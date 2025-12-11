Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Padova supera Altamura e scavalca Brescia

Padova supera Altamura e scavalca Brescia

Stocco (MVP della partita) e socie si impongono 3-0 (25-21 25-20 25-16) sulle pugliesi e riconquistano il secondo posto nel Girone B
5 min
TagsNuvolìPanbiscò

TREBASELEGHE (PADOVA)- La Nuvolì Altafratte Padova vince nettamente per 3-0 (25-21 25-20 25-16) il posticipo della 3a di ritorno contro il Panbiscò Leonessa Altamura e si riprendono il secondo posto della classifica della classifica del Girone B di A2 Femminile.

Nel primo set le ospiti partono con piglio giusto comandando le ostilità con Krasteva fino al massimo vantaggio sul 10-13, ma le padrone di casa non si scompongono, impattando la parità con Mazzon e sorpassando con il murone di Bovo sulla stessa Krasteva (16-15). Altamura prova a reagire ma le padovane prendono il largo sul finale (23-20) e chiudono con la magia di Stocco sul 25-21.

Equilibrio ad inizio seconda frazione (6-6), fino al break locale con l’ace di Fiorio e la parallela di Esposito per il 9-6. Altamura combatte punto su punti, ma il break di tre punti viene mantenuto ed incrementato sul finale, con Fiorio sul 25-20.

Reazione veemente delle ospiti in avvio con Krasteva (0-5), ma dopo il time-out di Sinibaldi la Nuvolì torna a macinare bel gioco e impatta immediatamente la parità (8-8). Stocco in cabina di regia – ed MVP dell’incontro – smista sapientemente la distribuzione di gioco ed Altamura si spegne, consegnando set e partita sul 25-16.

La Nuvolì Altafratte Padova conquista i tre punti che le consentono di scavalcare Brescia e riportarsi sola al secondo posto alle spalle di Talmassons a quota 27 punti. Per Altamura non bastano i 17 punti di Krasteva – top Scorer della sfida – per smuovere la classifica lontano da casa. Nel weekend di nuovo in campo per il 13^ turno.

I protagonisti-

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « L’infortunio di Erika ci ha portato a mutare i nostri assetti di partenza e pian piano stiamo ritrovando nuovi equilibri che ci permettono di sviluppare un gioco leggermente diverso da quello d’inizio stagione, sfruttiamo di più i centrali ed utilizziamo un secondo libero che dà più qualità sul primo tocco sia di ricezione che di difesa. Con un buon primo tocco i nostri centrali sono molto credibili e poi grazie alla regia di Martina le cose stanno funzionando ottimamente. Considero meritato il premio MVP assegnatole. Mi è piaciuta la reazione nel terzo, sotto questo aspetto stiamo crescendo rispetto ad inizio campionato, bene così e continueremo a correre verso una salvezza da raggiungere il prima possibile ».

Matteo Dell'Anna (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Stasera avremmo dovuto essere più precisi, in entrambi i primi due set e a metà degli stessi abbiamo sbagliato cose magari semplici che avrebbero potuto indirizzare la gara verso un altro risultato. Oggi però ci portiamo a casa il fatto di essere stati attaccati ad una Nuvolí che ha giocato un’ottima pallavolo cambiando anche qualcosa, qualche riferimento rispetto a quello al quale eravamo preparati. Nel terzo pure noi abbiamo cambiato assetto e siamo partiti bene ma poi forse abbiamo pagato la forte fisicità della squadra avversaria ».

Il tabellino-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 3-0 (25-21 25-20 25-16) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 10, Catania 11, Stocco 6, Esposito 10, Bovo 8, Mazzon 8, Maggipinto (L), Hanle 3, Moroni, Sposetti Perissinot, Bozzoli, Pedrolli, Romanin, Giorgia (L). All. Sinibaldi.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 10, Pulliero 1, Krasteva 17, Riva 4, Soriani 5, Caracuta, Biagini (L), Arciprete 3, Serafini, Monitillo, Chiesa, Ungaro, Evola, D’onofrio (L). All. Dell’anna. ARBITRI: Tundo, Mancuso.

 Durata set: 26′, 24′, 27′; Tot: 77′.
MVP: Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Psdova)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Cda Volley Talmassons Fvg 32 (11 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 27 (9 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 26 (8 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (7 – 5); Clai Imola Volley 16 (7 – 5); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16 (5 – 7); Olio Pantaleo Volley Fasano 13 (4 – 8); Panbisco’ Leonessa Altamura 13 (4 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 11 (3 – 9); Volley Modena 5 (2 – 10).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 femminile

Da non perdere

Costa Volpino e Talmassons proseguono la corsa in testaNuova capolista nel Girone B, Padova batte la Futura e vola al comando

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS