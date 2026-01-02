Nella prima domenica del 2026 si gioca la 7a di ritorno

La Serie A2 Tigotà è pronta a scendere in campo nel primo weekend del 2026 per la settima giornata di ritorno della Regular Season. Tre turni al termine della prima fase del campionato, solo tre posti disponibili nella Pool Promozione.

Nel Girone A, due delle squadre già sicure di un posto tra le migliori cinque apriranno la domenica alle 15.30: la capolista Cbl Costa Volpino sfiderà nel big match la Narconon Volley Melendugno, in una partita che si ripeterà poi nelle Semifinali di Coppa Italia A2 e che all’andata premiò le pugliesi, vincenti con un solido 3-0.

Il focus si sposterà poi in Sicilia, terra delle due sfidanti al momento più accreditate per il quinto posto: la Gruppo Formula 3 Messina, quinta con 16 punti, ospiterà alle 16 l’Itas Trentino, che la precede a 27, mentre la Marsala Volley, sesta con 14 punti, accoglierà il Club Italia (ore 17). A completare il programma, la SMI Roma Volley affronterà la Clerici Auto Concorezzo, settima a un punto dalle marsalesi. Turno di riposo per la èpiù Casalmaggiore.

Nel Girone B, contemporaneità alle 17 per tutti i match. Il discorso Pool Promozione è ancora aperto a sei squadre, racchiuse tra il quarto e il nono posto in 7 punti. Al momento tra le prime cinque, sia la Futura Giovani Busto Arsizio (quarta, 23 punti) che l’Olio Pantaleo Fasano (quinta, 21) giocheranno in trasferta: derby lombardo contro la seconda Valsabbina Millenium Brescia per le bustocche, scontro diretto con la Trasporti Bressan Offanengo (nona, 16 punti) per le pugliesi.

A pari punti con Fasano, scontro diretto anche per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley (sesta, 21 punti) che sarà di scena in casa della Panbiscò Leonessa Altamura, ottava con 17 punti così come la Clai Imola Volley, che invece se la vedrà contro la Volley Modena, fanalino di coda con 5 punti e già certa di prendere parte alla Pool Salvezza. Ma l’attenzione del weekend sarà anche alla testa della graduatoria, poiché la capolista Cda Volley Talmassons FVG affronterà nel big match la Nuvolì Altafratte Padova, terza a -5 dalle friulane.

GIRONE A-

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno

Sfida al vertice per inaugurare il 2026 nel catino del Palacbl. La capolista Pallavolo CBL è pronta ad accendere il nuovo anno ospitando la seconda forza del campionato, Melendugno, in un big match che profuma già di alta classifica e di grandi occasioni. Un vero e proprio antipasto della sfida di Coppa Italia, visto che mercoledì 14 le due formazioni si ritroveranno nuovamente una di fronte all’altra per un confronto che promette scintille. Coach Luciano Cominetti può sorridere: roster al completo e massimo entusiasmo per un appuntamento che vale ben più dei tre punti in palio. Le sue ragazze, forti dei 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, sono chiamate a un ulteriore sforzo per consolidare il primato e mettere altro fieno in cascina in vista della decisiva pool promozione.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno

Gaia Dell’Amico (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci aspetta una partita estremamente impegnativa , abbiamo molta voglia di riscattare il risultato dell’andata e non vediamo l’ora di scendere in campo. La vittoria con Trento è stata sicuramente d’aiuto e ha alzato ulteriormente il morale. Durante questi giorni, nonostante qualche pausa per goderci le feste, abbiamo mantenuto un buon tenore di lavoro, cosi da prepararci al meglio per questa sfida. Il nostro obiettivo sarà esprimere il miglior gioco possibile, dopodiché … che vinca il migliore ! ».

Aurora Morandini (Narconon Volley Melendugno)- « Affrontare la capolista è uno stimolo incredibile, specialmente dopo il percorso fatto finora. Costa Volpino è una squadra quadrata ed esperta, ma noi stiamo dimostrando che il nostro collettivo può colmare ogni distanza. Nonostante i chilometri che ci separano da casa, scendiamo in campo sentendo addosso tutto il calore del Salento. Giocheremo con il cuore leggero di chi ha già raggiunto il traguardo prefissato, ma con la determinazione e la grinta di chi vuole continuare a vincere e ad onorare questa maglia. Sarà un test fondamentale anche in vista della Coppa Italia ».

