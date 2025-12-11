Padova supera Altamura e scavalca Brescia

Nel primo set le ospiti partono con piglio giusto comandando le ostilità con Krasteva fino al massimo vantaggio sul 10-13, ma le padrone di casa non si scompongono, impattando la parità con Mazzon e sorpassando con il murone di Bovo sulla stessa Krasteva (16-15). Altamura prova a reagire ma le padovane prendono il largo sul finale (23-20) e chiudono con la magia di Stocco sul 25-21.

Equilibrio ad inizio seconda frazione (6-6), fino al break locale con l’ace di Fiorio e la parallela di Esposito per il 9-6. Altamura combatte punto su punti, ma il break di tre punti viene mantenuto ed incrementato sul finale, con Fiorio sul 25-20.

Reazione veemente delle ospiti in avvio con Krasteva (0-5), ma dopo il time-out di Sinibaldi la Nuvolì torna a macinare bel gioco e impatta immediatamente la parità (8-8). Stocco in cabina di regia – ed MVP dell’incontro – smista sapientemente la distribuzione di gioco ed Altamura si spegne, consegnando set e partita sul 25-16.

La Nuvolì Altafratte Padova conquista i tre punti che le consentono di scavalcare Brescia e riportarsi sola al secondo posto alle spalle di Talmassons a quota 27 punti. Per Altamura non bastano i 17 punti di Krasteva – top Scorer della sfida – per smuovere la classifica lontano da casa. Nel weekend di nuovo in campo per il 13^ turno.

I protagonisti-

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « L’infortunio di Erika ci ha portato a mutare i nostri assetti di partenza e pian piano stiamo ritrovando nuovi equilibri che ci permettono di sviluppare un gioco leggermente diverso da quello d’inizio stagione, sfruttiamo di più i centrali ed utilizziamo un secondo libero che dà più qualità sul primo tocco sia di ricezione che di difesa. Con un buon primo tocco i nostri centrali sono molto credibili e poi grazie alla regia di Martina le cose stanno funzionando ottimamente. Considero meritato il premio MVP assegnatole. Mi è piaciuta la reazione nel terzo, sotto questo aspetto stiamo crescendo rispetto ad inizio campionato, bene così e continueremo a correre verso una salvezza da raggiungere il prima possibile ».

Matteo Dell'Anna (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Stasera avremmo dovuto essere più precisi, in entrambi i primi due set e a metà degli stessi abbiamo sbagliato cose magari semplici che avrebbero potuto indirizzare la gara verso un altro risultato. Oggi però ci portiamo a casa il fatto di essere stati attaccati ad una Nuvolí che ha giocato un’ottima pallavolo cambiando anche qualcosa, qualche riferimento rispetto a quello al quale eravamo preparati. Nel terzo pure noi abbiamo cambiato assetto e siamo partiti bene ma poi forse abbiamo pagato la forte fisicità della squadra avversaria ».

Il tabellino-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 3-0 (25-21 25-20 25-16) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 10, Catania 11, Stocco 6, Esposito 10, Bovo 8, Mazzon 8, Maggipinto (L), Hanle 3, Moroni, Sposetti Perissinot, Bozzoli, Pedrolli, Romanin, Giorgia (L). All. Sinibaldi.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 10, Pulliero 1, Krasteva 17, Riva 4, Soriani 5, Caracuta, Biagini (L), Arciprete 3, Serafini, Monitillo, Chiesa, Ungaro, Evola, D’onofrio (L). All. Dell’anna. ARBITRI: Tundo, Mancuso.

Durata set: 26′, 24′, 27′; Tot: 77′.

MVP: Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Psdova)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Cda Volley Talmassons Fvg 32 (11 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 27 (9 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 26 (8 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (7 – 5); Clai Imola Volley 16 (7 – 5); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16 (5 – 7); Olio Pantaleo Volley Fasano 13 (4 – 8); Panbisco’ Leonessa Altamura 13 (4 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 11 (3 – 9); Volley Modena 5 (2 – 10).