Futura-Messina e Casalmaggiore-Imola aprono la 2a giornata

La seconda giornata della Pool Promozione prenderà il via domani, sabato 7 febbraio alle ore 16, con l’anticipo tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Gruppo Formula 3 Messina. L’anno scorso, il confronto regalò alle siciliane la prima storica Finale Promozione, attualmente le due formazioni sono in fondo alla classifica con 8 e 5 punti.

Domenica alle 17, un’altra sfida con un nobile passato come Itas Trentino contro Valsabbina Millenium Brescia. Nella stagione 2022-23, le trentine festeggiarono la promozione proprio contro le giallonere, guidate al tempo da Alessandro Beltrami, che oggi siede sulla panchina opposta. Le ragazze ora agli ordini di coach Matteo Solforati guidano la Pool Promozione con 19 punti a +6 sulle avversarie di giornata. A -1 dalla capolista, doppia trasferta in Puglia per la Cda Volley Talmassons FVG e la Cbl Costa Volpino: le friulane saranno ospiti della Narconon Volley Melendugno, le orobiche dell’Olio Pantaleo Fasano. Infine, alla stessa ora anche Nuvolì Altafratte Padova contro SMI Roma Volley, già avversarie quest’anno nei quarti di Coppa Italia con successo padovano in quattro set.

Anche la Pool Salvezza comincerà sabato con l’anticipo delle 18.30 tra la èpiù Casalmaggiore e la Clai Imola Volley. Tre punti in palio importanti, soprattutto per le casalasche, attualmente settime anche se a pari punti con il Club Italia e a +1 sull’ottava Clerici Auto Concorezzo. Le brianzole saranno protagoniste dello scontro diretto di giornata in casa del fanalino di coda Volley Modena, le federali faranno invece visita alla prima della pool, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. I due match sono fissati alle 17 di domenica 8 febbraio così come il confronto tra la Trasporti Bressan Offanengo e la Marsala Volley, appaiate a quota 12 punti tra il quarto e il quinto posto.

POOL PROMOZIONE-

Nuvolì Altafratte Padova - SMI Roma Volley

Dopo la fantastica vittoria in casa dell’allora capolista Costa Volpino, le atlete padovane ospiteranno la SMI Roma Volley in un match che, come del resto tutti quelli di questa fase, assegnerà punti determinanti in ottica quantomeno playoff in una pool che vede Roma in quarta posizione con 15 punti, uno in più delle tigri gialloblù al quinto posto, entrambe staccate di 4 e 5 punti dalla nuova capolista Brescia. Da parte sua la SMI Roma Volley sarà reduce dalla frenata casalinga subita da Fasano con le pugliesi capaci d’imporsi nella capitale grazie al quinto set. Primo match di campionato tra AltaFratte e Roma ma team che in questa stagione hanno già avuto modo di incrociarsi, teatro della sfida allora fu il palazzetto delle romane dove le padovane seppero imporsi 1-3 centrando così un’ottima qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Torneranno in Veneto Chiara e Chiara, la prima sarà Chiara Mason, schiacciatrice nata a Camposampiero, la seconda sarà Chiara Biesso, veneziana, per entrambe si tratta della prima stagione in maglia giallorossa. Una sfida poi attraverso la quale i tifosi potranno vedere all’opera due delle protagoniste dell’oro mondiale Under21 dell’ultima estate, dopo l’infortunio mancherà Erika Esposito, ma ad affrontarsi saranno la tigre Lisa Esposito e la lupa Teresa Maria Bosso, due schiacciatrici potenti i cui attacchi risuoneranno all’interno del palazzetto di Trebaseleghe.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno

Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)- « In questa fase del campionato ogni partita è complicata, non esistono avversarie semplici e ogni gara ha un peso specifico importante per tutti, per questo affronteremo tutte squadre di un certo livello e molto agguerrite. Domenica avremo di fronte ancora Roma, una squadra che abbiamo conosciuto in Coppa Italia, servirà grande lucidità e lo spirito da guerriere che deve accompagnarci per tutta la Pool Promozione. Sappiamo che il cammino sarà difficile, ma siamo pronte ad affrontarlo. Ai nostri tifosi chiedo di sostenerci: la loro presenza e calore possono darci una spinta in più nei momenti decisivi e, in questo momento emozionante della stagione, vogliamo far tremare sempre più il palazzetto di Trebaseleghe! ».

