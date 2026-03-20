Proprio le siciliane apriranno il turno ospitando l’Olio Pantaleo Fasano questa sera alle ore 19. Le pugliesi, none, potrebbero scavalcare l‘Itas Trentino all’ottava posizione, impegnata a sua volta in casa della Nuvolì Altafratte Padova (domenica, ore 17), che dovrà difendere la sua terza posizione dagli assalti, tra le altre, della Futura Giovani Busto Arsizio, che giocherà invece sabato alle ore 17.30 sul campo della Narconon Volley Melendugno. Ma per definire la griglia dei Playoff Promozione, al via dal 28-29 marzo con i quarti di finale saranno fondamentali i risultati delle ultime due partite, che saranno il vero piatto forte della domenica.

Dopo una corsa iniziata il 6 ottobre e proseguita per tutto il Girone B e poi nella Pool Promozione, è arrivata la resa dei conti per la Cda Volley Talmassons FVG e la Valsabbina Millenium Brescia. Non sono bastate le sedici vittorie consecutive alle giallonere per essere sicure di un posto in Serie A1: dopo il k.o. della scorsa settimana contro la SMI Roma Volley, tutto è tornato in discussione, con le friulane che hanno effettuato il sorpasso e comandano ora la classifica con un punto di vantaggio sulle lombarde. E proprio la squadra capitolina sarà ancora arbitra della contesa, poiché ospiterà al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano le ragazze in maglia fucsia mentre, contemporaneamente domenica alle 17, le bresciane affronteranno in un infuocato derby la Cbl Costa Volpino. Con una vittoria, sia da due che da tre punti, Talmassons è certa della promozione mentre Brescia dovrà vincere con qualsiasi risultato e sperare in una sconfitta delle rivali. Ma guai a considerare Roma e Costa Volpino come semplici sparring partner perché le due squadre, appaiate a 27 punti tra il quinto e il sesto posto, si giocheranno con ogni probabilità il fattore campo almeno nei quarti di finale Playoff, forse addirittura nelle potenziali semifinali in caso di risultati favorevoli dagli altri campi. In poche parole, una domenica per cuori forti.

Passando alla Pool Salvezza, con la Volley Modena già retrocessa a riposo, le altre otto squadre scenderanno in campo per l’ottava giornata. Doppio anticipo al sabato: alle 18, la Trasporti Bressan Offanengo, quarta con 23 punti, ospiterà la Clerici Auto Concorezzo, penultima con 16 punti e a -3 dalla zona salvezza, mentre mezz’ora più tardi la èpiù Casalmaggiore, 18 punti, cercherà punti preziosi sfidando la capolista Panbiscò Leonessa Altamura. Domenica alle 17 le altre due partite con in palio punti pesanti: da un lato Tenaglia Abruzzo Altino Volley contro Marsala Volley, rispettivamente seconda e quinta con 23 e 22 punti, dall’altro lo scontro tra la Clai Imola Volley, terza con 23 punti, e il Club Italia, sesta con 19 punti a +1 sulla zona rossa della classifica.

POOL PROMOZIONE-

SMI Roma Volley - Cda Volley Talmassons Fvg

La SMI Roma Volley è sempre più arbitro e, soprattutto, protagonista della lotta promozione. Dopo l’entusiasmante vittoria sulla Valsabbina Millenium Brescia, che prima del tie-break perso nella Capitale guidava la graduatoria sin dall’inizio della seconda fase della Serie A2 ed era imbattuta da 16 giornate consecutive considerando anche la regular season, le giallorosse sono pronte a ricevere tra le mura amiche la nuova capolista Cda Volley Talmassons Fvg. Quest’ultima ha saputo trasformare l’amarezza della finale di Coppa Italia Frecciarossa A2 in energia positiva da riversare nel rush finale della stagione, guadagnandosi il primato ad un solo turno dal termine della Pool Promozione. Sarà solo una tra le Pink Panthers friulane e le Leonesse lombarde a guadagnarsi l’accesso diretto alla serie A1. Si preannuncia quindi spettacolare e decisiva la sfida che andrà in scena al Palazzetto dello Sport di Roma domenica 22 marzo alle ore 17:00. In contemporanea si giocherà l’incontro tra Costa Volpino e Brescia, il cui esito sarà molto importante anche per le Wolves. Già matematicamente ai playoff, le capitoline condividono il quinto posto proprio con la compagine sebina ma, soprattutto, si trovano a due lunghezze dalla terza piazza. Un motivo in più per tentare di strappare punti preziosi anche a Talmassons, che comunque all’andata si è imposta con un secco 3-0 (25-18, 25-12, 25-19). L’obiettivo della squadra di coach Cuccarini è, infatti, quello di ottenere il miglior posizionamento possibile nella griglia dei playoff che metteranno in palio il secondo slot promozione a partire dall’ultimo weekend di marzo. Servirà ancora una volta tutto il calore del pubblico romano. Biglietti disponibili a partire da 5€ ridotto e 7€ intero su Vivaticket o al botteghino prima della gara.

