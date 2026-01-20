Volley Mercato: Offanengo ingaggia Alice Turco

Originaria di Talmassons (Udine) e classe 2000, arriva dalla Dinamo București, club del massimo campionato della Romania. Oggi (lunedì) la giocatrice è arrivata a Offanengo e da domani si allenerà con la squadra guidata da Fabio Collina.

LA CARRIERA –

Nata il 4 febbraio 2000, Alice Turco (alta 1 metro e 78 centimetri) si è affacciata in serie A nella stagione 2017/2018 con il Club Italia in A2, categoria poi disputata nell’annata 2018/2019 con Martignacco. La stagione stoppata dal Covid (2019/2020) le ha aperto per la prima volta le porte dell’A1 (Bisonte Firenze), categoria poi disputata nelle due esperienze a Cuneo (2020/2021 e 2024/2025). Nel mezzo, il triennio in A2 con San Giovanni in Marignano con la cui maglia ha sfidato per la prima volta Offanengo. In questa stagione, invece, la Turco ha difeso i colori della Dinamo București, partecipando anche alla Cev Volleyball Cup (eliminazione per mano delle tedesche del Suhl). In azzurro, ha vinto la medaglia d’oro con la nazionale under 18 al Festival olimpico della Gioventù Europea (EYOF) nel 2017 a Győr (Ungheria).

Le parole di Alice Turco –

« Di Offanengo dai primi contatti mi ha colpito come le persone ci tenessero e a pelle mi ha dato l’idea di tranquillità, anche se per me è chiara una cosa: la Trasporti Bressan deve rimanere in A2. Questa chiamata è stata un po’ l’occasione per tornare in Italia, non ero certa di riuscirci e quindi ho preso subito la palla al balzo. La pallavolo italiana ha un sistema di funzionamento molto serio e di qualità e sta diventando sempre più uno sport nazionale. Arrivare a Offanengo nella fase clou della stagione è uno stimolo e anche un motivo d’orgoglio e sono contenta di misurarmi nuovamente con l’A2, un panorama che cambia rapidamente nel corso delle varie stagioni. Le mie caratteristiche? Mi piace il gioco veloce e coinvolgere tutte le attaccanti ».

Le parole del DG Stefano Condina-

« Alice è stata un’occasione last minute e non me la sono lasciata scappare. La sua esperienza potrà tornare utile in questa seconda fase e sarà un aiuto alle nostre giovani palleggiatrici e al resto della squadra nel raggiungimento del nostro obiettivo ».