Ludovica Guidi (SMI Roma Volley)- « Contro Padova ci aspetta una gara tosta come, del resto, lo saranno tutte le partite che giocheremo nella Pool Promozione nei prossimi due mesi. È un avversario che abbiamo già affrontato un mese fa e, pertanto, questa volta dovremo essere brave a non farci sorprendere dai loro punti di forza: fisicità, gioco veloce e alternanza di soluzioni nei colpi d’attacco. Nonostante la sconfitta, la gara di coppa era stata molto combattuta, a dimostrazione del fatto che la nostra base di gioco è molto valida e che, con una maggiore attenzione nei momenti decisivi, abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Gruppo Formula 3 Messina

Nel match valido come secondo turno della Pool Promozione, la Futura Volley ospita il Gruppo Formula 3 Messina. Entrambe le formazioni hanno incassato una sconfitta nella gara inaugurale della seconda fase del campionato e l’obiettivo comune è dunque quello di riscattare il k.o. e muovere la classifica. Davanti al proprio pubblico, Busto Arsizio dovrà provare a ritrovare il suo volto migliore, quello che tra metà novembre e metà dicembre aveva fruttato sei vittorie consecutive, grazie a bel gioco, carattere e determinazione. Il match di domani presenta parecchi spunti interessanti, a partire dal fatto che da dicembre a oggi Futura e Messina hanno avuto un cammino analogo (un solo successo nelle ultime sette partite disputate) e operato un restyling che ha progressivamente cambiato volto alla squadra. Rebora e compagne dovranno quindi provare ad invertire la rotta e mettere punti in tasca per allontanare il tanto scomodo ultimo posto in classifica (unico piazzamento che non darà l’accesso ai playoff per l’A1), attualmente occupato proprio dalle siciliane. L’ultimo incrocio tra Busto Arsizio e Messina risale alla semifinale playoff dello scorso anno, con la sfida di domani che regala una piccola curiosità: tutte e tre le centrali della squadra Messinese sono passate da Busto Arsizio: vera ex è Chiara Landucci (in biancorosso nel 2021/22 e nel 2024/25) mentre Valentina Colombo e Benedetta Campagnolo hanno vestito la maglia dell’Uyba.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Gruppo Formula 3 Messina, 4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Chiara Landucci a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022, 2024/2025

Arita Ternava (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La partita contro Trento ci ha aiutato a capire più chiaramente dove dobbiamo migliorare e su cosa dobbiamo lavorare per andare avanti. A volte i match difficili fanno parte del cammino e possono aiutarci a ritrovare la concentrazione e a prepararci meglio per le prossime sfide. Abbiamo giocato solo un turno della Pool Promozione, purtroppo a Trento non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo ma una gara non è sufficiente per capire dove possiamo arrivare. Dobbiamo trovare un buon ritmo e migliorare la nostra continuità di gioco. Contro Messina avremo bisogno di una prestazione molto solida, fatta di concentrazione, intensità e aggressività fin dall’inizio. Dobbiamo giocare con determinazione, ridurre gli errori e supportarci a vicenda in campo. Fare punti è importante per ritrovare fiducia, quindi sarà fondamentale affrontare la partita con la giusta mentalità e tanta fame ».

Martina Ferrara (Gruppo Formula 3 Messina)- « A Busto sarà una partita molto importante, che dovremo rendere alla nostra portata e in cui sarà necessario partire subito con il piede giusto. Ci porteremo dietro quella che è stata la reazione avuta a Latisana, nel secondo e terzo set, mettendola in campo sin dal primo set ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - C.B.L. Costa Volpino

Dopo il brillante esordio in Pool Promozione la Olio Pantaleo si prepara alla sua prima gara interna di questa seconda fase del campionato di Serie A2-Tigotà. Avversario di turno il C.B.L Costa Volpino. Gara molto complicata per le ragazze di coach Paolo Totero contro una delle formazioni più attrezzate della categoria, vincitrice del girone A con ben 37 punti. Un bottino importante per le ragazze di coach Luciano Cominetti che ha permesso alla squadra bergamasca di qualificarsi alla Pool Promozione con 18 punti portandosi così in testa al girone unico della seconda fase. Vetta subito persa alla prima giornata a causa della sconfitta maturata tra le proprie mura contro la Nuvolì Altafratte Padova. Con tutt'altro spirito si avvicina al match la Olio Pantaleo Fasano che domenica dinanzi al proprio pubblico esordiranno in Pool Promozione. Settimana di lavoro molto intensa per Muzi e compagne in vista di quest'importante gara contro una delle migliori formazioni di questa seconda fase. Coach Paolo Totero per l'occasione potrà contare sull'intero roster a disposizione nella speranza di dare continuità a questo periodo molto positivo delle sue ragazze.

