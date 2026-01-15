Alyssa Enneking torna a giocare nella Futura

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- A volte non c’è bisogno che certi amori facciano dei giri immensi prima di ritornare. A volte bastano semplicemente pochi mesi. Proprio come nella love story tra la Futura Volley Giovani ed Alyssa Enneking , che da oggi torna a vestire la maglia biancorossa. La schiacciatrice americana originaria del Texas è arrivata in Italia nell’estate del 2024 “pescata” dalla Futura Volley ed ha subito fatto innamorare società e tifosi non solo per le sue indiscusse qualità tecniche ma anche per carisma e per quella capacità non comune di entrare facilmente nel cuore di tutti. Enneking si è rivelata la grande trascinatrice della formazione di Busto Arsizio a suon di grandi prestazioni: la giocatrice classe 1997 è infatti risultata la miglior schiacciatrice della A2 chiudendo la stagione con 493 punti in 30 partite disputate, il 42,1% in attacco e 45 muri. Numeri che l’hanno inevitabilmente messa prima al centro del mercato e poi nel roster di una Talmassons ambiziosa e desiderosa di tornare in fretta in A1 dopo la retrocessione. Sedotta e abbandonata, la Futura Volley non ha però mai smesso di seguire da lontano le vicende della sua americana del cuore, con la speranza di poterla prima o poi riabbracciare, riaccendendo anche la passione dei tifosi per Alyssa.

Le parole di Alyssa Enneking

« Sono molto felice di tornare alla Futura! Negli anni in cui mi sono spostata da un luogo all’altro per la pallavolo, ho imparato che sono le persone a fare la differenza. Sono così entusiasta di tornare in una comunità che mi ha sempre accolto come una di loro e mi ha fatto sentire a casa. La società e i tifosi di Busto Arsizio si sono presi cura di me come più di una semplice giocatrice e questo è un valore inestimabile. Sonodavvero felice di ritrovare volti amici e di giocare ancora per i Coccobrilli! ».

Pronta a dare il massimo

« Darò il massimo per la Futura nei prossimi mesi. Nella prima parte della stagione ho avuto qualche problema con gli infortuni ma adesso sono pronta a dare tutto per Busto! Spero di regalare un sorriso ai tifosi e alla società, come ognuno di loro ha fatto per me ».

Il lato romantico dello sport

« Chi ha mai detto che lo sport non è romantico? Possiamo aver trascorso un po’ di tempo separati ma non si può fermare qualcosa che è destinato ad accadere. Futura avrà sempre un posto nel mio cuore ».

Ready to fight

« La pressione rende le vittorie ancora più dolci. Ho visto Busto Arsizio giocare delle ottime partite in questa stagione e non ho dubbi che il lavoro sarà completato domenica. Sono pronta a scendere in campo con le mie compagne e a lottare per il nostro posto nella Pool Promozione! ».