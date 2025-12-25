Casalmaggiore a Natale si regala Beta Dumancic

LA CARRIERA-

La centrale croata classe 1991, autentica globe trotter del volley, ha calcato i taraflex di Croazia, appunto, Usa, Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Romania, Grecia oltre che quelli italiani nella stagione 2020/2021 in cui ha vestito la maglia della Zanetti Bergamo in Serie A1, compagna di squadra di Giorgia Faraone. Nell’ultima stagione Dumancic ha difeso i colori delle Columbus Fury negli Stati Uniti. Oro alla FIVB Challenger Cup del 2022 e ai Giochi del Mediterraneo del 2018 oltre che argento alla European Cup del 2019 e del 2021.

Le parole di Beta Dumancic

« Sono veramente felice di tornare in Italia! Amo la gente e il cibo (sorride n.d.r.). Ho scelto Casalmaggiore perchè è una squadra con grande storia ma soprattutto un gruppo giovane con grande potenziale che voglio aiutare il più possibile per riuscire a raggiungere gli obiettivi alla fine della stagione. L’ambiente attorno al club è fantastico e non vedo l’ora di competere ancora nel campionato italiano ».