PRECEDENTI: 3 (2 successi SMI Roma Volley, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno

Giorgia Zannoni (SMI Roma Volley)- « Abbiamo fatto molto bene domenica scorsa contro Brescia e dovremo cercare di scendere in campo con la serenità giusta per replicare quel tipo di prestazione anche con Talmassons. Vogliamo continuare a far divertire il pubblico e fare punti per metterci nelle condizioni di iniziare al meglio i playoff promozione ».

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « È una partita fondamentale, decisiva. Roma è una squadra super attrezzata per questo campionato, costruita con grandi aspettative e con giocatrici di altissimo livello. Il loro valore non si discute. All’andata abbiamo probabilmente giocato la nostra miglior partita della stagione e l’obiettivo è quello di riuscire a ripeterci. Sappiamo però che sarà completamente diverso: il loro è un palazzetto difficile, anche per le dimensioni e per l’ambiente.Noi dobbiamo andare a Roma con tutte le sicurezze che ci siamo costruiti in questo periodo. Sarà fondamentale partire dal servizio, per metterle in difficoltà e agevolare il nostro muro. Credo che la partita si deciderà su pochi dettagli e, soprattutto, sull’efficacia dell’attacco».

Gruppo Formula 3 Messina - Olio Pantaleo Volley Fasano

Ultimo impegno stagionale per il Gruppo Formula 3 Messina. Nell’anticipo di venerdì 20 marzo alle ore 19, le SuperGirls di Coach Freschi ospiteranno -tra le mura del “PalaRescifina” - le pugliesi della Olio Pantaleo Volley Fasano. Il match sarà valido per la quinta giornata di ritorno della Pool Promozione. Messina non è riuscita a sbocciare in questa fase del campionato. Seppur in termine di prestazioni sia evidente la crescita del gruppo, sono ancora zero i successi sinora festeggiati da Ferrara e compagne. I 5 punti che trattengono le SuperGirls all’ultimo posto della classifica – e quindi fuori dalla zona Playoff – sono stati conseguiti durante la Regular Season per merito delle vittorie contro l’Itas Trentino (3-1) e la Narconon Volley Melendugno (3-2). Nell’ultima giornata le messinesi hanno ceduto per 1-3 (25-13, 25-12, 25-27, 25-13) sul campo della Nuvolì Altafratte Padova

PRECEDENTI: 2 (2 successi Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Margherita Muzi a Akademia Messina nel 2022/2023



Benedetta Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina)- « Credo che in questa Pool Promozione ci sia stato un vero percorso di crescita. È facile giudicare solo dai risultati, ma solo noi sappiamo quanto abbiamo lavorato per riuscire, ad esempio, a strappare almeno un set a quasi tutte le squadre. Questa stagione è stata complicata per tutte noi. Contro Fasano vogliamo e meritiamo una vittoria per coronare il nostro percorso: stiamo lavorando tanto e non abbiamo mai smesso di spingere, nonostante fossimo già numericamente fuori dai playoff ».

Margherita Muzi (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Veniamo da un periodo difficile ma siamo pronte a ripartire ancora una volta e la gara di Messina è la giusta occasione per riprendere la direzione giusta. Ci siamo preparati bene come in tutte le altre occasioni e siamo decise a riscattare questo periodo un pò complicato. Resta la grande stagione disputata e siamo pronte a dire la nostra nelle ultime gare che restano prima della fine di questo campionato. Il tutto con l'aiuto dei nostri tifosi sempre pronti a sostenerci ».