EX: Nessuno

Chiara Vinciguerra (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Veniamo da un periodo estremamente positivo, in palestra lavoriamo sodo e siamo concentrate su quello che dobbiamo fare partita dopo partita. Vincere a Roma ci ha dato la carica giusta per affrontare al meglio questa Pool Promozione. Domenica giocheremo contro Costa Volpino, formazione molto forte, ma come abbiamo dimostrato noi possiamo giocarcela con tutte le squadre. Cercheremo di onorare al meglio il nostro campo e il nostro pubblico che ci segue sempre ».

Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)- « Giochiamo in trasferta, il che rende tutto più complicato: tra il viaggio e una palestra nuova a cui dobbiamo adattarci in fretta. Nonostante questo, vogliamo ritrovare il nostro ritmo e tornare ai nostri livelli, portando a casa punti importanti e arrivando al meglio anche alla finale di Coppa. In Pool Promozione ogni partita è una battaglia: tutte le squadre sono organizzate e difficili da affrontare, quindi serviranno concentrazione, preparazione e carattere ».

Narconon Volley Melendugno - Cda Volley Talmassons Fvg

Dopo l’esordio esterno sul campo di Brescia, la Narconon Volley Melendugno si prepara alla sua prima gara casalinga nella Pool Promozione. Il debutto davanti ai propri tifosi è fissato per il posticipo di lunedì 9 febbraio alle ore 20:00, nella suggestiva cornice del Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce. Dall’altra parte della rete ci sarà la Cda Volley Talmassons FVG, una delle principali pretendenti al salto in Serie A1. Le friulane arrivano nel Salento rigenerate dal recente cambio in panchina, ora affidata alla guida di coach Parazzoli, e galvanizzate dal netto 3-0 inflitto a Messina. Trascinate da individualità di spicco come Rossetto e Frosini, le "Pink Panthers" rappresentano un test di altissimo livello per la compagine salentina. In casa Narconon, la settimana è stata dedicata a un lavoro intenso per ritrovare lo smalto migliore. Il gruppo ha lavorato sodo per recuperare la condizione fisica di alcune atlete, reduci dai postumi influenzali accusati durante la sosta, che avevano inevitabilmente condizionato la prestazione di Brescia. Sebbene lo staff tecnico debba ancora fare i conti con una disponibilità non al 100% dell'intero roster, la squadra è pronta a scendere in campo con la consueta grinta e determinazione .

EX: Jessica Joly a Volley Talmassons nel 2019/2020

Lara Gianfico (Narconon Volley Melendugno)- « Dopo la sconfitta contro Brescia, siamo più determinate che mai a riprendere il nostro cammino. Sappiamo che l'avversario che ci aspetta lunedì è di altissimo livello, ma abbiamo la grinta e la determinazione necessarie per giocarcela fino in fondo. Siamo un gruppo unito e compatto: non molleremo di un centimetro. Vogliamo dare tutto in campo e, per farlo, il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale. Sono loro la nostra settima giocatrice e abbiamo bisogno di tutto il loro calore per raggiungere l'obiettivo. Siamo pronte a dare il massimo! ».

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg) « Melendugno è una squadra che non va assolutamente sottovalutata. Ha fatto molto bene nel corso della stagione e non deve trarci in inganno l’ultima partita contro Brescia, persa con parziali netti. È una squadra molto fisica, con grande esperienza e tanti centimetri a muro: questo renderà il nostro attacco più complicato del solito. Inoltre sono tra le migliori squadre al servizio del campionato, quindi il cambio palla sarà un elemento chiave della gara. Stiamo lavorando tanto in palestra, con un’intensità molto alta. È questa la strada migliore per crescere, migliorarsi e mantenere il livello che vogliamo. Il morale del gruppo è alto e l’approccio è quello giusto ».