Marsala Volley - Club Italia

Archiviate le festività, la Sigel Seap Marsala Volley si prepara a tornare sul rettangolo di gioco per l’appuntamento più delicato della stagione. Domenica 4 gennaio, alle ore 17:00, il PalaSanCarlo sarà teatro della sfida contro il Club Italia, match inaugurale del nuovo anno e primo atto di un trittico di gare decisive che determineranno il posizionamento delle azzurre nella seconda fase del campionato di Serie A2 Girone A. Attualmente distanziata di sole due lunghezze dalla zona "Pool Promozione" della classifica, la squadra di coach Lino Giangrossi proverà contro Club Italia a conquistare quei punti che serviranno a raggiungere quel quinto posto che garantisce il minimo obiettivo stagionale, e cioè la permanenza diretta in serie A2. Dopo il confronto interno con le federali, Marsala sarà attesa dalla trasferta di Roma, per poi chiudere la regular season nuovamente in casa contro Concorezzo. Al PalaSanCarlo approda domenica un Club Italia sempre più temibile. La formazione federale, composta dai migliori talenti del panorama giovanile nazionale, ha affrontato l’intero campionato lontano dalle mura amiche, maturando una coesione e una qualità di gioco crescente. Nonostante il precedente incontro nel centro lilibetano abbia visto Marsala imporsi per 3-1, le azzurre non dovranno abbassare la guardia perché le ragazze del Club Italia, pur peccando talvolta di esperienza nei momenti chiave, rappresentano un roster di assoluto livello tecnico, destinato a calcare in tempi brevi i palcoscenici più prestigiosi della categoria. Per la Sigel Seap, incamerare l'intera posta in palio significherebbe non solo rilanciarsi prepotentemente in classifica, ma anche dare seguito alle buone prestazioni mostrate nell'ultimo scorcio di campionato. La spinta del pubblico del PalaSanCarlo sarà fondamentale per mantenere alto il ritmo e la concentrazione contro un avversario che fa della spregiudicatezza la propria arma migliore.

PRECEDENTI: 10 (4 successi Club Italia, 6 successi Marsala Volley)

EX: Amelie Vighetto a Club Italia nel 2021/2022

Erin Grippo (Marsala Volley)- « La prossima partita sarà fondamentale per il nostro percorso, portare a casa punti è importante sia per la classifica sia per consolidare le nostre certezze. Contro Messina abbiamo espresso un gioco di buon livello e dovremo essere bravi a ripeterci anche nel prossimo match contro Club Italia. Si tratta di una squadra giovane e talentuosa, da non sottovalutare. Dovremo puntare sulla unione del gruppo e sulla velocità del nostro gioco per imporre il nostro ritmo fin dai primi scambi ».

SMI Roma Volley - Clerici Auto Concorezzo

Il nuovo anno delle Wolves si apre al Palazzetto dello Sport di Roma contro la Clerici Auto Concorezzo. Dopo aver conquistato matematicamente l’accesso alla Pool Promozione e sconfitto il Club Italia nel Boxing Day, le capitoline tornano di nuovo in campo domenica 4 gennaio, alle ore 17:00 (biglietti ancora a prezzi speciali da 5 a 10 €), per affrontare le brianzole, che nell’ultimo turno si sono aggiudicate l’interminabile sfida esterna con Casalmaggiore. Tra le fila giallorosse rientrerà la schiacciatrice Pecorari, assente per influenza nell’ultimo match del 2025. All’andata vinse la squadra di coach Cuccarini per 3-0 (25-16; 25-20; 25-16). Dopo quella con Concorezzo la SMI Roma Volley sarà attesa da altre due partite casalinghe: mercoledì 7 gennaio, alle ore 20:30, sarà la volta dei Quarti di Finale di Coppa Italia di Serie A2 contro la Nuvolì Altafratte Padova, mentre domenica 11 gennaio, alle ore 17:00, arriverà nella Capitale il Marsala Volley per il penultimo incontro della regular season.

