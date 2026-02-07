Pool Promozione: la Futura supera Messina

CASTELLANZA (VARESE) - La “prima” della Pool Promozione alla Soevis Arena si rivela vincente per la Futura Volley Giovani, che supera il Gruppo Formula 3 Messina per 3-1 tornando a muovere la classifica e facendo il pieno di fiducia in vista del prosieguo della stagione. Busto Arsizio si scrolla di dosso un peso non da poco, tornando al successo davanti al proprio pubblico dopo quasi due mesi dall’ultima volta (era il 10 dicembre nel match contro Imola). E lo fa con una prestazione di buona sostanza e assolutamente in crescita rispetto a quella del k.o. incassato a Trento una settimana fa. Ora l’ultimo posto della Pool Promozione (l’unico che non vale l’accesso ai Playoff) è distante sei punti e per la squadra di Mauro Tettamanti tutto ciò rappresenta una bella iniezione di ottimismo in vista dei prossimi impegni, MVP del match è Sophie Blasi, protagonista di un’ottima gara difensiva e solida in ricezione (69% di positiva, 53% di perfetta su 13 palloni) ma tutta la squadra ha offerto un contributo importante: 21 i punti di Alyssa Enneking (col 44% e 5 muri), 19 per Taborelli col 42%, 6 i muri di Farina, 3 gli ace di Sassolini, non quantificabile la grande “garra” messa in campo da capitan Sofia Rebora (75% offensivo). Presenti sugli spalti della Soevis Arena degli ospiti “speciali”: una sessantina tra alunni e genitori di due classi quarte delle scuole “Pontida”, di una prima media delle “Tommaseo” e di alcune classi delle scuole “Bellotti” di Busto Arsizio. La società biancorossa ha voluto invitarli al match delle Cocche dopo aver appreso che gli alunni si sono visti togliere all’ultimo i biglietti per assistere ad un incontro di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. L’invito è stato accettato con piacere e i ragazzi delle scuole bustocche hanno sostenuto Rebora e compagne dagli spalti del palazzetto castellanzese. Partono forte le padrone di casa, subito in gas e capaci di piazzare un parziale tagliagambe di 14-2 sul lungo turno in battuta di Sassolini. Il set non ha di fatto più nulla da raccontare, Messina prova a invertire la rotta con i cambi dalla panchina ma è l’ace di

La vera partita inizia nel terzo set, con il Gruppo Formula 3 che si ritrova e tenta la fuga (3-6). Busto Arsizio risponde con due muri a fila (5-6) ma sono le siciliane a scappare ancora (5-9). L’inseguimento continua (8-9 con Enneking poi 8-12) e la parità arriva a quota 12 con l’attacco out di Felappi.

Due ace a fila di Taborelli valgono il primo vantaggio per la Futura (15-13), che poi tiene con sicurezza il punto a punto (20-18, 23-20) e va a prendersi il parziale con Taborelli.

La terza frazione è un lunghissimo punto a punto che vede le due squadre rispondersi colpo su colpo con pochi strappi (6-4, 8-9, 14-13, 16-16). Messina prova a dare una spallata al set sul 17-20 (attacco di Zojzi) e l’allungo si rivela quello buono, perché Busto Arsizio tenta il tutto per tutto (22-23 con muro di Taborelli, 23-24 errore al servizio delle ospiti) ma poi è Zojzi a mettere il sigillo sul 23-25.

Nel quarto set coach Tettamanti conferma in campo Orlandi al posto di Longobardi e la trama del match non cambia, restando all’insegna dell’equilibrio (6-6, 11-11). Nella seconda metà della frazione Rebora e compagne capiscono che è il momento di spingere ancora e con un paio di missili di Taborelli scappano sul 18-14. Il Gruppo Formula 3 non riesce più a ricucire lo strappo (20-16) e l’errore dai 9 metri di Rizzieri fa esplodere la gioia biancorossa.

I protagonisti-

Helena Sassolini (Futura Giovani)- « Era importante vincere soprattuto per il morale e poi ovviamente questi punti fanno molto comodo anche per la classifica. Sono contenta sia del risultato che della partita disputata: ci siamo sempre state e abbiamo dimostrato il nostro valore. La battuta è un fondamentale in cui la testa fa molto, mi sono sbloccata e mi sono detta che non ce n’era più per nessuno, così sono riuscita a mettere in difficoltà l’avversario. Sono sempre contenta se riesco a dare una botta di energia positiva alla squadra e trascinarla assieme a me ».

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Il primo set è stato più o meno sulla falsa riga della prima partita della Pool Promozione contro Talmassons. Penso sia dovuto al fatto che per questa squadra il livello della Pool è alto e quindi serve un pizzico di adattamento all’inizio. Poi la squadra ha reagito, ha giocato alla pari contro un grande avversario. Peccato per il secondo set, condotto per buona parte da noi ma poi alla fine ci siamo persi su qualche situazione in cui è mancato un pizzico di furbizia in più ».

Il tabellino-

FUTURA VOLLEY GIOVANI-GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-1 (25-8, 25-21, 23-25, 25-20)

FUTURA VOLLEY GIOVANI: Sassolini 4, Taborelli 19, Rebora 9, Farina 10, Enneking 21, Longobardi 6, Blasi (L), Sormani, Orlandi 3, Talarico 1. N.e. Ternava, Nella, Alberti, Aina (L2). All. Tettamanti.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Tisma 1, Felappi 6, Campagnolo 3, Landucci 7, Zojzi 17, Kiss 13, Ferrara (L), Rizzieri, Galic, Oggioni, Colombo 5. N.e. Viscioni. All. Freschi.

ARBITRI: Cavicchi, Usai

Durata set: 20’, 28’, 31’, 26’. tot. 114’.

MVP: Sophie Blasi (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 400