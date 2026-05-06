Volley Mercato: Polina Malik torna a giocare a Melendugno

MELENDUGNO (LECCE)- La Narconon Volley Melendugno ha annunciato il ritorno dell’opposta Polina Malik per la stagione 2026/2027. Una scelta di cuore che racconta, meglio di qualsiasi statistica, l’anima di questo club e la forza di un legame con il territorio che ha saputo superare i confini del rettangolo di gioco. Con la grinta e il talento della sua opposta, la società riparte, dunque, da una certezza assoluta, pronta a far esplodere ancora una volta l’entusiasmo della tifoseria salentina e a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo della sua storia.

Esperienza internazionale

Ci sono giocatrici che collezionano club e atlete che, invece, scelgono di collezionare esperienze, culture e radici. Polina Malik appartiene a questa seconda categoria. Nata in Israele il 18 novembre 1998, alta 186 centimetri, Polina cresce pallavolisticamente nelle giovanili delle Academy Girls, poi al Maccabi Raanana e infine al Maccabi XT Haifa. Poi, con la curiosità e il coraggio di chi non si accontenta, inizia a esplorare il mondo. Nella stagione 2019/20 si trasferisce in Germania, nella Bundesliga con le Ladies in Black Aachen, per poi approdare in Finlandia al Polkky Kuusamo nella Mestaruusliiga. Due paesi, due campionati diversissimi, un’unica costante: la qualità di un’opposta che ovunque vada lascia il segno.

L’Italia come palcoscenico e la consacrazione

Il capitolo italiano inizia nel 2021/22 a Macerata, dove Polina si laurea MVP della finale promozione, trascinando il club in Serie A1. Nella massima serie si conferma tra le migliori 20 attaccanti del campionato con 338 punti, dimostrando una fisicità rara e una varietà di colpi che la rendono un terminale offensivo implacabile. Dopo l’esperienza a Brescia e la sua prima parentesi a Melendugno, Polina ha continuato a macinare record a Imola, confermandosi tra le top spikers della categoria con 495 punti realizzati nell’ultima stagione.

Il legame ritrovato

Il ritorno di Polina Malik a Melendugno è il racconto di un’atleta che, pur avendo esplorato i palcoscenici più prestigiosi d’Italia e d’Europa, ha scelto di ricomporre il proprio mosaico professionale e umano proprio qui, tra il calore della nostra gente e l’ambizione del nostro progetto. La sua firma rappresenta la testimonianza più autentica di ciò che la Narconon Volley Melendugno sa costruire oltre il taraflex: un’identità forte, basata su valori umani condivisi e su una visione che guarda lontano.

Le parole di Polina Malik

« Tornare a Melendugno per me significa tornare a casa. Il Salento mi ha accolta con un affetto che va ben oltre il volley, creando legami e radici che sento profondamente miei. Torno con il cuore e con la voglia di dare tutto per questa maglia, per il calore e la passione che la tifoseria sa trasmettere, per questa terra che mi ha adottata ».