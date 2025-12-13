Casalmaggiore si prende i tre punti in rimonta contro il Club Italia

VIADANA (MANTOVA)- Tre punti che fanno morale e classifica per l' E’Più Casalmaggiore nell'anticipo della quarta di ritorno che a Viadana ha opposto le rosa al Club Italia. Una vittoria meritata per 3-1 (14-25, 25-14, 25-23, 26-24) arrivata dopo un inizio di partita disastroso per le ragazze di Cuello, travolte nel primo set, che ha provocato una grande reazione nei successivi tre parziali. Capitan Costagli e compagne, dal secondo set in poi mettono sul campo una prestazione intensa soprattutto di testa che le ha viste rimontare in momenti difficili, proprio quello che le rosa si aspettavano. Faraone, premiata MVP della gara, guida la seconda linea con grande equilibrio e determinazione grazie al suo 80% di rice positiva e difese di alto livello. L’attacco gira bene (Kavalenka 18, Vazquez 12 e Nwokoye 11), e anche la correlazione muro-difesa.

Il primo parziale è totalmente di stampo azzurro. Il Club Italia macina punti su punti portandosi sul 23-9, Kavalenka interrompe il trend e regala la doppia cifra alle sue, 10-23. La stessa opposta portoghese passa tra le mani del muro ospite e fa 11-23, l’errore in attacco delle azzurrine regala il 12-23. Caruso pesta la seconda linea in attacco, 13-23. Un’ingenuità delle rosa trova la palla set per le ospiti, 24-13, Marku in primo tempo accorcia, 14-24. Peroni chiude 25-14. Top scorer: Kavalenka 5, Quero e Bovolenta 4

Casalmaggiore apre la seconda frazione con Nwokoye, il Club Italia pareggia i conti, 1-1. Kavalenka piega le mani del muro ospite, 5-3, Vazquez poi fa 6-3. L’ace di Kavalenka trova il 9-5 e costringe coach Cichello a chiamare time out. Vazquez gioca sulle mani del muro ospite e fa 10-7, la battuta seguente della portoricana è un ace, 11-7. Capitan Costagli carambola tra le mani del muro e le azzurrine non contengono, 13-10. Costagli trova l’ace del 15-11, il primo tempo vincente di Marku poi costringe coach Cichello al time out, 16-11. Si torna in campo e la diagonale di Kavalenka fa 17-11. Nwokoye, attenta sotto rete, sfrutta un errore difensivo, 20-12. Primo tempo fulmineo di Nwokoye, palla nei tre metri e 21-13. La battuta out di Quero regala la palla set alla E’più, 24-14, l’invasione a rete delle azzurrine chiude il set, 25-14. Top scorer: Vazquez 6, Caruso 5

Nel terzo set Le ospiti aprono su un errore rosa, 1-0, il muro delle azzurrine su Costagli fa 2-0. Costagli trova il primo punto delle rosa ma Susio ristabilisce le distanze, 3-1. Il Club Italia si porta sul 5-1, time out per coach Cuello. Susio manda out la sua diagonale, 2-6, Kavalenka, prima con un muro e poi con una palla morbida chiude il break, 4-6, e costringe coach Cichello al time out. Si torna in campo e la fast di Bovolenta finisce contro l’asta, 5-6, il murone di Marku pareggia 6-6. Gran palla di Vazquez, difesa immobile, 7-8. Infrazione a rete fischiata alle azzurrine, 8-9, si lotta punto a punto, Nwokoye pareggia, 9-9. Nwokoye manda in confusione la difesa con il suo primo tempo, 10-11. Susio fa 15-10, coach Cuello chiama time out. Si torna in campo e il tocco di seconda di Pasquino è vincente, 11-15. La pipe di Vazquez non viene trattenuta e trova il 13-17. Diagonale a tutto braccio per Kavalenka, 14-19. Vazquez prende l’ascensore e il suo attacco fa 16-20. Pieroni ci prova ma il monster block di Nwokoye fa 18-21, time out Club Italia. Attacco piazzato di Kavalenka, 19-22, Nwokoye poi accorcia, 20-22. E’ ancora Nwokoye, monster block su Bovolenta, 21-22. Gran difesa di Faraone, alzata di Nwokoye e diagonale di Costagli, 22-22. Costagli, attenta sotto rete, poi manda avanti le sue, 23-22, la palla set arriva con l’ace di Vazquez, 24-22, Caruso annulla la prima. Costagli in diagonale fa 25-23. Top scorer: Kavalenka e Nwokoye 5, Caruso 6

