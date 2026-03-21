Fasano vince a Messina e spera

Prima della sfida un omaggio floreale per Margherita Muzi, ex capitana di Messina.

Per l’ultima gara stagionale, coach Freschi schiera Rizzieri e Galic in diagonale, Zojzi e Kiss in posto 4, le centrali Campagnolo e Landucci, Oggioni libero; Coach Totero risponde con Muzi in regia, l’opposta Korhonen, le schiacciatrici Salinas e Provaroni, le centrali Piacentini e Franceschini, Vittorio libero.

Parità in avvio del match (2-2). Le ospiti tentano di mettere pressione con Korhonen, ma le messinesi si affidano alla propria opposta Galic e restano in scia. Fasano si assicura il primo vantaggio per merito di Salinas e Muzi (10-14); Messina lo dimezza grazie alle proprie schiacciatrici Zojzi e Kiss. L’attacco di Galic vale la parità sul 19 pari. Sul finale, le siciliane sfruttano gli errori delle fasanesi e il turno al servizio di Galic per chiudere il set sul 25-23.

Il secondo parziale vede Messina avanti di due lunghezze; Fasano pareggia trovando la forza delle proprie centrali. Salinas firma quattro punti consecutivi determinando il 5-8. Zojzi trascina Messina sul -1. Felappi subentra a Galic e trova l’ace dai nove metri. Fasano continua a concedere dal centro e Messina ne approfitta per scovare una nuova parità. Korhonen determinante per il 14-16. Il muro di Piacentini vale il +3 per le ospiti, successivamente è Provaroni a sigillare il parziale.

Le ospiti partono agguerrite nel terzo set (2-4). L’attacco millimetrico di Zojzi regala a Messina la parità. Le fasanesi conquistano un break grazie alla propria centrale Piacentini, ma le padrone di casa le riacciuffano tramite l’ace di Campagnolo (12-12). Due errori giallorossi garantiscono una nuova fuga alle pugliesi; Galic tiene in vita Messina, ma Fasano resta avanti sul 15-17. L’opposta messinese determina un nuovo equilibrio sul 23 pari, poi però è Fasano a chiudere grazie all’ace di Gazzerro.

Timido l’approccio di Messina nella quarta frazione di gioco (2-7). Fasano allarga il vantaggio con Provaroni e Korhonen +8. Coach Freschi sostituisce Kiss con Viscioni e Rizzieri con Tisma; subito a segno la neoentrata. Campagnolo vincente in fast, poi Tisma sorprende di seconda intenzione. Salinas rimarca il +8. Fasano continua a spingere dai nove metri e Messina non trova soluzioni (6-16). Zojzi si sblocca da posto 4 e Tisma segna tre punti consecutivi riducendo lo svantaggio sul -6. La reazione giallorossa è però insufficiente: Salinas determina la fine dell’incontro.

I protagonisti-

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Il peccato è che la partita di stasera la sentivo più vicina, l’andamento della gara è stato continuo, tranne la flessione nel quarto. A livello tecnico eravamo più vicini e il rammarico lo sento più per quello. Oggi ho visto un miglioramento da parte di alcune atlete e ho chiuso un pochino il cerchio. Galic oggi ha fatto la sua miglior partita messinese, non è un caso perché ha fatto meglio in allenamento, anche a Padova aveva fatto ingresso in campo e ci aveva aiutato a vincere il set, ha alzato il livello di gioco e si è sempre comportata bene con la squadra, sono contento che abbia dimostrato un po’ del suo valore ».

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Abbiamo portato a casa una vittoria che cercavamo da un pò di tempo visto che venivamo da un periodo complicato a causa di qualche acciacco. Ultimamente avevamo perso un pò di brillantezza nei fondamentali e quindi i risultati sono mancati. Giocare in questo palazzetto enorme non è proprio facile ma le ragazze sono state molto brave a non sottovalutare le nostre avversarie. Messina che non aveva nulla perdere mentre noi eravamo chiamati a ritrovare quella vittoria che aveva caratterizzato il girone di andata di questa Pool Promozione compresa la regular season, dove abbiamo compiuto un impresa bellissima raggiungendo la salvezza matematica e la partecipazione alla Pool Promozione. Ora ci prepariamo per i prossimi palay-off promozione e nonostante le difficoltà che incontreremo vorremmo giocarceli nel migliore dei modi ».

Il tabellino-

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA VS OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 1-3 (25-23, 20-25, 23-25, 18-25).

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Tisma 5, Rizzieri 1, Zojzi 22, Colombo 0, Felappi 2, Ferrara (L) 0, Landucci 1, Viscioni 2, Campagnolo 8, Kiss 14, Galic 12, Oggioni (L) 0. 1st coach: Matteo Freschi, 2nd coach: Flavio Ferrara.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Gazzerro 1, Provaroni 10, Del Freo 0, Salinas 24, Negro n.e., Pixner 0, Muzi 3, Piacentini 7, Korhonen 15, Soleti n.e., Franceschini 5, Vittorio (L) 0. 1st Coach: P. Totero, 2nd Coach: P. Tanzarella.

ARBITRI: Palumbo, D’Argenio.

Durata set: 29’,29’,30’,27’. Tot 115’

MVP: Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Volley Fasano).