PRECEDENTI: 1 (1 successo SMI Roma Volley)

EX: Nessuno

Martina Cantoni (SMI Roma Volley)- « Concorezzo è una squadra molto agguerrita e, nonostante il risultato dell’andata, non va sottovalutata. Poter iniziare questo nuovo anno con una partita in casa e con il nostro pubblico che ci darà una mano sarà molto bello. Dopo qualche giorno di pausa siamo tornate in palestra con la mentalità giusta per preparare questa gara e scendere in campo concentrate sin dal primo scambio per conquistare i tre punti ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Iniziamo il 2026 affrontando la squadra che, all’andata, ci ha messo più in difficoltà di tutte. Contro Roma, infatti, abbiamo disputato la peggior partita stagionale, quindi c’è voglia di non ripetere la prestazione fornita nella gara precedente. Siamo consci di andare a giocare su uno dei campi più difficili di questo girone e, nonostante Roma abbia avuto qualche alto e basso in stagione, siamo consapevoli di affrontare giocatrici di altissimo livello. La squadra è reduce da una bella vittoria, seppur sofferta, contro Casalmaggiore, di conseguenza il morale del gruppo è buono. L’aritmetica non ci condanna per quanto riguarda la pool promozione, quindi vogliamo andare nella capitale e provare a giocarci le nostre carte. Noi ci proveremo finché i giochi non saranno fatti, sempre con la consapevolezza che non dipenderà solamente da noi, ma anche dai risultati che matureranno sugli altri campi ».

Gruppo Formula 3 Messina - Itas Trentino

Torna in campo il Gruppo Formula 3 Messina. Per il primo match del nuovo anno, le SuperGirls di Coach Freschi ospiteranno - domenica 4 gennaio alle ore 16.00, presso il “PalaRescifina” - le avversarie dell’Itas Trentino. La gara sarà valida per la settima giornata di ritorno della Regular Season. Messina arriverà all’appuntamento reduce da tre sconfitte consecutive. Nell’ultima giornata, il derby casalingo contro Marsala non ha sorriso alle messinesi, superate con un netto 0-3 (15-25,15-25,20-25). Una gara in cui le SuperGirls hanno subìto il ritmo delle ospiti sin dalle prime battute, senza riuscire ad esprimere quel consueto ritmo di gioco che le ha viste rinascere, proprio in concomitanza delle gare di andata con Marsala e Trento dello scorso novembre. Nelle tre giornate ancora da disputare prima della conclusione della Regular Season, il calendario non sorriderà particolarmente alle messinesi: nel loro cammino, infatti, oltre all'impegno con Trento, quelli con Casalmaggiore e Melendugno. Si tratterà di tre impegni di altissimo livello, due dei quali contro formazioni già matematicamente qualificate alla Pool Promozione. Da non sottovalutare, inoltre, Casalmaggiore, che nelle ultime due giornate è tornata al successo contro Club Italia e Marsala, conquistando punti preziosi in ottica Pool Salvezza. L’Itas Trentino occupa attualmente il quarto posto in classifica con 27 punti, frutto di 9 vittorie e 4 sconfitte. Perfetto l’avvio delle ragazze di coach Beltrami nel girone di ritorno: tre successi consecutivi senza concedere set contro Casalmaggiore, Club Italia e Marsala. Alla quarta giornata è arrivata un’ulteriore vittoria contro Concorezzo (3-1: 25-18, 25-16, 25-27, 25-14). Successivamente, dopo aver osservato il proprio turno di riposo, le prossime avversarie di Messina hanno tentato di rallentare la corsa delle prime della classe, le ragazze di Costa Volpino, senza però riuscire nell’impresa (1-3 per le lombarde). Tre i precedenti tra le due squadre, due dei quali risalenti alla scorsa stagione nella Pool Promozione. Sempre successi per le giallorosse di Sicilia. In particolare, lo scorso 9 novembre, giornata dell’esordio in panchina di Coach Matteo Freschi, Messina riuscì ad espugnare il “Sanbapolis” di Trento per 3-1 (18-25,26-24,25-22,25-23). In quell’occasione, Trento dovette fare a meno della schiacciatrice Alice Pamio e del libero Rebecca Laporta, entrambe indisponibili per infortunio. MVP, Top Spiker e Top Blocker del match fu Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina), autrice di 19 punti: 14 in attacco con il 41%, 4 muri e 1 ace. A muro si distinse anche la centrale Benedetta Campagnolo, con 4 blocks. Top Acerss: Aneta Zojzi (Messina) e Irbe Lazda (Trentino), entrambe con 2 servizi vincenti. Top Receiver, la schiacciatrice Dominika Giuliani (Itas Trentino), che chiuse il match con il 76% di positività e il 47% di ricezione perfetta. Per quanto riguarda le statistiche stagionali dell’Itas Trentino, le tre le Top Spikers sono l’opposta Irbe Lazda con 251 punti (215 in attacco con il 38.9%, 10 ace e 26 muri), la schiacciatrice Dominika Giuliani a quota 159 (140 in attacco con il 31.6%, 8 ace e 11 muri) e la centrale Giulia Marconato. Per quest’ultima, 120 punti di cui 73 in attacco con il 42.9%, 3 ace e 44 muri. Ex dell’incontro: Aneta Zojzi, a Trento la scorsa stagione.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Gruppo Formula 3 Messina)