Caruso apre il quarto parziale ma l’errore di Tosini pareggia i conti 1-1, Caruso ancora riporta avanti le sue in diagonale, 2-1, Pasquino pareggia ancora di seconda, 2-2. Primo tempo fulmineo di Marku, 4-5. Nwokoye è pronta, 6-7. L’invasione a rete delle ospiti regala la parità, 7-7. Susio trova l’11-8 e costringe coach Cuello al time out. Si torna in campo e il tocco di seconda di Pasquino è ancora vincente, 9-11, l’attacco di Susio poi finisce out, 10-11, e l’invasione di Bovolenta pareggia i conti, 11-11. Diagonale piazzata di Kavalenka, 12-12, mani out di Vazquez e Casalmaggiore passa in vantaggio, 13-12, time out coach Cichello. Si torna in campo e il muro di Marku fa 14-12. Mani out di Kavalenka da posto due, 16-14. Le rosa commettono alcuni errori, le azzurrine passano in vantaggio 18-17, time out per coach Cuello. Il tocco di seconda di Pasquino sembra una sentenza, 18-20, la diagonale out di Tosini accorcia nuovamente, 19-20. Costagli trova la traiettoria giusta e fa 20-21, il muro di Mattioli pareggia i conti, 21-21 time out Club Italia. Si rientra in campo e Caruso non passa dal murone di Costagli, 22-21. L’attacco out di Peroni fa 23-22. Caruso manda out la sua parallela, 24-23 Casalmaggiore, ma la battuta di Costagli è lunga, 24-24. Gran botta di Kavalenka, 25-24, Kavalenka chiude 26-24.

I protagonisti-

Giorgia Faraone (E’più Casalmaggiore)- « Sapevamo l’importanza di questa partita quindi siamo partite forse con il freno a mano tirato e questo forse ci ha fatto giocare i primi punti un po’ contratte. Poi è uscito il nostro gioco, siamo riuscite ad imporci. Siamo contentissime, la rice è andata bene, il muro ha funzionato, anche la difesa contro ragazze fisicamente molto prestanti che sono difficili da contenere. Siamo contente, tre punti d’oro, ora festeggiamo poi testa alla prossima sfida che sarà molto importante per noi ».

Martina Susio (Club Italia)- « Nel primo set siamo state molto efficaci al servizio e siamo riuscite a mettere in difficoltà Casalmaggiore. Nel secondo, invece, abbiamo avuto un calo: abbiamo commesso troppi errori e non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco. Nel terzo set ci siamo riprese, ma nel finale è mancata un po’ di attenzione, mentre nel quarto abbiamo giocato meglio ma abbiamo fatto ancora troppi errori. Resta il rammarico, perché abbiamo perso una buona occasione per riconfermarci dopo la bella vittoria di Melendugno e perchè era una partita che potevamo vincere ».

Il tabellino-

E’ PIU’ CASALMAGGIORE – CLUB ITALIA 3-1 (14-25, 25-14, 25-23, 26-24)

Casalmaggiore: Pasquino 4, Kavalenka 18, Nwokoye 11, Marku 5, Costagli 9, Ravarini 1, Faraone (L), Nosella 1, Vazquez 12, Mattioli 1, Morandi. Non entrate: Neri, Stafoggia, Kovalcikova (L). All. Cuello

Club Italia: Spaziano 2, Caruso 20, Bovolenta 8, Quero 4, Susio 11, Peroni 7, Regoni (L), Tosini 2, Magnabosco (K) 2, Zanella 2, Cakovic, Solovei. Non entrate: Moss, Sari (L). All. Cichello

Durata set: 23′, 22′, 28′,

Spettatori: 315

Giorgia Faraone (E’più Casalmaggiore)