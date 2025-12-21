Melendugno sbanca Roma, Talmassons senza avversari

ROMA - Due Gironi dalle classifiche diametralmente opposte in vista della qualificazione alla Pool Promozione. Nel Girone A la situazione resta fluida e la vittoria di Melendugno a Roma al tie break ha proiettato le pugliesi ad un solo punto dalla capolista Costa Volpino (vittoriosa ieri nell'anticipo contro Messina). Nel Girone B la CDA Volley Talmassons non si concede pause, vince in casa della Futura scavando un divario che sembra ormai incolmabile da parte delle inseguitrici.

Nel Girone A spicca il successo esterno di Èpiù Casalmaggiore, che si impone 1-3 sul campo della Marsala Volley. Decisiva la prestazione monstre di Alexandra Ravarini, MVP e top scorer del match con ben 30 punti, autentico terminale offensivo di una Casalmaggiore concreta e continua. A supportarla anche il contributo di Costagli, che chiude a quota 11 punti. Marsala paga diverse sbavature nei momenti chiave: pur conquistando con autorità il secondo set, la squadra di coach Pasqualin non riesce a dare continuità alla propria prestazione. Non bastano gli strappi offensivi di Kosonen, autrice di 15 punti.

Domenica caratterizzata anche da due tie-break, entrambi intensi e combattuti. Al Palazzetto di Concorezzo il Club Italia firma una prova di grande personalità superando la Clerici Auto Concorezzo dopo oltre due ore di gioco. A decidere il quinto set è Veronica Quero, MVP dell’incontro con 19 punti, capace di incidere nei momenti decisivi. Alla formazione di casa non bastano i 12 punti di Bucciarelli, impreziositi da diversi ace, né i 26 punti di Stival. Le ragazze guidate da coach Cichello difendono con continuità e mostrano maggiore lucidità nel finale.

Emozioni anche al Palazzetto dello Sport di Roma, dove SMI Roma Volley e Volley Melendugno si affrontano in un tie-break che pesa in chiave classifica. A fare la differenza è la battuta: ben nove ace per la squadra di coach Giunta, ora a una sola lunghezza dalla vetta. Roma si affida ai colpi della solita Perovic, miglior realizzatrice con 27 punti, ma deve arrendersi alla maggiore incisività complessiva delle ospiti. Decisivo il contributo di Carola Colombino, MVP del match con 16 punti, protagonista soprattutto nei momenti di maggiore pressione.

Nel Girone B prosegue senza tentennamenti il cammino della CDA Volley Talmassons, che conferma solidità e profondità del roster imponendosi in tre set contro la Futura Giovani Busto Arsizio. La squadra di coach Barbieri costruisce il successo su una distribuzione offensiva equilibrata, con quattro giocatrici in doppia cifra, ma a emergere è soprattutto Bakodimou, MVP del match con 15 punti e presenza costante nei momenti chiave. Importante anche la gestione lucida di Scola, che permette a Talmassons di controllare l’inerzia dell’incontro. La Futura prova a rientrare nel terzo set, affidandosi all’energia di Rebora, ma la rimonta resta incompiuta.

Prestazione autoritaria anche per la Nuvolì Altafratte Padova, che archivia la pratica Clai Imola Volley in tre set mostrando grande cinismo nei momenti decisivi. Protagonista assoluta Laura Bovo, MVP con 12 punti e riferimento costante in attacco, mentre il lavoro in seconda linea di Maggipinto garantisce equilibrio e continuità al sistema di gioco. Imola resta agganciata alla gara grazie ai colpi di Malik (11 punti), ma paga una percentuale offensiva complessivamente insufficiente per allungare il match.

Continua la striscia positiva della Valsabbina Millenium Brescia, che davanti al pubblico del PalaGeorge centra la quarta vittoria consecutiva superando la Trasporti Bressan Offanengo. La squadra di coach Solforati si impone grazie a una prova corale solida, con Giorgia Amoruso ancora trascinatrice (18 punti) e il contributo offensivo di Kavalenka (12). Offanengo prova a restare in scia con le prove di Zago e Bellia, entrambe a quota 14, ma senza riuscire a invertire l’inerzia del confronto.

