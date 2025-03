Nella 4a di ritorno la Omag può festeggiare la promozione

ROMA - Mercoledì 27 marzo la Pool Promozione di A2 Femminile manda in scena la penultima giornata prima dei Play Off. Sarà un turno che potrà certificare il nome della squadra che andrà direttamente in Serie A1. Dopo una stagione a tutti gli effetti straordinaria, con solamente tre sconfitte e una Coppa Italia A2 in bacheca, l’Omag-MT San Giovanni in M.no avrà la prima opportunità per regalarsi il premio più ambìto, il passaggio di categoria. Dopo nove anni di permanenza nel campionato cadetto, la formazione guidata da coach Bellano dovrà vincere, con qualunque risultato, contro la Narconon Volley Melendugno per conquistare la massima serie. I cinque punti di vantaggio sulla Cbf Balducci Hr Macerata, sicura almeno del secondo posto e impegnata in casa contro la Us Esperia Cremona, rappresentano un buon margine, ma non definitivo: in caso di sconfitta, sarà tutto rimandato all’ultima giornata.

Ma quello della corsa al titolo non sarà l’unico tema di questo mercoledì 26 marzo. Quasi ufficiale uno dei due incroci delle Semifinali Playoff tra l’Akademia Sant’Anna Messina e la Futura Giovani Busto Arsizio (a Busto serve un punto per la matematica certezza di classificarsi, nel peggiore dei casi, quarta) ma non ancora sicura la squadra che avrà il fattore campo, visti i soli tre punti di distanza. Altrettanta incertezza sull’ultima formazione che parteciperà alla post season, con l’Itas Trentino al momento a +2 sulle rivali della Valsabbina Millenium Brescia. Due corse dai destini incrociati: al PalaGeorge, derby tra giallonere e bustocche, parallelamente siciliane impegnate in casa contro la Nuvolì Altafratte Padova e trentine di scena a settanta chilometri da Montichiari contro la Cbl Costa Volpino.

Un mercoledì tutt’altro che ordinario, che prenderà il via alle 20 con due partite (San Giovanni-Melendugno e il derby lombardo) e proseguirà alle 20.30 con le altre sfide.

TUTTE LE SFIDE-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Narconon Volley Melendugno

L’Omag-Mt prosegue la sua corsa trionfale in Pool Promozione con l’ottava vittoria consecutiva, conquistata in una trasferta insidiosa contro l’Itas Trentino. I tre punti ottenuti nel match al Sanbapolis, giocato ad alto livello da entrambe le squadre con Trento mai arrendevole, consolidano il primato in classifica e mantengono l’imbattibilità. Il vantaggio sulla CBF Balducci HR Macerata resta di cinque punti, nonostante la vittoria delle marchigiane sul campo di Altafratte. Dopo una giornata di meritato riposo, la squadra di coach Bellano è tornata in palestra per prepararsi al meglio alla sfida casalinga contro la Narconon Volley Melendugno, prevista per mercoledì 26 marzo alle 20:00. Il team pugliese, attualmente ottavo in classifica con 37 punti, è reduce da una sconfitta contro la Valsabbina Millenium Brescia. Le ragazze marignanesi dovranno affrontare la partita con grande determinazione, sapendo di trovarsi di fronte a una squadra ben organizzata. Il sestetto di coach Simone Giunta può contare sull’esperienza della regista Valeria Caracuta e sul talento dell’opposta israeliana Polina Malik. Tra le schiacciatrici spiccano Tanase, ex Cuneo A1, e Maruotti, già protagonista in questa stagione. Coach Bellano avrà a disposizione l’intera rosa, pronta a dare il massimo per centrare l’obiettivo promozione in A1. Due partite separano l’Omag-Mt dal coronamento di un sogno. Mercoledì sera sarà un momento speciale, un appuntamento con la storia, in cui si intrecceranno emozioni e ricordi di nove stagioni memorabili in Serie A2.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Giulia Polesello a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024

Sveva Parini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Stagione, nonostante alcuni alti e bassi, con individualità importanti. Nel match di andata le atlete salentine sono state brave a metterci in difficoltà nella fase iniziale del gioco, ma noi non ci siamo demoralizzate e distratte, gradualmente abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco. Mi aspetto una squadra che verrà al Palamarignano con la voglia di lottare e dovremo essere brave a essere lucide e determinate nei momenti più importanti. Sono certa che imponendo il nostro ritmo e gioco ci sia poco spazio per le avversarie perché siamo una squadra molto compatta e unita. Questo ci darà la forza di portare via la posta in palio e raggiungere quel traguardo molto ambito ».

Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)- « Domani sera ci aspetta una partita molto impegnativa contro un avversario di grande livello che punterà ad ottenere la promozione in A1 tra le mura amiche. Il nostro obiettivo è sempre quello di scendere in campo con la giusta mentalità onorando l'impegno e il campionato provando a lottare punto su punto. Abbiamo lavorato duramente in allenamento e siamo pronti a dare il massimo per portare a casa una buona prestazione ».

Valsabbina Millenium Brescia - Futura Giovani Busto Arsizio

Il PalaGeorge saluta la Pool Promozione con una giornata di anticipo e lo fa con il botto, visto che a Montichiari è attesa la Futura Giovani Busto Arsizio dell'ex coach Alessandro Beltrami. Il turno infrasettimanale, in programma mercoledì 26 marzo, alle 20, sarà infatti l'ultima gara casalinga delle Leonesse nella seconda fase (la quale, poi, si chiuderà ufficialmente sabato 29 marzo, alle 20.30, a Padova). La vittoria contro Melendugno di venerdì scorso (avvalorata anche dalla sconfitta di Trento contro San Giovanni) ha mantenuto in vita il sogno Play-Off della Valsabbina. Per continuare a sperare, il turno infrasettimanale con la Futura Giovani impone alle Leonesse di ripetersi. Busto invece arriva al PalaGeorge rigenerata dalla vittoria casalinga, conquistata al tie-break, con Messina. Un successo che, anzitutto, ha provato a spazzare via un momento difficile condizionato dagli infortuni (in primis quelli di Zanette, Orlandi e Cecchetto), ma che soprattutto ha sancito ufficialmente l’accesso certo ai Play-Off Promozione. Nelle ultime due gare (dopo Brescia, la Futura se la vedrà con Macerata nell’ultima gara della seconda fase), le ragazze di coach Alessandro Beltrami proveranno a raccogliere più punti possibili per spodestare proprio l’Akademia Sant’Anna dal terzo posto (elemento che garantirebbe il fattore-campo nel primo turno di semifinale).

PRECEDENTI: 9 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 7 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Aurora Pistolesi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020; Viola Tonello a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023, 2023/2024; Bianca Orlandi a Millenium Brescia nel 2022/2023 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)- « La squadra continua a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Sappiamo che è difficile conquistare il pass per i Play Off, ma ce la stiamo mettendo tutta per dimostrare che possiamo stare in quella posizione e che gli errori fatti in passato non condizionano il finale di stagione. Abbiamo bisogno del sostegno di tutto il palazzetto: gli Amici delle Leonesse, come sempre, saranno il giocatore in più in campo ».

Fatim Kone (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Siamo contente di aver centrato l’obiettivo dei Playoff; ora tutto è possibile, proveremo a concludere al meglio con le ultime due gare e poi vedremo cosa succederà. Stiamo vivendo una fase della stagione molto intensa ma cercheremo comunque di spingere per provare diverse fasi di gioco e per sistemare alcune cose, prestando però attenzione al recupero fisico. La partita di andata contro Brescia ha lasciato un po’ di amaro in bocca e sono sicura che ognuna di noi ha voglia di riscatto. Faremo in modo di arrivare alla partita nelle condizioni migliori e di tenere poi il nostro ritmo di gioco. Non sarà una gara facile, come prima cosa servirà tanta pazienza. Loro sono ancora in lotta per i Playoff e hanno sempre messo in difficoltà tutti perché difendono tanto e hanno una buona battuta. Da parte nostra, daremo il meglio anche per ritrovare brillantezza e coesione in vista dei prossimi appuntamenti ».