C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia

Ultima giornata della pool promozione con la sfida che può valere il campionato al palacbl. Le ragazze di Luciano Cominetti ospitano Millenium Brescia seconda forza del campionato che proprio allo sprint finale cerca di contro sorpassare l’attuale capolista Talmassons. Il destino della vincitrice del campionato di serie A2 si decide così anche a Costa Volpino oltre che a Roma. La CBL, con parecchi problemi di formazione, cercherà di lottare fino all’ultimo pallone, nella gara che deciderà la griglia dei play-off e in cui è atteso il sold out. Le ex della gara saranno Aurora Pistolesi e Margherita Brandi.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Margherita Brandi a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Aurora Pistolesi a Millenium Brescia nel 2024/2025



Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Brescia è una squadra di grande valore, con giocatrici esperte e di alto livello. Lo hanno dimostrato per tutta la stagione. Domenica sarà l’ultima gara della Pool Promozione e ci aspettiamo una partita molto impegnativa, anche perché loro sono ancora in piena corsa per la promozione diretta in A1, quindi avranno motivazioni altissime. Dal canto nostro, arriviamo dalla gara d’andata in cui non siamo riuscite a esprimere al meglio il nostro gioco, quindi c’è sicuramente voglia di rivalsa. Io ho grande fiducia in questo gruppo: c’è consapevolezza nei nostri mezzi e la volontà di continuare a costruire qualcosa di importante. Giocheremo in casa e questo deve essere un valore aggiunto. In questo momento ogni vittoria conta e faremo di tutto per ottenere il miglior risultato possibile. Il supporto del nostro pubblico sarà fondamentale: ci ha già dato una grande spinta in tante occasioni e siamo sicure che anche questa volta saprà fare la differenza ».

Vittoria Prandi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica dobbiamo entrare in campo con lucidità, ma anche con tanta fame. Fame di vincere, fame di dimostrare chi siamo davvero. Non servono cose straordinarie: serve fare bene le cose semplici, con intensità, fiducia e coraggio. Sarà una partita in cui bisognerà mantenere la concentrazione sempre al massimo e tenere sempre premuto l’acceleratore. La promozione in A1 non è un regalo. É qualcosa che si conquista, azione dopo azione, insieme. Il supporto degli Amici delle Leonesse sarà la nostra forza in più, quella che può far davvero la differenza. Vi aspettiamo sugli spalti, pronti a lottare insieme fino all’ultimo punto ».

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio

Il sipario sulla Pool Promozione della Serie A2 femminile si chiude con un appuntamento dal sapore speciale presso il Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce. Sabato 21 marzo, la Narconon Volley Melendugno ospita la Futura Giovani Busto Arsizio in quello che, classifica alla mano, si preannuncia come un vero e proprio test generale in vista degli imminenti Playoff. La formazione salentina approda a questa sfida carica di entusiasmo dopo la solida prestazione nel Derby di Puglia, decisa a blindare la migliore posizione possibile in griglia e a confermare la compattezza del gruppo guidato da Coach Giunta. Dall'altra parte della rete, le lombarde arrivano nel Salento forti di una striscia di sei vittorie consecutive, trascinate da una condizione atletica invidiabile e da individualità di spicco che ne fanno una delle corazzate del torneo. In un cammino a eliminazione diretta ormai alle porte, il match di sabato rappresenta l’occasione ideale per misurare il livello di crescita delle "Guerriere" salentine, chiamate a testare la propria tenuta mentale e il ritmo agonistico contro un avversario di altissimo profilo. Ogni scambio servirà a forgiare il carattere necessario per affrontare la post-season, trasformando l'ultima giornata di campionato in un momento cruciale per affermare la propria identità tecnica e psicologica davanti al pubblico di casa.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Maria Teresa Bassi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Gaetano Prisco (Presidente Narconon Volley Melendugno)- « Affrontiamo una sfida che va ben oltre i tre punti in palio: tecnicamente è il collaudo più importante prima dei Playoff, l'occasione per testare i nostri sistemi di gioco contro una delle corazzate del campionato e mantenere altissimo il ritmo agonistico. Vogliamo che questa partita sia una festa del volley, ma anche una prova di forza collettiva. Portate la vostra passione e portate un amico o un'amica che non ha mai visto dal vivo questo sport: noi ci metteremo il cuore per farglielo amare. Costruiamo insieme l'atmosfera perfetta per onorare lo splendido percorso fatto dalle nostre ragazze e spingere il cuore oltre l’ostacolo verso i traguardi che ci attendono ».

Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Andare a Melendugno sarà ostico: casa loro, palazzetto loro ma soprattutto tifo molto caldo che avrà un grande impatto emotivo sulla squadra. La Narconon è una formazione compatta, con un grande servizio e delle buone altezze a muro. Noi dovremo cercare di fare le nostre cose, essere ordinate, imporre il nostro gioco e provare a portare a casa l’intera posta in palio ».

Nuvolì Altafratte Padova - Itas Trentino

Ultima passerella domenica a Trebaseleghe per le tigri gialloblù della Nuvolí AltaFratte Padova, almeno per quanto riguarda la stagione regolare, in attesa dei playoff promozione ai quali le padovane sono già sicure di approdare, la posizione nel ranking non è ancora certa vista l’alta densità di team a metà della classifica della Pool Promozione. Nuvolí a quota 29, Futura a 28, CBL e SMI a 27 affronteranno l’ultimo turno tutte con concrete possibilità di migliorare la propria classifica (la Nuvolí per difendere il terzo posto) e guadagnare così una migliore posizione di partenza quando dal prossimo weekend le squadre dalla seconda alla nona piazza si affronteranno nei playoff. Domenica alle ore 17:00 la Nuvolí chiuderà la Pool Promozione provando a difendere l’attuale terzo posto, cosa che se dovesse accadere farebbe si che il match odierno tra Nuvolí e Itas potrebbe non essere l’ultimo confronto stagionale tra i due team, se al termine del match di domenica le posizioni di classifica dovessero rimanere tali (Nuvolí terza, Itas ottava) le due squadre sarebbero destinate ad affrontarsi nel primo turno dei playoff promozione 2025-26. Padovane rilanciatesi dopo la vittoria 3-1 contro Messina, trentine reduci dal ko interno contro Talmassons nella gara che ha spinto le friulane in vetta alla Pool Promozione. Atlete venete impegnate contro la Nuvolí saranno la padovana Alice Pamio, da Camposampiero, e le trevigiane Giulia Marconato (figlia d’arte, il padre fu cestista di serie A1 e nazionale) e Erica Andrich. In casa Nuvolí Martina Stocco e Marco Sinibaldi affronteranno un team che li ha visti difendere i propri colori nelle annate 2022 e 2023 la regista, in quella 2023 il tecnico. I precedenti sono tutti a favore delle ospiti che conducono 0-3, lo stesso risultato, in favore delle trentine, del match d’andata disputato al Sanbápolis di Trento. Daranno spettacolo in campo le attaccanti Lazda (413 punti) con Pamio (233) e Giuliani (211) per le trentine, Fiorio (276), Mazzon (235) e Hanle (221) in maglia Nuvolí. A muro le specialiste Bovo e Cosi (84), Marconato (81) Catania (64) e Stocco (58). In battuta concentrazione a mille quando serviranno Stocco (24), Pamio (22) Lisa Esposito (21) e Cosi (20).

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Martina Stocco a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Sinibaldi a Trentino Volley nel 2023/2024



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Nel match d’andata Trento ha messo in campo un’ottima prova in fase di difesa e copertura sfruttando poi delle attaccanti che hanno portato le trentine ad ottenere un 3-0 netto, coach Beltrami sa preparare al meglio le sue squadre e in quell’occasione ne abbiamo avuto la conferma, poi nel corso della stagione numerosi infortuni hanno relegato l’Itas in una posizione di classifica che non rispecchia la bontà del roster. Noi domenica cercheremo di rendere il favore della sconfitta dell’andata, giocheremo in casa e questo è ovviamente importante, siamo arrivati a questo punto in grado di giocarci un ottimo piazzamento e abbiamo l’intenzione di confermarci senza però pressioni, con l’obiettivo di mettere in campo un bel gioco e senza precluderci nessun traguardo, in un confronto nel quale il break point sarà a mio avviso la chiave di volta della gara ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stato un lungo percorso, complicato da qualche intoppo che ha però fatto emergere la capacità di reazione e la resilienza del gruppo, che vogliamo provare a chiudere nel migliore dei modi. Andiamo a giocare in uno dei campi più difficili di questo campionato, contro una squadra che in casa batte e mura molto bene: ci siamo preparati al meglio per questa sfida, vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre corde, concentrandoci sui colpi di attacco provati nell’ultimo periodo e su fondamentali chiave come battuta e muro. Non nascondo che ci piacerebbe raggiungere il settimo posto finale, per poi scoprire con chi dovremo scontrarci nei quarti di finale ».

