo 12, Stival 17, Mescoli 2, Melandri 13, Rizzieri 2, Mastrilli (L), Pomili 12, Stafoggia 4, Visentin 2, Drewnick. Non entrate: Migliorini, Cavalli, Gambini (L). All. Caliendo.

ARBITRI: Usai, Ayroldi.

Durata set: 27′, 30′, 28′, 23′, 34′; Tot: 142′.

MVP: Sara Stival (Clai Imola)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-21 25-22 25-23) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Battista 11, Caruso 10, Decortes 13, Bulaich Simian 8, Mazzon 8, Bonelli 4, Bresciani (L), Fiesoli 2, Morandini, Allaoui, Busolini. Non entrate: , Orlandi, Sanguigni. All. Lionetti.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Neciporuka 7, Brandi 9, Tosi 1, Lovett 4, Ferrarini 9, Gamba (L), Buffo 13, Fumagalli. Non entrate: Yilmaz, Zago, Fracassetti (L), Civitico, Dell’amico. All. Cominetti.

ARBITRI: Stellato, Dell’Orso.

Durata set: 25′, 27′, 34′; Tot: 86′.

MVP: Sara Caruso (CBF Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 450

GIRONE B-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-0 (25-11 25-16 25-18) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Barbazeni 4, Korhonen 7, Trampus 16, Ngolongolo 11, Pasquino 1, Partenio 9, Blasi (L), Negri 2, Piredda, Civetta. Non entrate: Kogler, Fontemaggi. All. Guadalupi.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Tega 6, Martinelli 6, Maricevic 1, Petrovic 5, Grazia 8, Foresi 1, Pisano (L), Ndoye 4, Vighetto 2, Galuppi. Non entrate: Bisegna, Mennecozzi. All. Dell’anna. ARBITRI: Lentini, Faia.

Durata set: 23′, 27′, 23′; Tot: 73′.

MVP: Alice Trampus (Volley Hermaea Olbia)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – IMD CONCOREZZO 3-0 (25-11 26-24 25-21) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 4, Esposito 12, Bovo 5, Grosse Scharmann 20, Fiorio 11, Fanelli 6, Maggipinto (L), Pridatko 1, Ghibaudo, Talerico, Esposito. Non entrate: Occhinegro (L), Zoccarato. All. Sinibaldi.

IMD CONCOREZZO: Tonello 8, Frigerio 3, Kavalenka 6, Tsitsigianni 4, Piazza 2, Allasia 2, Rocca (L), Rosina 3, Pegoraro 3, Bianchi 1, Ghezzi (L). Non entrate: Brutti, Alberti, Bianchi. All. Delmati. ARBITRI: De Sensi, Mesiano.

Durata set: 21′, 32′, 28′; Tot: 81′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (21-25 25-16 25-21 25-18) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 11, Rebora 3, Monza 1, Enneking 23, Kone 10, Zanette 25, Cecchetto (L), Landucci 7, Del Freo, Osana. Non entrate: Baratella, Spiriti, Brandi, Zakoscielna (L). All. Beltrami.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Riparbelli 8, Malik 16, Maruotti 9, Biesso 7, Caracuta 1, Tanase 14, Ferrario (L), Andrich 7, Fioretti 1, Passaro, D’onofrio. Non entrate: Badalamenti (L), Joly. All. Giunta.

ARBITRI: Pazzaglini, Pecoraro.

Durata set: 27′, 25′, 29′, 27′; Tot: 108′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)-

GIRONE A-

I RISULTATI-

Akademia Sant’Anna Messina-Omag-Mt San Giovanni In M.No 2-3 (22-25, 25-11, 16-25, 25-23, 12-15)

Bam Mondovi’-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Valsabbina Millenium Brescia-Volleyball Casalmaggiore 3-2 (25-21, 23-25, 25-22, 30-32, 15-8)

Orocash Picco Lecco-Clai Imola Volley 2-3 (25-17, 21-25, 25-18, 14-25, 20-22)

Cbf Balducci Hr Macerata-C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 46 (15 – 3); Akademia Sant’Anna Messina 42 (15 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 42 (14 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 32 (11 – 7); C.B.L. Costa Volpino 29 (9 – 9); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 11); Clai Imola Volley 19 (6 – 12); Volleyball Casalmaggiore 16 (5 – 13); Orocash Picco Lecco 14 (4 – 14); Bam Mondovi’ 11 (4 – 14);

GIRONE B-

I RISULTATI-

Tecnoteam Albese Volley Como-Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-18, 25-21, 27-25) Giocata ieri

Volley Hermaea Olbia-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-11, 25-16, 25-18)

U.S. Esperia Cremona-Itas Trentino 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-18) Giocata ieri

Nuvoli’ Altafratte Padova-Imd Concorezzo 3-0 (25-11, 26-24, 25-21)

Futura Giovani Busto Arsizio-Narconon Volley Melendugno 3-1 (21-25, 25-16, 25-21, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 43 (15 – 3); Itas Trentino 38 (14 – 4); U.S. Esperia Cremona 32 (10 – 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 31 (10 – 8); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 30 (10 – 8); Volley Hermaea Olbia 26 (9 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 24 (8 – 10); Imd Concorezzo 10 (2 – 16); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 16).

LA CLASSIFICA DI PARTENZA DELLA POOL PROMOZIONE-

Omag MT San Giovanni in Marignano 46, Futura Giovani Busto Arsizio 43, Akademia Messina 42, Balducci Macerata 42, Itas Trentino 38, Valsabbina Brescia 32, Esperia Cremona 32, Nuvolì Altafratte Padova 31, Narconon Melendugno 31, C.B.L.Costa Volpino 29.

LA CLASSIFICA DI PARTENZA DELLA POOL SALVEZZA-

Trasporti Bressan Offanengo 30, Volley Hermaea Olbia 26, Tecnoteam Albese Volley Como 24, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa; Clai Imola Volley 19 ; Volleyball Casalmaggiore 16; Orocash Picco Lecco 14 ; Bam Mondovi’ 11 ; Imd Concorezzo 10 ; Tenaglia Abruzzo Volley 5.