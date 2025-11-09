In A2 Femminile cadono le grandi

Nell’anticipo del Girone A, bella prova della Marsala Volley, che si è imposta 3-1 contro il Club Italia vincendo i due set decisivi, il primo e l’ultimo, 25-22 in rimonta e 28-26 (19-25 a favore delle azzurrine il secondo, 25-17 il terzo). Nonostante ben quattro federali in doppia cifra (Caruso, Susio, Tosini e Bovolenta), le siciliane hanno dimostrato maggiore concentrazione nei momenti caldi dell’incontro, sospinte dai 23 punti di Vighetto e i 16 di Torok.

Ma il vero colpo di scena è arrivato dal Sanbàpolis, casa dell’Itas Trentino, dove la capolista imbattuta ha ceduto in quattro set alla Gruppo Formula 3 Messina di coach Matteo Freschi, annunciato soltanto pochi giorni fa. Una prova decisiva per le ambizioni delle siciliane dopo un inizio complicatissimo di stagione, che non può che far ben sperare soprattutto perché arrivata in una partita vera, logorante nello sviluppo visto l’inizio in salita in svantaggio (25-18 il primo set per le trentine) e la rimonta iniziata e portata a termine in tre frazioni combattutissime chiuse 24-26, 22-25 e 23-25. A pesare per la formazione trentina, al netto della confermata assenza di Pamio, con Ristori Tomberli schierata libero e Andrich in banda, anche i 31 errori di squadra, che hanno fatto la differenza nei testa a testa nonostante i 20 punti di Lazda. Dall’altro lato del campo, importanti le prove di Viscioni, 19 punti, Zojzi, 15, e Carcaces, 14.

Un passo falso che la Narconon Volley Melendugno e la SMI Roma Volley non hanno perdonato, vincendo 3-0 le rispettive partite e portandosi a -2 dalle trentine. Nel big match contro la CBL Costa Volpino, le pugliesi sono state bravissime a rimanere lucide nei finali di primo e secondo set, vinti entrambi 25-23, perfezionando poi il successo pieno 25-15. Preziosa la regia di Avenia, MVP, ma le ragazze di coach Giunta hanno fatto la differenza sia a muro (12 blocks contro 4 e orobiche al 13% in attacco) e al servizio (8 ace contro 2), beneficiando dei 20 punti di una scatenata Bassi. Le giallorosse hanno invece espugnato la casa della Clerici Auto Concorezzo con un rotondo 0-3 in poco più di un’ora, con 11 punti a testa per Mason e Perovic.

Nel Girone B si è conclusa come meglio non poteva la settimana perfetta della Cda Volley Talmassons FVG che nel giro di tre giorni si è presa la vetta della classifica superando entrambe le più accreditate rivali, mercoledì Brescia e questa sera la Nuvolì Altafratte Padova. Dopo un primo set a marca padovana terminato 25-21, le ragazze di coach Barbieri hanno letteralmente dominato il secondo parziale, vincendolo 7-25, e poi hanno confermato la propria superiorità con i punteggi di 23-25 e 21-25. Superlativa Frosini con 23 punti e 4 muri, bene anche Bakodimou (19) e Molinaro (11 con 5 muri), mentre per Padova si è distinta Esposito (20).

Tre punti che sono valsi praticamente il doppio visto che parallelamente alla Soevis Arena cadeva l’altra squadra di vertice, la Valsabbina Millenium Brescia nel derby con la Futura Giovani Busto Arsizio. Come per Messina, anche per le bustocche quello di stasera era un test decisivo dopo l’esonero di coach Milano e l’avvento della coppia Tettamanti-Cozzi. E le ragazze hanno risposto presente: vinto il primo set 25-16, la sconfitta per 30-32 del secondo parziale avrebbe potuto abbattere Busto Arsizio che invece si è compattata conquistando i tre punti con un doppio 25-21 nei restanti parziali. Prestazione totale dell’MVP Farina, 20 punti con il 73% in attacco, 2 ace e 4 muri, ma gara in doppia cifra anche per Taborelli (15), Longobardi (12), Orlandi (11) e Tkachenko (10), che hanno vanificato i 15 punti a testa del trio Olivotto-Michieletto-Amoruso.

Rimonta importante nella sfida tra l’Olio Pantaleo Fasano e la Trasporti Bressan Offanengo. Avanti 0-2, la squadra di coach Bolzoni ha subìto il ritorno delle pugliesi, avanti 25-11 al terzo set e poi vicinissime al tie-break sul punteggio di 23-18 nel quarto. Ma una grande reazione delle ospiti, guidate dai 22 punti di Bellia e i 16 di Zago, ha fatto terminare l’incontro sul 25-27, vanificando anche i 20 punti di Solinas.

