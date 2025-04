Pool Salvezza: l'ultima giornata decreterà la quarta retrocessa

ROMA -L’incertezza regna sovrana nella Pool Salvezza , con dieci squadre in campo alle 17 nell’ultima giornata di post season. Tre le squadre già retrocesse, due quelle sicuramente salve, e ben cinque le formazioni, racchiuse in due punti, ancora in bilico per l’ultimo posto che costringerà alla B1. A quota 36 punti, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, la Clai Imola Volley e l’Orocash Picco Lecco cercheranno due punti per la matematica certezza della salvezza contro la Trasporti Bressan Offanengo, l’Imd Concorezzo e la Resinglass Olbia. Ad un punto di distanza, servirà invece la vittoria piena alla Tecnoteam Albese Volley Como, che ospiterà la Bam Mondovì. Infine, con 34 punti, avrà bisogno di ottenere un successo da tre punti la Volleyball Casalmaggiore in casa della Tenaglia Abruzzo Volley, sperando però anche in risultati favorevoli dagli altri campi per rimanere in Serie A.

TUTTE LE SFIDE-

Clai Imola Volley - Imd Concorezzo

La salvezza, come prevedibile, si deciderà soltanto all’ultima curva e la Clai Imola Volley avrà la possibilità di giocarsi tutte le sue chances di mantenere la categoria davanti al proprio pubblico nell’incontro che la vedrà opposta alla IMD di Concorezzo, in un PalaRuggi che si spera possa essere gremito e festante più del solito per questa storica ed imperdibile occasione che tutta la città attende da qualche giorno con grande fervore ed impazienza. La bellissima vittoria ai danni di Altino dello scorso turno (1-3 il finale al Palazzetto di Vasto), arrivata al termine di due ore di pallavolo densissime di emozioni e di colpi di scena, ha portato in dote alla formazione imolese tre punti dall’incalcolabile peso specifico che permettono al gruppo guidato da Massimo Benedetti e Dominico Speek di presentarsi ora all’ultimo ballo della stagione addirittura occupando la quarta posizione della graduatoria (a quota 36). I punti di vantaggio sulla zona rossa rimangono sempre due (Casalmaggiore è attualmente settima con 34), ma Imola, anche e soprattutto grazie ai cinque luccicanti successi consecutivi arrivati nell’ultimo mese e mezzo di campionato, ha superato nella classifica del girone B sia Lecco, anch’essa con 36 punti ma dietro per il quoziente punti, che Albese, risucchiata pericolosamente in sesta piazza (35) al termine un periodo molto complicato e piuttosto avaro di soddisfazioni dal punto di vista dei risultati. Considerando ovviamente anche Castelfranco, al momento terza con gli stessi punti della Clai (36), troviamo ben cinque squadre racchiuse in soli due punti e di conseguenza nell’ultimo turno della Pool Salvezza, in calendario domenica 13 aprile con tutti i match in contemporanea alle ore 17, potrà veramente succedere di tutto... La Clai affronterà quest’ultimo impegno partendo comunque da una certezza, e questa piacevole certezza se l’è guadagnata sul campo grazie alle meravigliose prestazioni proposte nell’ultimo periodo. Presa la calcolatrice e fatti i dovuti calcoli, infatti, alle santernine basterà vincere due set nell’ultima giornata per rimanere in serie A2 e per festeggiare quindi un traguardo davvero molto prestigioso ed altrettanto importante per tutto l’ambiente. All’andata, nel match giocato lo scorso 9 marzo al Palazzetto dello Sport di Concorezzo, la Clai riuscì magicamente a riemergere dal baratro e alla fine di cinque set molto combattuti ed appassionanti conquistò un successo di vitale importanza che le permise di rimanere in scia alle formazioni in lotta per la salvezza. Decisivi in quell'occasione furono i 20 di Stival e i 16 di Bulovic e Ravazzolo, uniti ad un carattere del gruppo davvero encomiabile, mentre per le padrone di casa a referto andarono i 24 punti di una straripante Kavalenka. Da quel momento in poi Imola ha solo saputo vincere...