POOL SALVEZZA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Marsala Volley

La pool salvezza di serie A2 procede spedita verso il weekend che porta alla terzultima giornata di gare. Per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley è in arrivo l’occasione di riscatto dopo la sconfitta patita contro il Club Italia. Sarà infatti il Marsala Volley a far visita alle frentane nel pomeriggio di domenica, primo servizio alle ore 17. Dopo aver assistito in settimana all’esonero di coach Matteo Ingratta e alla promozione nel ruolo di primo allenatore di coach Marco Soffici, il gruppo rossoblu è chiamato a una prova di forza per invertire l’inerzia negativa e soprattutto per raggiungere la definitiva permanenza in categoria. Dopo i risultati dell’ultima giornata, la classifica si è accorciata in maniera insidiosa: Altino è seconda a quota 23 punti, a pari merito con Imola e Offanengo; Marsala insegue a 22 punti e il Club Italia copre l’ultima posizione utile all’obiettivo salvezza con 19 punti. Con dodici punti ancora da assegnare, nulla è ancora definito, eccezion fatta per la sicura permanenza in A2 di Altamura. Nei precedenti, Marsala ha vinto per quattro volte contro Altino, l’ultima vittoria risale alla gara d’andata dello scorso in terra siciliana (3-1 per le lilibetane, ndr); l’unica ex della gara è l’opposto Amelie Vighetto, in maglia rossoblu nella scorsa stagione agonistica.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Marsala Volley)

EX: Amelie Vighetto a Tenaglia Altino Volley nel 2024/2025



Marco Soffici (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sono molto contento della fiducia che la società di Altino, nella persona del suo presidente, Aniello Papa, mi ha conferito. La squadra sta attraversando un periodo di transizione, ma ho visto molto impegno e determinazione da parte di tutti per il raggiungimento del nostro obiettivo ».

Giulia Caserta (Marsala Volley)- « La partita in trasferta contro Altino è determinante per noi, sia per i punti che a questo punto diventano tutti importanti, ma anche per il morale. Dopo due sconfitte ci serve tornare a vincere e ci serve tornare a giocare come sappiamo fare noi per poter raggiungere la salvezza il prima possibile ».

Trasporti Bressan Offanengo - Clerici Auto Concorezzo

Sabato alle 18 sfida cruciale al PalaCoim tra la Trasporti Bressan e la Clerici Auto Concorezzo, all'andata protagoniste di un tie break in terra brianzola conquistato da Offanengo. Le neroverdi di casa di Leo Barbieri (5 vittorie su 6 e secondo posto condiviso a quota 23 punti) cercano l'allungo decisivo verso la salvezza, che con una vittoria e incroci favorevoli su altri campi potrebbe anche diventare matematica con due turni d'anticipo. Concorezzo, invece, non può sbagliare, essendo penultima a -3 dal quart'ultimo posto ed è "specialista" del tie break (9 partite portate al quinto set delle quali 4 nella pool salvezza, tutte perse). Le due opposte, Valentina Zago per Offanengo e Sara Stival per Concorezzo, sono in top 15 delle migliori marcatrici in A2 (416 palloni a terra e undicesima piazza condivisa per Zago, quattordicesima a quota 406 per Stival). Ex di turno, la schiacciatrice della Clerici Auto Francesca Trevisan, capitana delle brianzole e con i gradi ricoperti in passato anche in terra cremasca.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Francesca Trevisan a Volley Offanengo nel 2022/2023, 2023/2024



Leo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Queste vittorie ci stanno dando consapevolezza e sicurezza, nei momenti decisivi le ragazze sono fredde e lucide. Siamo carichi a livello mentale e preparati a livello tecnico per affrontare partite così importanti e a questo punto decisive. Concorezzo è una squadra molto tecnica, lo abbiamo visto soprattutto all'andata, non ti concede nulla, ha un numero di errori molto basso. Spesso capita di arrivare alla terza e quarta palla d'attacco contro loro e bisogna stare attenti nelle azioni prolungate. Serve molta lucidità e anche far sì quando possibile che lo scambio non si allunghi troppo. Abbiamo un attacco pesante e importante, con diverse soluzioni e dobbiamo sfruttarle tutte. Quando c'è la palla buona, dobbiamo essere freddi e decisi ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Per noi, la sfida contro Offanengo rappresenta l’ultima spiaggia per tenere in vita le speranze di permanenza in categoria. Loro, invece, saranno intenzionati a vincere per chiudere aritmeticamente il discorso salvezza, anche se si trovano già in una buona posizione. Di conseguenza, per motivi diversi, è una sfida determinante per entrambe. Arrivati a questo momento della stagione, abbiamo poco da perdere, quindi vogliamo andare ad Offanengo e giocare a viso aperto. All’andata, dopo il primo set, è stato un match molto combattuto, concluso 3-2 in favore di Offanengo con un attacco rocambolesco di Zago. Anche per questo motivo, abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione. Finché l’aritmetica non ci condanna, noi proveremo a salvarci e questo deve essere il nostro obiettivo per le ultime 3 partite ».

