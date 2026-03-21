La Futura espugna il campo di Melendugno 

MELENDUGNO (LECCE)- Una Futura Volley Giovani da applausi a scena aperta espugna con merito ed autorità il difficile campo della Narconon Melendugno e chiude col punto esclamativo una Pool Promozione spettacolare. Bottino pieno quello raccolto dalla squadra di coach Mauro Tettamanti, che si prende i tre punti, il fattore campo nel primo turno dei Playoff Promozione e si gode almeno per una notte il terzo posto, mettendosi comoda sul divano in attesa della sfida tra Altafratte e Trento. Domani, solo con una vittoria da tre punti Padova potrebbe sorpassare Busto Arsizio, la cui avversaria nei quarti di finale a questo punto sarà una tra Itas Trentino e la stessa Melendugno. Un risultato inaspettato solo qualche settimana fa ma che conferma la crescita esponenziale di Rebora e compagne, giunte al settimo successo consecutivo e al nono risultato utile a fila. In terra pugliese, la Futura fatica ad ingranare, con un primo set infarcito di errori (6 in attacco e 6 in battuta) ma trova in fretta il modo di reagire, riducendoli in maniera drastica (solo 7 nei restanti tre set!) e mettendo grande efficacia nella correlazione muro-difesa: oltre ai 14 block, le “manone” delle Cocche toccano tanto nei pressi della rete, consentendo alla difesa di ripulire una marea di palloni, smistati poi da Sassolini con lucidità (38% offensivo). Top scorer del match è Alyssa Enneking (21 punti), in doppia cifra vanno anchen Veronica Taborelli (20 punti con 4 muri), Alice Farina (15 con 5 muri) e Marika Longobardi (14 punti) ma il titolo di MVP finisce meritatamente nella mani anzi, nel bagher, di Sophie Blasi, ottima in ricezione (64% di positiva), specie sui missili della ex Terry Bassi, e solida in difesa. Ultima della Pool Promozione all’insegna della continuità per coach Tettamanti, che schiera la diagonale Taborelli-Sassolini, Rebora e Farina coppia di centrali, le schiacciatrici Enneking e Longobardi con Blasi libero. Il primo tentativo di allungo è di marca pugliese (9-6) favorito da due errori di Busto Arsizio. Il muro di casa respinge al mittente il tentativo di rimonta ospite (dal 9-8 all’11-8) e la Narconon tocca anche il +4 (13-9). La reazione delle Cocche frutta il 13-12 ma proprio sul più bello la Futura si blocca e scivola nuovamente sotto, con Melendugno a fare ancora la voce grossa a rete (17-13, 20-14). Coach Tettamanti cambia inserendo Alberti in regia ma le padrone di casa resistono alla rimonta biancorossa (dal 24-19 al 24-22) e chiudono sull’attacco out di Taborelli. Nel secondo set torna Sassolini in palleggio e a rompere l’equilibrio iniziale è Busto Arsizio (6-9 con Farina, 8-12 sul muro di Taborelli). Le biancorosse sembrano aver trovato il loro ritmo, con Enneking che scalda il braccio e firma l’8-13. Il gap si dilata ancora (10-17 con la doppietta da posto 4 di Longobardi), Rebora e compagne non si fanno intimorire dal tentativo di recupero della Narconon (17-19) e con tre muri a fila (due di Farina e uno di Taborelli) riprendono il controllo (18-23) e mettono in tasca il parziale grazie allo “slash” della centrale piemontese. Partenza a razzo della Futura nel terzo set, che mette subito le cose in chiaro scappando prima sullo 0-4 e poi sull’1-6. Con pazienza, Melendugno si mette all’inseguimento e punto dopo punto aggancia la parità a quota 9. Prima Enneking e poi Longobardi ridanno fiato alla formazione biancorossa (9-11), che rimette in fretta ulteriore spazio tra sé e le avversarie (10-14). L’inerzia del parziale torna tutta nella mani delle Cocche, attente e ciniche su ogni pallone, con il +8 (12-20) a dare tranquillità. Con dieci set-point a disposizione sul 14-24, il secondo è quello buono con l’attacco out di Joly. Nel quarto avvio in fotocopia rispetto alla terza frazione per Busto Arsizio, che spinge subito sull’acceleratore con la coppia Enneking-Farina (1-5). Nonostante coach Giunta le provi tutte pescando dalla panchina, la Narconon non riesce più ad opporre resistenza e la Futura fila via veloce (4-12 stampato da Taborelli). Un breve passaggio a vuoto delle ospiti ridà un pizzico di pepe al parziale (dal 6-13 al 9-13) ma la squadra di coach Tettamanti non concede più nulla: riallunga l’elastico (12-20) e va a prendersi una preziosissima vittoria col sigillo messo da Taborelli.

I protagonisti-

Simone Giunta (Allenatore Narconon Melendugno)- « Dobbiamo fare i complimenti a Busto, ha vinto meritatamente. Sono però soddisfatto dell’approccio: iniziare con quell’autorità nel primo set è un segnale importante. Guardo con orgoglio a quanto fatto finora: la crescita costante della squadra è sotto gli occhi di tutti. Ora voltiamo pagina: affronteremo i Playoff a mente libera. Tutto quello che verrà sarà il sugello di una stagione già prestigiosa e straordinaria per tutto il nostro gruppo ».

Sofia Rebora (Futura Volley Giovani )- « È stata una partita un po’ brutta, siamo partite sbagliando troppo e questa è una delle cose che dobbiamo migliorare in ottica Playoff dove nessuno ci regalerà nulla. Siamo però state brave a ritornare in partita, limitare gli errori e fare il nostro gioco. Siamo molto contente! Adesso aspettiamo di conoscere l’avversaria del primo turno ».

Il Tabellino

NARCONON MELENDUGNO-FUTURA VOLLEY GIOVANI 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 13-25)

NARCONON MELENDUGNO: Avenia 1, Bassi 9, Gianfico 9, Riparbelli 4, Bulaich 2, Perfetto 14, Morandini (L), Joly 9, Colombino 7, Roserba, Sturniolo. N.e. Babatunde (L2), Maruotti, Quarta. All. Giunta.

FUTURA VOLLEY GIOVANI: Sassolini 2, Taborelli 20, Rebora 8, Farina 15, Longobardi 14, Enneking 21, Blasi (L), Alberti, Sormani 1. N.e. Orlandi, Talarico, Ternava, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

ARBITRI: Traversa, De Orchi

Durata set: 27’, 28’, 24’, 21’; tot. 100’

MVP: Sophie Andrea Blasi (Futura Volley Giovani)