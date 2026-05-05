PINEROLO (TORINO)- Il primo grande colpo di mercato della Wash4green Monviso Volley serie A2 è quello della regista romana Maria Irene Ricci, classe 1996, metà della scorsa stagione alla Bartoccini-Mc Restauri Perugia di serie A1 e nella seconda metà in Romania con la Dinamo Bucarest.

LA CARRIERA-

Regista esperta e di carattere ha mosso i suoi primi passi nella provincia di Chieti, dove si è messa subito in mostra a livello giovanile prima dell’approdo nella stagione 2015-2016 al Dannunziana Pescara. Nell’annata 2017-2018 resta sempre in serie B ma con l’Altino Volley dove rimane fino al 2020. Nella stagione 2020-2021 fa il suo esordio in Serie A1 con la Delta Despar Trentino, l’anno successivo si sposta a Macerata vincendo la serie A2 e rimanendo poi anche la stagione seguente (2022-2023) in Serie A1. Nel 2023 approda a Perugia dove vince la Coppa Italia di Serie A2 e conquista la promozione in serie A1. Rimane poi a Perugia fino a gennaio 2026.

Le parole di Maria Irene Ricci

« Sono molto felice di aver scelto Monviso Volley perché è sempre stata una società ambiziosa con grandi progettualità. Comunque nelle scorse stagioni hanno sempre cercato di allestire ottime squadre competitive, anche con giocatrici di alto livello. Mi aspetto di lavorare molto per arrivare più in alto possibile senza limiti ma con le giuste consapevolezze. Mi auguro e ci auguro di fare una bella stagione insieme, di lavorare bene e andare tutti nella stessa direzione ».