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Volley Mercato: Roma sceglie in casa, Di Peco primo allenatore

Volley Mercato: Roma sceglie in casa, Di Peco primo allenatore

Dopo due anni nello staff tecnico della prima squadra, prima come assistente allenatore poi come vice Cuccarini, il tecnico romano è stato promosso dal presidente Mele alla guida della formazione giallorossa
2 min
TagsDi PecoFerraro Smi

ROMA-Adriano Di Peco è il nuovo Capo Allenatore della Ferraro SMI Roma Volley.

Dopo due anni nello staff tecnico della prima squadra, prima come Assistente Allenatore poi, nella scorsa stagione, come Secondo Allenatore, dopo aver contribuito alla vittoria della WEVZA Women Cup 2024 e della CEV Challenge Cup 2025, è arrivato il momento per il passo più importante, assumere la guida delle Wolves per la stagione 2026/27 in serie A2.

LA CARRIERA-

Di Peco, 44 anni, laureato in Didattica e Allenamento dell'Educazione Fisica all’Università di Scienze dell'educazione fisica e della formazione (IUSM) e in Fisioterapia (Facoltà di Medicina) all’Università del Sacro Cuore, ha conseguito il Master in Scienze della Salute e della Riabilitazione (Facoltà di Medicina) alla Sapienza di Roma e il Master in Team Building e Indicatori di Tipo di Personalità presso la Fondazione Myers & Briggs di New York City oltre al Diploma di Mental Coaching presso il Centro Sportivo di Educazione Nazionale. Ha vissuto un’esperienza quinquennale presso la Columbia University a New York, sia come professore che come scoutman/assistente allenatore, inizialmente, e allenatore, poi, nel programma di volley femminile con la squadra partecipante al campionato NCAA. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 2002, prima e dopo il periodo negli Stati Uniti d’America, ha ricoperto vari ruoli, scoutman, assistente allenatore e capo allenatore nel volley maschile e femminile, maturando competenze sia a livello giovanile, con la conquista di 6 campionati italiani giovanili, che di serie A. Dal 2024 è entrato in pianta stabile nello staff tecnico della Roma Volley in serie A.

 

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