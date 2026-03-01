Talmassons guadagna un punto su Brescia, Padova al terzo posto

ROMA -Si è completato stasera il primo turno di ritorno della Pool Promozione. Dopo il successo di venerdì della Futura Giovani su Trento i risultati maturati oggi hanno avuto importanti risvolti sulla classifica.

In cima vetta punto prezioso guadagnato dalla Cda Volley Talmassons FVG sulla capolista Valsabbina Millenium Brescia, ora avanti solo di un punto. Le friulane espugnano in quattro set la casa della Gruppo Formula 3 Messina (19-25, 18-25, 25-20, 22-25), soffrendo nel finale ma riuscendo nell’intento di conquistare il bottino pieno. Bakodimou (17 punti), Rossetto (16) e l’MVP Gannar (14, 75% in attacco) fanno sorridere coach Parazzoli, per le siciliane 19 punti di Zojzi.

Giornata difficilissima per le bresciane, che soffrono in Puglia contro la Narconon Volley Melendugno, che si dimostra osso durissimo soprattutto tra le mura casalinghe. Prive dell’infortunata Olivotto, le giallonere partono a razzo (20-25 e 15-25) ma poi si fanno rimontare dalle padrone di casa (25-20 e 25-22). Il tie-break è un turbinio di emozioni, che alla fine premia le ragazze di coach Solforati ai vantaggi 17-19. Protagoniste indiscussa Kavalenka, MVP con 30 punti, e Amoruso, a referto con 24. Per le pugliesi, prova di squadra con quattro giocatrici in doppia cifra: Colombino (14), Babatunde (11, 6 muri), Perfetto (11) e Bulaich (10).

Nelle altre due partite, tre punti e terzo posto per la Nuvolì Altafratte Padova che, nello scontro diretto, vince 3-1 (25-21, 20-25, 25-21, 25-19) una partita molto combattuta contro la Cbl Costa Volpino. Prova solida a muro delle padovane, che chiudono con 13 blocks vincenti, il doppio delle ospiti (7). MVP per Hanle, 14 punti da subentrata nel terzo set, si ferma a 18 la solita Grosse Scharmann. Sempre quattro set ma in favore della SMI Roma Volley nel match giocato in Puglia nella casa dell’Olio Pantaleo Fasano. Le giallorosse vincono a 17 e 18 le prime due frazioni, subiscono le padrone di casa nella terza (25-15) ma poi in un quarto set tirato si impongono 25-22. Bella la sfida nella sfida in mezzo al campo: Perovic e Bosso firmano 21 e 19 punti, dall’altro lato del campo 19 punti per Korhonen e 17 per Salinas.

In Pool Salvezza, sorpasso al terzo posto della Marsala Volley sulla Clai Imola Volley grazie ad un bel 1-3 in terra romagnola (24-26, 17-25, 26-24, 13-25). Nonostante i 20 punti di Malik e i 15 di Bulovic, le siciliane si dimostrano più in forma e colpiscono con Kosonen, 21 punti, Pozzoni, 18, e Vighetto, 15. Non arretra di un millimetro la capolista Panbiscò Leonessa Altamura, che rifila un rotondo 3-0 alla Clerici Auto Concorezzo, che resta penultima. Decisive Bierria (16), Krasteva (15) ed Arciprete (13) nel 3-0 finale (25-18, 25-20, 25-21).

Due punti importantissimi conquistati dalla èpiù Casalmaggiore in casa della Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Dopo essere andate avanti 0-2 con un doppio 17-25, le casalasche si fanno rimontare dalle abruzzesi (25-22 e 25-15) ma si fanno poi trovare pronte al tie-break, andandosi a prendere il successo con il 13-15 finale. Non bastano i 27 punti di Siakretava alle padrone di casa, per coach Cuello brillano Costagli, 18 punti, Vazquez Gomez (16) e Nwokoye (14 con ben 7 muri). Infine, chance sprecata dalla Volley Modena che esce sconfitta con un netto 0-3 (22-25, 18-25, 20-25) dal Club Italia abbandonando quasi matematicamente le residue speranze di permanenza in Serie A, visti gli 11 punti di distanza dalle azzurrine, seste. MVP la regista Spaziano, che manda in doppia cifra Solovei (16), Caruso (12) e Susio (10).