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia

Dopo aver inaugurato il proprio cammino con il convincente successo ottenuto sabato scorso con la Futura Giovani Busto Arsizio, l’Itas Trentino potrà beneficiare del vantaggio del fattore campo anche nella seconda giornata della Pool Promozione. Domenica al Sanbàpolis andrà in scena infatti il big match che vedrà le gialloblù ospitare la Valsabbina Millenium Brescia, issatasi proprio lunedì scorso in vetta alla classifica grazie al successo in tre parziali nel posticipo contro Melendugno. Sono ben sette i precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia, con un bilancio complessivo di 6-1 in favore di Trento. Le due squadre si sono sfidate per tre volte nella passata stagione, con altrettante affermazioni della squadra gialloblù. Sono numerosi gli ex della sfida, in campo e in panchina. Il tecnico di Trento Alessandro Beltrami ha infatti guidato la Valsabbina Millenium per tre anni, sempre in Serie A2, dal 2021 fino al 2024, mentre la laterale gialloblù Alice Pamio ha trascorso due stagioni in forza alla Valsabbina, tra il 2022 e il 2024. Le altre tre ex indosseranno la maglia delle lombarde: Vittoria Prandi ha vestito la maglia dell’Itas Trentino nella passata stagione, Francesca Michieletto per due anni tra il 2022 e il 2024 (A2 e A1), Rossella Olivotto nel 2023/24 in Serie A1.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Itas Trentino)

EX: Alice Pamio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Francesca Michieletto a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Rossella Olivotto a Trentino Volley nel 2023/2024; Vittoria Prandi a Trentino Volley nel 2024/2025 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Leonardo Camarini a Trentino Volley nel 2022/2023



Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Brescia è probabilmente la squadra più in forma del momento, come testimonia il solo set lasciato per strada nell’ultimo mese e mezzo, è cresciuta molto e ha trovato un ottimo equilibrio dopo l’arrivo di Kavalenka. Sarà una sfida bella e stimolante, importante per noi per capire quanto siamo distanti rispetto a formazioni come Brescia, Costa Volpino o Talmassons che puntano alla promozione diretta. Proprio queste sono le partite belle da giocare, quelle per le quali si lavora ogni giorno in palestra. Stiamo proseguendo con la ricerca e il miglioramento della nostra identità, c’è fiducia per alcuni aspetti del gioco che stanno funzionando molto bene come la battuta e il muro-difesa ma anche le soluzioni d’attacco che nelle ultime partite ci hanno dato soddisfazioni. Non sono state due settimane facilissime di lavoro, tra l’infortunio di Giuliani e altri piccoli acciacchi, ma la speranza è quella di risolvere alcune situazioni entro domenica per poter affrontare al meglio la sfida ».

Caterina Schillkowski (Valsabbina Millenium Brescia)- « La partita di domenica contro Trento sarà una sfida di altissimo livello, in un palazzetto sempre impegnativo. Entrambe arriviamo da un avvio molto positivo della Pool Promozione, quindi ci aspettiamo un confronto intenso. Dovremo essere brave a contrastare la fisicità dell'Itas e a imporre il nostro gioco con determinazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo e di sentire il sostegno dei nostri tifosi che ci seguiranno sicuramente anche in trasferta ».

POOL SALVEZZA-

Trasporti Bressan Offanengo - Marsala Volley

Due squadre appaiate in classifica, due formazioni che hanno iniziato al meglio l'avventura nella seconda fase e che non vogliono fermarsi. Domenica al PalaCoim di Offanengo la Trasporti Bressan e la Sigel Seap Marsala Volley si sfideranno con punti pesanti in palio. Attualmente, le neroverdi di casa e le siciliane sono quarte a quota 12; le ragazze di Leo Barbieri (ex di turno insieme alla centrale ospite Sara Tajè) cercheranno il secondo acuto interno consecutivo dopo il 3-1 di domenica scorsa contro il Club Italia, mentre la formazione di Pasqualino Giangrossi, vincitrice domenica scorsa al tie break in casa contro Altamura, va a caccia dei primi punti esterni della pool salvezza. E' il terzo confronto della storia tra le due formazioni in serie A, con il bilancio dei precedenti in perfetta parità (1-1).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Marsala Volley, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Sara Tajè a Volley Offanengo nel 2023/2024 - Allenatori: Leonardo Barbieri a Marsala Volley nel 2018/2019

