Volley mercato: Alyssa Enneking è il primo colpo di Talmassons

ROMA -La CDA Volley Talmassons FVG apre ufficialmente il proprio mercato in entrata con un innesto di grande valore: la schiacciatrice statunitense Alyssa Enneking, classe 1997, sarà una delle protagoniste della stagione 2025/2026 in maglia Pink Panthers. La giocatrice texana occuperà uno dei due slot per le atlete straniere, e rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una squadra ambiziosa, pronta a tornare protagonista in Serie A2.

LA CARRIERA-

Reduce da un’ottima stagione in Italia con la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio – chiusa con 460 punti in 28 partite e la semifinale Play Off – Enneking si è fatta subito notare per la sua capacità realizzativa, la costanza e il carisma in campo.

Originaria di Houston, Texas, Alyssa ha costruito le sue basi tecniche e caratteriali alla University of Oklahoma, dove ha vestito la maglia delle Sooners per quattro stagioni. Un periodo segnato da numerosi riconoscimenti: nel 2017, da Junior, è stata inserita nella Menzione d’Onore AVCA All-America, selezionata nell’All-Southwest First Team e nell’Academic All-Big 12 First Team. Da Senior, nel 2018, ha chiuso la stagione con 1.245 punti, risultando la miglior realizzatrice della NCAA – Big 12 Conference e ottenendo il decimo posto assoluto nella storia dell’ateneo.

Il salto in Europa l’ha vista protagonista tra Portogallo e Cipro. Nella prima parte dell’annata ha giocato con lo SC Braga, dove è stata premiata come miglior attaccante della regular season, mentre nella seconda metà ha militato con l’Olimpiada Neapolis, conquistando campionato e Coppa nazionale. Un curriculum che racconta non solo di talento, ma anche di grande adattabilità e spirito vincente.

Le parole di Alyssa Enneking

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Fin dal primo contatto ho sentito una connessione speciale con questa società. Qui a Talmassons si respira rispetto e voglia di costruire qualcosa di importante. Questo sarà il mio secondo anno in Italia e spero possa rappresentare un ulteriore passo avanti. L’obiettivo comune è vincere, e sono pronta a dare tutto per raggiungerlo. Ai tifosi voglio dire: non vedo l’ora di conoscervi e sentire il vostro sostegno. L’accoglienza che ho già percepito mi fa sentire come a casa ».

Le parole del Direttore Sportivo Gianni De Paoli

«Alyssa è stata senza dubbio una delle migliori schiacciatrici della passata stagione. È una giocatrice completa, che con i suoi quasi 500 punti ha fatto la differenza al primo anno in Italia. È una combattente, solida in ricezione, con ottima elevazione, carattere e varietà di colpi. Potrà essere un punto di riferimento tecnico ed emotivo per tutta la squadra. Ha sposato con convinzione il nostro progetto, scegliendo di puntare alla Serie A1 con noi ».

Le parole del presidente Ambrogio Cattelan

« Ogni nuova stagione è una sfida, ma siamo convinti di aver fatto una scelta importante con Alyssa. Credo molto in questo gruppo che stiamo formando, e ho sensazioni positive: sono certo che vivremo un campionato emozionante, all’altezza delle aspettative. Siamo motivati e vogliamo tornare a recitare un ruolo da protagonisti ».