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Roma nomina Giuseppe Cuccarini direttore tecnico

Roma nomina Giuseppe Cuccarini direttore tecnico

Una nuova veste per il coach che contribuirà così con le sue competenze al progetto pluriennale di sviluppo sportivo del Club assumendo una nuova posizione
1 min
TagsCuccariniFerraro

ROMA-La Direzione Sportiva della Ferraro SMI Roma Volley comunica un importante cambiamento per la stagione sportiva 2026/27: Giuseppe Cuccarini assumerà il ruolo di Direttore Tecnico del Club.

Una nuova veste per Beppe che contribuirà così con le sue competenze al progetto pluriennale di sviluppo sportivo del Club assumendo questa nuova posizione.

In questo incarico metterà a disposizione della Società la sua esperienza e la profonda conoscenza del gioco e del movimento pallavolistico nazionale e internazionale, occupandosi, tra l’altro, della formazione dei tecnici e delle attività di scouting.

Quale Capo Allenatore, Cuccarini ha guidato la Roma Volley in 128 gare ufficiali, ottenendo 76 vittorie. Ha conquistato il Campionato e la Coppa Italia di Serie A2, centrando la promozione in Serie A1; ha guidato le Wolves, per la prima volta nella loro storia, ai Playoff Scudetto e ai Quarti di Finale di Coppa Italia di Serie A1, oltre alla vittoria della WEVZA Cup 2024 e della CEV Challenge Cup 2025.

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