C.B.L. Costa Volpino - Itas Trentino

Dopo aver conquistato la prima vittoria nella pool promozione la Pallavolo CBL torna in campo nel turno infrasettimanale. Al Palacbl, nell’ultimo impegno casalingo della stagione, arriva l'Itas Trentino, quinta della classe. Nel match non sono presenti ex dell’incontro , con Coach Cominetti che avrà a disposizione l’intera rosa . Dopo Dominika Giuliani, ai box dalla seconda giornata della Pool Promozione, l’Itas Trentino ha perso un altro tassello importante del suo scacchiere: Dayana Kosareva, infatti, ha rimediato lunedì la frattura della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Valentina Zago a Trentino Volley nel 2023/2024

Nicole Gamba (C.B.L. Costa Volpino)- « Mercoledì giocheremo contro una squadra ben attrezzata e che vuole confermare la posizione in classifica per entrare nei playoff. sapevamo che il girone della pool promozione sarebbe stato difficile, ma la vittoria di sabato, nonostante sia la prima e ad oggi unica, ci ha tirato un po’ su il morale. anche se manca poco alla fine stiamo continuando a lavorare su tutti i nostri punti deboli per dimostrare soprattutto a noi stesse che possiamo ancora giocare come nella regular season. vi aspettiamo numerosi per l’ultima partita al PalaCBL e grazie per averci seguito con tanto affetto ».

Michele Parusso (Itas Trentino)- « Costa Volpino è una squadra che nonostante la sua posizione di classifica vanta le giocatrici per poter mettere in difficoltà tutte le squadre della Pool Promozione. Per questo motivo avremo bisogno di giocare una gara lucida e attenta e non nascondiamo che i tre punti siano il nostro obiettivo. L’infortunio di Dayana è chiaramente arrivato nel peggior momento possibile della stagione, ma fortunatamente sia Zojzi che Ristori Tomberli nell’ultimo periodo hanno giocato con continuità e sarà quindi un po’ più semplice trovare un nuovo equilibrio. Sono convinto che la squadra abbia comunque la forza e le qualità per poter raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati ».

Akademia Sant'Anna Messina - Nuvolì Altafratte Padova

Penultima giornata in arrivo per le protagoniste di una Pool Promozione di Serie A2 che ha ormai quasi emesso tutti i suoi verdetti. Con San Giovanni in Marignano a un passo dal grande salto in Serie A1 e Macerata, Messina e Busto Arsizio già matematicamente qualificate ai play-off, restano solo Trento e Brescia, rispettivamente quinte e seste con 48 e 46 punti, in attesa di conoscere il loro destino. Per Akademia Sant'Anna, archiviata la doppia trasferta in Lombardia, tornare davanti al proprio pubblico significa dover sbrigare quella che appare come l'ultima formalità. Nel quarto turno di ritorno, infatti, contro la Nuvolì Altafratte Padova, le SuperGirls avranno l'occasione di restituire il dispiacere dell'andata (3-2 a Trebaseleghe) e, al tempo stesso, di ipotecare definitivamente il terzo posto. Un obiettivo sfumato al PalaBorsani, cedendo al tie-break alla Futura Giovani Busto Arsizio, ma ancora vicinissimo. Basterebbe un punto, ma lo sport insegna che ogni partita va giocata per vincere, senza fare calcoli. Appuntamento dunque al PalaRescifina, dove si ripresenterà da ex Marianna Maggipinto (lo scorso anno in riva allo Stretto), mercoledì 26 marzo. Fischio d'inizio alle ore 20:30, agli ordini dei signori Danilo De Sensi e Antonio Gaetano, con Sebastiano Rizzotto al videocheck.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Akademia Sant'Anna Messina, 1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Marianna Maggipinto a Akademia Messina nel 2023/2024

Dalila Modestino (Akademia Sant'Anna Messina)- « Sicuramente la gara di andata è stata particolare. Disputare quell'incontro sul campo della Nuvolì Altafratte Padova non è stato semplice, e non solo per Akademia Sant'Anna, tant'è vero che anche le squadre più quotate hanno affrontato difficoltà. Da parte nostra c'è un forte senso di rivalsa, dato pure dal fatto che giochiamo in casa. L'obiettivo è chiaro: vogliamo esprimerci al meglio. Inoltre cercheremo di ottenere un risultato positivo, soprattutto dopo la sfida di sabato. A Busto Arsizio, però, nonostante la sconfitta, è stata comunque una prova convincente ».