I tabellini-

POOL PROMOZIONE-

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – SMI ROMA VOLLEY 1-3 (17-25 18-25 25-15 22-25) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 6, Muzi, Salinas 17, Piacentini 11, Korhonen 19, Provaroni 3, Vittorio (L), Del Freo 6, Soleti 2, Vinciguerra, Pixner, Negro, Gazzerro (L). All. Totero.

SMI ROMA VOLLEY: Bosso 19, Guidi 6, Perovic 21, Pecorari 9, Consoli 7, Guiducci 8, Zannoni (L), Mason 1, Baratella, Cantoni. All. Cuccarini.

ARBITRI: Vangone, Kronaj.

Durata set: 25′, 24′, 25′, 36′; Tot: 110′.

MVP: Teresa Maria Bosso (Smi Roma)

Spettatori: 200

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (19-25 18-25 25-20 22-25) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Viscioni 13, Campagnolo 11, Rizzieri 4, Zojzi 19, Landucci 1, Kiss 7, Oggioni (L), Colombo 6, Galic, Ferrara, Felappi, Tisma. All. Freschi.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 16, Gannar 14, Scola 4, Bakodimou 17, Molinaro 9, Frosini 9, Mistretta (L), Barbazeni 2, Cassan, Lotti, Viola (L), Feruglio, Cusma. All. Parazzoli.

ARBITRI: Pasquali, Mancuso.

Durata set: 24′, 24′, 29′, 28′; Tot: 105′.

MVP: Islam Gannar (Cda Volley Talmassons Fvg)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (25-21 20-25 25-21 25-19) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 8, Esposito 6, Bovo 9, Mazzon 9, Fiorio 6, Catania 10, Maggipinto (L), Hanle 14, Bozzoli 7, Moroni, Pedrolli, Beriotto (L), Sposetti Perissinot, Romanin. All. Sinibaldi.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto, Pistolesi 4, Pizzolato 9, Grosse Scharmann 18, Mangani 12, Brandi 7, Gamba (L), Martinez Ortiz 9, Favaretto, Dell’amico, Fumagalli, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: Giulietti, De Nard.

Durata set: 26′, 27′, 28′, 25′; Tot: 106′.

MVP: Marie Hanle (Nuvolí AltaFratte Padova)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (20-25 15-25 25-20 25-22 17-19) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Gianfico 9, Avenia 4, Bulaich Simian 10, Riparbelli 1, Bassi 5, Joly 4, Morandini (L), Colombino 14, Babatunde 11, Perfetto 11, Maruotti, Roserba, Sturniolo, Fiore (L). All. Giunta.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 7, Modestino 7, Prandi 1, Amoruso 24, Orlandi 13, Kavalenka 30, Parrocchiale (L), Arici 1, Struka 1, Vittorini 1, Veglia, Schillkowski. All. Solforati.

ARBITRI: De Luca, Candeloro.

Durata set: 24′, 24′, 29′, 29′, 24′; Tot: 130′.

MVP: Julia Kavalenka (Banca Valsabbina Millenium Brescia)

Spettatori: 357

POOL SALVEZZA-

CLAI IMOLA VOLLEY – MARSALA VOLLEY 1-3 (24-26 17-25 26-24 13-25) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 2, Hoogers 9, Salvatori 4, Malik 20, Bulovic 15, Romano 3, Gambini (L), Vecchi 2, Foresi 1, Busolini, Osana, Novello, Schena, . All. Bendandi.

MARSALA VOLLEY: Vighetto 15, Kosonen 21, Caserta 9, Ferraro 2, Pozzoni 18, Taje’ 7, Cicola (L) 1, Varaldo, Giuli’, Grippo, Torok, Cecchini. All. Giangrossi.

ARBITRI: Lanza, D’Argenio.

Durata set: 29′, 33′, 31′, 21′; Tot: 114′

MVP: Jessica Kosonen (Marsala Volley)

Spettatori: 400

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-0 (25-18 25-20 25-21) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 16, Pulliero 10, Krasteva 15, Arciprete 13, Soriani 6, Caracuta 2, Biagini (L), Serafini, Chiesa, Riva, D’onofrio (L), Monitillo, Ungaro, Evola. All. Dell’anna.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 17, Bernasconi 8, Stival 7, Trevisan 1, Veneriano 9, Purashaj 2, Rocca (L), Brambilla (L), Bizzotto, Ghezzi, Bianchi, Da Pos. All. Reali.

ARBITRI: Caronna, Colucci.

Durata set: 25′, 26′, 28′; Tot: 79′.