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno

Arianna Gambini (Clai Imola Volley)- « In questa settimana di allenamenti abbiamo cercato di consolidare gli ultimi dettagli affinché il nostro gioco possa essere il più efficace possibile. Dobbiamo rimanere concentrate e focalizzate sull’obiettivo, in modo da arrivare alla gara con la sicurezza di aver fatto un buon lavoro durante gli allenamenti. Solamente con il duro lavoro e con l’impegno costante in palestra ci saranno risultati ottimali. Credo che il match contro le lombarde sarà quello più atteso di tutta la stagione. Sicuramente Concorezzo non mollerà il colpo e per questo noi dobbiamo essere brave fin da subito a comandare la partita con il nostro gioco e soprattutto con il nostro entusiasmo. Siamo molto cariche per entrare in campo e dimostrare quello che ci meritiamo, con prontezza e senza paura ».

Giacomo Rigoni (2° Allenatore Imd Concorezzo)- « Domenica faremo visita ad Imola che deve ancora ottenere la salvezza e che sicuramente farà di tutto per festeggiare davanti ai propri tifosi. Sono una squadra compatta che si sta guadagnando con buone prestazioni e prove di carattere la permanenza nella categoria. Noi cercheremo fino all'ultimo di onorare il nostro campionato ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Trasporti Bressan Offanengo.

Parafrasando Dante Alighieri potremmo dire “qui si parrà la tua nobilitate”. Il momento della verità è arrivato: una partita, l’ultima della stagione, dirà se la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa il prossimo anno sarà ancora protagonista in Serie A2. Domenica il PalaParenti ospiterà la Trasporti Bressan Offanengo, squadra già salva ma che di certo vorrà chiudere positivamente il campionato. Diversa è la situazione della formazione toscana, chiamata a conquistare almeno un punto per strappare matematicamente la permanenza nella categoria. Una gara decisiva e per questo la società chiama a raccolta tutti i tifosi, dando la possibilità di assistere gratuitamente al match che inizierà alle ore 17. Una giornata di grande sport ma non solo: infatti, grazie alla presenza dell’Avis progetto Per Elisa contro il medulloblastoma, sarà possibile acquistare uova di Pasqua solidali con una donazione a partire da 13 euro. Il ricavato, detratte le spese vive, verrà interamente devoluto alla Fondazione Meyer per il reparto di neurochirurgia. Con un piccolo contributo si potranno aiutare la ricerca e la cura dei tumori cerebrali nei bambini e giovani adulti. Ma torniamo alla partita. La Fgl-Zuma sta preparando meticolosamente l’appuntamento di domenica con l’obiettivo di vincere e soprattutto festeggiare la salvezza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno

Elisa Vecerina (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Siamo cariche, consapevoli dell’importanza del match e di quanto dirà della nostra stagione. Mi aspetto una sfida complicata, Offanengo anche all’andata ha dimostrato di essere un’avversaria forte. Cosa significherebbe ottenere la salvezza? Sicuramente tante cose, abbiamo dato tutto quello che avevamo durante la stagione e ci siamo fatte forza tra di noi nei momenti di difficoltà. Abbiamo dimostrato che in questo campionato ci possiamo stare, per cui raggiungere l'obiettivo per ognuna di noi vorrebbe dire concludere un bellissimo percorso affrontato insieme. Voglio ringraziare i nostri tifosi perché durante l’anno non ci hanno mai fatto mancare la vicinanza, è anche merito loro se siamo qui con la possibilità di arrivare a festeggiare la salvezza. Li invito ad essere presenti in massa domenica, perché abbiamo bisogno ancora una volta del loro sostegno ».

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Come sempre, si scende in campo per vincere e questo prescinde dall'avversario, sarà così anche domenica a Santa Croce sull'Arno. Abbiamo preparato questa partita come tutte le altre, vediamo se saremo in grado di chiudere la stagione con un successo ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Volleyball Casalmaggiore

Archiviata con tanta difficoltà la retrocessione, la Tenaglia Abruzzo Volley si prepara ad affrontare l’ultima giornata di campionato con l’obiettivo di salutare il proprio pubblico nel miglior modo possibile. Al PalaBCC di Vasto arriva la Volleyball Casalmaggiore, formazione alla strenua ricerca della salvezza e pronta a giocarsi ogni singolo pallone per rimanere in categoria. Per le rossoblu sarà l’occasione per provare a conquistare la terza vittoria casalinga stagionale e provare ad abbandonare l’ultima posizione in graduatoria, onorando fino in fondo una stagione piuttosto negativa. Il throwback per questa giornata sarà quello di Irene Bovolo, protagonista con la rossoblu nel girone di andata della prima fase, che ritroverà il parquet e il pubblico di casa in una sfida carica di significato. Ci aspetterà, dunque, un match che si preannuncia intenso e carico di emozioni: da una parte chi vuole chiudere con un sorriso, dall’altra chi cerca disperatamente punti salvezza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volleyball Casalmaggiore)