Leonardo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Arriviamo a questa partita con una settimana di allenamento a pieno regime, mentre nella precedente avevamo avuto qualche piccolo acciacco. In particolare, l'inserimento della palleggiatrice Alice Turco nei meccanismi di gioco di squadra sta andando molto bene e siamo fiduciosi in vista di questa sfida. Marsala è una squadra per la quale i numeri parlano chiaro: ha sfiorato la pool promozione, è una formazione molto quadrata ed esperta. Un punto di forza è la continuità di rendimento, soprattutto con il nuovo assetto con Pozzoni, e nel complesso sbaglia veramente poco. Dovremo essere attenti sulle azioni prolungate ad avere la giusta pazienza, mettendo in campo anche precisione. Inoltre, grazie a un opposto come Vighetto, Marsala può gestire bene anche la palla alta. Come dicevamo anche la scorsa settimana, per noi sarà importante il funzionamento della correlazione muro-difesa ».

Barbara Varaldo (Marsala Volley)-« Domenica andiamo ad affrontare la nostra prima trasferta di questa pool contro una squadra che arriva da una vittoria netta da 3 punti e che al momento in classifica è a pari posizione con noi. Conosciamo la squadra e sappiamo che ha varie giocatrici che militano in questa categoria da molti anni e appunto per questo motivo sarà una trasferta molto intensa. Da parte nostra deve esserci la determinazione e l'ordine con cui abbiamo giocato la scorsa domenica contro Altamura perché facendo il nostro gioco possiamo sicuramente fare un'ottima prestazione e magari portare a casa un bel risultato che ci permetta di continuare a scalare la classifica ».

Volley Modena - Clerici Auto Concorezzo

Primo appuntamento casalingo per il Volley Modena nella Pool Salvezza della Serie A2 Tigotà. Dopo la sconfitta dell'esordio sul campo di Casalmaggiore, al PalaMadiba arrivano le rivali della Clerici Auto Concorezzo a propria volta reduci dal ko contro Imola. Si tratta di una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe nella corsa alla salvezza, soprattutto per le padrone di casa che non possono più tardare l'appuntamento con il successo se vogliono alimentare residue speranze di mantenere la categoria. Per il coach delle modenesi Biagio Marone la settimana è stata importante per lavorare al fine di inserire maggiormente nei meccanismi di squadra l'ultima arrivata ovvero l'opposta bulgara Barakova. Dall'altra parte della rete, invece, coach Reali cerca una reazione dalla propria formazione tra le cui fila milita il libero Anna Rocca, ex di giornata avendo vestito la maglia del Volley Modena in Serie B1 nell'annata 2023/24. Modena e Concorezzo, ovviamente, non si sono affrontate nella prima fase e tra di loro si tratta del primo confronto ufficiale, ma le due squadre si conoscono per aver dato vita lo scorso settembre alla finale per il terzo posto del Trofeo Mimmo Bellomo, andato in scena alla Soevis Arena di Castellanza, in cui le lombarde si erano imposte con il punteggio di 3-0.

EX: Nessuno

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Dopo la sconfitta contro Imola abbiamo l’obbligo di rialzarci in una gara molto importante per il nostro percorso in questa pool salvezza. Come ho detto al termine della sfida, quella di domenica scorsa è stata la nostra peggior partita dell’anno e questo ci deve dare la grinta e la voglia di andare a Modena con un piglio diverso. Uno scivolone può capitare, ma diventa importante come si reagisce ad una prestazione del genere e noi vogliamo rimetterci subito in carreggiata. Modena è una squadra con attaccanti importanti e, soprattutto dopo il mercato, ha allestito un roster decisamente più competitivo rispetto a quello di inizio stagione ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italia

Dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso weekend, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si appresta a iniziare la propria post season accogliendo al PalaBCC la formazione federale del Club Italia (primo servizio alle 16 di domenica, ndr). Le azzurrine approdano in Abruzzo dopo aver rimediato una sconfitta per 3-1 contro Offanengo, le frentane vogliono cercare fin da subito di muovere la classifica, dato che dopo la prima giornata della pool le distanze in graduatoria si sono già accorciate. Le statistiche di squadra fanno presagire una gara equilibrata e di certo non scontata: il Club Italia è in vantaggio per aces (60-80 con Susio e Quero da attenzionare in modo particolare), muri vincenti (118-126, Marchesini e Siakretava fanno la voce grossa per Altino, Solovei, Bovolenta e Quero rispondono per le federali) e attacchi vincenti (850-897). Siakretava (289) e Ndoye (150) per la Tenaglia, Susio (201) e Caruso (175) danno vita ai principali duelli in attacco. Diverse atlete oggi in rossoblu hanno vissuto una fase importante della propria crescita con la maglia del Club Italia: Alice Trampus (2018-2021), Fatim Kone (2018-2020), Viola Passaro (2021-2023) e Maia Monaco (2022-2023).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Club Italia, 1 successo Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Fatim Yassimina Kone a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020; Maia Carlotta Monaco a Club Italia nel 2022/2023; Viola Passaro a Club Italia nel 2021/2022, 2022/2023; Alice Trampus a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Maia Monaco (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Veniamo da due settimane di stop dal campionato, durante le quali abbiamo lavorato duramente in palestra, sia in sala pesi che nell’intensità degli allenamenti. Sicuramente abbiamo il grande vantaggio, avendo fatto bene nel nostro girone, di partire in vetta all’attuale classifica e vogliamo a tutti i costi rimanere in cima. Mancano solo otto partite per centrare il nostro obiettivo e tutte noi siamo concentrate e determinate a raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati all’inizio del campionato. La partita di domenica non sarà una passeggiata. Conosco infatti molto bene metà delle ragazze del Club Italia perché sono state mie compagne durante i due anni che ho trascorso al Centro Pavesi. So quindi che l’errore più grosso che si potrebbe commettere con loro è sottovalutarle, perché sono tutte davvero molto giovani. È una squadra con tantissime individualità forti e in costante crescita come gruppo, partita dopo partita. Per avere la meglio sarà importante imporre il nostro gioco e usare a nostro vantaggio l’esperienza che possediamo ».

Emma Magnabosco (Club Italia)-« Domenica incontreremo Altino, prima della Pool Salvezza e sappiamo che è una squadra con delle caratteristiche non lontane dalle nostre: fisicamente sono ben attrezzate con debolezze spostate più sulla seconda linea. Siamo molto simili. Probabilmente vincerà chi riuscirà a tamponare meglio i propri punti deboli e ovviamente noi siamo pronte ad affrontare questa sfida. Domenica scorsa, con Offanengo, abbiamo giocato, fino a metà del terzo set, una bella gara. Poi aver perso il parziale ci ha sicuramente destabilizzate ma crediamo sia stata una sconfitta costruttiva. In settimana abbiamo lavorato molto bene in palestra, come sempre, ed è proprio questo il passaggio che dobbiamo fare: portare l'intensità che mettiamo in allenamento anche in partita ».

èpiù Casalmaggiore - Clai Imola Volley

Si torna ancora al PalaFarina di Viadana dopo la bella vittoria contro Modena che ha dato un'ottima partenza alle rosa nella Pool Salvezza. La E'più Casalmaggiore attende nella propria tana la Clai Imola Volley sabato 07 febbraio in una gara difficile quanto importante per capitan Chiara Costagli e compagne per cercare di dare continuità di prestazioni e risultati ma soprattutto per allontanare sempre più le ultime posizioni di classifica. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.30, dirigono Deborah Proietti e Azzurra Marani, Davide Basilio Fallica al videocheck con Daniele Farina al referto elettronico. Al servizio campo tornano gli amici di ThisAbility e della Cooperativa Santa Federici che già avevano calcato il taraflex del PalaFarina in occasione della gara di Regular Season contro il Club Italia sabato 25 ottobre. La partita con Modena ha dato buoni segnali alle casalasche, ma la gara interna contro Imola sarà importante sotto tanti punti di vista. Le rosa continuano nel loro percorso di crescita e di perfezionamento inanellando prestazioni sempre più positive soprattutto dal punto di vista del carattere e della reazione alle difficoltà, cosa che invece nella prima parte della regular season era un po' mancata. Le ospiti dal canto loro partono con una buona posizione in classifica e con una vittoria secca per 3-0 su Concorezzo con Hoogers e Malik autentiche bocche da fuoco rispettivamente con 20 e 17 punti oltre al muro granitico di Salvadori, top blocker del campionato sinora.