Colpo esterno infine per la Panbiscò Leonessa Altamura sulla Volley Modena, che espugna il PalaMadiba confermando solidità e concretezza. A guidare la formazione pugliese è ancora una volta Tai Bierra, autrice di 18 punti e terminale offensivo principale. Alla squadra di casa non bastano una discreta presenza a muro e la prestazione di Visentin, miglior realizzatrice con 12 punti, per cambiare l’esito di una gara indirizzata con maggiore lucidità dalle ospiti.

SMI ROMA VOLLEY – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 2-3 (21-25 25-22 16-25 25-20 9-15) –

SMI ROMA VOLLEY: Bosso 21, Guidi 5, Perovic 27, Angelina 13, Consoli 6, Guiducci 2, Zannoni (L), Biesso 3, Baratella, Cantoni, Pecorari, Mason. All. Cuccarini.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 16, Babatunde 14, Avenia 6, Bulaich Simian 12, Riparbelli 11, Colombino 14, Morandini (L), Perfetto 2, Roserba, Bassi, Fiore (L), Gianfico, Maruotti, Sturniolo. All. Giunta.

ARBITRI: Polenta, Villano.

Durata set: 26′, 34′, 28′, 28′, 19′; Tot: 135′.

MVP: Carola Colombino (Narconon Volley Melendugno)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – CLUB ITALIA 2-3 (25-20 25-22 18-25 13-25 8-15) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 12, Bernasconi 6, Stival 26, Trevisan 13, Veneriano 11, Purashaj 2, Rocca (L), Rodic 3, Bizzotto, Da Pos, Ghezzi, Brambilla (L), Bianchi. All. Reali.

CLUB ITALIA: Caruso 20, Bovolenta 12, Solovei 3, Susio 17, Quero 19, Spaziano 6, Regoni (L), Peroni 6, Moss 3, Magnabosco, Cakovic, Tosini, Zanella, Spada (L). All. Cichello.

ARBITRI: Fontini, Candeloro. NOTE

Durata set: 28′, 28′, 22′, 19′, 13′; Tot: 110′.

MVP: Veronica Quero (Club Italia)

MARSALA VOLLEY – E’PIU’ CASALMAGGIORE 1-3 (22-25 25-18 23-25 23-25) –

MARSALA VOLLEY: Kosonen 15, Caserta 13, Ferraro 2, Torok 6, Taje’ 6, Vighetto 11, Cicola (L), Pozzoni 9, Cecchini 4, Varaldo 2, Grippo 1, Giuli’. All. Giangrossi.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Nosella 2, Mattioli 5, Pasquino 5, Costagli 11, Stafoggia 6, Ravarini 30, Faraone (L), Vazquez Gomez 8, Neri, Morandi, Linda. All. Cuello. ARBITRI: Resta, Ancona.

Durata set: 31′, 27′, 31′, 32′; Tot: 121′.

MVP: Alexandra Ravarini (E’ Piu’ Casalmaggiore)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-21 25-20 25-20) – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Vittorini 7, Modestino 4, Schillkowski, Amoruso 18, Olivotto 9, Kavalenka 12, Parrocchiale (L), Struka, Prandi, Orlandi, Arici, Michieletto. All. Solforati.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 5, Caneva 4, Compagnin 3, Bellia 14, Martinelli 2, Zago 14, Di Mario (L), Ravazzolo 1, Resmini, Meoni, Coba, Tommasini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Marani, Lambertini.

Durata set: 29′, 28′, 27′; Tot: 84′.

MVP: Caterina Schillkowski (Valsabbina Millenium Brescia)

VOLLEY MODENA – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 0-3 (21-25 19-25 20-25) –

VOLLEY MODENA: Lancellotti, Fusco 9, Marinucci 6, Nonnati 12, Visentin 12, Guzin 3, Righi (L), Credi 3, Dodi 1, Gerosa, Sazzi, Zironi. All. Marone.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 18, Pulliero 5, Krasteva 13, Riva 7, Soriani 5, Caracuta 1, Biagini (L), Chiesa (L), Ungaro, Arciprete, Evola, D’onofrio, Serafini, Monitillo. All. Dell’anna.

ARBITRI: Di Lorenzo, Testa.

Durata set: 27′, 24′, 25′; Tot: 76′.