EX: Irene Bovolo a Tenaglia Altino Volley nel 2024/2025

Adji Ndoye (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Devo ancora realizzare che quella di domenica sarà l’ultima partita della stagione - afferma la schiacciatrice Ndoje - Sono molto felice di giocarla in casa e davanti al nostro pubblico che non ci ha mai abbandonate. La partita di andata contro Casalmaggiore è stata alquanto combattuta e purtroppo non siamo riuscite a concretizzare lo sforzo fatto; per quella di ritorno sono molto fiduciosa. Quest’ultima partita ce la godremo al massimo continuando a lottare: lo faremo per noi e per la maglia che portiamo sperando di concludere la stagione nel migliore dei modi ».

Francesca Dalla Rosa (Volleyball Casalmaggiore)- « Siamo arrivate all'ultima di campionato. Domenica scenderemo sul campo di Altino e sarà una partita complicata sotto vari aspetti, innanzitutto perchè le nostre avversarie potranno giocare una pallavolo molto più spensierata, visto che non hanno più nulla da perdere, mentre noi dovremo essere brave a rimanere concentrate per portare a casa il risultato in qualsiasi modo. Sappiamo che non basterà però l'importante è che noi possiamo fare tutto quello che è sotto il nostro controllo. Mi aspetto di entrare in campo concentrate, determinate e con la giusta fame di vittoria. Sarà il campo poi a parlare ».

Orocash Picco Lecco - Resinglass Olbia

Orocash Picco Lecco affronta Olbia nella partita casalinga di domenica. Il fischio d’inizio dell’atteso match è fissato per 17. Imperativo vincere per la formazione lecchese, ma le sarde sicuramente giocheranno al massimo come dimostrato nella partita di andata. Olbia non ha più niente da pretendere dalla stagione, essendo ampiamente salva con diverse giornate di anticipo. La sfida si preannuncia molto sentita e richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. La classifica della Pool salvezza vede ben cinque squadre in due punti: Castelfranco, Imola, Lecco, Albese e Casalmaggiore.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Resinglass Olbia, 2 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Arianna Severin a Hermaea Olbia nel 2021/2022

Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)- « Siamo arrivate all’ultima gara della stagione che sarà decisiva per la salvezza. Abbiamo la fortuna di poterla giocare in casa davanti al nostro pubblico e ai nostri tifosi che ci hanno accompagnate in questa difficile stagione. Noi penseremo a mettere in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato quest’anno e giocare la nostra miglior pallavolo ».

Dino Guadalupi (Resinglass Olbia)- « Domenica ci aspetta una gara complicata contro un avversario che sta facendo molto bene nella poule e che è ancora a caccia di punti per ottenere la salvezza matematica. Nella partita d'andata avevamo disputato un ottimo match raccogliendo tutta la posta in palio, ma si ripartirà dallo zero a zero in un ambiente sicuramente molto caldo e contro una squadra che è un mix di qualità, esperienza e di giovani talenti, tra cui spicca Amoruso, giocatrice che sta disputando un ottimo campionato soprattutto nei fondamentali da punto. Sarà importante cercare di contenere la loro esuberanza in attacco e partire aggressivi dal servizio. Ci teniamo a chiudere bene una stagione che ci ha regalato moltissime soddisfazioni tra le mura amiche del Geo Palace in termini di crescita e di gioco. I risultati delle gare in casa sono stati di conseguenza in linea con le prime della classe, cosa tutt'altro che scontata. D'altro canto fuori casa abbiamo faticato, il che da la sensazione che dal un punto di vista tecnico e tattico avevamo il potenziale per fare meglio, ma probabilmente da un punto di vista mentale non siamo riusciti a trovare le soluzioni per esprimerci con più continuità tecnica. Staff tecnico e Club hanno sempre creduto nella costruzione della squadra. L'ambiente di lavoro è sempre stato ottimo e la squadra ha lavorato con disponibilità e dedizione. Peccato per una poule promozione sfumata per poco anche per un inizio di campionato difficoltoso che ci ha visti alle prese con alcuni problemi fisici e di forma che hanno condizionato il rendimento delle prime gare. Restano comunque poche le squadre ad averci battuto due volte e le vittorie prestigiose contro avversari più quotati e in tanti scontri diretti. E' stato veramente un campionato molto equilibrato ed avvincente fino all'ultima gara ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Bam Mondovì