Davide Vallortigara (Nuvolì Altafratte Padova)- « Mercoledì saremo alla penultima partita dell’anno, sicuramente un match molto difficile per noi contro una Messina, compagine strutturata per un campionato di vertice, che scenderà in campo per riscattare un ultimo periodo non del tutto felice. Noi la affronteremo con tutta la serenità possibile, siamo molto contenti e felici di un percorso che ci ha portato oltre le nostre aspettative, quindi cercheremo di giocare con spensieratezza e dare il massimo, come sempre ».

Cbf Balducci Hr Macerata - U.S. Esperia Cremona

Ultima gara casalinga di Pool Promozione e penultima giornata di campionato per la CBF Balducci HR che mercoledì 26 (ore 20.30) scende in campo al Fontescodella di Macerata per affrontare l’U.S. Esperia Cremona nella quarta di ritorno della seconda fase della Serie A2 Tigotà. Le arancionere, a due gare dal termine, sono già certe del secondo posto in classifica (+8 sulla terza, Messina) e di avere dunque il fattore campo dalla loro parte nei Playoff promozione. Il discorso primo posto ancora non è matematicamente definito, anche se la capolista San Giovanni in Marignano (a +5 sulle maceratesi) avrà l’occasione di chiudere i conti già mercoledì sera vincendo il suo match casalingo con Melendugno con qualsiasi risultato. Le ragazze di coach Lionetti, reduci dal successo per 3-1 sul difficile campo di Padova, vogliono proseguire la striscia di vittorie (arrivata a quota 13 consecutive) contro la formazione cremonese che attualmente occupa il nono posto in classifica nella Pool Promozione (35 punti all’attivo e 1 vittoria in questa seconda fase di campionato).

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Veronica Taborelli a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020

Valerio Lionetti (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo in un momento della stagione dove dobbiamo gestire bene i carichi e il lavoro in palestra per preparare al massimo il finale di campionato. Abbiamo una rosa molto competitiva, con tutte le ragazze pronte a dare il loro importante contributo in campo in ogni momento e in ogni gara, mercoledì sera sarà l’occasione per dimostralo ulteriormente contro una Cremona che, comunque, allo stesso modo vorrà chiudere bene la sua stagione. Siamo pronti ad affrontare queste ultime due gare, prima con Cremona e poi in trasferta a Busto, tenendo sempre in mente i nostri obiettivi e un livello di gioco alto per proseguire la nostra striscia positiva ».

Gaia Zorzetto (U.S. Esperia Cremona)- « C’è un po’ di amaro in bocca dopo l’ultima partita contro Costa Volpino, sicuramente era una partita che si poteva concludere diversamente, però i troppi errori nostri e l’ottima prestazione dell’avversario hanno portato questo risultato. Adesso ci stiamo preparando al meglio con il poco tempo che abbiamo per queste ultime due gare, cercando di esprimere la nostra miglior pallavolo e finire la stagione nel migliore dei modi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNODELLA POOL PROMOZIONE-

Mercoledì: 26 marzo 2025, ore 20.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Erman Filippo, Viterbo Dalila

Valsabbina Millenium Brescia - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Fontini Simone, Pristerà Rachela

Mercoledì: 26 marzo 2025, ore 20.30

C.B.L. Costa Volpino - Itas Trentino Arbitri: Cervellati Giulio, Manzoni Barbara

Akademia Sant'Anna Messina - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: De Sensi Danilo, Gaetano Antonio

Cbf Balducci Hr Macerata - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Dell'Orso Alberto, Bolici Giulio

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 70, Cbf Balducci Hr Macerata 65, Akademia Sant'Anna Messina 57, Futura Giovani Busto Arsizio 54, Itas Trentino 48, Valsabbina Millenium Brescia 46, Nuvolì Altafratte Padova 41, Narconon Volley Melendugno 37, U.S. Esperia Cremona 35, C.B.L. Costa Volpino 33