MVP: Alessia Arciprete (PanBiscò Leonessa)

VOLLEY MODENA – CLUB ITALIA 0-3 (22-25 18-25 20-25) –

VOLLEY MODENA: Kaplanska 11, Credi 4, Nonnati 11, Fusco 5, Guzin 6, Lancellotti 1, Righi (L), Visentin 3, Dodi 1, Ugolotti (L), Gerosa, Barakova, Sazzi, Zironi. All. Marone.

CLUB ITALIA: Spaziano 3, Caruso 12, Bovolenta 2, Solovei 16, Susio 10, Quero 6, Regoni (L), Zanella, Moss, Magnabosco, Tosini, Spada (L), Peroni, Cakovic. All. Cichello.

ARBITRI: Galletti, Magnino.

Durata set: 27′, 21′, 24′; Tot: 72′.

MVP: Asia Spaziano (Club Italia)

Spettatori: 400

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – E’PIU’ CASALMAGGIORE 2-3 (17-25 17-25 25-22 25-15 13-15) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Ndoye 2, Marchesini 13, Siakretava 27, Murmann 7, Polesello 11, Bagnoli 5, Tesi (L), Trampus 11, Farelli 1, Passaro, Kone, Monaco, Fini. All. Ingratta.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Dumancic 10, Pasquino 5, Costagli 18, Nwokoye 14, Ravarini 9, Vazquez Gomez 16, Faraone (L), Rastelli 1, Stafoggia 1, Marku, Neri, Morandi, Nosella, Mattioli. All. Cuello.

ARBITRI: Pasciari, Dell’Orso.

Durata set: 26′, 25′, 30′, 25′, 25′; Tot: 131′.

MVP: Chiara Costagli (Volleyball Casalmaggiore)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Olio Pantaleo Volley Fasano-SMI Roma Volley 1-3 (17-25, 18-25, 25-15, 22-25)

Gruppo Formula 3 Messina-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (19-25, 18-25, 25-20, 22-25)

Nuvoli’ Altafratte Padova-C.B.L. Costa Volpino 3-1 (25-21, 20-25, 25-21, 25-19)

Narconon Volley Melendugno-Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (20-25, 15-25, 25-20, 25-22, 17-19)

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 32 (11 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (10 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 24 (8 – 6); C.B.L. Costa Volpino 23 (8 – 6); SMI Roma Volley 22 (7 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (6 – 8); Olio Pantaleo Volley Fasano 18 (7 – 7); Itas Trentino 17 (6 – 8); Narconon Volley Melendugno 17 (5 – 9); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 12).

IL PROSSIMO TURNO 04/03/2026 Ore 20.30-

SMI Roma Volley – Nuvoli’ Altafratte Padova

Gruppo Formula 3 Messina – Futura Giovani Busto Arsizio

C.B.L. Costa Volpino – Olio Pantaleo Volley Fasano Ore 20.00

Cda Volley Talmassons Fvg – Narconon Volley Melendugno

Valsabbina Millenium Brescia – Itas Trentino Ore 20.00

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Clai Imola Volley-Marsala Volley 1-3 (24-26, 17-25, 26-24, 13-25)

Panbisco’ Leonessa Altamura-Clerici Auto Concorezzo 3-0 (25-18, 25-20, 25-21)

Volley Modena-Club Italia 0-3 (22-25, 18-25, 20-25)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-E’piu’ Casalmaggiore 2-3 (17-25, 17-25, 25-22, 25-15, 13-15)

Ha riposato: Trasporti Bressan Offanengo

LA CLASSIFICA-

Panbisco’ Leonessa Altamura 26 (9 – 3); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23 (8 – 4); Marsala Volley 21 (7 – 4); Clai Imola Volley 20 (7 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 17 (5 – 7); Club Italia 16 (6 – 5); E’piu’ Casalmaggiore 16 (5 – 6); Clerici Auto Concorezzo 12 (3 – 8); Volley Modena 5 (2 – 10).

IL PROSSIMO TURNO- 08/03/2026 Ore 17.00-

Panbisco’ Leonessa Altamura – Marsala Volley Si gioca il 7/03/2026 Ore 17.00

Clerici Auto Concorezzo – Clai Imola Volley

Trasporti Bressan Offanengo – Club Italia

Volley Modena – E’piu’ Casalmaggiore

Riposa: Tenaglia Abruzzo Altino Volley