Doppio tie-break nelle restanti gare. La Clai Imola Volley ha ottenuto i due punti superando una Volley Modena mai doma, che ha risposto sempre presente ai tentativi di fuga avversari prima del definitivo 15-13 del tie-break. Protagoniste da entrambi i lati Malik e Visentin, 24 punti a testa, ma importante per le padrone di casa il supporto di Hoogers, 17 punti, gli stessi di Nonnato e Fusco dall’altro lato del campo. Successo che rischiava di svanire per la Panbiscò Leonessa Altamura, che dopo l’iniziale 0-2 in casa della Tenaglia Abruzzo Altino Volley si è vista rimontare dalle abruzzesi fino al 2-2. Ma le ragazze di coach Dell’Anna non hanno tremato, conquistando i due punti 11-15 anche per merito della solita Krasteva, che dopo i 39 punti dell’infrasettimanale ne ha messi a referto 32 contro Altino, dando vita ad una bella sfida contro Siakretava, che si è fermata a 30.

I tabellini-

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-23 25-23 25-15) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 9, Riparbelli 7, Bassi 20, Joly 9, Babatunde 9, Avenia 3, Morandini (L), Maruotti. Non entrate: Perfetto, Esposito (L), Gianfico, Sturniolo, Roserba, Colombino. All. Giunta.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Mangani 4, Pizzolato 5, Grosse Scharmann 10, Pistolesi 16, Brandi 6, Gamba (L), Favaretto 2, Dell’amico, Fumagalli, Busetti (L). Non entrate: Buffo, Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: Pasciari, Lanza.

Durata set: 30′, 32′, 25′; Tot: 87′.

MVP: Giorgia Avenia (Narconon Melendugno)

MARSALA VOLLEY – CLUB ITALIA 3-1 (25-22 19-25 25-17 28-26) –

MARSALA VOLLEY: Caserta 12, Ferraro 1, Torok 16, Cecchini 9, Vighetto 23, Kosonen 11, Cicola (L), Pozzoni 1, Varaldo 1, Giuli’, Grippo, Taje’. All. Giangrossi.

CLUB ITALIA: Magnabosco 1, Tosini 12, Bovolenta 12, Caruso 18, Susio 14, Quero 8, Regoni (L), Peroni 6, Spaziano 1, Spada, Zanella, Solovei. All. Cichello. ARBITRI: Ciaccio, Giorgianni.

Durata set: 29′, 25′, 26′, 35′; Tot: 115′.

MVP: Chiara Cecchini (Marsala Volley)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – SMI ROMA VOLLEY 0-3 (16-25 20-25 16-25) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Rodic 7, Bernasconi 3, Stival 6, Trevisan 10, Veneriano 5, Purashaj, Rocca (L), Brambilla. Non entrate: Ghezzi, Bizzotto, Bianchi, Bucciarelli (L), Da Pos. All. Reali.

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 4, Angelina 6, Guidi 6, Perovic 11, Mason 11, Consoli 5, Zannoni (L), Bosso 7, Biesso 3, Baratella, Pecorari, Cantoni. All. Cuccarini.

ARBITRI: Bosica, Lentini.

Durata set: 21′, 25′, 23′; Tot: 69′.

MVP: Ludovica Guidi (Smi Roma)

ITAS TRENTINO – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 1-3 (25-18 24-26 22-25 23-25) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 16, Cosi 6, Lazda 20, Andrich 7, Marconato 8, Monza 4, Ristori Tomberli (L), Colombo 2, Guerra, Iob, Zeni, Laporta. All. Beltrami.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 15, Campagnolo 10, Tisma 1, Carcaces 14, Landucci 7, Viscioni 19, Ferrara (L), Rizzieri 2, Felappi, Colombo, Oggioni, Rastelli. All. Freschi.

ARBITRI: Galletti, Lorenzin.

Durata set: 23′, 27′, 28′, 28′; Tot: 106′.

MVP: Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina)

GIRONE B-

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3 (18-25 22-25 25-11 25-27) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 8, Muzi 1, Salinas 20, Piacentini 13, Korhonen 11, Provaroni 7, Vittorio (L), Negro 1, Soleti, Vinciguerra. Non entrate: Pixner. All. Totero. TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 12, Caneva 6, Compagnin 2, Bellia 22, Ravazzolo 8, Zago 16, Di Mario (L), Martinelli, Meoni, Coba. Non entrate: Tommasini (L), Resmini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Bonomo, D’Argenio.

Durata set: 28′, 28′, 23′, 41′; Tot: 120′.

MVP: Sara Bellia (Trasporti Bressan Offanengo)

CLAI IMOLA VOLLEY – VOLLEY MODENA 3-2 (25-19 19-25 25-21 20-25 15-13) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Malik 24, Bulovic 7, Busolini 9, Cavalli 7, Hoogers 17, Salvatori 5, Gambini (L), Novello 5, Vecchi 1, Romano, Foresi. Non entrate: Osana (L), Schena. All. Bendandi.