EX: Aneta Zojzi a Trentino Volley nel 2024/2025



Benedetta Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina)- « Le prossime avversarie saranno agguerrite, anche perché all'andata abbiamo vinto in casa loro. Adesso, siamo in casa nostra; penso che una buona prestazione la dobbiamo a noi stessi e anche al nostro pubblico che ci supporta sempre e lo ha fatto anche nella partita contro Marsala, nonostante la prestazione non sia stata brillante. Quindi noi ci crediamo, faremo del nostro meglio e aspettiamo tutti i tifosi al palazzetto per rifarci insieme ». Messina ha tutte le carte in regola per farcela; partire dalla testa per poi arrivare fin in fondo in campo: "Diciamo che la mentalità è quella su cui dovremo lavorare molto questa settimana, oltre che poi fare tutto il lavoro in palestra di gestione della partita. Penso che possiamo farlo perché, da una sconfitta così, si può solo risalire. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo;ci credo molto ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Quella di Messina sarà una partita molto importante per entrambe le squadre; da parte nostra c’è la volontà di riscattare sia l’ultima prestazione offerta con Costa Volpino, sia la sconfitta con le siciliane rimediate nella gara d’andata quando, seppure in una situazione complicata, abbiamo subìto molto le nostre avversarie. Rispetto a quella sfida Messina è cambiata, ha un nuovo opposto che ha esordito proprio nell’ultima giornata di campionato e sta risistemando, un po’ come noi, il proprio equilibrio. Dobbiamo ritornare a mettere in campo quell’aggressività e quella spensieratezza che ci hanno contraddistinto in tanti momenti di questa stagione, con la volontà di fare il massimo per ottenere più punti possibili da questa trasferta ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Olio Pantaleo Volley Fasano

Primo match del nuovo anno solare e ultimo impegno casalingo di regular season per la Trasporti Bressan Offanengo, di scena domenica alle 17 al PalaCoim contro l'Olio Pantaleo Fasano nella terz'ultima giornata del girone B di A2 femminile. Le neroverdi cremasche (penultime a quota 16 punti) vogliono dar continuità al buon momento recente (due vittorie casalinghe in altrettante uscite inframezzate dal ko a domicilio di Brescia) e provano a conquistare altri punti pesanti per la classifica. Dall'altra parte della rete, Zago e compagne troveranno una formazione in grande forma: Fasano, infatti, è reduce da un poker di vittorie consecutive che hanno proiettato l'Olio Pantaleo al quinto posto condiviso con Altino a quota 21. All'andata, blitz in quattro set di Offanengo. Ora il bis di un duello con tre punti in palio importanti per entrambi.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno

Fabio Collina (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Fasano è cresciuta tantissimo e si trova in una posizione in classifica che non è una sorpresa. Esprime un bel gioco, ha diverse soluzioni in attacco dove spicca comunque il potenziale di Korhonen e Salinas. Penso che l'Olio Pantaleo sia cresciuta proprio a livello offensivo, trovando più stabilità, inoltre da parte nostra servirà avere molta pazienza essendo una squadra che difende tanto, ha centimetri e tocca tanti palloni a muro. Occorrerà cercare più soluzioni possibili in attacco e non voler chiudere subito lo scambio. Nel nostro gioco, cerchiamo di dare continuità e fare anche qualcosina in più, soprattutto in attacco, dove a volte fatichiamo quando arriva un momento difficile nella partita. Un altro aspetto della nostra crescita riguarda il provare a limare i cali di concentrazione che a volte patiamo ».

Piia korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Sarà un match molto importante in questo momento del campionato. Siamo in un buon periodo ma questo non ci deve distrarci da questa partita, decisamente difficile dato il valore dell'avversario che nella gara di andata ci ha messo in grossa difficoltà. Bisogna mantenere alto il livello di concentrazione e fiducia nei nostri mezzi ».

