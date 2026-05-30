Volley Mercato: Fasano affida la regia ad Alice Turco

LA CARRIERA-

Nativa di Talmasson (Udine) a soli 14 anni arriva il suo esordio in serie B2 nelle fila della locale formazione pallavolistica. Il salto nella categoria cadetta (A2) della pallavolo italiana è presto detto con il suo ingaggio (2017/18) tra le fila del Club Italia. Un 2017 fortunato per Alice Turco che le vale la convocazione nella Nazionale Under 18 con la quale vince la medaglia d’oro al Festival olimpico estivo della gioventù europea. Il grande salto in serie A1 arriva con il San Casciano (2019/20) prima e con il Cuneo dopo (2021/2022). Ottima parentesi per la giocatrice friulana che spende negli anni avvenire, fino al suo ritorno nella categoria principe (A1) sempre in quel di Cuneo. Nella scorsa stagione Alice sceglie l’esperienza estera indossando la maglia della Dinamo Bucarest. A gennaio 2026 il suo rientro in Italia tra le fila dell’Offanengo disputando la pool-salvezza. Qualche settimana fa il suo arrivo nella Olio Pantaleo Fasano.

Le parole di Alice Turco-

«Fasano rappresenta una nuova sfida e la destinazione più a sud della mia carriera in Italia. Sono entusiasta di vivere questa esperienza e di condividere il calore della Puglia con la squadra», ha dichiarato Alice Turco. Mi aspetto una stagione intensa e ricca di lavoro. Gli obiettivi che ci porremo come gruppo saranno la nostra priorità e darò tutto per contribuire a raggiungerli. Con alcune compagne ho già giocato in passato, mentre con le altre non vedo l’ora di costruire quel legame che può fare la differenza nei momenti più difficili», ha aggiunto la nuova regista. Credo fortemente nella forza del gruppo: è nelle difficoltà che si vede il valore di una squadra. Porterò con me tutta la mia esperienza, la mia energia e la voglia di mettermi al servizio del progetto. Non vedo l’ora di iniziare».