Clai Imola Volley - Club Italia

La recente scossa emotiva è decisamente servita alla Clai Imola Volley. Le ragazze santernine, guidate ora in panchina dal coach cubano Dominico Speek (già vice negli ultimi due annate prima di Caliendo e in seguito di Bendandi), sono infatti riuscite a ritrovare il sorriso dopo un periodo piuttosto tenebroso grazie al netto e convincente 3-0 interno su Casalmaggiore...ed ora possono guardare al futuro prossimo con cauto ottimismo e con rinnovate ambizioni di mantenere la categoria per il secondo anno consecutivo, risultato che sarà matematico in caso di successo nel prossimo e decisivo turno di campionato. La terza posizione attuale delle imolesi nella classifica della Pool Salvezza (a quota 23 punti) rappresenta infatti un’ottima base di partenza dalla quale partire per affrontare con il vento in poppa le ultime due partite della stagione, separate dal turno di riposo forzato in programma per la Clai il 29 di marzo. Prossimo avversario della Clai in questa emozionante ed incerta volata finale sarà il Club Italia, già visto al Ruggi lo scorso 15 febbraio quando fu capace di imporsi al tie-break nella combattuta sfida contro Gambini e compagne, mentre l’ultimo appuntamento di questa seconda fase sarà l’insidiosa (da molti punti di vista) trasferta di Marsala del giorno di Pasqua. Procedendo come sempre un passo alla volta, ora serve però mettere tutta l’attenzione soltanto sul match in calendario domenica 22 al PalaRuggi. La squadra di coach Juan Cichello, itinerante per scelta, è al momento la prima formazione ad essere fuori, seppur per un solo punto, dalla zona retrocessione e quindi verrà ad Imola con tutta la pressione sulle spalle e con il disperato bisogno di centrare un fondamentale risultato positivo. Risultato positivo che servirebbe a muovere ulteriormente la classifica delle biancoazzurre e a dare continuità al bel successo esterno centrato nello scorso fine settimana sul difficile campo di Altino (1-3 il finale per il Club Italia), grazie al quale Susio e compagne hanno superato di slancio nella graduatoria proprio le cremonesi di Casalmaggiore. Imola, come al solito, dovrà pensare solo a sé stessa senza fare calcoli di nessun tipo, con l’ambizione di ripetere la stessa prestazione della scorsa domenica per togliersi un’altra grande soddisfazione e fare l’ultimo e definitivo verso il proprio obiettivo dichiarato. Il gruppo imolese, dopo quanto successo negli ultimi giorni, sembra essersi unito ancora di più attorno alla sua “nuova” guida tecnica e vuole chiudere il discorso salvezza quanto prima, per evitare di giocarsi tutto all’ultima giornata correndo di conseguenza rischi inutili e davvero troppo pericolosi.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Club Italia)

EX: Katarina Bulovic a Club Italia nel 2016/2017, 2017/2018; Arianna Gambini a Club Italia nel 2022/2023



Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)- « È stata una settimana molto intensa e ci siamo allenate bene curando i minimi dettagli. Sicuramente l’ultima vittoria ci ha riportato quella fiducia che negli ultimi tempi era un po’ mancata e siamo pronte ad affrontare una squadra giovane con ottime potenzialità che già all’andata ci ha messo in grossa difficoltà. Ci aspettiamo una partita molto dura, ma giocheremo per l’ultima volta davanti al nostro pubblico e vogliamo fare una bella prestazione per salutarlo nel migliore dei modi e per chiudere con il sorriso la nostra stagione ».

Sofia Moss (Club Italia)- « Dopo la vittoria di domenica abbiamo passato una settimana molto positiva. Siamo entusiaste e fiduciose per la partita contro Imola di domenica, anche se sappiamo che ci aspetterà una gara combattuta e intensa. Fare il libero in queste ultime partite è stata una sfida perché ho dovuto adattarmi molto velocemente, però grazie all’aiuto delle mie compagne di squadra e alla fiducia che mi è stata data ho provato a dare il massimo. Domenica scorsa, l’unità della squadra e l’aiuto reciproco ci ha portato alla vittoria ed è così che dobbiamo affrontare anche la prossima sfida ».

