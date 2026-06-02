Volley Mercato: doppio colpo per Padova, Genovese e Mirarchi

PADOVA- La Nuvolí AltaFratte Padova ha iniziato il rinnovamento della roster ingaggiando due giocatrici di eccellente livello per la serie A2: la centrale Gaia Genovese e la palleggiatrice Rebecca Mirarchi.

La carriera Gaia Genovese

Nata a Verona 19 anni fa, centrale di 189cm che inizia a giocare a pallavolo nel veronese tra Volley Bussolengo e Top Volley Villafranca. Nel 2021 fa parte della selezione regionale Veneto U16, nel 2023 indossa la maglia azzurra al Torneo Wevza di Kienbaum in Germania. Dal 2023 al 2025 è impegnata a difendere i colori della Cortina Express Imoco in B1 insieme all’ex tigre Sofia Moroni con la quale vince il Campionato Under18 nel 2025. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Picco Lecco ancora nel campionato di serie B1 femminile.

La carriera di Rebecca Mirarchi

Palleggiatrice di 181cm nata a Rho, prende il via dal Visette di Settimo Milanese nel 2020 dove la sua strada si incrocia con quella delle ex Nuvolí Claudia Talerico e Sofia Moroni, tra il 2022 e 2023 passa al Club 76 Reale Mutua Fenera Chieri nella sua U18. Giusto Spirito Rubiera e CUS Torino in B1 sono le sue tappe nel 2024 e 2025. L’atleta unisce l’indoor al beach volley.