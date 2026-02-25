Scontro al vertice Costa Volpino-Tamassons

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- La Serie A2 Tigotà si prepara ad accendere i riflettori su uno dei match più attesi della seconda parte di stagione. Oggi, mercoledì 25 febbraio alle ore 20:00, andrà in scena il recupero della terza giornata della Pool Promozione tra la Cbl Costa Volpino e la Cda Volley Talmassons FVG. Una sfida che non è solo un confronto tecnico di altissimo livello, ma un vero e proprio scontro diretto con pesanti implicazioni per la vetta della classifica.

Impossibile non menzionare il recentissimo e unico precedente tra le due formazioni. Lo scorso 14 febbraio, le due compagini si sono affrontate nella Finale di Coppa Italia Frecciarossa A2, terminata con la prima storica vittoria di un trofeo da parte di Costa Volpino, che ha espugnato il palazzetto di Latisana, casa di Talmassons, con il punteggio di 1-3.

Ma non saranno solo i sentimenti di rivalsa al centro della contesa. Le friulane arriveranno in terra bergamasca occupando la seconda posizione in classifica, a sole tre lunghezze dalla capolista Brescia. Dall’altra parte della rete, le orobiche sono scese a -9 dalle giallonere dopo il k.o. nello scontro diretto della scorsa domenica. Tre punti in palio che potrebbero cambiare drasticamente il futuro della stagione e le prospettive non solo delle due squadre ma anche della stessa Brescia, spettatrice più che interessata.

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno

Carolina Fumagalli (C.B.L. Costa Volpino)- « Affronteremo Talmassons consapevoli di trovarci davanti a una squadra ostica. Il ricordo della vittoria contro di loro in finale di Coppa Italia è ancora vivo ed è stato un traguardo indelebile, ma ora dobbiamo essere brave a voltare pagina. A livello mentale, la nostra sfida sarà replicare quella 'bolla' di concentrazione che abbiamo costruito durante la finale. Nella pool promozione non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale ma siamo pronte a scendere in campo per prenderci il risultato che vogliamo ».

Fabio Parazzoli (Cda Volley Talmassons Fvg)- « L’avversario lo conosciamo. È una partita molto importante, in primis per la posta in palio e poi per rimetterci in pari con il calendario. È ovvio che c’è grande aspettativa, anche per riscattare la sconfitta in finale di Coppa Italia. Sappiamo cosa è andato e cosa no. È una gara dal duplice valore: vogliamo riscattarci e conquistare punti fondamentali per la classifica e per agguantare il primo posto ».

Mercoledì: 25 febbraio 2026, ore 20.00

C.B.L. Costa Volpino - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Mazzarà Antonio, Pernpruner Marco