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Fusco 17, Credi 8, Nonnati 17, Visentin 24, Marinucci 9, Righi (L), Del Freo 3, Gerosa, Fiore, Sazzi, Dodi. Non entrate: Zironi (L). All. Marone. ARBITRI: Fontini, Cavicchi.

Durata set: 27′, 30′, 31′, 28′, 20′; Tot: 136′.

MVP: Hoogers (Clai Imola)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (25-21 7-25 23-25 21-25) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Esposito 20, Bovo 2, Hanle 10, Fiorio 3, Catania 12, Stocco 6, Maggipinto (L), Esposito 8, Mazzon 2, Moroni, Romanin, Sposetti Perissinot (L), Bozzoli. Non entrate: Pedrolli. All. Sinibaldi.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 4, Gannar 6, Scola 9, Bakodimou 19, Molinaro 11, Frosini 23, Mistretta (L), Cassan. Non entrate: Viola, Feruglio, Enneking (L), Cusma, Barbazeni. All. Barbieri.

ARBITRI: Pernpruner, Mazzara’.

Durata set: 27′, 22′, 34′, 32′; Tot: 115′.

MVP: Giorgia Frosini (CDA Talmassons)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 2-3 (18-25 18-25 25-20 25-22 11-15) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 1, Marchesini 7, Siakretava 30, Murmann 6, Polesello 1, Bagnoli, Tesi (L), Ndoye 13, Monaco 7, Trampus 3, Fini (L), Guzin, Farelli, Passaro. All. Ingratta.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 19, Pulliero 7, Krasteva 32, Riva 14, Soriani 7, Caracuta 1, Biagini (L), Montarulo 1, Monitillo, Evola. Non entrate: D’onofrio (L), Serafini, Ungaro, Chiesa. All. Dell’Anna.

ARBITRI: Erman, Polenta.

Durata set: 24′, 24′, 26′, 28′, 18′; Tot: 120′.

MVP: Valeria Caracuta (Panbiscò Leonessa Altamura)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (25-16 30-32 25-21 25-21) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Talarico 4, Sassolini 4, Tkachenko 10, Farina 20, Taborelli 15, Longobardi 12, Blasi (L), Orlandi 11, Rebora 3, Sormani. Non entrate: Nella, Aina (L), Maiorano, Alberti. All. Tettamanti.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Amoruso 15, Olivotto 15, Vernon, Michieletto 15, Modestino 5, Schillkowski, Parrocchiale (L), Orlandi 7, Struka 7, Vittorini 1, Arici. Non entrate: Prandi. All. Solforati.

ARBITRI: Marigliano, Marani.

Durata set: 24′, 38′, 32′, 26′; Tot: 120′.

MVP: Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno-C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-23, 25-23, 25-15)

Marsala Volley-Club Italia 3-1 (25-22, 19-25, 25-17, 28-26)

Clerici Auto Concorezzo-SMI Roma Volley 0-3 (16-25, 20-25, 16-25)

Itas Trentino-Gruppo Formula 3 Messina 1-3 (25-18, 24-26, 22-25, 23-25)

Ha riposato: Volley Casalmaggiore

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 14 (5 – 1); C.B.L. Costa Volpino 13 (4 – 2); SMI Roma Volley 12 (4 – 2); Narconon Volley Melendugno 12 (4 – 2); Marsala Volley 10 (3 – 3); Gruppo Formula 3 Messina 8 (3 – 3); Clerici Auto Concorezzo 7 (2 – 5); Club Italia 5 (2 – 5); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 5);

IL PROSSIMO TURNO- 16/11/2025 ORE 17.00

Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno Si gioca il 15/11/2025 Ore 20.30

C.B.L. Costa Volpino – Club Italia

Marsala Volley – SMI Roma Volley

Gruppo Formula 3 Messina – Volleyball Casalmaggiore

Riposa: Clerici Auto Concorezzo

GIRONE B-

I RISULTATI-

Olio Pantaleo Volley Fasano-Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (18-25, 22-25, 25-11, 25-27)

Clai Imola Volley-Volley Modena 3-2 (25-19, 19-25, 25-21, 20-25, 15-13)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (25-21, 7-25, 23-25, 21-25)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Panbisco’ Leonessa Altamura 2-3 (18-25, 18-25, 25-20, 25-22, 11-15)

Futura Giovani Busto Arsizio-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-16, 30-32, 25-21, 25-21)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 18 (6 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 17 (6 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 15 (5 – 2); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 13 (4 – 3); Trasporti Bressan Offanengo 10 (3 – 4); Panbisco’ Leonessa Altamura 8 (3 – 4); Clai Imola Volley 7 (3 – 4); Olio Pantaleo Volley Fasano 7 (2 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 7 (2 – 5); Volley Modena 3 (1 – 6).

IL PROSSIMO TURNO 16/11/2025 Ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Volley Modena – Nuvoli’ Altafratte Padova

Cda Volley Talmassons Fvg – Olio Pantaleo Volley Fasano Ore 16.00

Panbisco’ Leonessa Altamura – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Clai Imola Volley