PRECEDENTI: 2 (1 successo èpiù Casalmaggiore, 1 successo Clai Imola Volley)

EX: Alice Stafoggia a Imola Csi nel 2024/2025

Claudio Cesar Cuello (Allenatore èpiù Casalmaggiore)- « Siamo partiti molto bene contro Modena, che non era per nulla una partita facile. Sembrava dover essere scontato battere l'ultima del campionato ma sappiamo che anche noi lo siamo state, abbiamo avuto un percorso difficile, quindi avevamo una doppia pressione addosso. Siamo riuscite a non farci condizionare da questa pressione e soprattutto la squadra è stata brava a riprendersi nei momenti di difficoltà della gara. Ora arriva Imola, una squadra attrezzata con una buona qualità di gioco e con delle straniere molto importanti. Dovremo preparare questa gara con tranquillità fidandoci un po' di più delle nostre capacità soprattutto per portare avanti il nostro gioco. Ormai abbiamo dimostrato di avere un standard di rendimento facendo funzionare al meglio gli automatismi, manca solo riuscire a curare alcuni piccoli difetti che, una volta sistemati, ci darebbero la possibilità di essere più performanti per vedere quanto siamo capaci di mettere in campo ».

Simone Bendandi (Allenatore Clai Imola Volley)- « Mi aspetto una partita dura, contro una squadra ostica che ha già dimostrato più volte di riuscire a portare a casa delle vittorie anche contro formazioni sulla carta più quotate. Ci stiamo preparando ad un’altra battaglia, sia appunto per l’avversario che andremo ad affrontare sia per l’importanza di ogni gara in questa Pool Salvezza. Dobbiamo affrontare questa fase dando il tutto per tutto, con la consapevolezza che ci sarà sempre la pressione del risultato. Le ragazze sono in un buon momento, da qualche settimana hanno fatto uno step in avanti a livello di qualità. Per me è quindi più semplice parlare con loro e fare certe richieste a livello tattico. Hanno raggiunto una buona maturità come gruppo, ma l’aspetto più complicato rimane di esprimere con la necessaria continuità questo tipo di livello di gioco. Questo è adesso il compito principale della squadra, evitando tutti quei fattori che possono compromettere in corso d’opera la lucidità ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA ANDATA DI ANDATA POOL PROMOZIONE-

Sabato 7 febbraio 2026, ore 16.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Cavicchi Simone, Usai Piera

Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - SMI Roma Volley Arbitri: Erman Filippo, Magnino Simone

Olio Pantaleo Volley Fasano - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Palumbo Christian, Martini Maurizio

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Cecconato Luca, Selmi Matteo

Lunedì: 9 febbraio 2026, ore 20.00

Narconon Volley Melendugno - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Dell'Orso Alberto, Bosica Gianclaudio



LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 19, Cda Volley Talmassons Fvg 18, C.B.L. Costa Volpino 18, SMI Roma Volley 15, Nuvolì Altafratte Padova 14, Itas Trentino 13, Narconon Volley Melendugno 13, Olio Pantaleo Volley Fasano 12, Futura Giovani Busto Arsizio 8, Gruppo Formula 3 Messina 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA ANDATA DI ANDATA POOL SALVEZZA-

Sabato 7 febbraio 2026, ore 18.30

èpiù Casalmaggiore - Clai Imola Volley Arbitri: Proietti Deborah, Marani Azzurra

Domenica 8 febbraio 2026, ore 16.00

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italia Arbitri: Paris Fabio, Caronna Andrea

Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Marsala Volley Arbitri: Ancona Massimo, Kronaj David

Volley Modena - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Viterbo Dalila, Galteri Andrea

Riposa: Panbiscò Leonessa Altamura



LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18, Panbiscò Leonessa Altamura 18, Clai Imola Volley 16, Marsala Volley 12, Trasporti Bressan Offanengo 12, Club Italia 10, èpiù Casalmaggiore 10, Clerici Auto Concorezzo 9, Volley Modena 3.