Ultima giornata di un campionato fatto di alti e bassi. E con ancora la salvezza - la quarta di fila per il club del presidente Crimella - da conquistare matematicamente. Mai successo negli anni scorsi. A conferma che la stagione, costellata anche dagli infortuni di Mazzon e del capitano Veneriano, non è stata tra le più facili da gestire. Coach Chiappafreddo e lo staff stanno preparando al meglio - domani la rifinitura - la sfida di domenica a Casnate contro la Bam Mondovì già retrocessa, ma non per questo meno pericolosa e temibile. Per la Tecnoteam Albese occorre solo la vittoria per 3 punti. Ogni altri risultato metterebbe a rischio la permanenza in A2. Dunque, un pubblico caldo e appassionato al fianco delle ragazze, cosa che è sempre accaduta quest'anno e lo sarà anche domenica. Gara alle 17 (si gioca in contemporanea da tutte le altre parti), con un solo obiettivo: pensare a fare il risultato pieno appena possibile e poter brindare dopo una stagione complessa. Due le ex del match, entrambe in maglia albesina: Laura Grigolo e Marika Longobardi. Tecnoteam al completo: tutte a disposizione di coach Mauro per una gara che vale l'intera stagione. "Testa libera, cuore caldo...." così ripete Mauro alla vigilia, indicando la strada alle sue ragazze per domenica. Grinta, determinazione e non farsi vincere dalla tensione di un risultato da fare a tutti i costi, ma giocare serene e spensierate.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Bam Mondovì, 2 successi Tecnoteam Albese Volley Como

EX: Laura Grigolo a Bam Mondovì nel 2022/2023, 2023/2024; Marika Longobardi a Bam Mondovì nel 2022/2023:

Marika Longobardi: (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Domenica giochiamo contro Mondovì che è una parte del mio passato. Noi abbiamo obbligatoriamente bisogno dei tre punti per la salvezza per concludere il campionato nel modo migliore davanti ai nostri tifosi e nel nostro palazzetto. Lo dobbiamo ai nostri tifosi he sono stati sempre presenti. Mondovì non verrà qui a regalarci nulla e quindi prevedo una vera e propria battaglia sportiva. Penso che ci vuole tanto carattere per vincere partite del genere: non serve il braccino corto, ma unità di squadra, compattezza e spingere spingere spingere. Prevedo una battaglia si, siamo pronte ad affrontarla ».

Arianna Lancini (Bam Mondovì)- « Nonostante non sia facile e l'amarezza sia tanta, ogni giorno siamo tornate in palestra dando tutto e lo stesso faremo domenica. Il calore dei tifosi non è mai mancato e questo per me significa tantissimo, quindi credo sia importante ringraziarli per essere sempre stati al nostro fianco, anche in trasferta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO-

Domenica 13 aprile 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Imd Concorezzo Arbitri: Polenta Martin, Bosica Gianclaudio

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Mannarino Matteo, Villano Dalila

Tenaglia Abruzzo Volley - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Traversa Nicola, Resta Giuseppe

Orocash Picco Lecco - Resinglass Olbia Arbitri: Pristerà Rachela, Peccia Luigi

Tecnoteam Albese Volley Como - Bam Mondovì Arbitri: Lanza Claudia, Galteri Andrea

LA CLASSIFICA-

Resinglass Olbia 41, Trasporti Bressan Offanengo 41, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 36, Clai Imola Volley 36, Orocash Picco Lecco 36, Tecnoteam Albese Volley Como 35, Volleyball Casalmaggiore 34, Bam Mondovì 19, Imd Concorezzo 16, Tenaglia Abruzzo Volley 15.