èpiù Casalmaggiore - Panbiscò Leonessa Altamura

La gara contro Imola non è stata delle migliori per le ragazze di coach Cuello, ma la squadra è già tornata al lavoro con grande concentrazione per preparare al meglio l'importante partita di sabato. Nella serata di mercoledì le casalasche si sono imposte per 4-0 nell'allenamento congiunto con la Fantini Folcieri Ostiano al PalaVacchelli testimoniando una netta ripresa rispetto a domenica con tre giocatrici in doppia cifra (Ravarini 15, Nwokoye 14 e Rastelli 11) oltre a ben 11 battute punto (3 gli ace per Rastelli, 2 per Dumancic, Pasquino e Ravarini con Neri e Costagli a 1) e un bel lavoro a muro soprattutto con Nwokoye, 8 blocchi per lei, e Vazquez con 3 muri. Le avversarie vengono da una serie positiva che proviene addirittura dalla seconda partita giocata nella Pool Salvezza e che ha portato le pugliesi a raggiungere, grazie alla vittoria su Marsala dell'ultima giornata, la salvezza matematica a tre giornate dalla fine anche grazie ai 490 punti siglati sinora da Krasteva, seconda realizzatrice del campionato.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura)

EX: Valeria Caracuta a Casalmaggiore nel 2022/2023



Sofia Nosella (èpiù Casalmaggiore)- « Nella partita contro Imola non siamo riuscite ad imporre il nostro gioco, purtroppo non è funzionato quasi nulla, però ci stiamo allenando duramente in vista della prossima gara contro Altamura che per noi è fondamentale in fase salvezza, sperando che loro arrivino un po' scariche dal viaggio e dall'essere già salve matematicamente (sorride n.d.r.). Ci stiamo allenando tanto su ogni fondamentale per arrivare al meglio alla partita e cercare di ripetere almeno la prestazione della gara di andata in cui sì abbiamo perso ma siamo riuscite a portare a casa un punto fondamentale contro una squadra forte ».

Valentina Soriani (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Andiamo a Casalmaggiore consapevoli e soddisfatti del raggiungimento di un primo obiettivo importantissimo per noi, la salvezza matematica. Ma anche determinate a mantenere questa posizione in classifica. Vogliamo continuare a meritare sul campo il primato per tutti i nostri tifosi e per la società. Sarà una battaglia perché loro avranno grandi motivazioni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO POOL PROMOZIONE-

Venerdì: 20 marzo 2026, ore 19.00

Gruppo Formula 3 Messina - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Palumbo Christian, D'Argenio Alessandro

Sabato 21 marzo 2026, ore 17.30

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Traversa Nicola, De Orchi Marco

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Angelucci Claudia, Pasciari Luigi

C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Stellato Giuseppina, Lanza Claudia

Nuvolì Altafratte Padova - Itas Trentino Arbitri: Lobrace Andrea, Paris Fabio

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 39, Valsabbina Millenium Brescia 38, Nuvolì Altafratte Padova 29, Futura Giovani Busto Arsizio 28, C.B.L. Costa Volpino 27, SMI Roma Volley 27, Narconon Volley Melendugno 23, Olio Pantaleo Volley Fasano 21, Itas Trentino 21, Gruppo Formula 3 Messina 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA-

Sabato 21 marzo 2026, ore 18.00

Trasporti Bressan Offanengo - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Laghi Marco, Vangone Deborah

Sabato 21 marzo 2026, ore 18.30

èpiù Casalmaggiore - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Usai Piera, Testa Antonio

Domenica 22 marzo 2026, ore 12.30

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Marsala Volley Arbitri: Martini Maurizio, De Luca Lorenzo

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.00

Clai Imola Volley - Club Italia Arbitri: Viterbo Dalila, Dell'Orso Alberto

Riposa: Volley Modena



LA CLASSIFICA-

Panbiscò Leonessa Altamura 28, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23, Clai Imola Volley 23, Trasporti Bressan Offanengo 23, Marsala Volley 22, Club Italia 19, èpiù Casalmaggiore 18, Clerici Auto Concorezzo 16, Volley Modena 8.