MVP: Valeria Caracuta (Panbisco’ Leonessa Altamura)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (17-25 16-25 22-25) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 3, Taborelli 6, Longobardi 5, Rebora 9, Sassolini 2, Tkachenko 7, Blasi (L), Orlandi 6, Nella, Aina (L), Alberti, Sormani, Talarico. All. Tettamanti.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 6, Gannar 14, Scola 4, Bakodimou 15, Molinaro 10, Frosini 11, Mistretta (L), Enneking (L), Cusma, Cassan, Barbazeni, Viola, Lotti, Feruglio. All. Barbieri.

ARBITRI: Giulietti, Proietti.

Durata set: 25′, 27′, 28′; Tot: 80′.

MVP: Efrosyni Bakodimou (Cda Volley Talmassons Fvg)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-21 25-10 25-17) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 9, Esposito 8, Bovo 10, Hanle 12, Fiorio 6, Catania 10, Maggipinto (L), Moroni, Bozzoli, Pedrolli, Romanin, Giorgia (L), Mazzon, Sposetti Perissinot. All. Sinibaldi.

CLAI IMOLA VOLLEY: Foresi, Hoogers 5, Salvatori 5, Malik 11, Bulovic 2, Busolini 5, Gambini (L), Romano 1, Schena 1, Vecchi 1, Novello 1, Cavalli 1, Osana (L). All. Bendandi.

ARBITRI: Galletti, De Luca.

Durata set: 26′, 22′, 25′; Tot: 73′.

MVP: Bovo (Nuvoli’ Altafratte Padova)

SMI Roma Volley-Narconon Volley Melendugno 2-3 (21-25, 25-22, 16-25, 25-20, 9-15)

Clerici Auto Concorezzo-Club Italia 2-3 (25-20, 25-22, 18-25, 13-25, 8-15)

C.B.L. Costa Volpino-Gruppo Formula 3 Messina 3-1 (20-25, 25-15, 25-16, 25-14) Giocata ieri

Marsala Volley-E’piu’ Casalmaggiore 1-3 (22-25, 25-18, 23-25, 23-25)

Ha riposato: Itas Trentino

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 30 (10 – 2); Narconon Volley Melendugno 29 (10 – 3); Itas Trentino 27 (9 – 3); SMI Roma Volley 25 (8 – 4); Gruppo Formula 3 Messina 16 (6 – 6); Marsala Volley 11 (3 – 9); Clerici Auto Concorezzo 11 (3 – 10); Club Italia 10 (4 – 9); E’piu’ Casalmaggiore 9 (3 – 10);

IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2025 Ore 20.30

SMI Roma Volley – Club Italia Ore 16.00

E’piu’ Casalmaggiore – Clerici Auto Concorezzo Ore 18.30

Itas Trentino – C.B.L. Costa Volpino Ore 18.00

Gruppo Formula 3 Messina – Marsala Volley Si gioca il 28/12/2025 Ore 17.00

Riposa: Narconon Volley Melendugno

Valsabbina Millenium Brescia-Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Volley Modena-Panbisco’ Leonessa Altamura 0-3 (21-25, 19-25, 20-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano 0-3 (21-25, 22-25, 17-25) Giocata ieri

Nuvoli’ Altafratte Padova-Clai Imola Volley 3-0 (25-21, 25-10, 25-17)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 38 (13 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 31 (10 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 31 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 22 (7 – 7); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19 (6 – 8); Olio Pantaleo Volley Fasano 18 (6 – 8); Panbisco’ Leonessa Altamura 17 (5 – 9); Clai Imola Volley 16 (7 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 13 (4 – 10); Volley Modena 5 (2 – 12).

IL PROSSIMO TURNO-26/12/2025 Ore 20.30

Trasporti Bressan Offanengo – Volley Modena Ore 18.00

Cda Volley Talmassons Fvg – Valsabbina Millenium Brescia Si gioca il 27/12/2025 Ore 18.00

Olio Pantaleo Volley Fasano – Panbisco’ Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Nuvoli’ Altafratte Padova Si gioca il 27/12/2025 Ore 19.00

Clai Imola Volley – Tenaglia Abruzzo Altino Volley Si gioca il 27/12/2025 Ore 17.00