Volley Modena - Clai Imola Volley

Prima giornata di campionato del nuovo anno per la Serie A2 Tigotà e al PalaMadiba di Modena va in scena il derby emiliano romagnolo di questo girone B fra le padrone di casa del Volley Modena e la Clai Imola Volley. Padrone di casa alla ricerca di un risultato positivo che manca da troppo tempo, ma soprattutto di quelli che potrebbero essere gli ultimi punti disponibili in palio in ottica Pool Salvezza visti i successivi e conclusivi match contro Padova e Busto Arsizio. La compagine ospite, invece, è ancora in lotta per i primi cinque posti, seppur con uno svantaggio non trascurabile sulle rivali da colmare a tre giornate dal termine della regular season. A tal proposito lo scontro del PalaMadiba rappresenta una sfida da non fallire per entrambe le squadre che, nel match di andata, hanno regalato spettacolo con Imola che ne è uscita vincitrice 3-2 in un tiebreak tiratissimo. Tra le grandi protagoniste in campo l'ex di giornata, la schiacciatrice modenese Arianna Visentin che lo scorso anno vestiva proprio la maglia delle bolognesi e che fino ad ora è stata uno dei punti di riferimento per la squadra di coach Biagio Marone.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Arianna Visentin a Imola Csi nel 2024/2025



Chiara Salvatori (Clai Imola Volley)- « Dopo la sconfitta dell’ultimo turno, abbiamo davvero tanta voglia di riscatto. Ci siamo riposate un po’ per ricaricare le energie e siamo poi tornate in palestra cariche e focalizzate sul nostro obiettivo. Ci stiamo preparando al meglio per la partita di Modena lavorando sia su tutti gli aspetti del nostro gioco sia sull’aspetto mentale, che rimane sempre molto importante. Essere positivi ti porta ad entrare in campo con maggior tranquillità e ad esprimerti al meglio. Daremo tutto per portare a casa il risultato ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Nuvolì Altafratte Padova

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Laura Bovo a Volley Talmassons nel 2021/2022; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Martina Stocco a Volley Talmassons nel 2019/2020



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Talmassons è una squadra che già all’inizio partiva con i favori del pronostico per il salto di categoria ed un pronostico confermato dopo tutti i buoni risultati della squadra friulana, la Cda ha un roster completo e la gara sarà una trasferta ovviamente difficile che però noi potremo affrontare senza patemi, la Pool Promozione è già sicura e con essa la salvezza, quindi andremo a Latisana in tranquillità a giocarci le nostre possibilità. Nell’ultimo turno la Cda ha patito una sconfitta ad opera di Brescia ma non credo assolutamente che una sconfitta possa avere incrinato la fiducia delle ragazze di Barbieri, il campionato disputato sinora da Talmassons ha dato ragione ad un roster e ad un gioco d’alto livello e una sconfitta è solo un episodio negativo, sono certo che domenica troveremo una squadra ben carica e desiderosa di tornare al successo ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Archiviata la quindicesima giornata di campionato, la PanBiscò Leonessa Altamura è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per una sfida tanto delicata quanto fondamentale. Domenica 4 gennaio alle ore 17:00, al PalaBaldasarra, le leonesse ospiteranno la Tenaglia Abruzzo Altino, in un match che mette in palio punti pesantissimi per la classifica. Le leonesse arrivano al confronto dopo la brutta e pesante sconfitta nel derby pugliese contro Fasano, un 3-1 che ha lasciato inevitabile amaro in bocca, sia per la prestazione offerta che per le aspettative della vigilia. Un risultato che può e deve trasformarsi in carburante emotivo per un pronto riscatto di carattere, proprio nel ritorno tra le mura amiche. Di fronte ci sarà un’Altino in grande fiducia, reduce da una straordinaria rimonta esterna sul difficile campo della CLAI Imola: sotto di due set, la formazione abruzzese ha saputo ribaltare il match imponendosi per 2-3, dimostrando solidità mentale e grande spirito di sacrificio. Una vittoria per le due compagini significherebbe punti fondamentali in chiave salvezza e la possibilità di mantenere vivo il sogno pool promozione. Le due squadre sono separate da quattro punti in classifica e la sfida assume un valore ancora maggiore considerando che si tratta di una delle ultime gare della regular season: un vero e proprio crocevia del campionato.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura)

EX: Nessuno

Valentina Soriani (Panbiscò Leonessa Altamura)- « La partita di domenica sarà una battaglia, a questo punto del campionato ci sono in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Il nostro desiderio è dimostrare chi siamo, alla città, ai nostri tifosi e soprattutto a noi stesse. Servirà lucidità, grinta e cuore ».

Anita Bagnoli (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sappiamo che la partita di domenica sarà una sfida tostissima, Altamura è una squadra solida che difende tanto ma la voglia di riscattarci dal 3-2 dell’andata è tanta. Ho molta fiducia nella mia squadra e credo fortemente che ci aspetterà una battaglia. Sicuramente la vittoria contro Imola ci dà quella carica in più per cercare di portare a casa il risultato ».

