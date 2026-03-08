Brescia e Talmassons non steccano, continua il duello

ROMA -Proseguono a braccetto Valsabbina Millenium Brescia e Cda Volley Talmassons Fvg, divise da un solo punto, lombarde a 37 punti, friulane a 36, al comando della Pool Promozione. Il salto di categoria diretto è ormai affar loro. Rassegnata ormai ai play off C.B.L. Costa Volpino che con la sconfitta di oggi, proprio sul campo della CDA, non ha più margini di recupero sul tandem di testa.

Il quadro della giornata si completerà soltanto lunedì sera, quando scenderanno in campo le ultime tre protagoniste del turno. A chiudere il programma saranno Futura Giovani Busto Arsizio, attesa dal confronto per un posto ai piani alti della classifica con SMI Roma Volley, la sfida tra Narconon Volley Melendugno e Nuvolì Altafratte Padova e, infine, l’incrocio tra Itas Trentino e Olio Pantaleo Volley Fasano.

A Montichiari Brescia supera Gruppo Formula 3 Messina con un netto 3-0 (25-10, 25-23, 25-22). Le padrone di casa indirizzano subito la gara con un primo set dominato grazie ai colpi di Michieletto e al muro di Orlandi. Più equilibrato il secondo parziale, con Messina capace di restare in scia fino al finale prima della chiusura di Amoruso. Anche il terzo set resta in bilico fino alle battute decisive, quando Kavalenka guida l’allungo e una doppia bordata di Michieletto sigilla il match. MVP Amoruso (12 punti), top scorer Kavalenka con 17; per le siciliane la più continua è Zojzi con 10.

Risponde subito Talmassons, che a Latisana supera 3-0 Costa Volpino (25-17, 25-15, 25-19) e resta in scia alla capolista. Le friulane prendono il controllo già nel primo set con Molinaro e Frosini, mentre nel secondo parziale reagiscono al tentativo lombardo firmato Martinez Ortiz e Pizzolato tornando a scappare con Frosini e Bakodimou. Nel terzo set Frosini firma l’allungo iniziale e Talmassons gestisce il vantaggio fino al 25-19 finale. Proprio Frosini è la miglior realizzatrice con 18 punti, seguita da Bakodimou (11); per Costa Volpino spiccano le 12 affermazioni di Grosse Scharmann. MVP Scola.

Nella parte centrale della classifica della Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà pesano le vittorie di Offanengo, Concorezzo e Casalmaggiore, tutte utili per tenere viva la lotta salvezza.

Successo netto per la Clerici Auto Concorezzo, che al Palazzetto dello Sport supera la Clai Imola Volley 3-0 tornando al successo nella Pool Salvezza. Dopo un avvio complicato, le lombarde crescono alla distanza e prendono progressivamente il controllo del match. Parte meglio Imola, avanti fino al 12-17 con Bulovic e Hoogers, ma Concorezzo reagisce: la rimonta si completa sul 22-21 con Stival, prima del 25-23 chiuso da Trevisan. Nel secondo set le padrone di casa cambiano passo: Stival guida l’allungo sull’11-7 e Concorezzo gestisce fino al 25-17, ancora con Trevisan a sigillare il parziale. Più equilibrato il terzo set, con Imola avanti fino al 13-15 grazie a Malik e Hoogers, ma nel finale Concorezzo ribalta l’inerzia e chiude 25-22 con Trevisan protagonista negli scambi decisivi. Decisivo l’apporto di Bucciarelli, MVP e top scorer con 19 punti, seguita da Stival (18), mentre per Imola la più prolifica è Malik con 14.

È battaglia al PalaCoim, dove la Trasporti Bressan Offanengo supera Club Italia 3-1 al termine di una sfida lunga e combattuta. Partono meglio le azzurrine, avanti fino all’8-13 con Spaziano, ma Offanengo rimonta nel finale e ai vantaggi chiude 26-24 trascinata da Martinelli e Bellia. Nel secondo set regna l’equilibrio: Club Italia trova il break con Caruso (13-15) e ai vantaggi gmpatta la gara grazie al doppio colpo di Susio (24-26). Dal terzo parziale però le padrone di casa cambiano ritmo: Martinelli (MVP della sfida) guida l’allungo (15-10, 22-14) e Offanengo passa 25-16, prima di chiudere i conti nel quarto set con Zago nel finale per il 25-22. A livello individuale spiccano i 20 punti di Bellia e Zago, mentre per Club Italia le più prolifiche sono Caruso e Susio con 16 punti a testa.

Successo al tie-break per E’più Casalmaggiore, che espugna il PalaMadiba superando Volley Modena 3-2. Parte meglio Modena, avanti nel primo set con Fusco e capace di chiudere 25-23 con il muro di Nonnati. La risposta di Casalmaggiore è immediata: Ravarini firma il primo allungo e con i colpi di Vazquez Gomez le ospiti scappano fino al 16-25. Il terzo set torna nelle mani delle padrone di casa grazie allo spunto finale di Kaplanska (25-23), ma Casalmaggiore reagisce ancora con Ravarini protagonista nel quarto set (11-25) e porta la gara al tie-break. Nel parziale decisivo le ospiti prendono subito il controllo e chiudono con il muro di Costagli per l’11-15 finale. Protagoniste Ravarini con 21 punti e Costagli con 27, mentre per Modena la più continua è Kaplanska con 13. MVP Pasquino.

POOL PROMOZIONE-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-0 (25-10 25-23 25-22) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 10, Modestino 5, Prandi 2, Amoruso 12, Orlandi 9, Kavalenka 17, Parrocchiale (L), Struka 1, Arici, Veglia, Schillkowski, Olivotto (L), Vittorini. All. Solforati.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Viscioni 10, Colombo 7, Rizzieri 2, Zojzi 10, Landucci 5, Kiss 3, Ferrara (L), Tisma 2, Oggioni (L), Galic, Campagnolo, Felappi. All. Freschi.

