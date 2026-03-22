Tamassons vince la Pool Promozione e torna in A1
ROMA-Dopo un solo anno di purgatorio la Cda Volley Talmassons FVG può festeggiare il ritorno in serie A1. Vincendo in casa della Smi Roma la formazione di Parazzoli chiude al primo sport la Pool Promozione e rende inutile il successo della Valsabbina Millenium Brescia sul campo della CDA Costa Volpino. Le leonesse saranno costrette a cercare il salto di categoria ai Play Off ma, vista la concorrenza, non sarà semplice.
Il premio di MVP del campionato è andato alla regista Francesca Scola, vero ago della bilancia dei risultati positivi di Talmassons soprattutto nelle sfide di cartello come quella contro Brescia e le ultime della Pool contro Costa Volpino e Trento.
In casa della SMI Roma Volley, inizio molto contratto della Cda Volley Talmassons FVG, che si ritrova sempre a inseguire le giallorosse nel primo parziale fino al 19-14. Poi, la grande reazione guidata da Molinaro, MVP dell’incontro (8 muri, 4 punti), permette alle friulane di vincere il set 25-27. Dopo un secondo tempo dominato 14-25, un’altra frazione sudata per le ragazze di coach Parazzoli, che però spinte ancora una volta da Scola, che manda in doppia cifra le restanti quattro compagne, chiudono i giochi e alzano la coppa grazie al 23-25 dell’ultimo set. Parallelamente, vittoria amara ma di grande orgoglio per la Valsabbina Millenium Brescia, che si impone 0-3 nel derby contro la Cbl Costa Volpino in un altro match molto equilibrato. Le giallonere riescono a piegare le orobiche con i punteggi di 20-25, 23-25 e 21-25, risolvendo i set nel finale grazie alle fiammate delle solite Kavalenka (17 punti) e Amoruso (14 e MVP), nonostante i 19 punti di Grosse Scharmann. Infine, successo pieno anche per la Nuvolì Altafratte Padova, che si conferma terza in classifica grazie al 3-1 all’Itas Trentino. Dopo due set finiti 25-23 e 23-25, le padovane volano con Mazzon (19), Esposito (18) e Fiorio (16) annullando le buone prove di Pamio (22) e Lazda (20) e chiudendo con un doppio 25-19.
A seguito dei risultati dell’ultima giornata è ufficiale la composizione del tabellone dei Playoff Promozione. Nel lato sinistro, Brescia affronterà Trento e Costa Volpino sfiderà Roma, in quello destro Padova-Fasano e Busto Arsizio-Melendugno. I quarti di finale si disputeranno con la formula andata-ritorno con eventuale Golden Set in casa della migliore classificata tra il weekend del 28-29 marzo e mercoledì 1 aprile. Successivamente, Semifinali e Finali al meglio delle tre gare.
Giornata importante anche in Pool Salvezza. Certificata la permanenza in Serie A2 Tigotà di Panbiscò Leonessa Altamura, Tenaglia Abruzzo Altino Volley, Clai Imola Volley e Trasporti Bressan Offanengo. Nel match delle 12.30, torna al successo la Tenaglia Abruzzo Altino Volley contro la Marsala Volley. Le abruzzesi partono a razzo nel primo e nel secondo set e sorprendono le siciliane, che si arrendono 25-17 e 25-16. La squadra di coach Giangrossi, sotto 16-10 nel terzo parziale, prova la reazione e sfiora la vittoria del set che avrebbe riaperto la sfida, ma le ragazze guidate in panchina da coach Soffici dopo l’esonero di Matteo Ingratta contengono la rimonta e chiudono i giochi sul 27-25. Premio di MVP per la canadese Murmann, 9 punti, chiudono a 13 la centrale Polesello (4 muri) e a 11 Ndoye e Siakretava. Per Marsala 16 punti di Pozzoni.
A decretare i primi verdetti è però il match tra la Clai Imola Volley e il Club Italia con le romagnole che, dopo aver lasciato il primo set alle federali, conquistano i tre punti in quattro frazioni diventando, insieme alle colleghe, ormai irraggiungibili per le azzurrine, terzultime con 19 punti e ora a -2 dal sesto posto di Casalmaggiore e -3 dal quinto di Marsala, ancora in gioco. A giocare un ruolo fondamentale è il muro delle padrone di casa, a segno con 14 colpi vincenti contro i 5 delle ospiti. Bene a referto anche Malik, 22 punti, e Bulovic, 16, mentre tra le ragazze di coach Cichello ne fa 16 Solovei.
I tabellini-
POOL PROMOZIONE-
SMI ROMA VOLLEY – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (25-27 14-25 23-25) –
SMI ROMA VOLLEY: Bosso 10, Guidi 4, Perovic 13, Jatzko 5, Consoli 7, Guiducci, Zannoni (L), Pecorari 1, Baratella, Biesso, Cantoni, Mason. All. Cuccarini.
CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 4, Bakodimou 12, Molinaro 8, Frosini 16, Rossetto 11, Gannar 13, Mistretta (L), Flaugnacco (L), Cassan, Lotti, Viola, Feruglio, Cusma, Barbazeni. All. Parazzoli.
ARBITRI: Angelucci, Pasciari.
Durata set: 33′, 24′, 30′; Tot: 87′.
MVP: Beatrice Molinaro (Smi Roma)
C.B.L. COSTA VOLPINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (20-25 23-25 21-25) –
C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto, Pistolesi 13, Pizzolato 3, Grosse Scharmann 19, Martinez Ortiz 4, Brandi 7, Gamba (L), Mangani 2, Favaretto, Busetti (L), Dell’amico. Non entrate: Fumagalli, Giani. All. Cominetti.
VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 13, Modestino 6, Prandi, Amoruso 14, Olivotto 5, Kavalenka 17, Parrocchiale (L), Arici 2, Struka 1, Schillkowski. Non entrate: Orlandi, Vittorini. All. Solforati.
ARBITRI: Stellato, Lanza.
Durata set: 24′, 31′, 26′; Tot: 81′.
MVP: Giorgia Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia)
NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – ITAS TRENTINO 3-1 (25-23 23-25 25-19 25-19) –
NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 16, Catania 8, Stocco 7, Esposito 18, Bovo 10, Mazzon 19, Maggipinto (L), Moroni, Hanle, Pedrolli, Masetto (L), Sposetti Perissinot, Bozzoli, Romanin. All. Sinibaldi.
ITAS TRENTINO: Giuliani 5, Marconato 7, Guerra 3, Pamio 22, Cosi 3, Lazda 20, Laporta (L), Andrich 4, Ristori Tomberli 2, Iob, Muscetti, Colombo, Monza, Zeni (L). All. Beltrami.
ARBITRI: Lobrace, Paris.
Durata set: 26′, 31′, 27′, 29′; Tot: 113′
MVP: Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)
POOL SALVEZZA-
TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – MARSALA VOLLEY 3-0 (25-17 25-16 27-25) –
TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Polesello 13, Bagnoli 5, Ndoye 11, Marchesini 6, Siakretava 11, Murmann 9, Tesi (L), Sassolini 2, Farelli, Trampus, Passaro, Kone, Monaco, Fini (L). All. Soffici.
MARSALA VOLLEY: Ferraro 1, Pozzoni 16, Taje’ 3, Vighetto 7, Kosonen 4, Caserta 2, Cicola (L), Torok 4, Cecchini 1, Varaldo, Giuli’, Grippo. All. Giangrossi.
ARBITRI: Martini, De Luca.
Durata set: 25′, 29′, 35′; Tot: 89′.
MVP: Murmann (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)
CLAI IMOLA VOLLEY – CLUB ITALIA 3-1 (17-25 25-21 25-13 25-23) –
CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli, Hoogers 14, Salvatori 11, Malik 22, Bulovic 16, Busolini 7, Gambini (L), Novello 1, Foresi, Osana (L), Romano, Vecchi, Schena, Mastrilli. All. Dominico Speek.
CLUB ITALIA: Susio 7, Quero 13, Spaziano 5, Caruso 8, Bovolenta 5, Solovei 16, Regoni (L), Moss 2, Tosini 1, Zanella, Magnabosco, Spada (L), Peroni, Cakovic. All. Cichello.
ARBITRI: Viterbo, Dell’Orso.
Durata set: 22′, 27′, 22′, 28′; Tot: 99′.
MVP: Polina Malik ( Clai Imola Volley)
POOL PROMOZIONE-
I RISULTATI-
SMI Roma Volley-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (25-27, 14-25, 23-25)
Gruppo Formula 3 Messina-Olio Pantaleo Volley Fasano 1-3 (25-23, 20-25, 23-25, 18-25) Giocata venerdì 20 marzo
C.B.L. Costa Volpino-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)
Narconon Volley Melendugno-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 13-25) Giocata ieri
Nuvoli’ Altafratte Padova-Itas Trentino 3-1 (25-23, 23-25, 25-19, 25-19)
LA CLASSIFICA FINALE DELLA POOL PROMOZIONE-
Cda Volley Talmassons Fvg 42 (14 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 41 (14 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 32 (10 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 31 (10 – 8); C.B.L. Costa Volpino 27 (9 – 9); SMI Roma Volley 27 (9 – 9); Narconon Volley Melendugno 23 (7 – 11); Olio Pantaleo Volley Fasano 21 (8 – 10); Itas Trentino 21 (7 – 11); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 16).
IL TABELLONE DEI PLAY OFF-
Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino;
CBL Costa Volpino-SMI Roma;
Nuvoli’ Altafratte Padova- Olio Pantaleo Volley Fasano ;
Futura Giovani Busto Arsizio -Narconon Melendugno
POOL SALVEZZA-
I RISULTATI-
Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Marsala Volley 3-0 (25-17, 25-16, 27-25)
Trasporti Bressan Offanengo-Clerici Auto Concorezzo 3-1 (25-17, 21-25, 25-23, 25-23) Giocata ieri
Clai Imola Volley-Club Italia 3-1 (17-25, 25-21, 25-13, 25-23)
E’piu’ Casalmaggiore-Panbisco’ Leonessa Altamura 3-0 (25-16, 30-28, 25-18) Giocata ieri
Ha riposato: Volley Modena
LA CLASSIFICA-
Panbisco’ Leonessa Altamura 28 (10 – 4); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 26 (9 – 5); Clai Imola Volley 26 (9 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 26 (8 – 7); Marsala Volley 22 (7 – 7); E’piu’ Casalmaggiore 21 (7 – 7); Club Italia 19 (7 – 7); Clerici Auto Concorezzo 16 (4 – 10); Volley Modena 8 (3 – 11).
IL PROSSIMO TURNO-29/03/2026 Ore17.00
Volley Modena – Marsala Volley
Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Clerici Auto Concorezzo Si gioca il 28/03/2026 Ore 18.00
Panbisco’ Leonessa Altamura – Club Italia Ore 16.00
Trasporti Bressan Offanengo – E’piu’ Casalmaggiore
Riposa: Clai Imola Volley