Valsabbina Millenium Brescia - Futura Giovani Busto Arsizio

Se il 2025 bresciano si è chiuso con un big match, il 2026 si apre con un altro scontro d'alta quota. A inaugurare un nuovo anno di sfide e sogni sarà il PalaGeorge di Montichiari che, domenica 4 gennaio, alle 17, accoglierà il match tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Futura Giovani Busto Arsizio. La gara di andata si era chiusa con il successo (per 3-1) delle bustocche, rinvigorite dal cambio di allenatore e da una forte voglia di riscatto visto il difficoltoso avvio di campionato. Oggi Brescia si presenta all'appuntamento forte di cinque vittorie consecutive in campionato (di cui lo straordinario successo contro Talmassons) e Busto, invece, è reduce da tre sconfitte consecutive dopo un filotto positivo durato sei giornate. Le due squadre si sono incontrate 11 volte nella loro storia. Il bilancio è a favore delle Leonesse (con 7 successi contro i 4 delle bustocche). Tante anche le ex in campo: lato Millenium, Francesca Michieletto ha difeso i colori della Futura nel 2020/2021; lato Busto, Sophie Andrea Blasi è stata a Brescia dal 2021 al 2023, come anche Bianca Orlandi che ha vestito la maglia giallonera nel 2022/2023.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 7 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Francesca Michieletto a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2020/2021; Sophie Andrea Blasi a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023; Bianca Orlandi a Millenium Brescia nel 2022/2023

Francesca Michieletto (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica, incontreremo la Futura Giovani: all'andata è stata proprio questa gara a segnare l'inizio di un momento un po' difficile per cui abbiamo tantissima voglia di rivalsa. D'altra parte, inizia anche il nuovo anno, per cui quale momento migliore per ripartire con delle belle sensazioni e con tanta voglia di fare bene in questo 2026? Certo, non sarà una gara semplice perchè Busto è una squadra che, proprio dalla vittoria contro di noi, è riuscita a trovare un bell'equilibrio e sta disputando un campionato diverso rispetto alle prime giornate. Sarà come sempre una bella battaglia da vedere e da vivere. Infatti speriamo di sfruttare l'occasione delle festività per vedere tante persone al PalaGeorge a tifare per noi! ».

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La gara contro Altafratte ci ha visto in ripresa, dobbiamo ancora limare qualche situazione di calo mentale che ci offusca in alcune situazioni. Il match che ci aspetta domenica non è per niente facile, Brescia sta facendo davvero bene e vorrà riscattare la partita di andata. Sarà una sfida difficile, con un opposto di ruolo come Kavalenka pare abbiano trovato una quadra importante, tanto da battere anche Talmassons. Dovremo innanzitutto pensare al nostro gioco, partendo aggressive perchè così abbiamo dimostrato di poter dare fastidio. Proveremo a portare a casa qualche punticino, non sarebbe male, e ci darebbe modo di affrontare con una mentalità e una carica diversa gli ultimi due impegni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-

Domenica 4 gennaio 2026, ore 15.30

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Mannarino Matteo, Grossi Dario

Domenica 4 gennaio 2026, ore 16.00

Gruppo Formula 3 Messina - Itas Trentino Arbitri: De Luca Lorenzo, Palumbo Christian

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Marsala Volley - Club Italia Arbitri: Lorenzin Ruggero, De Nard Andrea

SMI Roma Volley - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Traversa Nicola, Tundo Virginia

Riposa: èpiù Casalmaggiore

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 33, Narconon Volley Melendugno 29, SMI Roma Volley 28, Itas Trentino 27, Gruppo Formula 3 Messina 16, Marsala Volley 14, Clerici Auto Concorezzo 13, Club Italia 10, èpiù Casalmaggiore 10.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Magnino Simone, Vangone Deborah

Volley Modena - Clai Imola Volley Arbitri: Proietti Deborah, De Orchi Marco

Cda Volley Talmassons Fvg - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Pescatore Luca, Marigliano Antonio Giovanni

Panbiscò Leonessa Altamura - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Pasciari Luigi

Valsabbina Millenium Brescia - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Stellato Giuseppina, Galletti Denise



LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 38, Valsabbina Millenium Brescia 34, Nuvolì Altafratte Padova 33, Futura Giovani Busto Arsizio 23, Olio Pantaleo Volley Fasano 21, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 21, Clai Imola Volley 17, Panbiscò Leonessa Altamura