ARBITRI: Cervellati, Caronna.

Durata set: 20′, 29′, 28′; Tot: 77′.

MVP: Giorgia Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-17 25-15 25-19) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 3, Bakodimou 11, Molinaro 6, Frosini 18, Rossetto 8, Gannar 10, Mistretta (L), Flaugnacco (L), Cassan, Lotti, Viola, Feruglio, Cusma, Barbazeni. All. Parazzoli.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Martinez Ortiz 7, Pizzolato 5, Grosse Scharmann 12, Mangani 1, Brandi 3, Gamba (L), Favaretto 4, Pistolesi, Dell’amico, Fumagalli, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: Marigliano, Pazzaglini.

Durata set: 21′, 22′, 27′; Tot: 70′.

MVP: Francesca Scola (CDA Talmassons)

POOL SALVEZZA-

CLERICI AUTO CONCOREZZO – CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-23 25-17 25-22) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Trevisan 9, Veneriano 7, Purashaj 1, Bucciarelli 19, Bernasconi 6, Stival 18, Rocca (L), Bizzotto, Ghezzi, Brambilla, Bianchi, Da Pos. All. Reali.

CLAI IMOLA VOLLEY: Hoogers 8, Salvatori 6, Malik 14, Bulovic 7, Busolini 8, Cavalli, Gambini (L), Vecchi 1, Foresi, Osana (L), Romano, Novello, Schena. All. Bendandi.

ARBITRI: Candeloro, Traversa.

Durata set: 33′, 26′, 25′; Tot: 84′.

MVP: Bianca Bucciarelli (Clerici Auto Concorezzo)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – CLUB ITALIA 3-1 (26-24 24-26 25-16 25-22) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 11, Caneva 10, Turco 7, Bellia 20, Martinelli 15, Zago 20, Di Mario (L), Molaschi (L), Tommasini, Resmini, Meoni, Compagnin, Coba, Ravazzolo. All. Barbieri.

CLUB ITALIA: Spaziano 2, Caruso 16, Bovolenta 8, Solovei 7, Susio 16, Quero 7, Moss (L), Tosini 5, Zanella 3, Peroni 3, Magnabosco, Regoni, Spada, Cakovic (L). All. Cichello.

ARBITRI: Giorgianni, Galteri.

Durata set: 31′, 32′, 22′, 28′; Tot: 113′.

MVP: Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEY MODENA – E’PIU’ CASALMAGGIORE 2-3 (25-23 16-25 25-23 11-25 11-15) –

VOLLEY MODENA: Fusco 12, Guzin 5, Lancellotti 3, Kaplanska 13, Credi 1, Nonnati 16, Righi (L), Visentin 3, Gerosa 2, Barakova 1, Zironi (L), Sazzi, Dodi, Carpenito. All. Marone.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Vazquez Gomez 11, Dumancic 9, Pasquino 4, Costagli 27, Nwokoye 8, Ravarini 21, Faraone (L), Nosella 2, Rastelli, Marku (L), Stafoggia, Neri, Morandi, Mattioli. All. Cuello.

ARBITRI: D’Argenio, Vangone.

Durata set: 30′, 25′, 30′, 22′, 20′; Tot: 127′.

MVP: Laura Pasquino (E’piu’ Casalmaggiore)

Spettatori: 180,

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-SMI Roma Volley 0-0 Si gioca domani Ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia-Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-10, 25-23, 25-22)

Cda Volley Talmassons Fvg-C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-17, 25-15, 25-19)

Narconon Volley Melendugno-Nuvoli’ Altafratte Padova 0-0 Si gioca domani Ore 20.00

Itas Trentino-Olio Pantaleo Volley Fasano 0-0 Si gioca domani Ore 20.30

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 37 (13 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 36 (12 – 4); C.B.L. Costa Volpino 26 (9 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 25 (8 – 7); SMI Roma Volley 24 (8 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 24 (7 – 8); Olio Pantaleo Volley Fasano 18 (7 – 8); Itas Trentino 18 (6 – 9); Narconon Volley Melendugno 18 (5 – 10); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 14).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Gruppo Formula 3 Messina

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.30

Futura Giovani Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - Valsabbina Millenium Brescia

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno

Itas Trentino - Cda Volley Talmassons Fvg

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Panbisco’ Leonessa Altamura-Marsala Volley 3-2 (25-20, 16-25, 25-20, 23-25, 15-10) Giocata ieri

Clerici Auto Concorezzo-Clai Imola Volley 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)

Trasporti Bressan Offanengo-Club Italia 3-1 (26-24, 24-26, 25-16, 25-22)

Volley Modena-E’piu’ Casalmaggiore 2-3 (25-23, 16-25, 25-23, 11-25, 11-15)

Ha riposato: Tenaglia Abruzzo Altino Volley

LA CLASSIFICA-

Panbisco’ Leonessa Altamura 28 (10 – 3); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23 (8 – 4); Marsala Volley 22 (7 – 5); Clai Imola Volley 20 (7 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 20 (6 – 7); E’piu’ Casalmaggiore 18 (6 – 6); Club Italia 16 (6 – 6); Clerici Auto Concorezzo 15 (4 – 8); Volley Modena 6 (2 – 11)

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 15 marzo 2026, ore 16.00

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italia

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Clerici Auto Concorezzo - Volley Modena

Clai Imola Volley - èpiù Casalmaggiore

Riposa: Panbisco’ Leonessa Altamura